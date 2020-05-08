Доповідь голови НБУ на позачерговому засіданні Ради буде заслухано для парламентського контролю, - "слуга народу" Корнієнко

Доповідь голови Національного банку України на позачерговому засіданні Верховної Ради - це парламентський контроль, про кадрові питання не йдеться.

Про це заявив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо кадрових моментів - таких пропозицій не надходило. Це робочі процеси - здійснення парламентського контролю", - сказав Корнієнко.

Він підкреслив, що йдеться про розмову з керівництвом Національного банку в контексті економічної ситуації, яка складається нині в Україні. Народні депутати хочуть почути, "як діяв Національний банк, коли починався цей коронавірусний ефект для економіки ... і звичайно, послухати плани Національного банку, як він збирається далі проводити свою політику, тому що нас чекає вихід з цієї економічної кризи, з карантину".

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Корнієнко зазначив, що ніхто не збирається впливати на політику незалежного регулятора.

Нагадуємо, на порядку денному позачергового засідання Ради 13 травня - доповідь голови Національного банку Якова Смолія.