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Новини Коронавірус і карантин
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На ранок 9 травня зафіксовано 515 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 14 710, летальних - 376, одужали 2 909 осіб

На ранок 9 травня зафіксовано 515 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 14 710, летальних - 376, одужали 2 909 осіб

В Україні за добу зафіксували 515 нових випадків інфікування вірусом COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони (РНБО) в суботу вранці, передає Цензор.НЕТ.

Загалом від початку пандемії в Україні підтверджено 14 710 випадків захворювання на COVID-19, із загальної кількості хворих 376 померли, 2 909 одужали.

Наразі в Україні на COVID-19 хворіє 11 425 осіб, що на 297 більше, ніж днем раніше.

За даними Міністерства охорони здоров'я, наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область - 522 випадки;
Волинська область - 445 випадків;
Дніпропетровська область - 681 випадок;
Донецька область - 99 випадків;
Житомирська область - 485 випадків;
Закарпатська область - 678 випадків;
Запорізька область - 320 випадків;
Івано-Франківська область - 1095 випадків;
Кіровоградська область - 411 випадків;
м. Київ - 1771 випадок;
Київська область - 959 випадків;
Львівська область - 699 випадків;
Луганська область - 42 випадки;
Миколаївська область - 204 випадки;
Одеська область - 619 випадків;
Полтавська область - 240 випадків;
Рівненська область - 877 випадків;
Сумська область - 152 випадки;
Тернопільська область - 977 випадків;
Харківська область - 528 випадків;
Херсонська область - 156 випадків;
Хмельницька область - 165 випадків;
Чернівецька область - 2179 випадків;
Черкаська область - 333 випадки;
Чернігівська область - 73 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 травня 2020 року до Центру надійшло 1 127 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 38 179 повідомлень про підозру на COVID-19.

Читайте також: Пандемія COVID-19: кількість інфікованих сягнула 4 млн, померло 276 тисяч. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5406) РНБО (2302) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Верь больше цифрам Батьки, стоит глянуть на допустим Польшу где умерших в 5 раз больше при меньшем количестве заболевших.
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09.05.2020 09:52 Відповісти
+9
Ти б ще статистику по Північній Кореї навів.
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09.05.2020 09:52 Відповісти
+4
Как это всё зае№ало. Откуда они все заражаются ?
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09.05.2020 09:45 Відповісти
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На ранок 9 травня зафіксовано 515 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 14 710, летальних - 376, одужали 2 909 осіб - Цензор.НЕТ 365
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09.05.2020 10:01 Відповісти
В Украине сделано в 30 раз меньше тестов чем в России. Ещё долго расти будет. Если метро откроют, будет писец
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09.05.2020 10:05 Відповісти
в Росії до тестів зараховано в тому числі швидкі тести...

звідси і статистика така...на "мільйони"..

але хтось вірить у те,що там летальність менша ,як в Німеччині у 5 разів ?
Я НІ.
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09.05.2020 10:15 Відповісти
Ви про оті тести, від яких навіть Білорусь відмовилась, бо їхня точність 30%?
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09.05.2020 11:11 Відповісти
тими не роблять лаболаторії. 30% - це інші.
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10.05.2020 00:16 Відповісти
просто отправляють на самоізоляцію. бо скоріш усього мають настанову не робити безсимптомникам.
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10.05.2020 00:14 Відповісти
Что такое заражен к тебе попадает вирус но ты бессимптомный как все здоровые и не ослаблеые люди. Но в список каронобессия тебя внесли . И самое смешное что вирус заимеют все 80% населения вот об этом и пишут секте барановирусных. Только эту цифру надо умножать в тысячу раз но тестов не хватает. Да и вопросы про суслика возникнут тогда предметно и по существу -шо це в биса таке?-
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09.05.2020 10:07 Відповісти
так не делаю тест безсимптомникам. как же их внесут в статистику?
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10.05.2020 00:15 Відповісти
Кацапы, порохоботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны, соблюдайте карантин, носите Маску в общественных местах (!)
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09.05.2020 10:16 Відповісти
То це порохоботи збираються послабити карантин через після вихідних???
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09.05.2020 11:25 Відповісти
Правильнее так.
Кацапы, порохоботы ведут информационную войну против Украины преувеличивая опасность коронавируса. Будьте внимательны, больные - соблюдайте карантин, здоровые - не носите Маску в общественных местах, она по официальной позиции ВОЗ бесполезна для здоровых (!)
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09.05.2020 14:08 Відповісти
Кто-то раз в неделю подвозит свежую порцию вирусов.

26.03 - 162 вечер
27.03 - 218 утро
28.03 - 310 утро, 356 вечер новых 92
29.03 - 418 утро, 475 вечер новых 108
30.03 - 480 утро, 548 вечер новых 62 v
31.03 - 549 утро, 645 вечер новых 69
01.04 - 669 утро, 794 вечер новых 120
02.04 - 804 утро, 897 вечер новых 135
03.04 - 942 утро, 1072 вечер новых 138
04.04 - 1096 утро, 1225 вечер новых 154
05.04 - 1251 утро, 1308 вечер новых 155
06.04 - 1319 утро новых 68 v
07.04 - 1462, 45 умерли, 28 - выздоровели, новых 143
08.04 - 1668, 52 умерли, 35 - выздоровели, новых 206
09.04 - 1892, 57 умерли, 45 - выздоровели, новых 224
10.04 - 2203, 69 умерли, 61 - выздоровел, новых 311
11.04 - 2511, 73 умерли, 79 - выздоровели, новых 308
12.04 - 2777, 83 умерли, 89 - выздоровели, новых 266 v
13.04 - 3102, 93 умерли, 97 - выздоровели, новых 325
14.04 - 3372, 98 умерли, 119 - выздоровели, новых 270
15.04 - 3764, 108 умерли, 143 - выздоровели, новых 392
16.04 - 4161, 116 умерли, 186 - выздоровели, новых 397
17.04 - 4662, 125 умерли, 246 - выздоровели, новых 501
18.04 - 5106, 133 умерли, 275 - выздоровели, новых 444
19.04 - 5449, 141 умерли, 347 - выздоровели, новых 343
20.04 - 5710, 151 умерли, 359 - выздоровели, новых 261 v
21.04 - 6125, 161 умерли, 367 - выздоровели, новых 415
22.04 - 6592, 174 умерли, 424 - выздоровели, новых 467
23.04 - 7170, 187 умерли, 504 - выздоровели, новых 578
24.04 - 7647, 193 умерли, 601 - выздоровел, новых 477
25.04 - 8125, 201 умерли, 782 - выздоровели, новых 478
26.04 - 8617, 209 умерли, 840 - выздоровели, новых 492
27.04 - 9009, 220 умерли, 864 - выздоровели, новых 392 v
28.04 - 9410, 239 умерли, 992 - выздоровели, новых 401
29.04 - 9866, 250 умерли, 1103 - выздоровели, новых 456
30.04 - 10406, 261 умерли, 1238 - выздоровели, новых 540
01.05 - 10861, 272 умерли, 1413 - выздоровели, новых 455
02.05 - 11411, 279 умерли, 1498 - выздоровели, новых 550
03.05 - 11913, 288 умерли, 1547 - выздоровели, новых 502
04.05 - 12331, 303 умерли, 1619 - выздоровели, новых 418
05.05 - 12697, 316 умерли, 1875 - выздоровели, новых 366 v
06.05 - 13184, 327 умерли, 2097 - выздоровели, новых 487
07.05 - 13691, 340 умерли, 2396 - выздоровели, новых 507
08.05 - 14195, 361 умерли, 2706 - выздоровели, новых 504
09.05 - 14710, 376 умерли, 2909 - выздоровели, новых 515
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09.05.2020 10:19 Відповісти
Если сложить всех "новых", то будет 13389 чел. Где ещё почти полторы тысячи?
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09.05.2020 13:23 Відповісти
цифры рисует компьютер в рандоме но не выше предельных значений.
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09.05.2020 10:38 Відповісти
НУ пока тянется линейность в районе 500....
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09.05.2020 10:46 Відповісти
кто не в маске, тот заболел.
Почему городские собаки переходят перекресток на зеленый свет?
Потому что иные ваяются на обочине
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09.05.2020 11:01 Відповісти
Что-то ты с ходу слишком глубоко...
Начни попроще, а?
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09.05.2020 11:50 Відповісти
да природа так устроена, кто пренебрегает защитой от опасности, пропадает.
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09.05.2020 17:04 Відповісти
А "линейность в районе 500" тут причём?
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09.05.2020 18:47 Відповісти
а откуда берутся 500 новых заболевших?
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09.05.2020 20:44 Відповісти
Заражаются. Ещё вапросы?
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10.05.2020 19:29 Відповісти
Стабильно, и не пик и не спад.
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09.05.2020 20:20 Відповісти
1
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09.05.2020 11:44 Відповісти
это как 38 попугаев. Сколько это? Диаграмы с другими болезнями где. Пора казать . Как заклинания все это выглядит типа- путин нападет- Или именем корвид19 запрещаю... А на деле волю запрещают и уничтожают бизнес делая крепостных барановирусных.
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09.05.2020 11:44 Відповісти
Надо закрыть американские био лабораториии. Почему в миллионном портовом городе Одессе - 2-3 зболевших в день, а то и не одного,а в маленьком Подольске - 19-30 в день?
Подсыпают, сделали из них кроликов подопытеых?
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09.05.2020 11:48 Відповісти
Короче готовьтесь, что карантин не снимут до нового года
С таким количеством тупого скота, сектантов секты свидетелей мирового заговора, секты безмасочников, москово-патриархатных сектантов, невменяемых на всю голову, но считающих себя особо-умными разоблачителями секретных заговоров и прочего неадекватного и тупого сброда мы выйдем из карантина к новому году, хотя могли выйти уже летом.
Ну сами посчитайте:
К концу мая начнется сильный рост заболеваемости, после того как шашлычное быдло нагуляется на весенний снгэшный рамадан пасха-день пабэды
К концу лета мы выйдем только на спад, но уже осенью пойдет вторая волна и с приходом октября начнется опять жесткий карантин.
А всего-то нужно было посидеть какие-то пару месяцев. Теперь тупое быдло само себя посадило на год карантина, само грохнуло свою экономику и в очередной раз само сделало себя разом.
Бе-е-е-е, зе-е-е-е, смэртнасть как у грыппа
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09.05.2020 12:32 Відповісти
«Как правило, эти вирусы не закрепляются в новых хозяевах, то есть в человеке. Это мы видели на примерах SARS и MERS. Через некоторое время вспышка начнет затихать - либо инфекция будет очень плохо передаваться от человека к человеку, либо не будет вообще. И тогда 2019-nCoV вернется к своим изначальным хозяевам» - заведующая кафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова
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09.05.2020 14:12 Відповісти
А ты кем подрабатываешь в секте свидетелей пандемии от эвиопского пророка? Загонялой?
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09.05.2020 19:53 Відповісти
Эта мировая афера с вирусобесие! Почему выздоровевший в тысячи раз больше, чем умерших. Что такое было при эпидемии чумы или холеры? Тогда тоже не было лекарств от этих болезней! Это мировой договорные США, Рашки, Китая и прочей мелкой шушары.
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09.05.2020 12:48 Відповісти
Может во времена чумы или холеры были ИВЛ? Или может были переливания крови, препараты от эболы и тп, которые используются в лечении?
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09.05.2020 14:33 Відповісти
ИВЛ скольких спасли? А лекарств жеж таки и нет от этой типа короны.
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09.05.2020 19:55 Відповісти
Это ж прикиньте-как они там считают? На деревянных счетах методом тыка? Под 9 мая решили чуток подбавить для острастки.
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09.05.2020 19:57 Відповісти
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