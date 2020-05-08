Зеленський у День перемоги має бути зі своїми військовими, - лідер "ЄС" Порошенко
Лідер фракції "Європейська солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко розповів, яким бачить святкування 9 травня.
Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
Порошенко вважає, що 9 травня не слід влаштовувати військових парадів. На його думку, в цей день президент країни має бути зі своїми ветеранами і зі своїми військовослужбовцями.
"Бо війна для України, на жаль, не припинена. І віддати шану українським військовим, які зараз боронять державу, суверенітет, територіальну цілісність, українську землю й український народ — це там, де має бути президент. І я сподіваюся, що завтра він там буде", — сказав Порошенко.
Лідер "ЄС" назвав 8 травня днем пам'яті і примирення, днем не просто перемоги у війні, а перемоги над війною.
"І в цьому відмінність параду у Москві, де половина автомобілів їздить не просто із колорадськими стрічками, а з написом на машинах "можем повторіть". І Україна, яка сповідує європейські традиції, і наш слоган — ніколи знову. Це 2 світи", — сказав він.
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По закону, сколько не роют против него, а найти не могут.... Он чист перед законом, получается?
Погибло много наших солдатов. У Порошенко есть хоть какие-то угрызения совести?
И вот теперь этот человек всех поучает, как именно надо себя вести.
А если примера нет, то это просто по инерции так, старые травмы?...
Чем ты это объясняешь?
И не логичнее ли было бы принять, что "мародер" - не мародер, и что тебя обманули с этим?
15% на 85% слишком уж большой дисбаланс - ты имел в виду, 45 лайков под этой статьей? Это не 85% от среднего к-ва лайков под статьями на цензоре, но все же немало.