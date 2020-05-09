На ранок 9 травня зафіксовано 515 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 14 710, летальних - 376, одужали 2 909 осіб

В Україні за добу зафіксували 515 нових випадків інфікування вірусом COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони (РНБО) в суботу вранці, передає Цензор.НЕТ.

Загалом від початку пандемії в Україні підтверджено 14 710 випадків захворювання на COVID-19, із загальної кількості хворих 376 померли, 2 909 одужали.

Наразі в Україні на COVID-19 хворіє 11 425 осіб, що на 297 більше, ніж днем раніше.

За даними Міністерства охорони здоров'я, наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область - 522 випадки;

Волинська область - 445 випадків;

Дніпропетровська область - 681 випадок;

Донецька область - 99 випадків;

Житомирська область - 485 випадків;

Закарпатська область - 678 випадків;

Запорізька область - 320 випадків;

Івано-Франківська область - 1095 випадків;

Кіровоградська область - 411 випадків;

м. Київ - 1771 випадок;

Київська область - 959 випадків;

Львівська область - 699 випадків;

Луганська область - 42 випадки;

Миколаївська область - 204 випадки;

Одеська область - 619 випадків;

Полтавська область - 240 випадків;

Рівненська область - 877 випадків;

Сумська область - 152 випадки;

Тернопільська область - 977 випадків;

Харківська область - 528 випадків;

Херсонська область - 156 випадків;

Хмельницька область - 165 випадків;

Чернівецька область - 2179 випадків;

Черкаська область - 333 випадки;

Чернігівська область - 73 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 травня 2020 року до Центру надійшло 1 127 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 38 179 повідомлень про підозру на COVID-19.

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