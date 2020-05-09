Відкликаємо посла, щоб захистити від авантюристів братські відносини з Україною, - прем'єр Грузії Гахарія
Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заявив, що відкликання з Києва грузинського посла для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього президента Міхеіла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України не означає, що братимуться під сумнів дипломатичні відносини або ж стратегічне партнерство, що існує між двома країнами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Звичайно ж, ми відкликаємо посла, але це не означає, що братимемо під сумнів дипломатичні відносини чи стратегічне партнерство. Ми відкликаємо посла тільки для проведення консультацій щодо того, як захистити ці відносини від тих авантюристів, що зробити для того, щоб захистити стратегічні відносини і братерські відносини з українським народом від цих авантюристів-політиків", - заявив Гахарія в суботу журналістам.
Він висловив переконання, що через "окремо взятих безвідповідальних політиків" відносини між Грузією та Україною не опиняться під питанням.
Водночас глава грузинського уряду, оцінюючи рішення щодо призначення Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України, назвав це рішення незрозумілим.
"Незрозуміло, коли стратегічний партнер призначає вже засуджену судовою системою і засуджену за тяжкі злочини людину на посаду", - зазначив Гахарія.
Водночас він нагадав, що після того, як Саакашвілі було призначено свого часу главою Одеської обласної державної адміністрації, знадобилися певні зусилля, щоб повернути після "деяких історій" відносини між Грузією та Україною в нормальні рамки.
"Я особисто був до цього залучений, особисто відвідував Київ, особисто проводив зустрічі. Зараз ми відкликаємо посла, щоб ці політичні авантюристи не змогли перешкодити нашим братнім і стратегічним відносинам і не поставили б під ризик ці відносини. Це для нас найважливіше", - сказав Гахарія.
Він також висловив сподівання, що Саакашвілі не дозволять втручатися у внутрішні справи Грузії з Києва. "Як зможуть утримати Міхеіла Саакашвілі від того, щоб він утримувався від втручання у внутрішні справи Грузії? Це мене дуже цікавить, і я за цим стежитиму", - сказав прем'єр.
Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.
8 травня 2020 року стало відомо, що Грузія відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього президента Міхеіла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України.
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голосуют как одно целое ...
Порохоїди в унісон співають з вишиватою, а рашенрейхові підголоски їм підспівують, а як же без них?
Порохоїдаки з вишиватою - Нам грузини не потрібні, бо сами з вусами
- покажіть, *****, хоч одного з "вусами"? - Кравчук?, - Кучма?, - Ющенко?, *****, а може Гопник-Янукович? Ну звичайно ж Порошенко, нє? Є, ***...ть хоч щось, за майже тридцять років своє, що можна було би показати не соромлячись? - Ніфіга.
І Україна як була в лайні, так і залишається (при Зе поки що теж саме, задля справедливості) і призначення Саакашвілі, хай і на химерну посаду дає бодай якусь надію на зміни.
Реакція на те призначення є дуже показовою - їм не потрібні зміни. А нам, не порохоїдам, не вишиваті, не рашенрейховому сміттю, а нормальним пересічним українцям - так.
Між іншим є одна річ, яку неможливо спростувати нікому - Саакашвілі свого часу зробив неможливе - перетворив Грузію, чемпіона корупції ще за СеРеСеРських часів, на острів без корупції в пострадянській дійсності; зробив поліцію тим, чим вона має бути - захисником громадян, а не загрозою для них, що є досі актуальним для нас в Україні; створив найсприятливіші умови для бізнесу (і Грузія якщо ще не перегнала нас по доходах на душу, то майже вже...).
А те, з чим тут стопітсот разів вискакував один з порохоїдних клаводавців під ніком ВКЛ - вимикач чи що?, типу а де висновок ЄСПЛ про неправильний вирок Саакашвілі?, так подивись, пан Вимикач, на висновок Інтерполу на запит бінзінової Грузії про затримання Саакашвілі від хоча би 2015 року - політичне переслідування, в запиті відмовити.
Не совпадение.
Мы....кто это "мы"? Я и посол США в Джорджии? Решение ведь в посольстве США в Грузии, а не в МИДе.
Ясень пень погундят и проглотят. Деньги дороже любой гордости. Вопрос в цене.
клоун-не гладіатор,хоч також-розвага(ЗЕ),то
мир продовжується стільки,скільки рахуються гроші від шоу(Бариги).Тому,після шоу треба заробляти на хліб(Україна)такими способами,які запропонував Саакашвілі в Грузії під час його президентства,а саме "Без Корупції!".