Пропагандистську акцію "Безсмертний полк" заборонили в Мінську, пославшись на коронавірус
Влада Мінська заборонила проведення цього року на 9 травня проросійської акції "Безсмертний полк", пославшись на епідеміологічну ситуацію. Водночас військовий парад відбудеться.
Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ходу "Безсмертний полк" хотіли організувати в Мінську три проросійські та ліві організації. Влада столиці Білорусі рекомендувала їм утриматися від проведення процесії з метою профілактики захворюваності на коронавірус.
Водночас виконком Мінська зазначив, що цього року акція "Безсмертний полк" відбудеться в інтернеті.
Нагадаємо, в Білорусі немає карантину через пандемію коронавірусу. 9 травня в Мінську заплановано військовий парад, підготовлено трибуни на 11 000 осіб.
Топ коментарі
+35 саша паламарчук
показати весь коментар09.05.2020 09:22 Відповісти Посилання
+34 Leonid Panteleev #443224
показати весь коментар09.05.2020 09:11 Відповісти Посилання
+33 саша паламарчук
показати весь коментар09.05.2020 09:24 Відповісти Посилання
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на хвилину..
В масках -одиниці на трибунах,але є (серед молодих)...
Виключив.Більше мене там нічого не зацікавило...
ДМИТРИЙ РАСТАЕВ, «СОЛИДАРНОСТЬ» 9.05.2020, 11:38
Для тысяч и тысяч белорусов парад теперь - вечное напоминание о том, как государство устроило «пир во время чумы»
К Дню Победы я всегда относился спокойно. Так же, как относился к нему мой дед - ветеран войны, дошедший пусть и не до самого Берлина, но побывавший очень близко к нему.
Да и вообще: большинство ветеранов, которых я знал, никогда не искрили особым пафосом по поводу этой даты: для них каждый бой, из которого они вышли живыми, был маленькой победой - так чего раздуваться павлинами из-за листка в календаре? В общем, долгое время это был тихий и светлый праздник без лишних фанфар и славословий.
Но в последние годы мое отношение изменилось. Не к концепту праздника - к его оформлению. Истерика, разгорающаяся в соседней России всякий раз накануне этого дня, оттолкнула от его празднования многих. В том числе меня.
Хотя в мыслях он все равно оставался светлым, как бы ни изгалялись наши восточные «братья» в своем победобесии. Еще год назад я и подумать не мог, что все эти «деды воевали» и «можем повторить» - еще не предел. Что для нашей бессменной власти амбиции и идеология окажутся важнее здоровья людей.