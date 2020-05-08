Рада ухвалить "антиколомойський" закон про банки 13 травня, - "слуга народу" Корнієнко

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко впевнений, що на позачерговому пленарному засіданні в середу народні депутати ухвалять в цілому банківський законопроєкт.

"За банківський закон вистачає голосів у залі", - сказав Корнієнко ввечері в п'ятницю в ефірі телеканалу "Інтер", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що перше читання і прийняття особливої процедури щодо нових змін до регламенту для другого читання законопроєкту "зібрали достатню кількість голосів, із запасом, близько 250" (для прийняття законопроєкту необхідно мінімум 226 голосів "за").

При цьому Корнієнко зазначив, що не всі депутати монобільшості підтримують цей законопроєкт.

Народний депутат наголосив, що вже в середу на позачерговому засіданні Ради "буде поставлено крапку в цій історії".

Однак Корнієнко прогнозує, що "опоненти спробують внести постанови, які блокують підписання законопроєкту", проте міжнародні партнери України сприймуть сам факт результативного голосування.

Як повідомлялося, на позачерговому пленарному засіданні 13 травня народні депутати розглянуть у другому читанні законопроєкт про внесення змін до закону Про вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності (№2571-д).

Ухвалення законопроєкту необхідно для укладення нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

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