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Новини
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Венедіктова повідомила в НАЗК про можливий конфлікт інтересів у справі про недекларування її майна

Венедіктова повідомила в НАЗК про можливий конфлікт інтересів у справі про недекларування її майна

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила в Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) про можливий конфлікт інтересів у справі про внесення нею недостовірних даних в декларацію, яку розпочало Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) за заявою активіста Сергія Стерненка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні, оприлюдненому пресслужбою Офісу генпрокурора.

"Заявник у справі - особа, яка фігурує в одному з проваджень Офісу генпрокурора. Саме тому, щоб уникнути маніпуляцій щодо цього факту, я повідомила НАЗК про потенційний конфлікт інтересів і постановила про відвід від виконання повноважень керівника органу прокуратури і генерального прокурора в цьому провадженні", - повідомила вона

Венедіктова також підкреслила, що "поважає правоохоронні органи" і "не має сумнівів у їхній професійності".

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"Генеральний прокурор нічим не відрізняється від інших українців. Однак має проявляти високий рівень відповідальності. Тому мої дії були і зараз є виключно в рамках закону", - підкреслила генпрокурор.

Нагадаємо, ВАКС задовольнив скаргу активіста Сергія Стерненка і зобов'язав НАБУ розглянути його заяву про злочин. Активіст стверджує, що Ірина Венедіктова не задекларувала дорогий наручний годинник і членство в низці підприємств.

Пізніше керівник Офісу генерального прокурора заявила, що годинник Hublot свого чоловіка, який нібито має діаманти і високу вартість, має намір віддати на експертизу. Крім того, за її словами, квартира, в якій вона живе з чоловіком, їй не належить, тому її і немає в декларації.

Автор: 

декларація (1442) Стерненко Сергій (398) електронне декларування (1473) НАЗК (1699) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+21
Её в тюрьму надо садить, а у неё беспокойства, что могут корыто от неё отодвинуть.
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08.05.2020 21:33 Відповісти
+14
если есть возможный конфликт интересов,то ей на занимаемом месте ,уже давно не место
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08.05.2020 21:35 Відповісти
+11
Машина на имя жены,дача на мое имя! Ничего у тебя нет,ты голодранец!
Папанов Миронову х/ф "Берегись автомобиля"
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08.05.2020 22:01 Відповісти
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Её в тюрьму надо садить, а у неё беспокойства, что могут корыто от неё отодвинуть.
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08.05.2020 21:33 Відповісти
корыто важнее - в камере-люкс сидеть буИт...
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08.05.2020 21:39 Відповісти
если есть возможный конфликт интересов,то ей на занимаемом месте ,уже давно не место
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08.05.2020 21:35 Відповісти
В подземном переходе за 1000 грн можно хоть хубло,хоть патек,хоть ролекс купить и отдать на экспертизу, а оригинальный это время полежит в сейфе.
Это из серии как Юля с трибуны рассказывала ,что у нее часы поддельные. Такое ощущение,что приходят в парламент и сразу становятся бомжамы и нищебродами.Ни кола ни двора!
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08.05.2020 21:57 Відповісти
Конфликт Возникает Там , где есть Интерес Нарушить Закон.
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08.05.2020 21:59 Відповісти
Вот небритого Араамию десяток фоток разны тычут. А лапочке Венедиктовой одно и то же фото подставляют. Ну нравится она ( фотография) редактору Цензора . Что тут поделать
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08.05.2020 22:00 Відповісти
Венедіктова повідомила в НАЗК про можливий конфлікт інтересів у справі про недекларування її майна - Цензор.НЕТ 952
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08.05.2020 22:09 Відповісти
Это редактору не понравится.
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08.05.2020 22:21 Відповісти
о монгольская косметичка вспомнила о своих обязанностях...))
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08.05.2020 22:00 Відповісти
жаль, что не вспомнила еще об обязанности декларировать арендуемое и используемое имущество. знатная специЯлистка в ЗеМанде профанов и аферистов, махрово-ватная...)
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08.05.2020 22:02 Відповісти
Машина на имя жены,дача на мое имя! Ничего у тебя нет,ты голодранец!
Папанов Миронову х/ф "Берегись автомобиля"
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08.05.2020 22:01 Відповісти
а это пофиг. по Закону эта плять обязана декларировать и чужое имущество, если арендует и использует его.
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08.05.2020 22:03 Відповісти
венедиктова - дурная баба без сисек - отправиться жрать зону как только смениться власть в Украине. зеленые твари вылезли на голову нищему народу и творят что хотят.
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08.05.2020 22:03 Відповісти
какая разница шта профан и экзамены провалила или настоящий юрист?
какая разница косметичка и диплом организовал папаня-хенерал или реальный специалист и настоящий диплом?

Венедіктова повідомила в НАЗК про можливий конфлікт інтересів у справі про недекларування її майна - Цензор.НЕТ 7715
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08.05.2020 22:07 Відповісти
конфликт в том, что она не украинка,
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08.05.2020 22:17 Відповісти
Дремучий совок, венедиктова забыла, что врать нагло нельзя, время другое, а тетка не успела перестроиться, хотя звонок уже был, не прошла аттестацию на судью, но блазень игнорировал результаты аттестации, и эта брехливая тетка решила, что ничего не изменилось, значит будет, как вчера.
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08.05.2020 22:23 Відповісти
У Татьяны Черновол тоже имел место конфликт интересов с судьей Вовком И ЧТО? Вот и вЕНЕДИКТОВА пусть перетопчется со своим конфликтом интересов.
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08.05.2020 22:42 Відповісти
Увольняйтесь - раз есть такой конфликт... Ибо его причина это вы...
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09.05.2020 00:56 Відповісти
Да блин, украинского властного лицемерия хватит даже на Китай с избытком!
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09.05.2020 07:20 Відповісти
просто(забыла )
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09.05.2020 11:23 Відповісти
 
 