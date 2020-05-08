Систему персонального голосування в Раді не можуть ввести через розслідування ДБР і нестачу грошей, - "слуга народу" Арахамія
Запуск персональної системи голосування "Рада-3", яка дозволить остаточно перемогти кнопкодавство, гальмує розслідування ДБР і нестача грошей у бюджеті.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
"До того, як зібралося це скликання парламенту, був великий рейд ДБР, коли спробували впровадити цю систему "Рада-3", яка працює в Київраді. І вони, умовно, законодавчо заблокували цей процес впровадження. Далі у нас трапився секвестр бюджету. А це задоволення через те, що розробник один, і, по суті, безтендерна закупівля, коштує кілька десятків мільйонів гривень", - пояснив Арахамія.
За словами голови фракції, для впровадження системи персонального голосування потрібно вирішити обидва запитання - закінчити розслідування ДБР і знайти гроші.
"Я думаю, що після виходу з карантину це цілком вирішувабельне питання", - додав Арахамія.
Політик підкреслив, що "така мета є".
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Сканеры поставить, провода проложить и ПО настроить?
1 Месяц, 4 человека и их месячная зарплата. Агрохимия - не хочет...
В том шо такие араХАМии могут высрать вот такое и не быть вышвырнутыми в тот же день в мусорный контейнер и отправлены на родину:
08.05.20 21:39 Систему персонального голосования в Раде не могут ввести из-за расследования ГБР и нехватки денег, - "слуга народа" Арахамия..."
Було б бажання, а шнурок і гіляка для москаля завжди знайдуться😜!
Це - шедевр! читата: "И они, условно, законодательно заблокировали этот процесс" Источник: https://censor.net/n3194450
Але одне він відверто вказав, щоб бути чесним депутатам заважає брак коштів!
Вірю, що коли вони владнають свої справи та ліквідують свою персональну "бідність" - можна буде знову , цитата: цілитися, решабельначати...