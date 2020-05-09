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Мінцифри працює над створенням спеціальної цифрової економічної зони, - віцепрем'єр Федоров

Мінцифри працює над створенням спеціальної цифрової економічної зони, - віцепрем'єр Федоров

Міністерство цифрової трансформації працює над концепцією проєкту "Дія Сіті" - моделлю вільної економічної зони для представників креативної економіки.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив віцепрем'єр, голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Diia City - цифрова країна всередині України, де не існує кордонів для інвестицій, створення робочих місць або розробки новітніх технологій. Українці і підприємці з усього світу зможуть швидко реалізовувати свої амбітні інноваційні та бізнес-ідеї без втручання держави.

Її планується створити насамперед для українських та міжнародних IT-компаній, високотехнологічного бізнесу, інвестиційних фондів, стартапів і освітніх організацій. Її резиденти матимуть спеціальний податковий, фінансовий і правовий режим", - написав Федоров.

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Чиновник зазначив, що для підвищення інвестиційної привабливості України необхідна тотальна дерегуляція, спрощення ведення бізнесу, зниження податкового навантаження. Однак відразу зробити в масштабах країни такий проєкт дуже складно.

"Чесно, мені здається, легше створити віртуальну зону з новими правилами, ніж боротися з сотнями ліцензій, дозволів, довідок та інших тромбів. А потім просто перенести досвід на всю країну", - підкреслив Федоров.

"Зараз ми об'єднали деяких експертів в економіці, профільних фахівців міністерств. Ведемо розрахунки. Створюємо модель. Найближчим часом хочу поділитися концептом із нашими народними депутатами", - додав він

На думку віцепрем'єра, якщо Україна не буде генерувати і впроваджувати проривні ідеї, то "дуже довго не вийде з бідності".

Мінцифри працює над створенням спеціальної цифрової економічної зони, - віцепремєр Федоров 01
Мінцифри працює над створенням спеціальної цифрової економічної зони, - віцепремєр Федоров 02

Автор: 

інвестиції (2100) ІТ-індустрія (727) Федоров Михайло (893) Мінцифри (1217)


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Топ коментарі
+4
придурки))
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08.05.2020 23:45 Відповісти
+3
Единственное что вы создали, это "Матрицу" в которой сами и живете.
И вот там все отлично: мегауспешные реформы, реализация всех проектов, рост экономики, полная поддержка граждан.
Вы не слуги народа, вы виртуальные придурки.
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08.05.2020 23:46 Відповісти
+3
Віртуальна МММ державного рівня!
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09.05.2020 01:44 Відповісти
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они уже сделали цифровую зону с пушап сообщениями или ты дома
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08.05.2020 23:43 Відповісти
Даешь "зону в смартфоне"!
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08.05.2020 23:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zpWFKLmTiYg Приключения Буратино
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08.05.2020 23:45 Відповісти
придурки))
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08.05.2020 23:45 Відповісти
Единственное что вы создали, это "Матрицу" в которой сами и живете.
И вот там все отлично: мегауспешные реформы, реализация всех проектов, рост экономики, полная поддержка граждан.
Вы не слуги народа, вы виртуальные придурки.
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08.05.2020 23:46 Відповісти
Найтехнологічніші країни піднімали і ще до зараз піднімають звичайну економіку.А ці все з квантумною диджиталізацією бавляться.Вже рік пройшов,а покращень не було,а тільки погіршення.
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08.05.2020 23:48 Відповісти
Зато словов красивых и большинству обывателей непонятных понапридумывали. Диджитализация - читай оцифровка, Минцифры. - Читай министерство хер пойми чего. Какрой цифры - ХЗ. Вообще то их 10 - от 0 до 9. Не понятной какой из них министерство ввели.
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09.05.2020 02:29 Відповісти
Дурень думкой богатіє.
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08.05.2020 23:50 Відповісти
Офигеть, эпоха благоденствия наступает. Скоро каждая бабуся будет майнить крипту, обеспечивая достойную пенсию. Появятся виртуальные кафе и бары, где за эту крипту будут наливать и подавать в виртуальных тарелках и стаканах. Подъем экономики можно будет поднять прокручивая колесико мышки. И все будем будем ездит в виртуальный отпуск на виртуальные Багамы.
Ну, если только, не подавимся виртуальной галушкой. Или вареником. Тоже виртуальным. Зато с зубами - никаких проблем. Даже если совсем выпадут.
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08.05.2020 23:56 Відповісти
Бот, когда ты материализуешься? Назначь дату. Ты же понимаешь, что мы понимаем, что есть разница между нематериальным министром и живым человеком? Валяй, а то мы здесь начнем сеанс спиритизма и все-равно вытянем тебя(хоть ненадолго) из фейсбука, ну или оттуда, где ты обитаешь.
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09.05.2020 00:17 Відповісти
запахло цифровым прорывом
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09.05.2020 00:17 Відповісти
Боюсь что очередным цифровым позывом.
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09.05.2020 02:27 Відповісти
Ще один,гіперлупнутий...
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09.05.2020 00:28 Відповісти
Т.е те,кто попадет в "зону" не будет платить налогов? Это же мечта зебила! Как и 4000 евро зарплат учителям и прочая лабуда недорослей.
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09.05.2020 00:34 Відповісти
Віртуальна МММ державного рівня!
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09.05.2020 01:44 Відповісти
Дико плюсую. Такое впечатление, что идет какая то компьютерная игра великовозрастных дебилов. Единственное что плохо, что мы в ней юниты.
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09.05.2020 02:31 Відповісти
бред сивой кобылы, необходимо что то производить, а не плодить очередных чиновников со смартфонами... лучше бы гипер луп достроили
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09.05.2020 01:49 Відповісти
Что за бред я только что прочитал?
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09.05.2020 02:26 Відповісти
Дайте ему селедки.
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09.05.2020 07:52 Відповісти
"спеціальної" та " экономической" тут зайвві
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09.05.2020 10:01 Відповісти
"будут иметь специальный налоговый....



В єтом засранном сортире узнаваем каждый кирпич. Не верите?

А начиналось всё это в далёком ......новий документ суттєво відрізнятиметься від закону 1998 року,

. Сьогодні Прем'єр-міністр Микола Азаров представив донеччанам нового керівника області - Анатолія Близнюка. Він відразу ж пообіцяв залучити до регіону іноземні інвестиції, передовсім із Росії.
..............................................................................
Натомість перші зрушення для Донецька вже є. Анатолій Близнюк повідомив, що найближчим часом в Україні буде відновлена практика вільних економічних зон (ВЕЗ) і розпочнеться цей процес саме з Донецької області. Сюди мають ринути інвестиції, переважно - із сусідньої Росії, як очікує новий господар регіону. Проте і відповідальність, яку несе Донецька область, має збільшитися.
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Новий проект закону про вільні економічні зони для Віктора Януковича, як і 12 років назад, готує Інститут стратегічних досліджень.
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Донецькі економісти пропонують нову модель вільних економічних зон - так звані технопарки і території пріоритетного розвитку. А пільги і преференції даватимуть окремим підприємствам за результатами моніторингу попередніх економічних зон.

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09.05.2020 11:00 Відповісти
 
 