Не потрібно зараз загострювати увагу на тому, будемо ми святкувати день пам'яті чи якісь люди святкуватимуть день перемоги, - депутат "СН" Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликає зосередитися на тому, що об'єднує, а не роз'єднує українців. Він вважає, що це дозволить швидше закінчити війну.

Про це Арахамія сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Що більше ми розмовляємо про речі, які людей роз'єднують, то важче нам досягти цієї мети - припинити війну", - заявив Арахамія.

Він пояснив, що вважає нормальним, коли різні люди по-різному оцінюють історичні події.

"Я впевнений на 200 відсотків, що той, хто воював і має ордени, або не має орденів, але реальний учасник Другої світової війни - він святкуватиме 9 травня, хто б йому що не говорив... Молода людина, яка вже переглянула свої цінності, сказала, що ми йдемо в Європу, святкуватиме день пам'яті 8-го травня - то для нього це своя картина світу. І тут протиріч я особливо не бачу. Тому що люди виховані в різних поколіннях і люди по-різному дивляться на речі", - сказав Арахамія.

Глава фракції "СН" закликав не "переписувати історію назад", уподібнюючись таким чином Росії.

"Не потрібно, на мою думку, зараз загострювати увагу на тому, будемо ми святкувати день пам'яті чи якісь люди святкуватимуть день перемоги. Кожна людина має право на власну думку в цьому питанні", - додав він.

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