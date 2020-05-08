Халява закінчилася. Якщо ми не висушимо це болото абсурду - України не буде, - Саакашвілі
Голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі вважає, що в умовах викликаної пандемією глобальної світової кризи Україна не може дозволити собі зволікати з впровадженням реформ.
Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми 30 років були як? Ми і так продамо своє зерно, ми і так продамо свій метал, ми і так продамо руду. Ми будемо експортувати робочу силу і ми будемо тирити. У нас завжди все буде добре", - розповів Саакашвілі.
Тепер, за словами чиновника, ситуація змінилася. В Україні очікується рецесія на рівні близько 10%, і добробут практично кожної сім'ї опинився під загрозою.
"Халява закінчилася. Українська економіка не може більше витримати вантажу ось цього. Ті українці, з яких складається 80% робочих місць - це малий і середній бізнес. Вони мають бути звільнені. Зараз головне, що потрібно Україні - свобода. Свобода від всієї цієї армії людей, які п'ють кров підприємливих українських людей останні 25-30 років", - вважає Саакашвілі.
Голова виконкому реформ розповів, що коли привіз зі США в Україну 3 стільці, процес їх розмитнення зайняв 2 тижні.
"В Україні кожен день - театр абсурду. Або ми це болото абсурду висушимо, або здійсниться мрія ворога України, і України в такому вигляді більше не буде. Тут вже питання виживання. Або змінюємося, або країни як такої не буде", - заявив Саакашвілі.
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Бий Каломойшу, Гудка і т.д.🤪!
ці потоки ллятимуться і ллятимуться, воно ж хворе ...
Воно яким боком до цього ?
Скільки часу ПРОЖИЛО і ПРОПРАЦЮВАЛО в Україні з 1991-го ?
Погань.
Я был в сервисном отделе Германии . Вся процедура 10 мин и нет толп.А у нас в реформированном??
Я был в земском суде земли .... Германии.10 мин и решение на руках.Нет толпы.А у нас в открытом офисе попробуйте быстро оформить пенсию или посчитать стаж.
Я Вам скажу почему так,потому что всё через жопу делается.До сих пор я знаю кучу решал которые решают вопросы побыстрее .Или может мне кто то возразит что это не так?
Не желай другому то, что может случиться с тобой.
Будь ЧЕЛОВЕКОМ, а не скотиной рогатой.
До приглашения гаера* занять пост Исполнителя Комитета реформ, батоно Михо Саакашвили «положил глаз» на кресло мэра Одессы, занимаемое временно гражданином Московии - Геннадием Трухановым. Безработный джигит уже приобрел на деньги московской «бабушки» элитную недвижимость (апартаменты в Южной Жемчужине) и «обмыл» новоселье с украинским режиссером Олегом Сенцовым.
73% лохтората застыли в тревожном ожидании, когда Мцыри приступит к работе и посадит в буцегарню, как он обещал, пана **Арсена Авакова и ***хавера Коломойского, вышлет из страны всех «барыг» и «заглушит» наркотрафик в торговом порту Черноморска.
Кремлю крайне важно поддерживать в Украине «управляемый хаос» и личнось неадекватного беглеца для этой роли подходит как нельзя лучше.
*ГАЕР. Шут в народных игрищах, который смешит людей пошлыми приемами, рожами, ломаньем; арлекин; паяц.
**«…Михаил Саакашвили заявил, что для победы над коррупцией на Украине следует осудить несколько знаковых политиков, в том числе министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом бывший президент Грузии сказал в интервью «Новой газете». Источник: https://lenta.ru/news/2016/03/24/saakashvili/ *** «Когда мы будем у власти. Что бы никто не сомневался. Коломойский будет сидеть», - заявил он. Саакашвили заявил, что у него такие связи, которые позволят достать Коломойского «и из Швейцарии, и из Малайзии»». Источник: https://lb.ua/news/2016/11/11/350508_saakashvili_poobeshchal_posadit.html
будет мокша-2
абсурд создает команда зеленского и он лично. Не будет сопли у руля, все сразу станет на места и Украина оживет.
Потом, когда мне рассказывали как там стало, я просто не могла в это поверить, ведь люди те же, а страна стала другой, я считаю лучше