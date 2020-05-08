УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7492 відвідувача онлайн
Новини
1 525 20

Рада ухвалить "антиколомойський" закон про банки 13 травня, - "слуга народу" Корнієнко

Рада ухвалить

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко впевнений, що на позачерговому пленарному засіданні в середу народні депутати ухвалять в цілому банківський законопроєкт.

"За банківський закон вистачає голосів у залі", - сказав Корнієнко ввечері в п'ятницю в ефірі телеканалу "Інтер", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що перше читання і прийняття особливої процедури щодо нових змін до регламенту для другого читання законопроєкту "зібрали достатню кількість голосів, із запасом, близько 250" (для прийняття законопроєкту необхідно мінімум 226 голосів "за").

При цьому Корнієнко зазначив, що не всі депутати монобільшості підтримують цей законопроєкт.

Народний депутат наголосив, що вже в середу на позачерговому засіданні Ради "буде поставлено крапку в цій історії".

Однак Корнієнко прогнозує, що "опоненти спробують внести постанови, які блокують підписання законопроєкту", проте міжнародні партнери України сприймуть сам факт результативного голосування.

Як повідомлялося, на позачерговому пленарному засіданні 13 травня народні депутати розглянуть у другому читанні законопроєкт про внесення змін до закону Про вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності (№2571-д).

Ухвалення законопроєкту необхідно для укладення нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Ради 13 травня: очікується розгляд законопроєкту про банки

Автор: 

банки (7802) ВР (15073) законопроєкт (3633) Коломойський Ігор (3127) Корнієнко Олександр (666)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Рада примет "антиКоломойский" закон про банки 13 мая, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1793
показати весь коментар
08.05.2020 22:28 Відповісти
+2
за рік довели країну до такого стану що вона залежить від одного олігарха і покидьків зі слуги урода (я не порохобот)
показати весь коментар
08.05.2020 22:35 Відповісти
+1
це ганьба
показати весь коментар
08.05.2020 22:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Че,внатуре???
показати весь коментар
08.05.2020 22:20 Відповісти
Порохоботи, це що, перемога чи зрада?
показати весь коментар
08.05.2020 22:23 Відповісти
це ганьба
показати весь коментар
08.05.2020 22:28 Відповісти


Чому?
показати весь коментар
08.05.2020 22:31 Відповісти
за рік довели країну до такого стану що вона залежить від одного олігарха і покидьків зі слуги урода (я не порохобот)
показати весь коментар
08.05.2020 22:35 Відповісти
Не годуйте троля.
показати весь коментар
09.05.2020 00:26 Відповісти
тому що
1) як ви його приймаєте через "не хочу і не можу"
2) МВФ і Захід уже давним-давно бажання повернуті реформи "взад",
тому і змінив статус угоди
3) ви, зелені і Ко, якщо й приймете, то через невеликий відрізок часу його ж і відміните в українських судах, як тільки отримаєте перший транш.
итд
показати весь коментар
08.05.2020 23:54 Відповісти
Він не зелений. Він лахтинський. Не годуйте його.
показати весь коментар
09.05.2020 00:27 Відповісти
Довбень. Это потерянные деньги для бюджета, и как следствие твои потери. Что для тебя есть впустую потраченные твои деньги? Ответь на вопрос, тогда поймешь.
показати весь коментар
08.05.2020 22:31 Відповісти
Про що мова?
показати весь коментар
08.05.2020 22:32 Відповісти
Например, программа МВФ, которая теперь предлагается Украине на порядок хуже и меньше, чем та, что была. Это ухудшение напрямую связано с играми, которые затеяли эти "правители" в принятии законов про банки, и попытками отменить закон о мед. реформе. Банковский закон можно было принять уже давно, в целом и не играться в эти игры. Это только один из многих пунктов. Но и это будет исчисляться миллиардами. Догадайся, кто прямо или косвенно будет расплачиваться за эту "перемогу".
показати весь коментар
08.05.2020 22:38 Відповісти
Ну вот не было бы Коломойского---вообще---изначально. Ну о чём бы мы волновались, обсуждали, рыгали-падали с обрыва? Вот скука бы была. Да сколько же можно воду в ступе толочь!?
показати весь коментар
08.05.2020 22:28 Відповісти
Рада примет "антиКоломойский" закон про банки 13 мая, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1793
показати весь коментар
08.05.2020 22:28 Відповісти
Не катит, не убедил!
Сороса покажи и международный капитал.
показати весь коментар
08.05.2020 22:41 Відповісти
Умный татарин повысит тарифы и поделится денежками с депутатами.
показати весь коментар
08.05.2020 22:32 Відповісти
А МВФ денег даст, за что слуги жить будете?
Ведь оголодавший народ может последнее забрать может. Читайте историю панове-господа. Жизни лишались за меньшее в начале прошлого века.
показати весь коментар
08.05.2020 22:40 Відповісти
народ очень ждёт "закон про банки" патамушта надо уже закатывать "зелёных огурцов"
показати весь коментар
08.05.2020 23:14 Відповісти
Прийме, якщо ***** (Кало-Зеля) дозволить, а так лише буде насміхатися .
показати весь коментар
08.05.2020 23:36 Відповісти
 
 