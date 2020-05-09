Можна зробити вихідний 8 травня, можна скасувати, з точки зору національної памяті питання другорядне, - Дробович

Глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає, що офіційний вихідний 9 травня можна скасувати, але лише після обговорення з громадянами та консультацій з експертами.

Про це він сказав в ефірі "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.

"До цього питання треба підійти з наукової точки зору. Провести опитування, спитати громадян, порадитись з експертами. Я не бачу жодної необхідності прив’язувати вихідний до дев’ятого. Можна зробити восьмого, можна скасувати. З точки зору національної пам’яті це питання другорядне", - зазначив Дробович.

За його словами, в цьому питанні важливий "принцип інформованої згоди".

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"Якщо щось хочуть зробити з тобою, з твоїм тілом, із твоїм майбутнім, тебе мають проінформувати та запропонувати вибір. Роль УІНП - проінформувати громадян, зробити максимально доступним те, що було викривлено, спотворено, оббріхано раніше, і запропонувати визначатися", - додав Дробович.