Зарплати лікарів в Італії через коронавірус впали, але ніхто не звільняється, - хірург Сак

Повернувшись на Батьківщину з Італії український лікар-хірург Юрій Сак розповів, як його італійські колеги поводяться в умовах пандемії коронавірусу.

Про це він розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми запитали, чи змінилася у вас зарплата через коронавірус. Вони сказали: так, змінилася. Вона змінилася в бік зменшення. Нам було цікаво, чому. Вони кажуть, тому що зарплата лікаря в Італії залежить від роботи лікаря в госпіталі і від консультацій поза госпіталем. І ось ці консультації в період епідемії відпали. І зарплата лікаря зменшилася", - розповів Сак.

За словами хірурга, при цьому лікарі і медсестри не звільняються, попри загрозу заразитися коронавірусом і померти.

"Жоден із них не звільнився і жоден нікуди не перевівся. Вони дуже згуртовані, вони дуже дорожать місцем, де вони працюють", - сказав хірург.

Сак додав, що в готель, в якому вони жили, почали заселятися італійські лікарі і медсестри. Таким чином вони намагалися захистити свої родини, не повертаючись додому і не наражаючи близьких на ризик заразитися.

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