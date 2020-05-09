Ворог за минулу добу 7 разів обстріляв позиції ОС: поранено 4 воїнів, знищено 1 найманця
Незаконні збройні формування вчора 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, четверо українських військовослужбовців зазнали поранень.
Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, активність ворог проявляв переважно в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Неподалік Широкиного противник вів вогонь із мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів і застосовував БПЛА для скидання пострілів ВОГ-17.
Околиці Кам’янки російські окупанти обстріляли з 82-мм мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Поруч із населеним пунктом Мар’їнка ворог використовував ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю, а біля Авдіївки задіяв великокаліберні кулемети.
З настанням темряви збройні формування Російської Федерації з автоматичних станкових гранатометів зробили обстріл позицій українських захисників неподалік від населеного пункту Піски.
Об'єднані сили дали рішучу відповідь на всі вогневі провокації противника, змусивши російських найманців дотримуватися режиму припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля Оріхового та Кримського, ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів. Загалом окупанти на цьому напрямку випустили 27 мін 120-го калібру.
Унаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень.
"Наші воїни вжили вичерпних заходів для припинення вогню з боку збройних формувань РФ, після чого загарбники відмовилися від подальшої активності. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами", - наголошується в повідомленні.
За даними розвідки, 8 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта і ще двох поранили.
Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв із 120-мм мінометів позиції ОС поблизу Кримського.
Неподалік Хутора Вільного окупанти застосовували міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
Українські воїни у відповідь вчасно застосували чергові вогневі засоби і припинили ворожі провокації.
За поточну добу втрат серед українських захисників немає.
Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.
"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - підкреслюють у штабі ООС.
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Якнайшвидшого одужання нашим військовим !
Хай гояться рани.
СМЕРТЬ ВОРОГАМ УКРАЇНИ скрізь, де б вони не були !
І ким би вони не були.
Нехай згинуть усі вороги України!
Не знаю я із яких слів почати,
Щоби душі тривогу передати,
Щоб прочитавши ці мої слова
Людська байдужість перестала існувати.
Вважають, що Історія нас вчить,
Які нам помилки потрібно оминати.
Та легше досвід віковий в вогні спалить,
І знову на ті ж граблі наступати.
Хотіли миру, а отримали війну.
Хотіли щастя, а отримали скорботу.
І знову вишні цього року зацвітуть,
І знову сльози буде лити мати.
Та кожен день з надією живу,
Що Україна зможе все здолати.
Онукам у майбутньому скажу,
Що не змогли нам каци крила обламати.
Травень 2015.
Смерть русским оккупантам! Смерть расеянским свинособакам!
За порушення карантину, воно передало "привіт" меру Черкас, а ***** за порушення режиму тиші, слабо передати? Сцикло блд... Яке ж воно гидке..