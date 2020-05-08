Зарплати лікарів в Італії через коронавірус впали, але ніхто не звільняється, - хірург Сак
Повернувшись на Батьківщину з Італії український лікар-хірург Юрій Сак розповів, як його італійські колеги поводяться в умовах пандемії коронавірусу.
Про це він розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми запитали, чи змінилася у вас зарплата через коронавірус. Вони сказали: так, змінилася. Вона змінилася в бік зменшення. Нам було цікаво, чому. Вони кажуть, тому що зарплата лікаря в Італії залежить від роботи лікаря в госпіталі і від консультацій поза госпіталем. І ось ці консультації в період епідемії відпали. І зарплата лікаря зменшилася", - розповів Сак.
За словами хірурга, при цьому лікарі і медсестри не звільняються, попри загрозу заразитися коронавірусом і померти.
"Жоден із них не звільнився і жоден нікуди не перевівся. Вони дуже згуртовані, вони дуже дорожать місцем, де вони працюють", - сказав хірург.
Сак додав, що в готель, в якому вони жили, почали заселятися італійські лікарі і медсестри. Таким чином вони намагалися захистити свої родини, не повертаючись додому і не наражаючи близьких на ризик заразитися.
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Херня. Полумеры. Нашим вообще платить перестали.
https://www.servustv.com/videos/aa-23ud73pbh1w12/
В новом интервью швейцарский главный врач по инфекционным заболеваниям доктор Пьетро Вернацца объясняет, что болезнь Covid19 «легкая для подавляющего большинства людей». «Подсчет зараженных людей и призыв к дополнительным тестам» мало чем помогут. Кроме того, большинство людей, перечисленных в статистике короны, умерли не только от Covid-19. По словам доктора Вернаццы, нет никаких доказательств пользы масок для лица у людей, которые сами не проявляют симптомов.
https://www.saldo.ch/artikel/artikeldetail/fuer-die-allermeisten-menschen-verlaeuft-die-erkrankung-mild/
Профессор биологии и лауреат Нобелевской премии Михаэль Левитт считает текущий карантин в виде полной остановки мировой экономики ('локдаун') огромной ошибкой и считает более разумными точечные меры, наиболее важна защита людей в группе риска
https://www.youtube.com/watch?v=bl-sZdfLcEk
просто за еду).
Правда в том .что меня соседка (фельдшер на скорой) уволилась в прошлом году и уехала сиделкой в Италию в семью мед . работников. Вот такая вот правда.
Уролог
Стаж 11 лет
Окончил(-а):
2006 г. - закончил Национальный медицинский университет , специальность "Лечебное дело".
Курсы повышения квалификации:
2008 г. - сертификат специалиста по специальности "Урология" при НМАПО им. П.Л.Шупика2012 г. - сертификат специалиста по специальности "Урология" при НМАПО им. П.Л.Шупика
Уролог рассказывает о том, какой должен быть карантин при вирусной эпидемии
он так и нашим намекает - работайте мол без денег , троянский звиздун , интересно он сам будет работать без бабок ( на минималку 3800 ) пару месяцев , нет не будет , бо не бенз
не хватит
це щось одне
А все життя 250 $ в місяць це зовсім інше
Тому і НЕ оприлюднені цифри
Сомневаюсь чтобы после этого люди начали увольняться.
Ты же вроде бы не военный, а значит в приказном порядке никто тебя не может никуда отправить.
Работал бы в Украине, за украинскую зарплату и все бы было ок.
А то зарплата журналіста в Україні більша ніж у журналіста в Італії...
А лікаря, навпаки... У зв'язку з цим і проблеми...
Упали зарплаты врачей Италии с 5 тыс. евро до 4 тысяч, или с 8 тыс. евро до 6 тысяч... или сколько?
а не увольняются по нескольким причинам - первая и
главная - уволишься? - за тебя твои билы никто платить не будет.
вторая - мизерный процент патриотов-врачей-медсестер и медбратьев
перед которыми я склоняю голову...
жисти поучить, мол зеленский с ярмаком 300 гривасов подкинули, не гавкайте
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