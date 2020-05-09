Пропагандистську акцію "Безсмертний полк" заборонили в Мінську, пославшись на коронавірус

Влада Мінська заборонила проведення цього року на 9 травня проросійської акції "Безсмертний полк", пославшись на епідеміологічну ситуацію. Водночас військовий парад відбудеться.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ходу "Безсмертний полк" хотіли організувати в Мінську три проросійські та ліві організації. Влада столиці Білорусі рекомендувала їм утриматися від проведення процесії з метою профілактики захворюваності на коронавірус.

Водночас виконком Мінська зазначив, що цього року акція "Безсмертний полк" відбудеться в інтернеті.

Нагадаємо, в Білорусі немає карантину через пандемію коронавірусу. 9 травня в Мінську заплановано військовий парад, підготовлено трибуни на 11 000 осіб.

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