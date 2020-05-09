Ми з Толіком Бондаренком розібралися товариським мерським судом. Він підставив інших мерів, - Філатов
Після заяв мера Черкас Анатолія Бондаренка про ослаблення карантину до очільників інших міст приходили підприємці з вимогами таких же послаблень на місцях.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив мер Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми з Толіком Бондаренком розібралися нашим товариським мерським судом. Загалом Толік Бондаренко підставив інших мерів. Бо до інших мерів, я не буду називати колег, прийшли підприємці і кажуть: "А чому не можна зробити, як у Черкасах?" Ну, тобто треба було б і порадитися", - сказав він.
Філатов припустив, що в діях і заявах Бондаренка могло бути "якесь політичне підґрунтя".
"Можливо, його спонукали до цього політичні соратники. Можливо, я і здогадуюсь, але є корпоративна етика між колегами", - сказав Філатов.
Водночас міський голова Дніпра вважає, що Бондаренко "не заслуговує кримінальних переслідувань".
"Сьогодні Асоціація міст України звернулася до президента Зеленського, зокрема, аби звернути увагу на те, що зараз в різних територіальних громадах із різних причин, зокрема з надуманих, різні правоохоронні органи постійно намагаються знайти якимось чином чорну кішку в темній кімнаті, особливо тоді, коли її там немає", - сказав він.
30 квітня влада Черкас заявила, що у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.
Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.
Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.
Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.
Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.
Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.
Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".
Згодом Бондаренко опублікував погрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова. В ОП заявили, що мер Черкас став жертвою пранка.
4 травня мер Черкас Бондаренко розповів, що прийшов у поліцію, але допит скасували.
7 травня пресслужба Черкаської ОДА опублікувала рішення суду, що зупиняє рішення міськвиконкому про ослаблення карантину.
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ребе Ж казав що різні купки лайна смердять по-різному і шо?
Тобто мери міст узгодили свої дії,але один вискочка вирішив на цьому ще й хайпонути,фактично всіх підставивши.
Йдеться не про право,а про людські якості.
Ніхто у Борі його антураж не забере. На регіональному рівні Боря - лідер. А на республіканському - ще один "гетьман" серед багатьох.
Яскравий приклад,-що таке популізм,і що-реальні справи.
а таких як він шлємазлів з крімінальними зехерами, що намагаються зліпити з лайна НЕЗАКОННІ СТРУКТУРИ, аж занадто
хотя нет, может, но тогда они становятся необязательными к выполнению
ребята загорелые с лимана.
1) мерів-ґубіґнаторрів в УКРАЇНІ НЕМА а шлємазлів поцоватих аж занадто.. особливо в адміністраціях
2) НАШЕ МІСТО НАЗИВАЄТЬСЯ Д Н І П Р О і по-москальські Днипро(рус) і на ідіш-Дніпро і латинкою -Dnipro а не"днєпґ"як бзднув філатов. Доречі це не переклад а тупий басяцький сленг з 70х
3) НЕ ВДАСЦЯ філатову та іншим марамоям нав'язати УКРАЇНЦЯМ свою збочинську ментальність і перефарбуватися в біли-пухнастих роги у злодієв і кіпа не заховає.
але те що ти просрав ВСЕ і навіть те що не заробив ще і тебе характеризує не дуже...
https://www.obozrevatel.com/abroad/karantin-v-ispanii-shtraf-v-60-tyis-otrezvlyaet.htm
Основних кандидатур 3.
1 ведмудчук, який розігрує путлерівську карту послаблення України будь-яким способом.
2 каломойша, який досі сподівається дотиснути сцикла з Приват-банком.
3 порох, який спить і бачить, як повертає собі булаву, але не може ніяк збагнути, що саме через такі брудні ігри він її і втратив; бо корупційна змова зі сциклом щодо дерибану землі і розкручування теми нехтування карантином (якщо це йде від нього) - це саме такі брудні ігри.
Втім не можу виключити і будь-які об'єднання перелічених кандидатур.