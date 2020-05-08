Венедіктова повідомила в НАЗК про можливий конфлікт інтересів у справі про недекларування її майна

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила в Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) про можливий конфлікт інтересів у справі про внесення нею недостовірних даних в декларацію, яку розпочало Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) за заявою активіста Сергія Стерненка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні, оприлюдненому пресслужбою Офісу генпрокурора.

"Заявник у справі - особа, яка фігурує в одному з проваджень Офісу генпрокурора. Саме тому, щоб уникнути маніпуляцій щодо цього факту, я повідомила НАЗК про потенційний конфлікт інтересів і постановила про відвід від виконання повноважень керівника органу прокуратури і генерального прокурора в цьому провадженні", - повідомила вона

Венедіктова також підкреслила, що "поважає правоохоронні органи" і "не має сумнівів у їхній професійності".

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"Генеральний прокурор нічим не відрізняється від інших українців. Однак має проявляти високий рівень відповідальності. Тому мої дії були і зараз є виключно в рамках закону", - підкреслила генпрокурор.

Нагадаємо, ВАКС задовольнив скаргу активіста Сергія Стерненка і зобов'язав НАБУ розглянути його заяву про злочин. Активіст стверджує, що Ірина Венедіктова не задекларувала дорогий наручний годинник і членство в низці підприємств.

Пізніше керівник Офісу генерального прокурора заявила, що годинник Hublot свого чоловіка, який нібито має діаманти і високу вартість, має намір віддати на експертизу. Крім того, за її словами, квартира, в якій вона живе з чоловіком, їй не належить, тому її і немає в декларації.