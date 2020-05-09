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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ворог за минулу добу 7 разів обстріляв позиції ОС: поранено 4 воїнів, знищено 1 найманця

Ворог за минулу добу 7 разів обстріляв позиції ОС: поранено 4 воїнів, знищено 1 найманця

Незаконні збройні формування вчора 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, четверо українських військовослужбовців зазнали поранень.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, активність ворог проявляв переважно в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Неподалік Широкиного противник вів вогонь із мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів і застосовував БПЛА для скидання пострілів ВОГ-17.

Околиці Кам’янки російські окупанти обстріляли з 82-мм мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Поруч із населеним пунктом Мар’їнка ворог використовував ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю, а біля Авдіївки задіяв великокаліберні кулемети.

З настанням темряви збройні формування Російської Федерації з автоматичних станкових гранатометів зробили обстріл позицій українських захисників неподалік від населеного пункту Піски.

Об'єднані сили дали рішучу відповідь на всі вогневі провокації противника, змусивши російських найманців дотримуватися режиму припинення вогню.

Читайте також: Українського воїна поранено біля Пісків унаслідок ворожого обстрілу, - пресцентр ОС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля Оріхового та Кримського, ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів. Загалом окупанти на цьому напрямку випустили 27 мін 120-го калібру.

Унаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень.

"Наші воїни вжили вичерпних заходів для припинення вогню з боку збройних формувань РФ, після чого загарбники відмовилися від подальшої активності. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами", - наголошується в повідомленні.

За даними розвідки, 8 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта і ще двох поранили.

Читайте також: Ворог під Широкиним обстріляв наші позиції - поранено трьох воїнів, - штаб ООС

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв із 120-мм мінометів позиції ОС поблизу Кримського.

Неподалік Хутора Вільного окупанти застосовували міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Українські воїни у відповідь вчасно застосували чергові вогневі засоби і припинили ворожі провокації.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Дивіться також: Бійці 57-ї бригади знищують російський бункер під Донецьком із кулемета на станку Савельєва. ВIДЕО

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - підкреслюють у штабі ООС.

Ворог за минулу добу 7 разів обстріляв позиції ОС: поранено 4 воїнів, знищено 1 найманця 01
Ворог за минулу добу 7 разів обстріляв позиції ОС: поранено 4 воїнів, знищено 1 найманця 02
Ворог за минулу добу 7 разів обстріляв позиції ОС: поранено 4 воїнів, знищено 1 найманця 03

Автор: 

обстріл (29540) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+17
Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!! Палай у пеклі клята масковія!!!!
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09.05.2020 08:21 Відповісти
+16
10 поранених за дві доби ...
=пАстрЄлівают= ...

Якнайшвидшого одужання нашим військовим !
Хай гояться рани.

СМЕРТЬ ВОРОГАМ УКРАЇНИ скрізь, де б вони не були !
І ким би вони не були.
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09.05.2020 08:24 Відповісти
+15
Пораненим хлопцям швидкого і повного одужання. Бережи Вас Боже!
Нехай згинуть усі вороги України!

Враг за минувшие сутки 7 раз обстрелял позиции ОС: ранены 4 воина, уничтожен 1 наемник - Цензор.НЕТ 148
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09.05.2020 08:34 Відповісти
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!! Палай у пеклі клята масковія!!!!
показати весь коментар
09.05.2020 08:21 Відповісти
10 поранених за дві доби ...
=пАстрЄлівают= ...

Якнайшвидшого одужання нашим військовим !
Хай гояться рани.

СМЕРТЬ ВОРОГАМ УКРАЇНИ скрізь, де б вони не були !
І ким би вони не були.
показати весь коментар
09.05.2020 08:24 Відповісти
Пораненим хлопцям швидкого і повного одужання. Бережи Вас Боже!
Нехай згинуть усі вороги України!

Враг за минувшие сутки 7 раз обстрелял позиции ОС: ранены 4 воина, уничтожен 1 наемник - Цензор.НЕТ 148
показати весь коментар
09.05.2020 08:34 Відповісти
***
Не знаю я із яких слів почати,
Щоби душі тривогу передати,
Щоб прочитавши ці мої слова
Людська байдужість перестала існувати.

Вважають, що Історія нас вчить,
Які нам помилки потрібно оминати.
Та легше досвід віковий в вогні спалить,
І знову на ті ж граблі наступати.

Хотіли миру, а отримали війну.
Хотіли щастя, а отримали скорботу.
І знову вишні цього року зацвітуть,
І знову сльози буде лити мати.

Та кожен день з надією живу,
Що Україна зможе все здолати.
Онукам у майбутньому скажу,
Що не змогли нам каци крила обламати.

Травень 2015.
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09.05.2020 08:48 Відповісти
Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Смерть русским оккупантам! Смерть расеянским свинособакам!
Ворог за минулу добу 7 разів обстріляв позиції ОС: поранено 4 воїнів, знищено 1 найманця - Цензор.НЕТ 3816
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09.05.2020 10:29 Відповісти
Пам"ятаєм хто ворог!
Ворог за минулу добу 7 разів обстріляв позиції ОС: поранено 4 воїнів, знищено 1 найманця - Цензор.НЕТ 2821
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09.05.2020 11:04 Відповісти
С праздником 9го мая #настамнету! Вот и с дедом лично встретится,поздравит!
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09.05.2020 12:06 Відповісти
ЗЕвлада хоче закінчити війну ? Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"
За порушення карантину, воно передало "привіт" меру Черкас, а ***** за порушення режиму тиші, слабо передати? Сцикло блд... Яке ж воно гидке..
Ворог за минулу добу 7 разів обстріляв позиції ОС: поранено 4 воїнів, знищено 1 найманця - Цензор.НЕТ 9419
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09.05.2020 12:43 Відповісти
Ворог за минулу добу 7 разів обстріляв позиції ОС: поранено 4 воїнів, знищено 1 найманця - Цензор.НЕТ 4975
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09.05.2020 18:42 Відповісти
С этими обстрелами приводящим к тяжелым последствиям можно было давно покончить. За одного нашего давать ответку, как минимум 100 врагов. При таком ассиметричном ответе с коэффициентом потерь 1 к 100, обстрелы и прочие гадкие провокации прекратились бы. Но Украина упорно, планомерно ни чего не делает для своей защиты, вот уже как 5 лет.
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09.05.2020 19:16 Відповісти
 
 