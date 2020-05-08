Путін, як і Гітлер, розглядає Україну як життєвий простір для своєї імперії, - Порошенко

Москва намагається привласнити спільну перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні і використовує це як інструмент у гібридній війні проти України та європейських цінностей.

Про це заявив п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час Міжнародної конференції "Мир та війна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Навіжене російське "побєдобєсіє" – це інструмент їхньої гібридної війни проти України і всієї європейської цивілізації. Путін до міжнародного права ставиться так, як свого часу Гітлер. Він так само розглядає Украіну як "життєвий простір" для своєї імперії. А українців взагалі не визнає окремим народом, подібно тому, як фюрер вважав німцями народи сусідніх з Німеччиною держав", – наголосив Порошенко.

"Хіба анексія Криму не нагадує аншлюс Австрії? Хіба важко знайти спільне між окупацією частини Донбасу і Судетської області Чехословаччини? І, до речі, хіба Мюнхен-38, особиста ганьба Чемберлена і Далад’є не має переконувати деяких сучасних європейських політиків, що умиротворення агресора лише розпалює його апетит?", – проводить паралелі п’ятий Президент.

Порошенко наголосив, що роль СРСР у перемозі над нацизмом 75 років тому не дає Росії жодних підстав зазіхати на суверенітет та територіальну цілісність України та інших держав.

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"Чим відрізняється бачення України, Європи – і Росії? Україна та Європа зустрічає ці дні із гаслом "Ніколи більше". Росія із колорадськими стрічками і гаслом "Можем повторить". А це вже погроза явно не Україні. Вони мріють мити чоботи не лише в Дніпрі, а в Одері, Ельбі, Рейні. Гарячу війну Росія розв’язала лише проти України. А гібридну – веде проти усієї євроатлантичної цивілізації. Взяла собі в союзники навіть коронавірус. Оперативна група зі стратегічних комунікацій зовнішньополітичної служби ЄС спіймала росіян на поширенні фейків про COVID-19 на кшталт брехні про секретні американські лабораторії на території України", – нагадав Порошенко.

Лідер "Європейськоі Солідарності" наголосив, що тоталітарні та авторитарні режими вміють використовувати в своїх інтересах демократичний характер сусідніх держав і розкладати їх зсередини так, щоб потім легше було здолати.

"Треба менше дивізій, коли демократія дає можливість маніпулювати громадською думкою у сусідніх країнах, хвалився Гітлер своєму оточенню. Природа демократій, мовляв, така, що вони не зможуть захищатися від подібних прийомів. Словом, технологія відома. Все нове – добре забуте старе. Але й ми робимо висновки з уроків історії. І я твердо переконаний – перемога буде за нами", – наголосив Порошенко.