Мінцифри працює над створенням спеціальної цифрової економічної зони, - віцепрем'єр Федоров

Міністерство цифрової трансформації працює над концепцією проєкту "Дія Сіті" - моделлю вільної економічної зони для представників креативної економіки.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив віцепрем'єр, голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Diia City - цифрова країна всередині України, де не існує кордонів для інвестицій, створення робочих місць або розробки новітніх технологій. Українці і підприємці з усього світу зможуть швидко реалізовувати свої амбітні інноваційні та бізнес-ідеї без втручання держави.

Її планується створити насамперед для українських та міжнародних IT-компаній, високотехнологічного бізнесу, інвестиційних фондів, стартапів і освітніх організацій. Її резиденти матимуть спеціальний податковий, фінансовий і правовий режим", - написав Федоров.

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Чиновник зазначив, що для підвищення інвестиційної привабливості України необхідна тотальна дерегуляція, спрощення ведення бізнесу, зниження податкового навантаження. Однак відразу зробити в масштабах країни такий проєкт дуже складно.

"Чесно, мені здається, легше створити віртуальну зону з новими правилами, ніж боротися з сотнями ліцензій, дозволів, довідок та інших тромбів. А потім просто перенести досвід на всю країну", - підкреслив Федоров.

"Зараз ми об'єднали деяких експертів в економіці, профільних фахівців міністерств. Ведемо розрахунки. Створюємо модель. Найближчим часом хочу поділитися концептом із нашими народними депутатами", - додав він

На думку віцепрем'єра, якщо Україна не буде генерувати і впроваджувати проривні ідеї, то "дуже довго не вийде з бідності".



