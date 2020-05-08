Головою Нацслужби здоров'я призначать одного з трьох переможців конкурсу на цю посаду, - Степанов

Головою Національної служби здоров'я України (НСЗУ) призначать одного з переможців конкурсу на цю посаду, який відбувся торік.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"На цю посаду буде призначено одного з трьох переможців конкурсу", - сказав він на засіданні комітету в п'ятницю ввечері.

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