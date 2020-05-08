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Новини Агресія Росії проти України
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Українського воїна поранено біля Пісків унаслідок ворожого обстрілу, - пресцентр ОС

Українського воїна поранено біля Пісків унаслідок ворожого обстрілу, - пресцентр ОС

Сьогодні, 8 травня, російсько-окупаційні війська вкотре обстріляли українські позиції поблизу населеного пункту Піски.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Противник застосував автоматичні станкові гранатомети. Осколкового поранення зазнав один військовослужбовець Збройних Сил України. Воїн перебуває в лікувальному закладі під наглядом медиків. Стан його здоров'я - задовільний", - сказано в повідомленні.

Підрозділи Об'єднаних сил з наявних вогневих засобів дали найманцям РФ адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Читайте також: Ворог під Широкиним обстріляв наші позиції - поранено трьох воїнів, - штаб ООС

Автор: 

обстріл (29540) поранення (2824) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+6
"Нада просто пиристать стрилять" (Бубочка)
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08.05.2020 22:58 Відповісти
+3
Головне Зеля в міловому поклонився Параші.
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08.05.2020 22:45 Відповісти
+3
Одужання нашому воїну
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08.05.2020 23:13 Відповісти
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Головне Зеля в міловому поклонився Параші.
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08.05.2020 22:45 Відповісти
Украинский воин ранен возле Песков в результате вражеского обстрела, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2753
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08.05.2020 22:50 Відповісти
"Нада просто пиристать стрилять" (Бубочка)
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08.05.2020 22:58 Відповісти
Українського воїна поранено біля Пісків унаслідок ворожого обстрілу, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7458
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08.05.2020 23:08 Відповісти
награждаю орденом
Українського воїна поранено біля Пісків унаслідок ворожого обстрілу, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4388
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08.05.2020 23:41 Відповісти
Одужання нашому воїну
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08.05.2020 23:13 Відповісти
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк на кшталт цієї.Українського воїна поранено біля Пісків унаслідок ворожого обстрілу, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8892
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09.05.2020 07:57 Відповісти
Українського воїна поранено біля Пісків унаслідок ворожого обстрілу, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1182
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09.05.2020 08:14 Відповісти
 
 