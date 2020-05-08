"Укроборонпром" віддасть 28 і реорганізує 50 підприємств зі 137, - план трансформації. ІНФОГРАФІКА

Держконцерн "Укроборонпром" представив стратегію трансформації і дорожню карту реформ. 28 найменш перспективних підприємств передадуть Фонду держмайна, ще 50 - реорганізують.

Рішення ухвалили за результатом тріаж-аналізу - комплексної перевірки 137 підприємств концерну за 9 параметрами. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

За словами заступника генерального директора з трансформації концерну Романа Бондаря, всі компанії "Укроборонпрому" розділили на 3 умовні групи: для розвитку, оздоровлення (реструктуризації) і перепідпорядкування.

Програми реструктуризації 50 підприємств (13,9 тис. працівників - 20% загальної чисельності), зокрема, включатимуть зокрема, перенесення виробництва, позбавлення надлишкових активів, виведення з банкрутства і виплату боргів перед працівниками, державою і кредиторами.

"Після цього їх буде приєднано до новостворених бізнес-одиниць із "групи розвитку", - зазначив Бондар.

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У "групу розвитку" включено 38 підприємств із сукупним чистим доходом 35 млрд грн (88% доходу концерну), на яких працюють 53,6 тис. працівників (80% загальної кількості). Вони увійдуть до шести галузевих бізнес-одиниць: ракетобудівних, авіаційних, авіаремонтних, бронетанкових, радарних і морських систем.

Водночас, зазначає Бондар, на 28 підприємствах "групи перепідпорядкування", які будуть передані ФДМ та іншим держорганам, працюють всього 253 особи, а підприємства не ведуть економічної діяльності, давно не виконують держоборонзамовлення.

"Зокрема, ми вже передали пакети документів 21-го "мертвого" підприємства в ФДМ. Два підприємства будуть передані в Державне космічне агентство, п'ять - на ліквідацію. Ще є 21 підприємство на окупованих територіях, які, на нашу думку, можуть бути підпорядковані профільному міністерству, однак для цього потрібна певна законодавча рамка, якої поки що немає", - розповів Бондар.

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Він уточнив, що загалом зі 116 працюючих підприємств держконцерну до фінансово стабільних належать 33, ще 27 фінансово нестійкі, 56 - у поганому фінансовому стані.

"Всього 29 підприємств "Укроборонпрому" заробили 88% чистого доходу концерну за 2016-2019 роки, середній коефіцієнт зносу основних засобів на початок 2020 року становив 63%. При цьому дуже багато надлишкового майна: загальна площа земельних ділянок у користуванні 5,5 тис. га, площа нерухомості - 11,3 млн кв. м. Тому розпочато другий етап реформи - реструктуризації та оздоровлення активів", - зазначає Бондар.

Як повідомлялося, реформа "Укроборонпрому" передбачає створення шести галузевих холдингів навколо прогресивних підприємств концерну за принципом галузевої синергії компетенцій і потім - ліквідацію самого держконцерну.