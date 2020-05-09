Ми з Толіком Бондаренком розібралися товариським мерським судом. Він підставив інших мерів, - Філатов

Після заяв мера Черкас Анатолія Бондаренка про ослаблення карантину до очільників інших міст приходили підприємці з вимогами таких же послаблень на місцях.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив мер Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми з Толіком Бондаренком розібралися нашим товариським мерським судом. Загалом Толік Бондаренко підставив інших мерів. Бо до інших мерів, я не буду називати колег, прийшли підприємці і кажуть: "А чому не можна зробити, як у Черкасах?" Ну, тобто треба було б і порадитися", - сказав він.

Філатов припустив, що в діях і заявах Бондаренка могло бути "якесь політичне підґрунтя".

"Можливо, його спонукали до цього політичні соратники. Можливо, я і здогадуюсь, але є корпоративна етика між колегами", - сказав Філатов.

Читайте також: Суд зупинив рішення Черкаського міськвиконкому про ослаблення карантину, - ОДА. ДОКУМЕНТ

Водночас міський голова Дніпра вважає, що Бондаренко "не заслуговує кримінальних переслідувань".

"Сьогодні Асоціація міст України звернулася до президента Зеленського, зокрема, аби звернути увагу на те, що зараз в різних територіальних громадах із різних причин, зокрема з надуманих, різні правоохоронні органи постійно намагаються знайти якимось чином чорну кішку в темній кімнаті, особливо тоді, коли її там немає", - сказав він.

30 квітня влада Черкас заявила, що у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Читайте також: Суд взяв на себе функції епідеміологів, - мер Черкас Бондаренко

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Читайте також: Мер Черкас Бондаренко: "Ми не хочемо, щоб нами правили дилетанти"

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Згодом Бондаренко опублікував погрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова. В ОП заявили, що мер Черкас став жертвою пранка.

4 травня мер Черкас Бондаренко розповів, що прийшов у поліцію, але допит скасували.

7 травня пресслужба Черкаської ОДА опублікувала рішення суду, що зупиняє рішення міськвиконкому про ослаблення карантину.