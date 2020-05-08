Українського воїна поранено біля Пісків унаслідок ворожого обстрілу, - пресцентр ОС

Сьогодні, 8 травня, російсько-окупаційні війська вкотре обстріляли українські позиції поблизу населеного пункту Піски.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Противник застосував автоматичні станкові гранатомети. Осколкового поранення зазнав один військовослужбовець Збройних Сил України. Воїн перебуває в лікувальному закладі під наглядом медиків. Стан його здоров'я - задовільний", - сказано в повідомленні.

Підрозділи Об'єднаних сил з наявних вогневих засобів дали найманцям РФ адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

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