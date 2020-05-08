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Новини Оборона
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"Укроборонпром" віддасть 28 і реорганізує 50 підприємств зі 137, - план трансформації. ІНФОГРАФІКА

Держконцерн "Укроборонпром" представив стратегію трансформації і дорожню карту реформ. 28 найменш перспективних підприємств передадуть Фонду держмайна, ще 50 - реорганізують.

Рішення ухвалили за результатом тріаж-аналізу - комплексної перевірки 137 підприємств концерну за 9 параметрами. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

За словами заступника генерального директора з трансформації концерну Романа Бондаря, всі компанії "Укроборонпрому" розділили на 3 умовні групи: для розвитку, оздоровлення (реструктуризації) і перепідпорядкування.

Програми реструктуризації 50 підприємств (13,9 тис. працівників - 20% загальної чисельності), зокрема, включатимуть зокрема, перенесення виробництва, позбавлення надлишкових активів, виведення з банкрутства і виплату боргів перед працівниками, державою і кредиторами.

Укроборонпром віддасть 28 і реорганізує 50 підприємств зі 137, - план трансформації 01

"Після цього їх буде приєднано до новостворених бізнес-одиниць із "групи розвитку", - зазначив Бондар.

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У "групу розвитку" включено 38 підприємств із сукупним чистим доходом 35 млрд грн (88% доходу концерну), на яких працюють 53,6 тис. працівників (80% загальної кількості). Вони увійдуть до шести галузевих бізнес-одиниць: ракетобудівних, авіаційних, авіаремонтних, бронетанкових, радарних і морських систем.

Укроборонпром віддасть 28 і реорганізує 50 підприємств зі 137, - план трансформації 02

Водночас, зазначає Бондар, на 28 підприємствах "групи перепідпорядкування", які будуть передані ФДМ та іншим держорганам, працюють всього 253 особи, а підприємства не ведуть економічної діяльності, давно не виконують держоборонзамовлення.

"Зокрема, ми вже передали пакети документів 21-го "мертвого" підприємства в ФДМ. Два підприємства будуть передані в Державне космічне агентство, п'ять - на ліквідацію. Ще є 21 підприємство на окупованих територіях, які, на нашу думку, можуть бути підпорядковані профільному міністерству, однак для цього потрібна певна законодавча рамка, якої поки що немає", - розповів Бондар.

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Він уточнив, що загалом зі 116 працюючих підприємств держконцерну до фінансово стабільних належать 33, ще 27 фінансово нестійкі, 56 - у поганому фінансовому стані.

"Всього 29 підприємств "Укроборонпрому" заробили 88% чистого доходу концерну за 2016-2019 роки, середній коефіцієнт зносу основних засобів на початок 2020 року становив 63%. При цьому дуже багато надлишкового майна: загальна площа земельних ділянок у користуванні 5,5 тис. га, площа нерухомості - 11,3 млн кв. м. Тому розпочато другий етап реформи - реструктуризації та оздоровлення активів", - зазначає Бондар.

Як повідомлялося, реформа "Укроборонпрому" передбачає створення шести галузевих холдингів навколо прогресивних підприємств концерну за принципом галузевої синергії компетенцій і потім - ліквідацію самого держконцерну.

Укроборонпром віддасть 28 і реорганізує 50 підприємств зі 137, - план трансформації 03

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оборона (4856) реорганізація (49) реформи (3214) Укроборонпром (1741)


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Нерабочие продать за 1 гр и прописать договор так , что бы не порезали на метал со штрафными санкциями 100 раз дороже самого предприятия. И это будит Возрождение.
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08.05.2020 21:07 Відповісти
Штраф за порезку на металлолом будет 1 Х 100 = 100 грн?
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08.05.2020 21:45 Відповісти
По моему написал , - 100 раз дороже самого Предприятия. Если его балансная стоимость 100 Милионов . Посчитайте .
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08.05.2020 22:02 Відповісти
а что этот пром хотели ликвидировать как одну из самых коррупционных контор Украины, уже забыли. или там уже все ДРУЗЬЯ????????????7
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08.05.2020 21:10 Відповісти
Это нельзя было сделать без иностранца?
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08.05.2020 21:13 Відповісти
московиты одним куском такой пирог проглотить не могут - решили порезать на кусочки.....
"разделяй и властвуй"..... ну это я так думаю....., зная, что представляет из себя нынешняя "власть".....
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08.05.2020 21:19 Відповісти
Скоро Ермак и "величайший лидер современности" проведут свою реформу, - нечего путина злить своими программами, - всем надеть цак и радоватся!
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08.05.2020 22:02 Відповісти
Кінець оборонній промисловості України. Московський агент Абрамовічус робить свою чорну справу.
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08.05.2020 22:47 Відповісти
из 140 преприятий, 30 полностью убитых и50 недобитых
во порошенко поработал за 5 лет.
не верю что это успел сделать зе за полгода.
но верю, что зе любит фильм горец. поэтому - должен отсаться только один.
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08.05.2020 23:34 Відповісти
 
 