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Пам'ять про злочини Гітлера та Сталіна має стати частиною пам'яті Європи, - Порошенко

Пам'ять про злочини Гітлера та Сталіна має стати частиною пам'яті Європи, - Порошенко

Для більшості українців перемога над нацизмом - знаменна подія і велике свято вже 75 років поспіль. Але лише останніми десятиліттями - особливо упродовж останніх п'яти років - ми поступово звільняємося від стереотипів радянської пропаганди, дивимося на історію Другої світової війни не через російські криві дзеркала, а власним неупередженим поглядом.

Про це заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час міжнародної конференції "Мир та війна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Все таємне стає явним. Україна стала ареною кривавого зіткнення двох тоталітарних режимів – націонал-соціалістичного та комуністичного. Війну проти України та українців сталінський СРСР провадив ще у тридцятих роках, коли мільйони наших співвітчизників загинули під час Голодомору; коли винищено інтелігенцію: коли сотні тисяч людей вбито або заслано до Сибіру", - нагадав Порошенко.

Він переконаний, що память про ці злочини має стати частиною пам’яті Європи і всього людства, бо тільки тоді стане можливим розуміння причин союзу Гітлера і Сталіна.

"Насправді нацизм та сталінізм подібні. Недарма Гітлер зізнавався, що вчився у більшовиків. Відповідальність за розв'язання війни лежить не лише на гітлерівській Німеччині, але й на сталінській Росії. На першому етапі війни Радянський Союз був союзником нацистів і разом із ними поділив Європу на сфери впливу. А після звільнення від нацистів і аж до поразки СРСР у холодній війні регіон залишився під радянською окупацією", - нагадав Порошенко.

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Він зазначив, що знадобилися десятки років і не одне повстання, і не одна революція, щоб визволитися від "визволителів". "Йдеться і про Будапешт 1956-го, і Прагу 1968-го, і про польську "Солідарність" 1980-1981 років, і про "оксамитові революції" кінця вісімдесятих, і Грузію 2008-го, і Україну зараз", - зазначив п’ятий президент України.

"Українці воювали проти гітлерізму не лише у лавах Червоної армії, але й в УПА, і в арміях держав антигітлерівської коаліції, і в рухах опору європейських країн. І ми маємо право пишатися своєю роллю у боротьбі проти нацизму. І шануємо внесок інших народів", - наголосив Порошенко.

Автор: 

День Перемоги (458) Порошенко Петро (15203)


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Топ коментарі
+51
Память о преступлениях Гитлера и Сталина должна стать частью памяти Европы и всего человечества, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6161
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09.05.2020 11:13 Відповісти
+49
Память о преступлениях Гитлера и Сталина должна стать частью памяти Европы, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7647
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09.05.2020 11:15 Відповісти
+44
Память о преступлениях Гитлера и Сталина должна стать частью памяти Европы, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4978
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09.05.2020 11:16 Відповісти
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Придумай ещё чего нибудь, "знаток" истории.
Гитлер возомнил себя и всех немцев арийцами, все остальные народы подлежали уничтожению, в первую очередь евреи и славяне.
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09.05.2020 13:28 Відповісти
За пропаганду нацизма в спам.
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09.05.2020 15:02 Відповісти
Украина - аксакал Европы, чтобы говорить о том, что она должна делать?
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09.05.2020 12:07 Відповісти
Аквафрешний, а що ти ще знайшов на помийках.ру?
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09.05.2020 12:20 Відповісти
У тебе якісь збочені поняття про "сором". Якщо ти справді львів'янин, то кажи швиденько, якого віку був так званий "ветеран" з автобусного "десанту", якого побили 9.5. 2010?
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09.05.2020 13:05 Відповісти
https://censor.net/user/469908 - судячи по характерним помилкам - з числа ольгінських ботів. В спам його, поки адміни не вичистили.
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09.05.2020 13:26 Відповісти
Не встиг "львів'янин" дати відповідь на моє запитання. А той побитий "ветеран" із Миколаєва (південного) був 1952 року народження.
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09.05.2020 13:56 Відповісти
А он какую должность в Газпроме занимает?
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09.05.2020 13:03 Відповісти
Він ПаТріоТ Німеччини. Це у нас продаються за гроші.
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09.05.2020 13:23 Відповісти
И потому он обеляет паРашу, делая её непричастной к развязыванию Второй мировой?
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09.05.2020 13:26 Відповісти
А що ж коментарі удаляють?
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09.05.2020 13:14 Відповісти
И Путина к ним добавить.
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09.05.2020 13:16 Відповісти
Это верно . Это нужно с детсада рассказывать и в школах преподавать .
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09.05.2020 13:39 Відповісти
Очевидні речі і так всім відомі.
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09.05.2020 14:02 Відповісти
Истинно говоришь, Пётр Алексеевич! Этот День должен стать днём напоминания потомкам о той опасности, которую несёт с собой нацизм и тоталитаризм всему человечеству.
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09.05.2020 14:09 Відповісти
https://prm.ua/petro-poroshenko-molimosya-za-poleglih-pragnemo-miru-i-virimo-shho-prozhenemo-agresora-z-nashoyi-zemli/ П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко у своєму зверненні згадав воїнів, які наближали перемогу у Другій світовій війні та побажав перемоги українським захисникам, які б'ються зараз на сході України проти російських агресорів.
"У День пам'яті і примирення ми із великим сумом і вдячністю згадуємо тих, хто 75 років тому виборов, вистраждав і наблизив довгоочікуваний мир.
У 2015 році Україна на державному рівні відмовилась від російсько-радянської традиції помпезного святкування Дня Перемоги і нарешті дистанціювалася від кремлівського "побєдобєсія". Ми, українці, повною мірою відчули страшні наслідки панування людожерських режимів - як нацистського, так і радянського. Із 65 млн загиблих у Другій світовій війні, 8-10 млн - українці. Тому 8 травня в Україні, як і в усій Європі - День скорботи за жертвами найкривавішої в історії людства війни.
Ми молимося за полеглих, прагнемо миру і віримо, що проженемо тепер уже російського агресора з нашої землі. Вічна шана і пам'ять воїнам, які наближали перемогу у 1945 році. Слава героям, що виборюють мир просто зараз на українському сході.
Пам'ятаємо. Перемагаємо. Слава Україні!", - заявив Порошенко.
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09.05.2020 15:01 Відповісти
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