Мінцифри працює над створенням спеціальної цифрової економічної зони, - віцепрем'єр Федоров
Міністерство цифрової трансформації працює над концепцією проєкту "Дія Сіті" - моделлю вільної економічної зони для представників креативної економіки.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив віцепрем'єр, голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Diia City - цифрова країна всередині України, де не існує кордонів для інвестицій, створення робочих місць або розробки новітніх технологій. Українці і підприємці з усього світу зможуть швидко реалізовувати свої амбітні інноваційні та бізнес-ідеї без втручання держави.
Її планується створити насамперед для українських та міжнародних IT-компаній, високотехнологічного бізнесу, інвестиційних фондів, стартапів і освітніх організацій. Її резиденти матимуть спеціальний податковий, фінансовий і правовий режим", - написав Федоров.
Чиновник зазначив, що для підвищення інвестиційної привабливості України необхідна тотальна дерегуляція, спрощення ведення бізнесу, зниження податкового навантаження. Однак відразу зробити в масштабах країни такий проєкт дуже складно.
"Чесно, мені здається, легше створити віртуальну зону з новими правилами, ніж боротися з сотнями ліцензій, дозволів, довідок та інших тромбів. А потім просто перенести досвід на всю країну", - підкреслив Федоров.
"Зараз ми об'єднали деяких експертів в економіці, профільних фахівців міністерств. Ведемо розрахунки. Створюємо модель. Найближчим часом хочу поділитися концептом із нашими народними депутатами", - додав він
На думку віцепрем'єра, якщо Україна не буде генерувати і впроваджувати проривні ідеї, то "дуже довго не вийде з бідності".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И вот там все отлично: мегауспешные реформы, реализация всех проектов, рост экономики, полная поддержка граждан.
Вы не слуги народа, вы виртуальные придурки.
Ну, если только, не подавимся виртуальной галушкой. Или вареником. Тоже виртуальным. Зато с зубами - никаких проблем. Даже если совсем выпадут.
В єтом засранном сортире узнаваем каждый кирпич. Не верите?
А начиналось всё это в далёком ......новий документ суттєво відрізнятиметься від закону 1998 року,
. Сьогодні Прем'єр-міністр Микола Азаров представив донеччанам нового керівника області - Анатолія Близнюка. Він відразу ж пообіцяв залучити до регіону іноземні інвестиції, передовсім із Росії.
..............................................................................
Натомість перші зрушення для Донецька вже є. Анатолій Близнюк повідомив, що найближчим часом в Україні буде відновлена практика вільних економічних зон (ВЕЗ) і розпочнеться цей процес саме з Донецької області. Сюди мають ринути інвестиції, переважно - із сусідньої Росії, як очікує новий господар регіону. Проте і відповідальність, яку несе Донецька область, має збільшитися.
...............................................................................................
Новий проект закону про вільні економічні зони для Віктора Януковича, як і 12 років назад, готує Інститут стратегічних досліджень.
.............................................................................................
Донецькі економісти пропонують нову модель вільних економічних зон - так звані технопарки і території пріоритетного розвитку. А пільги і преференції даватимуть окремим підприємствам за результатами моніторингу попередніх економічних зон.
..............................................................................................