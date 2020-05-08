Не потрібно зараз загострювати увагу на тому, будемо ми святкувати день пам'яті чи якісь люди святкуватимуть день перемоги, - депутат "СН" Арахамія
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликає зосередитися на тому, що об'єднує, а не роз'єднує українців. Він вважає, що це дозволить швидше закінчити війну.
Про це Арахамія сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Що більше ми розмовляємо про речі, які людей роз'єднують, то важче нам досягти цієї мети - припинити війну", - заявив Арахамія.
Він пояснив, що вважає нормальним, коли різні люди по-різному оцінюють історичні події.
"Я впевнений на 200 відсотків, що той, хто воював і має ордени, або не має орденів, але реальний учасник Другої світової війни - він святкуватиме 9 травня, хто б йому що не говорив... Молода людина, яка вже переглянула свої цінності, сказала, що ми йдемо в Європу, святкуватиме день пам'яті 8-го травня - то для нього це своя картина світу. І тут протиріч я особливо не бачу. Тому що люди виховані в різних поколіннях і люди по-різному дивляться на речі", - сказав Арахамія.
Глава фракції "СН" закликав не "переписувати історію назад", уподібнюючись таким чином Росії.
"Не потрібно, на мою думку, зараз загострювати увагу на тому, будемо ми святкувати день пам'яті чи якісь люди святкуватимуть день перемоги. Кожна людина має право на власну думку в цьому питанні", - додав він.
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Маршал Иван Конев: «Сталинская победа - это всенародная беда»
http://izbrannoe.com/news/lyudi/marshal-ivan-konev-stalinskaya-pobeda-eto-vsenarodnaya-beda/?fbclid=IwAR3QRaRSdrQgVyrqZUqdGGvsRXZ41naR6IEaOE9eqNDD6A8W3VVleUAFTrQ
Вже для них настав час тревог
Як весняний Днiпр ворогiв змете
Наша армия, наш народ
https://www.youtube.com/watch?v=Z_3Yiz5FaKw
https://uainfo.org/blognews/1588882270-minsk-v-turborezhime-novye-initsiativy-ermaka-krayne-opasny-.html
"""""В большом, выложенным кафелем помещении нас ждали несколько русских, отпускавших должно быть, скабрезные комментарии - судя по тому, как они постоянно ржали. Комиссар приказал мне смотреть и учиться, как превращать расу господ в жалкие останки. Вошли 2 человека, обнаженные до пояса, девушки закричали при их появлении. Они быстро схватили одну и бросили её спиной на край стола, так, что захрустели суставы. Я была почти в обмороке, увидев, как один из них, достав нож, на глазах остальных отрезал ей правую грудь. Выждав немного, он отрезал левую. Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь кричал так исступленно, как эта девушка. После этих действий, он несколько раз воткнул нож в её гениталии, под радостные вопли русских.
"Чем больше мы разговариваем про вещи, которые людей разъединяют, тем труднее нам достигнуть этой цели - прекратить войну", - заявил Арахамия. Источник: https://censor.net/n3194466
тому що це не про агресію росії, це виключно про "громадянську війну", яку колективний зеленський просуває в українські голови.
Они приводили все новых жертв. Я наблюдала эти кошмарные действия будто через красный туман. Снова и снова я слышала ужасный крик, сопровождавший отрезание грудей, и громкий стон при раздирании гениталий.
Приберіте його з очей !
"Росія хоче зробити міфологізацію Другої світової війни, як вони називають "Великой Отечественной войны", для того, щоб досягнути своїх цілей. Ціль перша - штучно розколоти сусідні держави. Я хочу нагадати всім, що перший нібито привід щодо запровадження військового стану і введення російських військ були георгіївські стрічки і ставлення до Другої світової війни. І це вони кажуть нам, де майже кожна родина постраждала або має загиблих серед членів своєї родини в Другій світовій. Я ще раз підкреслюю, байдуже, де вони воювали: чи в Червоній армії, чи в УПА, чи в арміях інших держав. Мета Путіна - розколоти суспільства. Мета України - примирення, об'єднання", заявив він.
в мозгу обезьяны война таки гражданская