Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні біля Вічного вогню в Києві. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні хвилиною мовчання та поклав квіти біля Вічного вогню в київському парку Вічної Слави.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України, передає Цензор.НЕТ.

"Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні хвилиною мовчання та поклав квіти біля Вічного вогню в столичному парку Вічної Слави", - йдеться в повідомленні.

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