Головою Нацслужби здоров'я призначать одного з трьох переможців конкурсу на цю посаду, - Степанов
Головою Національної служби здоров'я України (НСЗУ) призначать одного з переможців конкурсу на цю посаду, який відбувся торік.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"На цю посаду буде призначено одного з трьох переможців конкурсу", - сказав він на засіданні комітету в п'ятницю ввечері.
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Петр Дибров #460784
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Саша777
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Valdzhu
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