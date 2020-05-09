Пам'ять про злочини Гітлера та Сталіна має стати частиною пам'яті Європи, - Порошенко

Для більшості українців перемога над нацизмом - знаменна подія і велике свято вже 75 років поспіль. Але лише останніми десятиліттями - особливо упродовж останніх п'яти років - ми поступово звільняємося від стереотипів радянської пропаганди, дивимося на історію Другої світової війни не через російські криві дзеркала, а власним неупередженим поглядом.

Про це заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час міжнародної конференції "Мир та війна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Все таємне стає явним. Україна стала ареною кривавого зіткнення двох тоталітарних режимів – націонал-соціалістичного та комуністичного. Війну проти України та українців сталінський СРСР провадив ще у тридцятих роках, коли мільйони наших співвітчизників загинули під час Голодомору; коли винищено інтелігенцію: коли сотні тисяч людей вбито або заслано до Сибіру", - нагадав Порошенко.

Він переконаний, що память про ці злочини має стати частиною пам’яті Європи і всього людства, бо тільки тоді стане можливим розуміння причин союзу Гітлера і Сталіна.

"Насправді нацизм та сталінізм подібні. Недарма Гітлер зізнавався, що вчився у більшовиків. Відповідальність за розв'язання війни лежить не лише на гітлерівській Німеччині, але й на сталінській Росії. На першому етапі війни Радянський Союз був союзником нацистів і разом із ними поділив Європу на сфери впливу. А після звільнення від нацистів і аж до поразки СРСР у холодній війні регіон залишився під радянською окупацією", - нагадав Порошенко.

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Він зазначив, що знадобилися десятки років і не одне повстання, і не одна революція, щоб визволитися від "визволителів". "Йдеться і про Будапешт 1956-го, і Прагу 1968-го, і про польську "Солідарність" 1980-1981 років, і про "оксамитові революції" кінця вісімдесятих, і Грузію 2008-го, і Україну зараз", - зазначив п’ятий президент України.

"Українці воювали проти гітлерізму не лише у лавах Червоної армії, але й в УПА, і в арміях держав антигітлерівської коаліції, і в рухах опору європейських країн. І ми маємо право пишатися своєю роллю у боротьбі проти нацизму. І шануємо внесок інших народів", - наголосив Порошенко.