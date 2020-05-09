Ворог за минулу добу 7 разів обстріляв позиції ОС: поранено 4 воїнів, знищено 1 найманця

Незаконні збройні формування вчора 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, четверо українських військовослужбовців зазнали поранень.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, активність ворог проявляв переважно в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Неподалік Широкиного противник вів вогонь із мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів і застосовував БПЛА для скидання пострілів ВОГ-17.

Околиці Кам’янки російські окупанти обстріляли з 82-мм мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Поруч із населеним пунктом Мар’їнка ворог використовував ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю, а біля Авдіївки задіяв великокаліберні кулемети.

З настанням темряви збройні формування Російської Федерації з автоматичних станкових гранатометів зробили обстріл позицій українських захисників неподалік від населеного пункту Піски.

Об'єднані сили дали рішучу відповідь на всі вогневі провокації противника, змусивши російських найманців дотримуватися режиму припинення вогню.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля Оріхового та Кримського, ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів. Загалом окупанти на цьому напрямку випустили 27 мін 120-го калібру.

Унаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень.

"Наші воїни вжили вичерпних заходів для припинення вогню з боку збройних формувань РФ, після чого загарбники відмовилися від подальшої активності. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами", - наголошується в повідомленні.

За даними розвідки, 8 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта і ще двох поранили.

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Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв із 120-мм мінометів позиції ОС поблизу Кримського.

Неподалік Хутора Вільного окупанти застосовували міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Українські воїни у відповідь вчасно застосували чергові вогневі засоби і припинили ворожі провокації.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

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Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - підкреслюють у штабі ООС.





