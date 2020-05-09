Відкликаємо посла, щоб захистити від авантюристів братські відносини з Україною, - прем'єр Грузії Гахарія

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заявив, що відкликання з Києва грузинського посла для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього президента Міхеіла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України не означає, що братимуться під сумнів дипломатичні відносини або ж стратегічне партнерство, що існує між двома країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Звичайно ж, ми відкликаємо посла, але це не означає, що братимемо під сумнів дипломатичні відносини чи стратегічне партнерство. Ми відкликаємо посла тільки для проведення консультацій щодо того, як захистити ці відносини від тих авантюристів, що зробити для того, щоб захистити стратегічні відносини і братерські відносини з українським народом від цих авантюристів-політиків", - заявив Гахарія в суботу журналістам.

Він висловив переконання, що через "окремо взятих безвідповідальних політиків" відносини між Грузією та Україною не опиняться під питанням.

Водночас глава грузинського уряду, оцінюючи рішення щодо призначення Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України, назвав це рішення незрозумілим.

"Незрозуміло, коли стратегічний партнер призначає вже засуджену судовою системою і засуджену за тяжкі злочини людину на посаду", - зазначив Гахарія.

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Водночас він нагадав, що після того, як Саакашвілі було призначено свого часу главою Одеської обласної державної адміністрації, знадобилися певні зусилля, щоб повернути після "деяких історій" відносини між Грузією та Україною в нормальні рамки.

"Я особисто був до цього залучений, особисто відвідував Київ, особисто проводив зустрічі. Зараз ми відкликаємо посла, щоб ці політичні авантюристи не змогли перешкодити нашим братнім і стратегічним відносинам і не поставили б під ризик ці відносини. Це для нас найважливіше", - сказав Гахарія.

Він також висловив сподівання, що Саакашвілі не дозволять втручатися у внутрішні справи Грузії з Києва. "Як зможуть утримати Міхеіла Саакашвілі від того, щоб він утримувався від втручання у внутрішні справи Грузії? Це мене дуже цікавить, і я за цим стежитиму", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

8 травня 2020 року стало відомо, що Грузія відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього президента Міхеіла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України.