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Доповідь голови НБУ на позачерговому засіданні Ради буде заслухано для парламентського контролю, - "слуга народу" Корнієнко

Доповідь голови НБУ на позачерговому засіданні Ради буде заслухано для парламентського контролю, -

Доповідь голови Національного банку України на позачерговому засіданні Верховної Ради - це парламентський контроль, про кадрові питання не йдеться.

Про це заявив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо кадрових моментів - таких пропозицій не надходило. Це робочі процеси - здійснення парламентського контролю", - сказав Корнієнко.

Він підкреслив, що йдеться про розмову з керівництвом Національного банку в контексті економічної ситуації, яка складається нині в Україні. Народні депутати хочуть почути, "як діяв Національний банк, коли починався цей коронавірусний ефект для економіки ... і звичайно, послухати плани Національного банку, як він збирається далі проводити свою політику, тому що нас чекає вихід з цієї економічної кризи, з карантину".

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Корнієнко зазначив, що ніхто не збирається впливати на політику незалежного регулятора.

Нагадуємо, на порядку денному позачергового засідання Ради 13 травня - доповідь голови Національного банку  Якова Смолія.

Автор: 

НБУ (10505) Смолій Яків (299) Корнієнко Олександр (666)


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08.05.2020 22:10 Відповісти
Вообще конечно это дикое унижение - главе Нацбанка отчитываться перед ЗЕлеными имбицилами.
Но, если Смолий хочет их пережить, то придется еще немного попрогибаться. Уже не долго осталось.
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08.05.2020 22:46 Відповісти
 
 