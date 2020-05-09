Антикорупційний суд ще "незграбний", НАБУ не бере хабарів, але має набагато краще працювати, - Саакашвілі

Новопризначений глава Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі вважає, що Україні потрібно активізувати процес реформ для залучення закордонних інвестицій, адже наразі реформи в країні не мають особливих успіхів.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Китай полишають підприємства, Україна може знову стати індустріальним хабом Європи, реально може стати, вперше на такому рівні. Але для того, щоб вони сюди зайшли, зовсім інші регуляції потрібні, зовсім інші податки потрібні, бюрократії потрібно набагато менше. Потрібні суди. У нас є вже перші напрацювання у вигляді Антикорупційного суду, але він маленький і дуже незграбний поки. У нас є Національне антикорупційне бюро, яке, в принципі, теж не бере хабарів, але я б хотів, щоб вони набагато краще працювали. Все інше у нас поки досить погне. Всі спроби реформ нікуди не зайшли", - сказав Саакашвілі.

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Він вважає, що в цій ситуації не можна недооцінювати роль і особистість нинішнього президента України Володимира Зеленського, адже глава держави не є представником старої еліти.

"В Україні має відбутися антибюрократична, антиелітарна революція. Всі ті люди, які так добре почуваються біля цієї "годівниці", вони нікуди не пішли, вони залишилися. І вони чекають, поки у нас цей запал мине, люди, які хочуть змін, ослабнуть, і вони знову скажуть: "Ось, ми казали, нічого у них не вийшло, ми вас попереджали. Краще нас слухати, старих, досвідчених професіоналів". Щоб цього не було, у нас лише декілька місяців, мені так здається", - зазначив Саакашвілі.

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