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Відкликаємо посла, щоб захистити від авантюристів братські відносини з Україною, - прем'єр Грузії Гахарія

Відкликаємо посла, щоб захистити від авантюристів братські відносини з Україною, - прем'єр Грузії Гахарія

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заявив, що відкликання з Києва грузинського посла для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього президента Міхеіла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України не означає, що братимуться під сумнів дипломатичні відносини або ж стратегічне партнерство, що існує між двома країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Звичайно ж, ми відкликаємо посла, але це не означає, що братимемо під сумнів дипломатичні відносини чи стратегічне партнерство. Ми відкликаємо посла тільки для проведення консультацій щодо того, як захистити ці відносини від тих авантюристів, що зробити для того, щоб захистити стратегічні відносини і братерські відносини з українським народом від цих авантюристів-політиків", - заявив Гахарія в суботу журналістам.

Він висловив переконання, що через "окремо взятих безвідповідальних політиків" відносини між Грузією та Україною не опиняться під питанням.

Водночас глава грузинського уряду, оцінюючи рішення щодо призначення Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України, назвав це рішення незрозумілим.

"Незрозуміло, коли стратегічний партнер призначає вже засуджену судовою системою і засуджену за тяжкі злочини людину на посаду", - зазначив Гахарія.

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Водночас він нагадав, що після того, як Саакашвілі було призначено свого часу главою Одеської обласної державної адміністрації, знадобилися певні зусилля, щоб повернути після "деяких історій" відносини між Грузією та Україною в нормальні рамки.

"Я особисто був до цього залучений, особисто відвідував Київ, особисто проводив зустрічі. Зараз ми відкликаємо посла, щоб ці політичні авантюристи не змогли перешкодити нашим братнім і стратегічним відносинам і не поставили б під ризик ці відносини. Це для нас найважливіше", - сказав Гахарія.

Він також висловив сподівання, що Саакашвілі не дозволять втручатися у внутрішні справи Грузії з Києва. "Як зможуть утримати Міхеіла Саакашвілі від того, щоб він утримувався від втручання у внутрішні справи Грузії? Це мене дуже цікавить, і я за цим стежитиму", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

8 травня 2020 року стало відомо, що Грузія відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього президента Міхеіла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України.

Автор: 

Грузія (1854) Саакашвілі Міхеіл (2155) Гахарія Георгій (4)


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Топ коментарі
+46
Еще одна "победа во внешней политике",от маргинальных зелёных макак.
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09.05.2020 10:29 Відповісти
+32
А какие понты были ...

Отзываем посла, чтобы защитить от авантюристов братские отношения с Украиной, - премьер Грузии Гахария - Цензор.НЕТ 2432
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09.05.2020 10:49 Відповісти
+29
Краще вимагайте видачу злочинця Саакашвілі.
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09.05.2020 10:29 Відповісти
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Альо,прем"єр,а чи не у вас кацапи відчикрижили добрячий шмат території,а ви їх після цього в сраку цілуєте? А чи не у вашому парламенті не так давно один кацапський п#дар з їхньої госдури сидів у кріслі вашого спікера,та повчав вас уму-розуму? Чи може я щось путаю,отзивальщік куєвий?
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09.05.2020 15:15 Відповісти
відчикрижили при Сааке, а договори на поставку електроенергии з Росії при Ссааке
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09.05.2020 15:30 Відповісти
Ану нагадайте мені,що вони зробили для того,щоб повернути свої територіїї? Ну крім того,що продають кацапам апартаменти в Батумі? А,ну ще ж боржомі та хванчкара...
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09.05.2020 18:44 Відповісти
Відкликаємо посла, щоб захистити від авантюристів братські відносини з Україною, - прем'єр Грузії Гахарія - Цензор.НЕТ 6601
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09.05.2020 15:58 Відповісти
Спробуємо розібратися, що насправді стоїть за відкликанням посла Грузії в Україні. І чому це відкликання більше схоже не на демарш у бік України, а на низький уклін в бік Росії. Справа в тому, що сьогодні в Грузії влада контролюється місцевим олігархом Іванішвілі. Давно і ні для кого не є таємницею його проросійська налаштованість і навіть маріонеткові особливості. Ця налаштованість суцільно залежить від його бізнес інтересів, які завжди були в площині його діяльності в ГазПромі, де він і зараз займає топ посаду. Тому не дивно, чому на цю людину має дуже суттєвий вплив керівництво Кремля. Саме тому Грузія отримала собі прем"єром невідомого навіть для грузинів Гахарію, який у владу спустився, як на парашуті. Спочатку його посадили на місце міністра ВС, а потім він став головою Уряду Грузії. Не можна не згадати, що Гахарія це бувший громадянин Росії. Якби там не було, а ці двоє ділять між собою в Грузії владу і запроваджують політику відвертого проросійського напрямку. Слід згадати про скандал пов"язаний з привозом в Грузію комуніста Гаврилова, якого посадили в крісло спікера, що мало не призвело в Грузії до масових протестів. Отже, попри всі заяви Гахарії про партнерство з Україною, партнерство нинішньої влади Грузії з Росією залишається більше очевидним. І все це в Грузії відбувається на фоні дуже швидкого фактичного згортання прозахідних настроїв та напрямків. Отже, реакцію грузинської влади на призначення Саакашвілі в Україні потрібно розглядати і аналізувати, через призму політичних подій і течій, які відбуваються в самій Грузії. Якщо знати і враховувати зазначене, то не такою вже несподіванкою стає істеріка грузинської влади з приводу "реанімації" Саакашвілі і безпрецидентний відклик посла Грузії з України.
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09.05.2020 16:04 Відповісти
Иди защищай братскую Абхазию от *****, козел пля..
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09.05.2020 16:52 Відповісти
у вас тоже пришел к власти пророссийский ушлёпок грузинская мечта, и вас теперь только одни разговоры о ЕС и НАТО, а на самом деле сдаете Грузию российскому капиталу. Михо конечно не подарок, но он же не уголовник, как наш Янукович, который положил кучу людей. Так что успокоились, и работать!
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09.05.2020 17:48 Відповісти
Грузия, не вмешивайтесь в дела Украины.
Мы вам ничего не указываем.
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09.05.2020 18:32 Відповісти
правильно- пусть возьмут на такую же должность Януковича
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09.05.2020 19:15 Відповісти
***** дало команду грузинякам?
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09.05.2020 18:40 Відповісти
100%. В Раиси Саакашвили ненавидят...
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10.05.2020 00:55 Відповісти
А я грузин поддерживаю и уважаю. Все правильно решили. Действия зеленой власти закрыли безвиз, назначением Михо испортили отношения с единственным партнером и союзником. Осталость только разрушить армию(начало уже положено), сдать сначала юго-восток орде, впоследствии всю Украину. Именно за это и голосовали 73% "украинских патриотов".
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09.05.2020 18:40 Відповісти
для украинцев так же как и для русских Сакартвело все еще Грузия- ничем не отличаются одни от других, а насчет Михаила то сакакртвелцы должны взять в свое правительство Януковича
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09.05.2020 19:13 Відповісти
Чи можна уявити протилежне - щоб якийсь відомий український політик, засуджений чи навіть ні в Україні, робив в Грузії те, що саакашвілі за Порошенка - під час війни боровся з діючим президентом, проривав кордон, брав гроші (що доведено) в ворогів Грузіїї на свою діяльністъ? Не знайшлось би грузинів, які б його підтримали. Сказали б дякуємо, але ми якось самі. А нікчемні українці підтримували, не багато, але були такі. Чи можна уявити, що йому новий президент дасть посаду у владі? Ніколи. Бо в грузинів були царі, в них є національна і державна гідність. В себе дома вони господарюють самі. А українці - і досі колоніальна нація - тому маємо і саакашвілі, і зеленського.
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09.05.2020 19:59 Відповісти
если бы не война - порошенко нужно было бы свергать, как и януовощя
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09.05.2020 20:11 Відповісти
ти х...ла у себе спочатку скинь
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09.05.2020 22:08 Відповісти
разве Порошенко не союзник/соратник Зеленского ?
голосуют как одно целое ...
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09.05.2020 20:14 Відповісти
Ну навіщо ви брешете? Якась хвороба зелених.
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09.05.2020 23:38 Відповісти
партия Саакашвили осенью победит на выборах в Грузии - и этот маразм закончится
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09.05.2020 20:10 Відповісти
бугага, нехай краше строк відсидить, от тоді точно маразм закінчиться, а щоб взагалі, то ще й шмарклявих усіх з ним.
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09.05.2020 22:07 Відповісти
Пацан так и не понял или "непонял" --- не было бы саакашвили - и он бы не был...премьером, а был бы сыном сапожника.... из гудаути.
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09.05.2020 20:54 Відповісти
Да солько можно говорить?Отзывай уже поскорей.)
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09.05.2020 20:59 Відповісти
Бздуна здала Грузію кремлівській мафії...тепер звичайно ********** кабаївській бригаді...та й наші сателіти теж ********** кабаївцям..
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09.05.2020 21:53 Відповісти
І грузинських бандитів з Україні забирайте, а то вже дістали.
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09.05.2020 23:11 Відповісти
Ну і нехай ссуть грузинські путлерасти ту пи... мажорну в надії,що розчепіриться-нам своє робить-барижню до буцигарні гнати з конфіскацією-Янучару ж нагнали,Порошеску опустили,бо неважливо,якого кольору ця барижня -чи шоколадна,чи колорадна,чи навіть зелена-дустом посипати і на нари за грати.
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10.05.2020 06:02 Відповісти
Яка симхвонія! Призначення Саакашвілі на якусь посаду викликало неабиякий сплеск лайна в УкрІнеті.

Порохоїди в унісон співають з вишиватою, а рашенрейхові підголоски їм підспівують, а як же без них?

Порохоїдаки з вишиватою - Нам грузини не потрібні, бо сами з вусами
- покажіть, *****, хоч одного з "вусами"? - Кравчук?, - Кучма?, - Ющенко?, *****, а може Гопник-Янукович? Ну звичайно ж Порошенко, нє? Є, ***...ть хоч щось, за майже тридцять років своє, що можна було би показати не соромлячись? - Ніфіга.

І Україна як була в лайні, так і залишається (при Зе поки що теж саме, задля справедливості) і призначення Саакашвілі, хай і на химерну посаду дає бодай якусь надію на зміни.

Реакція на те призначення є дуже показовою - їм не потрібні зміни. А нам, не порохоїдам, не вишиваті, не рашенрейховому сміттю, а нормальним пересічним українцям - так.

Між іншим є одна річ, яку неможливо спростувати нікому - Саакашвілі свого часу зробив неможливе - перетворив Грузію, чемпіона корупції ще за СеРеСеРських часів, на острів без корупції в пострадянській дійсності; зробив поліцію тим, чим вона має бути - захисником громадян, а не загрозою для них, що є досі актуальним для нас в Україні; створив найсприятливіші умови для бізнесу (і Грузія якщо ще не перегнала нас по доходах на душу, то майже вже...).

А те, з чим тут стопітсот разів вискакував один з порохоїдних клаводавців під ніком ВКЛ - вимикач чи що?, типу а де висновок ЄСПЛ про неправильний вирок Саакашвілі?, так подивись, пан Вимикач, на висновок Інтерполу на запит бінзінової Грузії про затримання Саакашвілі від хоча би 2015 року - політичне переслідування, в запиті відмовити.
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10.05.2020 01:20 Відповісти
По риторике премьера Грузии можно определить откуда ветер дует....Из паРаши,естественно!пуцин неровно к Михо дышит..ну вот ,поэтому нынешнее правительство Грузии и стало в позу..
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10.05.2020 04:35 Відповісти
мармелад, грузинские власти и кацапы ненавидят Саакашвили.
Не совпадение.
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10.05.2020 05:00 Відповісти
Держись,Михо!Поджечь рыго-соевый паханат Украины легко,но вонь от путлерасо-порошизма- удушит любого.Уже его и киднепили,и экстрадировали,и минировали-что ещё придумают барыги-неизвестно!
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10.05.2020 05:34 Відповісти
Да пошли вы на фуй..повелись на обицянки москалей ..жрите нате
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10.05.2020 05:47 Відповісти
Ой, калавур! Это шо, не будет в продаже боржоми? Как же жить дальше....?
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10.05.2020 07:44 Відповісти
Эти гении и с Грузией посраться умудрились )))))
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10.05.2020 08:18 Відповісти
С Грузией никто не срался. Это Грузия пытается посраться с Украиной, по заказу Пуйла. Это надо понимать.
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10.05.2020 10:02 Відповісти
"Конечно же, мы отзовем посла,"

Мы....кто это "мы"? Я и посол США в Джорджии? Решение ведь в посольстве США в Грузии, а не в МИДе.
Ясень пень погундят и проглотят. Деньги дороже любой гордости. Вопрос в цене.
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10.05.2020 08:29 Відповісти
Якщо колоніальна нація потребує спонсора(МВФ),а
клоун-не гладіатор,хоч також-розвага(ЗЕ),то
мир продовжується стільки,скільки рахуються гроші від шоу(Бариги).Тому,після шоу треба заробляти на хліб(Україна)такими способами,які запропонував Саакашвілі в Грузії під час його президентства,а саме "Без Корупції!".
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10.05.2020 08:36 Відповісти
ЕЩЁ раз поздравляю Порошенка, Авакова и забыла ещё в первый раз добавить Путина, С назначением Саакашвили, А Грузия поворчит и успокоится. У нас по соседству кроме России, есть страны которые так же пытаются навязать Украины свои требования ТАК, ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ПЕРЕД ВСЕМИ ПРОГИБАТЬСЯ?.
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10.05.2020 09:12 Відповісти
Навіть не знаю, як ми будемо жити без грузинського посла...
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10.05.2020 09:23 Відповісти
Ну, если пророссийское руководство Грузии не довольно, значит это было правильное решение. Грузия к сожалению не устояла против Рашки. Надеюсь Украина устоит.
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10.05.2020 09:57 Відповісти
Визгом подкремлёвских шавок и их соевых сородичей удовлетворён.
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10.05.2020 11:53 Відповісти
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