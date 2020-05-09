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Пропагандистську акцію "Безсмертний полк" заборонили в Мінську, пославшись на коронавірус

Пропагандистську акцію

Влада Мінська заборонила проведення цього року на 9 травня проросійської акції "Безсмертний полк", пославшись на епідеміологічну ситуацію. Водночас військовий парад відбудеться.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ходу "Безсмертний полк" хотіли організувати в Мінську три проросійські та ліві організації. Влада столиці Білорусі рекомендувала їм утриматися від проведення процесії з метою профілактики захворюваності на коронавірус.

Водночас виконком Мінська зазначив, що цього року акція "Безсмертний полк" відбудеться в інтернеті.

Нагадаємо, в Білорусі немає карантину через пандемію коронавірусу. 9 травня в Мінську заплановано військовий парад, підготовлено трибуни на 11 000 осіб.

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Автор: 

Білорусь (7987) День Перемоги (458) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+35
С дньомпабьєдидєдиваєвалі
Пропагандистскую акцию "Бессмертный полк" запретили в Минске, сославшись на коронавирус - Цензор.НЕТ 3326
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09.05.2020 09:22 Відповісти
+34
И было так: четыре года
В грязи, в крови, в огне пальбы
Рабы сражались за свободу,
Не зная, что они - рабы.
А впрочем - зная. Вой снарядов
И взрывы бомб не так страшны,
Как меткий взгляд заградотрядов,
В тебя упертый со спины.
И было ведомо солдатам,
Из дома вырванным войной,
Что города берутся - к датам.
А потому - любой ценой.
Не пасовал пред вражьим станом,
Но опускал покорно взор
Пред особистом-капитаном
Отважный боевой майор.
И генералам, осужденным
В конце тридцатых без вины,
А после вдруг освобожденным
Хозяином для нужд войны,
Не знать, конечно, было б странно,
Имея даже штат и штаб,
Что раб, по прихоти тирана
Возвышенный - все тот же раб.
Так значит, ведали. И все же,
Себя и прочих не щадя,
Сражались, лезли вон из кожи,
Спасая задницу вождя.
Снося бездарность поражений,
Где миллионы гибли зря,
А вышедшим из окружений
Светил расстрел иль лагеря,
Безропотно терпя такое,
Чего б терпеть не стали псы,
Чтоб вождь рябой с сухой рукою
Лукаво щерился в усы.
Зачем, зачем, чего же ради -
Чтоб говорить бояться вслух?
Чтоб в полумертвом Ленинграде
От ожиренья Жданов пух?
Чтоб в нищих селах, все отдавших,
Впрягались женщины в ярмо?
Чтоб детям без вести пропавших
Носить предателей клеймо?
Ах, если б это было просто -
В той бойне выбрать верный флаг!
Но нет, идеи Холокоста
Ничуть не лучше, чем ГУЛАГ.
У тех - все то же было рабство,
А не пропагандистский рай.
Свобода, равенство и братство...
Свободный труд. Arbeit macht frei.
И неизменны возраженья,
Что, дескать, основная часть
Из воевавших шла в сраженья
Не за советскую-де власть,
Мол, защищали не колхозы
И кровопийцу-подлеца,
А дом, семью и три березы,
Посаженных рукой отца...
Но отчего же половодьем
Вослед победе в той войне
Война со сталинским отродьем
Не прокатилась по стране?
Садили в небеса патроны,
Бурлил ликующий поток,
Но вскоре - новые вагоны
Везли их дальше на восток.
И те, кого вела отвага,
Кто встал стеною у Москвы -
За проволоками ГУЛАГа
Поднять не смели головы.
Победа... Сделал дело - в стойло!
Свобода... Северная даль.
Сорокаградусное пойло,
Из меди крашеной медаль.
Когда б и впрямь они парадом
Освободителей прошли,
То в грязь со свастиками рядом
И звезды б красные легли.
Пусть обуха не сломишь плетью,
Однако армия - не плеть!
Тому назад уж полстолетья
Режим кровавый мог истлеть.
И все ж пришел конец запретам,
Но, те же лозунги крича,
Плетется дряхлый раб с портретом
Того же горца-усача.
Он страшно недоволен строем,
Трехцветным флагом и гербом...
Раб тоже может быть героем,
Но все ж останется рабом.
И что ж мы празднуем в угоду
Им всем девятого числа?
Тот выиграл, кто обрел свободу.
Ну что же, Дойчланд - обрела.
А нас свобода только дразнит,
А мы - столетьями в плену...
На нашей улице - не праздник.
Мы проиграли ту войну.
9 мая 2002.Ю. Нестеренко.
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09.05.2020 09:11 Відповісти
+33
Пропагандистскую акцию "Бессмертный полк" запретили в Минске, сославшись на коронавирус - Цензор.НЕТ 8552
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09.05.2020 09:24 Відповісти
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и чем дальше от войны , тем гуще ряды воинов с иконостасами на всю грудь , геройских подпольщиков , юных партизан , мужественных санитарок ... и то до лампы , шо им в 41 было по 2-5- 7 лет отроду , главное в долбить в голову юному поколению шо это все Россия , Сралин , и продолжатель побед Пукин !!
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09.05.2020 10:48 Відповісти
тим,хто не має чим гордитись у теперішньому і навіть у майбутньому(космос расєйський і "нєфтянка" -УСЬО) -змушені гордитись минулим..
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09.05.2020 11:10 Відповісти
Лука бандеровец!!!
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09.05.2020 10:38 Відповісти
************ №1 не може бути бандерівцем.
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09.05.2020 14:05 Відповісти
Та да. А парад не запретил
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09.05.2020 10:48 Відповісти
Включив білоруський парад..
на хвилину..
В масках -одиниці на трибунах,але є (серед молодих)...

Виключив.Більше мене там нічого не зацікавило...
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09.05.2020 11:02 Відповісти
Пропагандистську акцію "Безсмертний полк" заборонили в Мінську, пославшись на коронавірус - Цензор.НЕТ 7302
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09.05.2020 11:04 Відповісти
Этого я никогда не забуду. И не прощу

ДМИТРИЙ РАСТАЕВ, «СОЛИДАРНОСТЬ» 9.05.2020, 11:38Пропагандистську акцію "Безсмертний полк" заборонили в Мінську, пославшись на коронавірус - Цензор.НЕТ 7757Пропагандистську акцію "Безсмертний полк" заборонили в Мінську, пославшись на коронавірус - Цензор.НЕТ 7757
Для тысяч и тысяч белорусов парад теперь - вечное напоминание о том, как государство устроило «пир во время чумы»

К Дню Победы я всегда относился спокойно. Так же, как относился к нему мой дед - ветеран войны, дошедший пусть и не до самого Берлина, но побывавший очень близко к нему.
Да и вообще: большинство ветеранов, которых я знал, никогда не искрили особым пафосом по поводу этой даты: для них каждый бой, из которого они вышли живыми, был маленькой победой - так чего раздуваться павлинами из-за листка в календаре? В общем, долгое время это был тихий и светлый праздник без лишних фанфар и славословий.
Но в последние годы мое отношение изменилось. Не к концепту праздника - к его оформлению. Истерика, разгорающаяся в соседней России всякий раз накануне этого дня, оттолкнула от его празднования многих. В том числе меня.
Хотя в мыслях он все равно оставался светлым, как бы ни изгалялись наши восточные «братья» в своем победобесии. Еще год назад я и подумать не мог, что все эти «деды воевали» и «можем повторить» - еще не предел. Что для нашей бессменной власти амбиции и идеология окажутся важнее здоровья людей.
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09.05.2020 11:44 Відповісти
І правильно . Ще б гандони на патики поначіпляли і так лазили по вулицях , дегенерати . В поле їх всіх . Бульбу садити . А то понапиваються і сцяють в під'їздах , побєдітєлі обригані .
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09.05.2020 11:54 Відповісти
Есть тут такое чмо - игорь тьішкевич. Бяларус, якобьі убежавший от преследований бацьки, пасется в якобьі институте якобьі будущего Ааакова. Сегодня-завтра ето гуано вьівалит здесь рассуждение ни о чем почему бацька запретил "бессмертньій полк"
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09.05.2020 16:03 Відповісти
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