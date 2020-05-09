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Новини Коронавірус і карантин
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Ми з Толіком Бондаренком розібралися товариським мерським судом. Він підставив інших мерів, - Філатов

Ми з Толіком Бондаренком розібралися товариським мерським судом. Він підставив інших мерів, - Філатов

Після заяв мера Черкас Анатолія Бондаренка про ослаблення карантину до очільників інших міст приходили підприємці з вимогами таких же послаблень на місцях.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив мер Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми з Толіком Бондаренком розібралися нашим товариським мерським судом. Загалом Толік Бондаренко підставив інших мерів. Бо до інших мерів, я не буду називати колег, прийшли підприємці і кажуть: "А чому не можна зробити, як у Черкасах?" Ну, тобто треба було б і порадитися", - сказав він.

Філатов припустив, що в діях і заявах Бондаренка могло бути "якесь політичне підґрунтя".

"Можливо, його спонукали до цього політичні соратники. Можливо, я і здогадуюсь, але є корпоративна етика між колегами", - сказав Філатов.

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Водночас міський голова Дніпра вважає, що Бондаренко "не заслуговує кримінальних переслідувань".

"Сьогодні Асоціація міст України звернулася до президента Зеленського, зокрема, аби звернути увагу на те, що зараз в різних територіальних громадах із різних причин, зокрема з надуманих, різні правоохоронні органи постійно намагаються знайти якимось чином чорну кішку в темній кімнаті, особливо тоді, коли її там немає", - сказав він.

30 квітня влада Черкас заявила, що у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

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Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

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Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Згодом Бондаренко опублікував погрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова. В ОП заявили, що мер Черкас став жертвою пранка.

4 травня мер Черкас Бондаренко розповів, що прийшов у поліцію, але допит скасували.

7 травня пресслужба Черкаської ОДА опублікувала рішення суду, що зупиняє рішення міськвиконкому про ослаблення карантину.

Автор: 

карантин (18172) Черкаси (568) Філатов Борис (466) Бондаренко Анатолій (58) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+30
С какой стати ? Мэры не нарушали Конституцию, в отличие от нынешнего узурпатора, который абсолютно незаконно распустил Верховную Раду.
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09.05.2020 00:29 Відповісти
+19
У вас уже и суды свои, воровские?
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09.05.2020 00:22 Відповісти
+18
Твой бубочка дрыщ и подонок , а ты Клеймо лоха себе на лоб поставил. Твои внуки будут стыдиться что у них дед членограя выбирал
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09.05.2020 06:20 Відповісти
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09.05.2020 00:20 Відповісти
У вас уже и суды свои, воровские?
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09.05.2020 00:22 Відповісти
Вы - товарищеским судом, а с вами - военным трибуналом.
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09.05.2020 00:27 Відповісти
С какой стати ? Мэры не нарушали Конституцию, в отличие от нынешнего узурпатора, который абсолютно незаконно распустил Верховную Раду.
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09.05.2020 00:29 Відповісти
Хто узурпатор?На Олимпе зажглась новая звезда,влияющая на орбиты других планет?
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09.05.2020 01:43 Відповісти
Бубочка.
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09.05.2020 01:48 Відповісти
Шо бубочка?!Бубочка узурпатор та корсиканское чудище?!Не смеши меня
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09.05.2020 01:55 Відповісти
Твой бубочка дрыщ и подонок , а ты Клеймо лоха себе на лоб поставил. Твои внуки будут стыдиться что у них дед членограя выбирал
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09.05.2020 06:20 Відповісти
шлюшка мародера изрыгает желчь ?
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09.05.2020 09:33 Відповісти
У бори амбиции превышают дела к сожалению.Был бы такой принципиальный то не поддался бы на Петю и не поехал бы к нему сьезд.А если уж стал на его сторону ,то должен был и уйти с ним вместе.
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09.05.2020 00:29 Відповісти
Он забыл спросить твоё бесценное мнение.
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09.05.2020 00:30 Відповісти
Ну ты надеюсь его отличный советник)).Бери тогда лопату и закапывай его бока стратег из Австралии)))
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09.05.2020 00:32 Відповісти
Тоді треба розпустити фракцію СН у ВР, бо вони не мають спільної думки та служать різним олігархам🐸
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09.05.2020 00:38 Відповісти
Да можно и их распустить.Речь ведь о боре,принципиальном мере.Приезжайте,вместо занятия городом,он участвует в киевских торгах.У нас меры забыли,для чего их выбирают.
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09.05.2020 00:41 Відповісти
Тобто ми поговоримо 3оли їхню фракцію розпустять!
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09.05.2020 00:46 Відповісти
Коли...
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09.05.2020 00:47 Відповісти
22 червня о четвертій
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09.05.2020 00:48 Відповісти
У Филатова уже давно кукушка поехала.
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09.05.2020 00:29 Відповісти
Нет там просто амбиции.
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09.05.2020 00:34 Відповісти
Та да амбиции оставаться у власти на потоках и тырить бабло вот и все его амбиции. Боря тебе "Новый мост" и строительство метро еще отольется по полной, мафиози недоделанный.
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09.05.2020 08:46 Відповісти
не плутай ХУЦПУ з амбіціями це ж 2і великі різниці
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09.05.2020 09:05 Відповісти
ну прям братва на сходняке порешала, а что есть какие-то законы в стране, то так не важно
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09.05.2020 00:31 Відповісти
Есть закон по которому нельзя избирать президентом человека, не владеющего державной мовой.
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09.05.2020 00:35 Відповісти
Саме з погляду закону всі ці карантинні заходи є сумнівними. Дотримання їх громадянами тримається лише на розумінні ситуації. Але коли ці заходи є обов'язковими лише для посполитих, то вони перестають підкорятися напівзаконному "карантину".
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09.05.2020 13:17 Відповісти
когда филатов произносит слово "этика" - это уже смешно.
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09.05.2020 00:32 Відповісти
Смешно когда зеофилы рот открывают. Умственно неполноценным избирателям дезертира можно смеятся без всякого повода.
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09.05.2020 06:24 Відповісти
Висравсь? Витри дупу, хамидло. Любиш пахощі хазяйської онучі? Люби, але дурню про інших не пиши.
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09.05.2020 06:31 Відповісти
а шо одне-іншому заважає?
ребе Ж казав що різні купки лайна смердять по-різному і шо?
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09.05.2020 09:12 Відповісти
Бондаренко не повинен узгоджувати свої дії з іншими мерами! Нема такого закону. До цього числа вже деякі нелегально працювали, тому обмеження нічого не давали.
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09.05.2020 00:34 Відповісти
Думаю,Філатов мав інше на думці. Він в Дніпрі тихенько скасував карантинні обмеження ,з урахуванням юридичних тонкощів,до цього приготувалися переходити мери інших міст.Через пару днів ми на всю Україну почули скаженного мера-революціонєра ,що почав бикувати проти Києва,який одразу отримав відповідну реакцію.
Тобто мери міст узгодили свої дії,але один вискочка вирішив на цьому ще й хайпонути,фактично всіх підставивши.
Йдеться не про право,а про людські якості.
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09.05.2020 00:51 Відповісти
Якийсь мер якомусь меру щось винен? Чи може у Філі просто ревнощі? Бо Боря має президентські амбіції, а мер Черкас його обходить по інфоприводам?
Ніхто у Борі його антураж не забере. На регіональному рівні Боря - лідер. А на республіканському - ще один "гетьман" серед багатьох.
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09.05.2020 04:45 Відповісти
Хто "лідер", Богя Філатов? Ну хіба що у старих ватниць і ватників, яких він підгодовує з бюджету, за рахунок інших городян, заради піару.
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09.05.2020 07:12 Відповісти
Якщо порівняти ступень ватності Філатова і Садового, то Боря виглядає скаженим бандерівцем у порівнянні з путінською підніжкою Андрійком. За янеком пан бігав три роки, як цуцик. Звісно рівень крадійства до уваги не береться, там треба зовсім інші критерії.
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09.05.2020 09:36 Відповісти
Та ніхто нікому не винен.Тільки в одному місті тихенько відміняють карантинні заборони,а в іншому -лише полум'яні промови і судові заборони на відміну.
Яскравий приклад,-що таке популізм,і що-реальні справи.
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09.05.2020 07:52 Відповісти
АгА.. але воно і досі не усвідомило що меґів-ґубіґнатарів в Україні НЕ ІСНУЄ ,
а таких як він шлємазлів з крімінальними зехерами, що намагаються зліпити з лайна НЕЗАКОННІ СТРУКТУРИ, аж занадто
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09.05.2020 09:16 Відповісти
мер избран народом города села селища....и он не обязан слушать и выполнять....не обязан слушать власть из вне.....власть центральная пусть себя беспечит...но не за счет региональной власти.....больницы дофинансирует...полицию....и так далее....мер попросил деньги...не дали....так пошли вы....свои неотдадим.....вот и все......построим за свои больницы ..полицию ....
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09.05.2020 02:10 Відповісти
когда суды определят, что постановление о карантине абсолютно незаконное и антиконституционное, эти филатовы охренеют от количества предпринимателей, которые потребуют компенсацию
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09.05.2020 00:41 Відповісти
а хіба "філатови" вводили карантин? От хто його вводив, той нехай і компенсації по судах сплачує. отой обісцяний цуцик зеленський та його шобла блазнів-слуг.
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09.05.2020 00:49 Відповісти
дык не исключено, что кабмин переложит ответственность на местную власть, децентрализация во всей ее красе)
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09.05.2020 01:01 Відповісти
та при зелених шмарклях від децентралізації залишився пшик і більше нічого.
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09.05.2020 01:05 Відповісти
Филатовы говоришь!?
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09.05.2020 00:50 Відповісти
А то , что по закону мэр должен выполнять предписания премьер-министра и строго ему подчиняться никого не волнует? Ну давайте с Западных областей всех в Киев запустим, в Днепр, Харьков?...Границы откроем...Во смеху будет...
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09.05.2020 00:51 Відповісти
кабинет министров изначально не может принимать постановления, противоречащие КУ

хотя нет, может, но тогда они становятся необязательными к выполнению
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09.05.2020 01:02 Відповісти
Все мэры Украины должны отказаться от должности,пусть Зеля станет Гитлером даже в зачуханом поселке Зелемойске
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09.05.2020 00:53 Відповісти
КоронвмRUSный Фейк набрал такие обороты а Мире,что инфаркты инсульты,с Эдолой,СПИДом и прочими ОРВИ,Корью,атипичной пневмонией никто даже не вспонимает...Сделат дебилами весь Мир очень легко,вернуть обратно невозможно...
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09.05.2020 00:58 Відповісти
Цікавіше за все, що загальну статистику померлих під час "коронвірусу" і за такий самий період рік тому ніхто не озвучує. Бо статистика свідчить, що загальна смертність під час корони навіть зменшилась?
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09.05.2020 04:52 Відповісти
на сходке порешили отомстить за него
ребята загорелые с лимана.
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09.05.2020 01:23 Відповісти
Филатов та скажи спасибо,що с базара пришли к Бондоранко,а не к тебе.Бо ситуёвина,могла повернутся в другую сторону,если бы предприниматели,пришли к тебе,а Бондаренко тебя бы стал обвинять.Ты Филатов следи за базаром.Бо ты тупо сдал Бондаренко
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09.05.2020 01:52 Відповісти
Да вообще непонятно почему филя полез в чужой "огрод". У фили есть своя зона ответственности вот пусть и отвечал бы за "свое". Он что владеет ситуацией в чужом городе? Он в "своем" городе толком разобраться не может, но нет же ему неймется... попросту говоря мы видим очередной высер мафиозного характера.
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09.05.2020 09:06 Відповісти
Филатов делай как решит горсовет....город дороже чем все интриги...сделай три больницы высшего класса....лучше чем в мире...отремонтируй виадуки....дороги...укради 30 процентов но сделай.......и ни кто вякать не будет......он сделал....
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09.05.2020 02:16 Відповісти
Согласен.Если только город не начинает волать о допомоге, нарушая субординацию к Киеву и обращается за помощью к другим странам
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09.05.2020 02:33 Відповісти
Какая субординация зебил? В Киеве другие люди живут ? Мера избирает громада и срать мы хотели на твоего дрыща. 73% дибелоидов могут хоть членограя себе выбирать, хоть в лигу гомосеков организовываться -нормальные люди ваш выбор не признают.
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09.05.2020 06:31 Відповісти
У него 30% не получается, как ни старается всеравно 90% получается
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09.05.2020 09:08 Відповісти
Меры ? А где меры были были? . Когда Черкасы подняли фронду на свой прапор. И еще... после драки кулаками не машут.
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09.05.2020 06:40 Відповісти
Бугага. Зная обоих, дегко представляю эти "разборки". Типа " ты нас подставил!" - "Боря, иди на@уй"
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09.05.2020 07:07 Відповісти
После того, как Филатов несколько лет назад рассказал в интервью Соне Кошкиной, как он "учился" в Одесской юридической бурсе им. ********, нахваливал это говно и самого ********, этот политик для меня перестал существовать как достойная личность. Кстати, и сама Сонька там "обучалась" и даже диссер там же "защитила", который позже умные люди забанили за плагиат. И соево-шоколадный Петя тоже в этой бурсе-аККадемии успел кандидатской замараться.
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09.05.2020 08:11 Відповісти
о, началось, j2 уже украинских меров судит на своих сходняках, поздравляю вас - здобулы, вам хоть сейчас дошло что вы на последних выборах наделали? сограждане
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09.05.2020 08:19 Відповісти
Удельные князьки пожурили выпендрежника ну ну ну....У них и суд свой князьковский,а потом мы удивляемся откуда беруться дыныры и лыныры.Вот они следующие князьки быдлоштопаные,даже говорят на своем бандюковском
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09.05.2020 08:37 Відповісти
"пацанскіі базари"боруха філатова та його намагання впарювати УКРАЇНЦЯМ свого язика з басяцьким сленгом це прояв совково=крімінальної ментальності тієї мішпухи до якої він належить Воно ВПЕРТО на хуцпато пхається до ЛЮДЕЙ зі своїми збочинськими уявленнями та намагається вживити мафіозні звички-навички в суспільство
1) мерів-ґубіґнаторрів в УКРАЇНІ НЕМА а шлємазлів поцоватих аж занадто.. особливо в адміністраціях
2) НАШЕ МІСТО НАЗИВАЄТЬСЯ Д Н І П Р О і по-москальські Днипро(рус) і на ідіш-Дніпро і латинкою -Dnipro а не"днєпґ"як бзднув філатов. Доречі це не переклад а тупий басяцький сленг з 70х
3) НЕ ВДАСЦЯ філатову та іншим марамоям нав'язати УКРАЇНЦЯМ свою збочинську ментальність і перефарбуватися в біли-пухнастих роги у злодієв і кіпа не заховає.
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09.05.2020 08:45 Відповісти
твоя оцінка фі-латова СЛУШНА...
але те що ти просрав ВСЕ і навіть те що не заробив ще і тебе характеризує не дуже...
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09.05.2020 09:01 Відповісти
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09.05.2020 09:12 Відповісти
В Черкасах были попытки децентрализацию переделать в федерализацию или как?
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09.05.2020 09:07 Відповісти
А вот Закон,похоже,утверждает несколько иначе. Но если Бондаренко, или Филатов- Закон,тогда дело другое.Я их понимаю ,так хочется царевать на местном уровне,а не работать.Донбасс под сепарами- это из "той же оперы",только это первая часть "марлезонского балета", а Бондаренко с Филатовым как раз вторая.Если избиратели хотят в Черкассах и Днепре появления Гиви и Мотороллы,то "флаг им в руки". Только сначала пусть продадут свой бизнес побыстрее, а то потом "отожмут" бесплатно.Ну, зато потом" легче" будет во время карантина. Истории уже известны случаи, когда "Государство-это Я"
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09.05.2020 09:24 Відповісти
Борька просто обиделся ,что проиграл,вместе с соевым.А такие ох как не любят проигрывать.Когда корбана арестовали,хде был этот герой.Известно где,молчал.
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09.05.2020 09:53 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/abroad/karantin-v-ispanii-shtraf-v-60-tyis-otrezvlyaet.htm Испанские фашисты уничтожают конституционные права граждан
https://www.obozrevatel.com/abroad/karantin-v-ispanii-shtraf-v-60-tyis-otrezvlyaet.htm
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09.05.2020 10:12 Відповісти
кому это мер будет оказывать сопротивление? сепаратизмом попахивает.
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09.05.2020 11:15 Відповісти
кому это мер будет оказывать сопротивление? сепаратизмом попахивает.
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09.05.2020 11:16 Відповісти
Толик (!!!) Бондаренко 😀😀😀 Этого вполне достаточно, дальше можно не продолжать.
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09.05.2020 11:41 Відповісти
В кожного мера є свої виборці і плювати вони хотіли на мерів інших міст.
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09.05.2020 18:13 Відповісти
Жодної хвилини не сумнівався, що за цим Бондаренком хтось стоїть, хто йому підказав проявити непокору сциклу.
Основних кандидатур 3.
1 ведмудчук, який розігрує путлерівську карту послаблення України будь-яким способом.
2 каломойша, який досі сподівається дотиснути сцикла з Приват-банком.
3 порох, який спить і бачить, як повертає собі булаву, але не може ніяк збагнути, що саме через такі брудні ігри він її і втратив; бо корупційна змова зі сциклом щодо дерибану землі і розкручування теми нехтування карантином (якщо це йде від нього) - це саме такі брудні ігри.
Втім не можу виключити і будь-які об'єднання перелічених кандидатур.
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09.05.2020 19:02 Відповісти
 
 