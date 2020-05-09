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Можна зробити вихідний 8 травня, можна скасувати, з точки зору національної памяті питання другорядне, - Дробович

Можна зробити вихідний 8 травня, можна скасувати, з точки зору національної памяті питання другорядне, - Дробович

Глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає, що офіційний вихідний 9 травня можна скасувати, але лише після обговорення з громадянами та консультацій з експертами.

Про це він сказав в ефірі "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.

"До цього питання треба підійти з наукової точки зору. Провести опитування, спитати громадян, порадитись з експертами. Я не бачу жодної необхідності прив’язувати вихідний до дев’ятого. Можна зробити восьмого, можна скасувати. З точки зору національної пам’яті це питання другорядне", - зазначив Дробович.

За його словами, в цьому питанні важливий "принцип інформованої згоди".

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"Якщо щось хочуть зробити з тобою, з твоїм тілом, із твоїм майбутнім, тебе мають проінформувати та запропонувати вибір. Роль УІНП - проінформувати громадян, зробити максимально доступним те, що було викривлено, спотворено, оббріхано раніше, і запропонувати визначатися", - додав Дробович.

Автор: 

Друга світова війна (302) День Перемоги (458) Інститут нацпам’яті (238) історія (1072) Дробович Антон (83)


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Топ коментарі
+18
Странно. Сталь, зерно и многое другое поставлял в Германию именно СССР, а виноваты оказывается США. А сколько летных и танковых школ Вермахта было на территории США? А На территории СССР? А сегодня Германия живёт лучше стран бывшего СССР наверное именно по тому, что ее загнали в кредитное рабство, по плану Маршала? У вас это все не вызывает ни какого диссонанса?
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09.05.2020 11:13 Відповісти
+17
Уважаемый Олег! О каких фронтовиках речь? Тем кому было 18 в 1945 сейчас 93 года. Сколько их в живых на всю Украину? Никто не дает ответа. Этот "праздник" - чистая идеология притом совковая, рф-ская
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09.05.2020 10:43 Відповісти
+16
Для Украины, как государства, 9 мая как праздник, не имеет никакого значения. Один оккупационный режим сменил другой и обратно. Для Украины это этап национально-освободительной войны который начался в 1917 году и продолжается по настоящее время.
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09.05.2020 10:46 Відповісти
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И это учёный, который говорит - подойти с научной точки зрения и, одновременно, посоветоваться с народом?
К какой же истине такие учёные направляют?..
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09.05.2020 13:24 Відповісти
Можна зробити вихідний 8 травня, можна скасувати, з точки зору національної памяті питання другорядне, - Дробович - Цензор.НЕТ 3284
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09.05.2020 13:37 Відповісти
Дробович в стилі какаяразница виконує кремлівську вказівку назад в стойло
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09.05.2020 13:39 Відповісти
праздновать надо 2 сентября, а не 9 мая. Дебилы.
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09.05.2020 14:24 Відповісти
Вихідний повинен залишитись тому що людина не порося і інколи повинна подивитись на небо і подумати хто вона є і хто воював за цю землю яку не раз хотіли забрати чужинці і окупанти . Тому чи буде це 8 чи буде 9 без різниці, однак вихідний відавати просто баригам є нонсенс.
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09.05.2020 17:29 Відповісти
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