Халява закінчилася. Якщо ми не висушимо це болото абсурду - України не буде, - Саакашвілі

Голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі вважає, що в умовах викликаної пандемією глобальної світової кризи Україна не може дозволити собі зволікати з впровадженням реформ.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми 30 років були як? Ми і так продамо своє зерно, ми і так продамо свій метал, ми і так продамо руду. Ми будемо експортувати робочу силу і ми будемо тирити. У нас завжди все буде добре", - розповів Саакашвілі.

Тепер, за словами чиновника, ситуація змінилася. В Україні очікується рецесія на рівні близько 10%, і добробут практично кожної сім'ї опинився під загрозою.

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"Халява закінчилася. Українська економіка не може більше витримати вантажу ось цього. Ті українці, з яких складається 80% робочих місць - це малий і середній бізнес. Вони мають бути звільнені. Зараз головне, що потрібно Україні - свобода. Свобода від всієї цієї армії людей, які п'ють кров підприємливих українських людей останні 25-30 років", - вважає Саакашвілі.

Голова виконкому реформ розповів, що коли привіз зі США в Україну 3 стільці, процес їх розмитнення зайняв 2 тижні.

"В Україні кожен день - театр абсурду. Або ми це болото абсурду висушимо, або здійсниться мрія ворога України, і України в такому вигляді більше не буде. Тут вже питання виживання. Або змінюємося, або країни як такої не буде", - заявив Саакашвілі.