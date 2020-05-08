Путін, як і Гітлер, розглядає Україну як життєвий простір для своєї імперії, - Порошенко
Москва намагається привласнити спільну перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні і використовує це як інструмент у гібридній війні проти України та європейських цінностей.
Про це заявив п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час Міжнародної конференції "Мир та війна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Навіжене російське "побєдобєсіє" – це інструмент їхньої гібридної війни проти України і всієї європейської цивілізації. Путін до міжнародного права ставиться так, як свого часу Гітлер. Він так само розглядає Украіну як "життєвий простір" для своєї імперії. А українців взагалі не визнає окремим народом, подібно тому, як фюрер вважав німцями народи сусідніх з Німеччиною держав", – наголосив Порошенко.
"Хіба анексія Криму не нагадує аншлюс Австрії? Хіба важко знайти спільне між окупацією частини Донбасу і Судетської області Чехословаччини? І, до речі, хіба Мюнхен-38, особиста ганьба Чемберлена і Далад’є не має переконувати деяких сучасних європейських політиків, що умиротворення агресора лише розпалює його апетит?", – проводить паралелі п’ятий Президент.
Порошенко наголосив, що роль СРСР у перемозі над нацизмом 75 років тому не дає Росії жодних підстав зазіхати на суверенітет та територіальну цілісність України та інших держав.
"Чим відрізняється бачення України, Європи – і Росії? Україна та Європа зустрічає ці дні із гаслом "Ніколи більше". Росія із колорадськими стрічками і гаслом "Можем повторить". А це вже погроза явно не Україні. Вони мріють мити чоботи не лише в Дніпрі, а в Одері, Ельбі, Рейні. Гарячу війну Росія розв’язала лише проти України. А гібридну – веде проти усієї євроатлантичної цивілізації. Взяла собі в союзники навіть коронавірус. Оперативна група зі стратегічних комунікацій зовнішньополітичної служби ЄС спіймала росіян на поширенні фейків про COVID-19 на кшталт брехні про секретні американські лабораторії на території України", – нагадав Порошенко.
Лідер "Європейськоі Солідарності" наголосив, що тоталітарні та авторитарні режими вміють використовувати в своїх інтересах демократичний характер сусідніх держав і розкладати їх зсередини так, щоб потім легше було здолати.
"Треба менше дивізій, коли демократія дає можливість маніпулювати громадською думкою у сусідніх країнах, хвалився Гітлер своєму оточенню. Природа демократій, мовляв, така, що вони не зможуть захищатися від подібних прийомів. Словом, технологія відома. Все нове – добре забуте старе. Але й ми робимо висновки з уроків історії. І я твердо переконаний – перемога буде за нами", – наголосив Порошенко.
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"Я щасливий тому, що таємне нарешті стає явним. Україна виявилася ареною кривавого зіткнення двох тоталітарних режимів - нацистського і комуністичного. Ми наголошуємо, що війну проти України та проти українців сталінський СРСР проводив ще в 30-х роках, коли мільйони наших співвітчизників загинули від Голодомору, коли винищено інтелігенцію, коли сотні тисяч українців були відправлені до таборів Сибіру. І пам'ять про ці злочини має стати частиною пам'яті не лише України. Це має стати частиною історичної пам'яті всієї Європи й всього світу", - заявив Порошенко.Україна поступово звільняється від радянських стереотипів, які були нав'язані українському народу, і почала дивитись на історію власним поглядом, вважає Петро Олексійович: "Але хочу наголосити, що лише протягом останніх десятиліть, а точніше протягом останніх п'яти років, ми на сьогоднішній день маємо, що ми звільняємося поступово від стереотипів і радянських штампів, які Україні і українському народу були нав'язані. Ми стали дивитися на історію Другої світової війни не через російські криві дзеркала, а ми дивимося власним неупередженим поглядом. А гриф "таємно", "секретно" знято з багатьох фактів, які Кремль тримав від нас за сімома печатями", - сказав Порошенко.
Мы все Украинцы.
Мы все Украинцы хоть и разных кровей
Европы посланцы из-под лютых бровей ,
Мы дети судьбы и отпрыски ангельских фей
Пристанище в прошлом инопланетных друзей .
Ты можешь свято верить или не верить
Но жребий бросается на почве потерь
Черноземов , лесов и скрытых углеводородов
Атомов тайных химических изотопов.
А Украинцы из тьмы дитя в себе рождая
Всем дарят направление луны с душой играя,
Что бы Вы сравнили солнце глядя в запределье
Всю силу сердцем осознали и поняли в сравнение
Что мы Украинцы как малые дети планеты
Умнеем после тридцати и других не найти ,
И выбираем себе друга из порочного круга
С глазами печальными смотря от испуга.
Желая что бы недруги на Украине стали в круг
Когда вдруг наш недруг станет нам друг
Ведь огонь обид из водной борозды Днепра потух
И набирает обороты и судьбы смеется драматург
А правда жизни - озарение, в чем сила брат ?
В терпении и недопущении грехопадения,
Ведь ложь как повесть и совесть ей не сват
Она не бьет в набат ,когда семьи закат.
Порошенко практически на голом месте,создал вполне боеспособную современную армию,которая практически похоронила проэкт Новороссия...
операции прикрытия этого ублюдка расчитаны кремлем на идиотов
в этот день помянуть их, вспомнить, поклониться и прийти на кладбище.
я если вижу на кладбище портреты умерших - и то, моторошно и страшно.
Ну хотя бы визовый режим мог бы ввести?
Нет. БЕЗВИЗ - это святое... Безвиз с, на минуточку, оккупантами украинской территории.
Вот и твоя цена, как президента. Только балаболить.
Кремль докладає дуже багато зусиль, щоб стерти частину історії, коли Радянський Союз підписав із нацистською Німеччиною секретний пакт, щоб напасти на Балтійські країни і вбити мільйони людей. Про це заявив під час телемарафону "Мир і війна" Курт Волкер, колишній спецпредставник Державного департаменту США в Україні.
Ми також маємо пам'ятати, що причина, із якої почалася ця війна, пов'язана із природою режимів: нацистського в Німеччині і сталінського в СРСР. Вони вважали репресії і агресію абсолютно виправданими. Ми бачимо сьогодні таку ситуацію. Тобто це також пов'язано із природою режиму в Кремлі", - зауважив Волкер.
Він наголосив, що пандемія може вплинути на зміцнення впливу авторитарних режимів у світі.
"Існує велика небезпека, що авторитарні режими вийдуть у цей постпандемічний світ із новими апетитами і, можливо, перевагами, будуть більш здатні просувати дезінформацію для того, щоб підривати те, що існує. Вони будуть сильніше контролювати суспільство, навіть використовувати коронавірус як обгрунтування, щоб посилити свій контроль. Відповідно, вони будуть посилювати контроль над державними підприємствами", - пояснив Волкер.
І додав, що зараз деякі демократії рухаються в напрямку націоналізму, популізму, переживають щодо еміграції, будують стіни.
Волкер наголосив: "Світу потрібно рухатися з великими ідеями, і одна із таких ідей, що треба бути інклюзивними - більше не є логічним, коли НАТО чи ЄС будують навколо себе стіни, кажуть "так, свобода, економічне процвітання і безпека стосуються тільки нас, а не тих людей, які розділяють наші цінності, але перебувають по інший бік кордонів". Ми маємо бути відкриті до таких країн як Україна, Грузія, Молдова та інших, хто розділяє такі цінності".
https://www.5.ua/polityka/ye-nebezpeka-shcho-avtorytarni-rezhymy-vyidut-u-postpandemichnyi-svit-iz-novymy-apetytamy-volker-214558.html