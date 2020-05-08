Систему персонального голосування в Раді не можуть ввести через розслідування ДБР і нестачу грошей, - "слуга народу" Арахамія

Запуск персональної системи голосування "Рада-3", яка дозволить остаточно перемогти кнопкодавство, гальмує розслідування ДБР і нестача грошей у бюджеті.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"До того, як зібралося це скликання парламенту, був великий рейд ДБР, коли спробували впровадити цю систему "Рада-3", яка працює в Київраді. І вони, умовно, законодавчо заблокували цей процес впровадження. Далі у нас трапився секвестр бюджету. А це задоволення через те, що розробник один, і, по суті, безтендерна закупівля, коштує кілька десятків мільйонів гривень", - пояснив Арахамія.

За словами голови фракції, для впровадження системи персонального голосування потрібно вирішити обидва запитання - закінчити розслідування ДБР і знайти гроші.

"Я думаю, що після виходу з карантину це цілком вирішувабельне питання", - додав Арахамія.

Політик підкреслив, що "така мета є".

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