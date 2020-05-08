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Головою Нацслужби здоров'я призначать одного з трьох переможців конкурсу на цю посаду, - Степанов

Головою Нацслужби здоров'я призначать одного з трьох переможців конкурсу на цю посаду, - Степанов

Головою Національної служби здоров'я України (НСЗУ) призначать одного з переможців конкурсу на цю посаду, який відбувся торік.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"На цю посаду буде призначено одного з трьох переможців конкурсу", - сказав він на засіданні комітету в п'ятницю ввечері.

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Автор: 

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Без этой службы как жили 28 лет?
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08.05.2020 21:30 Відповісти
Тобто,щось на зразок Коминтерна?
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08.05.2020 21:39 Відповісти
Так хочется запустить ручонки в бюджетные деньги аж неможется для этого нужно назначить своего человека
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08.05.2020 21:55 Відповісти
Главное, что бы без медицинского образования. В крайнем случае, с ветеринарным . И еще одно условие - обязательно жыда...
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09.05.2020 08:39 Відповісти
 
 