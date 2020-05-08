УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7492 відвідувача онлайн
Новини
2 068 59

Систему персонального голосування в Раді не можуть ввести через розслідування ДБР і нестачу грошей, - "слуга народу" Арахамія

Систему персонального голосування в Раді не можуть ввести через розслідування ДБР і нестачу грошей, -

Запуск персональної системи голосування "Рада-3", яка дозволить остаточно перемогти кнопкодавство, гальмує розслідування ДБР і нестача грошей у бюджеті.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"До того, як зібралося це скликання парламенту, був великий рейд ДБР, коли спробували впровадити цю систему "Рада-3", яка працює в Київраді. І вони, умовно, законодавчо заблокували цей процес впровадження. Далі у нас трапився секвестр бюджету. А це задоволення через те, що розробник один, і, по суті, безтендерна закупівля, коштує кілька десятків мільйонів гривень", - пояснив Арахамія.

За словами голови фракції, для впровадження системи персонального голосування потрібно вирішити обидва запитання - закінчити розслідування ДБР і знайти гроші.

"Я думаю, що після виходу з карантину це цілком вирішувабельне питання", - додав Арахамія.

Політик підкреслив, що "така мета є".

Дивіться також: Депутата Поляка спіймали на кнопкодавстві вперше після введення кримінальної відповідальності, - ЧЕСНО. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

ВР (15073) Арахамія Давид (1107) кнопкодавство (100)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Это при бюджете более 2 миллиардов гривен...
Позорище.
показати весь коментар
08.05.2020 21:46 Відповісти
+4
Система голосования в Верховной Раде с использованием сенсорной кнопки готова к эксплуатации, заверяет председатель Верховной Рады Андрей Парубий, и подчеркивает, что ее применение будет зависеть от политической воли нового руководства.
показати весь коментар
08.05.2020 21:47 Відповісти
+4
нема політичної волі
показати весь коментар
08.05.2020 22:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сканер відбитка пальців...
показати весь коментар
08.05.2020 21:43 Відповісти
це нада 100500 лярдів йєвро!!!
показати весь коментар
08.05.2020 22:18 Відповісти
Это при бюджете более 2 миллиардов гривен...
Позорище.
показати весь коментар
08.05.2020 21:46 Відповісти
в таком положении хоть у кого голова пойдет кругом!
показати весь коментар
08.05.2020 22:17 Відповісти
Это при том, что ГБР их, это тупая отмазка. Бюджет они находят для идиотских миллионных премий засратой жизнью Укрзализныци , но не для совершенно возможной процедуре с их местным ВРУ бюджетом, это просто отмазка.
показати весь коментар
08.05.2020 22:18 Відповісти
Я в такие дела не лезу. Ну их всех в задницу с такими делами!
показати весь коментар
08.05.2020 22:25 Відповісти
Зря, если гражданин страны не лезет в дела тех, кого выбрали (даже если и хер знает кого), то они, кого выбрали, расслабляются и начинают буквально лесть тебе на шею, по этому, "надо, Федя, надо". Если закрыть глаза, то мы окажемся самыми счастливыми телятами на фермерской бойне.
показати весь коментар
08.05.2020 22:44 Відповісти
Трактирщику Паливцу это не помогло...
показати весь коментар
08.05.2020 22:54 Відповісти
Система голосования в Верховной Раде с использованием сенсорной кнопки готова к эксплуатации, заверяет председатель Верховной Рады Андрей Парубий, и подчеркивает, что ее применение будет зависеть от политической воли нового руководства.
показати весь коментар
08.05.2020 21:47 Відповісти
Таких систем -- пропасть.
показати весь коментар
08.05.2020 21:58 Відповісти
Все было готово, НО был дан приказ зюЗЕй ГБР открыть очередное тупое дело и застопорить внедрение этой системы))) Все просто!
показати весь коментар
08.05.2020 22:37 Відповісти
Там, говорят, народу много было, сударь.
показати весь коментар
08.05.2020 22:00 Відповісти
Агрохимия - тупое зеленое быдло.
Сканеры поставить, провода проложить и ПО настроить?
1 Месяц, 4 человека и их месячная зарплата. Агрохимия - не хочет...
показати весь коментар
08.05.2020 21:50 Відповісти
У него, дескать, штаны спадают.
показати весь коментар
08.05.2020 22:16 Відповісти
Знаете в чем наша беда?
В том шо такие араХАМии могут высрать вот такое и не быть вышвырнутыми в тот же день в мусорный контейнер и отправлены на родину:
Систему персонального голосования в Раде не могут ввести из-за расследования ГБР и нехватки денег, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5300
Систему персонального голосования в Раде не могут ввести из-за расследования ГБР и нехватки денег, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 60
показати весь коментар
08.05.2020 21:50 Відповісти
нас это не касается. Не про нас это писано.
показати весь коментар
08.05.2020 22:28 Відповісти
Держитесь там.
показати весь коментар
08.05.2020 21:50 Відповісти
Ум хорошо -- два лучше. Один присоветует одно, другой -- другое, "и путь открыт к успехам"
показати весь коментар
08.05.2020 22:11 Відповісти
А в смартфоне програмку надо,чтоб депутаты могли не напрягаясь голосовать хоть лежа на пляже,очень удобно.
показати весь коментар
08.05.2020 21:53 Відповісти
Что вы на это скажете?
показати весь коментар
08.05.2020 22:24 Відповісти
Тут уже говорить нет смысла,всем все и так ясно,пора действовать.
показати весь коментар
08.05.2020 22:27 Відповісти
Знаете, еще позволит себе кто-нибудь на этот счет замечание, и посыплются неприятности. На кой черт мне это надо?
показати весь коментар
08.05.2020 22:30 Відповісти
Порошенко виноват . Слуги робеют это озвучить . Как бл.дей из сессионного зала вызывать , то это для них раз плюнуть / на народ разумеется / а сказать что во всех их зашкварах Порошенко виноват то ссутся . Зеленые опарыши от Зезе - ни ума , ни смелости .
показати весь коментар
08.05.2020 21:53 Відповісти
Все дело в том, как до него добраться.
показати весь коментар
08.05.2020 21:59 Відповісти
А в том то и дело что никак ! Муха Зезе и ее опарыши НИКАК не могут добраться до Пороха .
показати весь коментар
08.05.2020 22:04 Відповісти
Вот и верьте после этого людям!
показати весь коментар
08.05.2020 22:12 Відповісти
нема політичної волі
показати весь коментар
08.05.2020 22:10 Відповісти
У него, у старика-то, много врагов
показати весь коментар
08.05.2020 22:13 Відповісти
Ск. же вам надо денег, молодая поросль, мажоры, рожденные с золотой ложкой во рту?
показати весь коментар
08.05.2020 22:12 Відповісти
им даже государственная прокуратура не поможет
показати весь коментар
08.05.2020 22:15 Відповісти
та поставте кнопку в розрив слєва від табла - обидві руки задіяні - за сусіда буде складно натиснути
показати весь коментар
08.05.2020 22:13 Відповісти
В Киевраде элементарно сделали, а в ВР "не можливо"!? - не хотят работать!
показати весь коментар
08.05.2020 22:15 Відповісти
А всему этому цена -- дерьмо!
показати весь коментар
08.05.2020 22:22 Відповісти
затрат - 450 кнопок і 450 світлодіодів для індикації включення. Кнопки по три гривні, діоди - копійки
показати весь коментар
08.05.2020 22:15 Відповісти
Это делается чрезвычайно быстро
показати весь коментар
08.05.2020 22:20 Відповісти
а чого ж роками не роБлять?
показати весь коментар
08.05.2020 22:22 Відповісти
ЗЕбилы разгребли "завалы" после Пороха...Держитесь и хорошего вам настроения...
показати весь коментар
08.05.2020 22:16 Відповісти
Нынче честных людей мало
показати весь коментар
08.05.2020 22:19 Відповісти
Так точно,кэп !!!!
показати весь коментар
08.05.2020 22:21 Відповісти
їх вопше нема
показати весь коментар
08.05.2020 22:23 Відповісти
Систему персонального голосування в Раді не можуть ввести через розслідування ДБР і нестачу грошей, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 7176
показати весь коментар
08.05.2020 22:26 Відповісти
Ну, разве это не так?
показати весь коментар
08.05.2020 22:35 Відповісти
тем более среди слуг народа...
показати весь коментар
08.05.2020 22:23 Відповісти
Я таких пустяков не помню, никогда не интересовался подобной мерзостью,
показати весь коментар
08.05.2020 22:33 Відповісти
Систему персонального голосування в Раді не можуть ввести через розслідування ДБР і нестачу грошей, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 2575
показати весь коментар
08.05.2020 22:43 Відповісти
заніматєльная кніжка. С прімєрамі
показати весь коментар
08.05.2020 22:47 Відповісти
Начали с денег в казне !
показати весь коментар
08.05.2020 22:27 Відповісти
должно быть, скверное дело было? Как вы полагаете, уважаемый?..
показати весь коментар
08.05.2020 22:32 Відповісти
Нехватка денег, - меньше воруйте и зарплаты свои космические урежьте, вот тогда и будут вам деньги.
показати весь коментар
08.05.2020 22:21 Відповісти
Нынче вмешиваться в такие дела -- того и гляди сломаешь себе шею.
показати весь коментар
08.05.2020 22:26 Відповісти
Плохому танцору (Арахамии) яйца мешают
показати весь коментар
08.05.2020 22:27 Відповісти
Вы справедливо изволили заметить
показати весь коментар
08.05.2020 22:29 Відповісти
плохійє танцори ночью нарасхват
показати весь коментар
08.05.2020 22:44 Відповісти
😂
показати весь коментар
08.05.2020 22:49 Відповісти
Плохим танцорам-фаберже мешают.
показати весь коментар
09.05.2020 00:38 Відповісти
"
08.05.20 21:39 Систему персонального голосования в Раде не могут ввести из-за расследования ГБР и нехватки денег, - "слуга народа" Арахамия..."

Було б бажання, а шнурок і гіляка для москаля завжди знайдуться😜!
показати весь коментар
09.05.2020 01:36 Відповісти
сколько еще бабла надо этим ссыкунам народным, уже все края потеряли не придумают как народу лапши навешать, просто берете и вводите свою зраду, работать надо а не трындеть, достали уже
показати весь коментар
09.05.2020 14:55 Відповісти
навіть не розумію на кого ця відмазка (відписка) взагалі розрахована? Вищому органу народної влади заважають і блокують ДБР та Київська рада?
Це - шедевр! читата: "И они, условно, законодательно заблокировали этот процесс" Источник: https://censor.net/n3194450

Але одне він відверто вказав, щоб бути чесним депутатам заважає брак коштів!

Вірю, що коли вони владнають свої справи та ліквідують свою персональну "бідність" - можна буде знову , цитата: цілитися, решабельначати...
показати весь коментар
10.05.2020 11:53 Відповісти
 
 