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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість хворих на COVID-19 у РФ наблизилась до 200 тис., приріст за добу - понад 10,8 тис.

Кількість хворих на COVID-19 у РФ наблизилась до 200 тис., приріст за добу - понад 10,8 тис.

За добу в Росії виявлено понад 10,8 тис. нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє оперативний штаб у суботу, передає Цензор.НЕТ.

"За останню добу в Росії виявлено 10 817 хворих на нову коронавірусну інфекцію COVID-19 у 84 регіонах, зокрема активно як контактні, так і без клінічних проявів - 4 399 (40,7%).

Наростаючим підсумком виявлено 198 676 випадків (+ 5,8%) коронавірусної інфекції у 85 регіонах РФ", - йдеться в повідомленні оперативного штабу в суботу.

У Москві кількість випадків сягнула 104 189.

За останню добу померли 104 людини, з них 54 - в Москві. Померли за весь період 1 827 осіб.

За останню добу виписано 5 308 осіб, із них в Москві - 2 520. Виписано за весь період 31 916 осіб.

Читайте також: На ранок 9 травня зафіксовано 515 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 14 710, летальних - 376, одужали 2 909 осіб

Автор: 

карантин (18172) росія (66465) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+31
Чем больше этого быдлостада заляжет с вирусом, тем меньше приползет, этой падали, на Донбас, "в отпуск" - убивать украинцев... старинная народная примета...
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09.05.2020 11:36 Відповісти
+7
Газуйте-- догнать и перегнать
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09.05.2020 11:36 Відповісти
+7
катастрофически мало!
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09.05.2020 11:39 Відповісти
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Чем больше этого быдлостада заляжет с вирусом, тем меньше приползет, этой падали, на Донбас, "в отпуск" - убивать украинцев... старинная народная примета...
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09.05.2020 11:36 Відповісти
У лугандійців вже нічого брати, чи ви насправді вважаєте, що кацапи туди лізли за руццкій мір.
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09.05.2020 11:40 Відповісти
К сожалению, испанка и тиф не очень-то помогли в 1918-1920, когда краснопузые рвали Украину. На своих Мазеп и Петлюр полагаться надо, а не на китайскую заразу и хату с краю.
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09.05.2020 13:01 Відповісти
В Орді в період самого розмаху масштабного інфікування планують вийти з карантину (як і в Україні .та й у абсолютно всіх країнах світу, окрім Китаю) ...
Де у всіх, хоча б якась, логіка - не знаю...
Ще раз нагадаю ( і це слід запам'ятати всім на майбутнє) . Слід на самому початку вводити самий жорсткий карантин (хоча б на подвійний термін інкубації вірусу,бактерії) щоб зупинити масштабне розширення інфікування в зародку (за алгоритмом який я й пропонував) і лише потім - повільно його послаблювати. Період інкубації набагато ж коротший від тривалості вже нинішнього карантину
Всі країни світу (окрім Китаю) - зробили навпаки.
Але де ж... Своїх мізків не вистачає, а дослухатися до пропозицій інших не дозволяє пихатість...
Пихатість, "хвороба" хоча і не інфекційна, але масова та масштабна...
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09.05.2020 13:37 Відповісти
Газуйте-- догнать и перегнать
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09.05.2020 11:36 Відповісти
Після закінчення епідемії всім країнам не бути, як раніше. Але для Росії це буде значним зниженням життєвого рівня, бо людей на їхню територію не вистачає.
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09.05.2020 11:37 Відповісти
Большой и узкоглазый брат китаец с радостью решит проблему заселённости пустующих территорий: Зауралья, Западной и Восточной Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока
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09.05.2020 11:43 Відповісти
Але це вже відбувається та по закінченню це не буде росією.
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09.05.2020 11:44 Відповісти
путин дал в аренду Китаю на 69 лет территории в 3 раза больше Крыма.
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09.05.2020 11:50 Відповісти
Не много ли чести каждый день публиковать статистику из РФ?
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09.05.2020 11:38 Відповісти
Нормально
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09.05.2020 18:26 Відповісти
В Москве за сутки из больниц выписано рекордное число выздоровевших жителей с коронавирусом. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития https://lenta.ru/tags/persons/rakova-anastasiya/ Анастасия Ракова , сообщается в https://t.me/COVID2019_official/519 Telegram -канале оперативного штаба.
По ее словам, за последние 24 часа домой отправились 2520 пациентов. Всего в городе насчитывается 12 779 поправившихся после заражения. «Количество выздоровевших в последние дни быстро увеличивается», - сказала Ракова.
Ранее заммэра https://lenta.ru/news/2020/05/08/rakova/ говорила , что в столице две недели не растет доля находящихся в больницах инфицированных. Большинство людей с вирусом не больны и являются лишь переносчиками инфекции, поэтому главная задача властей - выявлять их и изолировать.
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09.05.2020 11:39 Відповісти
а вони впевнені, що ковід не дає рецидивних ускладнень..?

https://mobile.twitter.com/elnazaro777

https://mobile.twitter.com/elnazaro777 солома @elnazaro777

https://mobile.twitter.com/elnazaro777 https://mobile.twitter.com/elnazaro777



Таке враження, що сценарій святкуваннь їм Лесь Подерв"янський пише...
подібну трешачіну навіть вигадати важко
))

Число больных COVID-19 в РФ приблизилось к 200 тыс., прирост за сутки более 10,8 тыс. - Цензор.НЕТ 375
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09.05.2020 11:52 Відповісти
Фашик Донецкий, [09.05.20 20:18]
Как думаете, какая республика возникнет раньше : Ичкерия или Сибирская Народная ?
Россию ожидают бунты из-за низкого уровня жизни
Глава «Левада-центра» Лев Гудков прогнозирует массовые протесты россиян из-за падения уровня жизни к середине лета.
Он выделил русское терпение как важный фактор и считает, что его хватит максимум на два месяца. Социалог ожидает протестов по поводу карантина с требованиями финансовой поддержки от государства, а также большого недовольства экономической стабильностью в стране.
«При отсутствии общенациональных лидеров протеста и сетевой организации в масштабах страны напряжение начнет расти, но не будет находить выхода. Конечно, до какого-то предела», - считает Гудков.
Люди теряют работу или сталкиваются с сокращением зарплат, более 70% не имеют никаких запасов на «черный день».
«Через месяц-полтора мы можем увидеть конкретные формы протеста, выход людей на улицы или другие эксцессы, связанные с вынужденной самоизоляцией», - считает социолог
Мораль. Скоро начнутся битвы за еду на россии. Спасибо, Санта
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09.05.2020 20:21 Відповісти
катастрофически мало!
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09.05.2020 11:39 Відповісти
любые карантины на параше должны быть сняты! иначе они не вырвутся в мировые лидеры, опозоря этим дидов ) сама же раша должна быть огорожена новым железным занавесом, шоб и муха через него ни шастала!
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09.05.2020 11:48 Відповісти
Кацапы, порохоботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны, соблюдайте карантин, носите Маску в общественных местах (!)
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09.05.2020 11:51 Відповісти
Ти что зебил или просто шизофреник? Я за пороха и карантин, против кацапов.
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09.05.2020 11:56 Відповісти
Кацапня дохнет, с февраля засекретили общую статистику по смертности.
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09.05.2020 11:52 Відповісти
Салют по поводу Пандемии был сегодня уже в Моковии?
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09.05.2020 11:55 Відповісти
Лукашенковцы победобесились в Беларуси по-кацапски.
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09.05.2020 13:03 Відповісти
А что там за самолеты летали над Красной то площадью? Кремль бомбили? ✈️✈️🎆
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09.05.2020 12:06 Відповісти
І що цікаво, у сусідів по таблиці по 25-30 тисяч померлих (Франція, ВБ, Італія, Іспанія), а в ********* 1800... Може брешуть оті "гейропейці"?..
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09.05.2020 12:14 Відповісти
Сколько проводят кацапы тестов - столько и прирост(кста как и у нас).. А сколько же реально больных представителей кацапо-фауны?! аминь...
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09.05.2020 12:35 Відповісти
напевне тести російські були :

Не шутка. Президент Танзании Джон Магуфули, решил собственноручно проверить достоверность имеющихся в стране тестов на короновирус и поставил эксперимент.
В лабораторию под видом биообразцов с фальшивыми личными данными были отправлены пробы, взятые у животных, растений, а также, машинное масло.
Результаты тестов показали наличие COVID-19 у папайи, перепелки и козы (со слов президента страны).

Источник: AlJazeera (https://www.aljazeera.com/news/2020/05/tanzania-covid-19-lab-head-suspended-president-questions-data-200505065136872.html?fbclid=IwAR2Cd-w5jwBrnFU74uNFbQwnZz5A-PIFd5lF9sjTHikC0m1siOm2-IZnpPI)
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09.05.2020 18:12 Відповісти
И это не только радует, но и всляет уверенность в завтрашнем дне! Желаю догнать и перегнать Америку по количеству сдохших кацапов. И побыстрее!
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09.05.2020 13:48 Відповісти
Це добре , що російські фашисти несуть втрати .
Але мало . Хоча , як казав один єврей : нехай мало , головне щоб постійно 😎👍
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09.05.2020 14:51 Відповісти
Єнот працює!


Якщо врахувати, що мокшанські чиновники від медицини брешуть, як дихають, то заслаблих москаликів куди більше.
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09.05.2020 15:25 Відповісти
Господи убий їх всіх - і на Землі знову буде мир.
Амiнь...
Кількість хворих на COVID-19 у РФ наблизилась до 200 тис., приріст за добу - понад 10,8 тис. - Цензор.НЕТ 3873

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09.05.2020 17:33 Відповісти
А как они хвалились, что у них лучшая медицина в мире! Какая была показуха с путиным , собяниным и прочей шелупонью!! Гандоны!! А оказалось, что у них даже масок нет!! Вот вам и брехливый путин и его брехливая свора!!
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09.05.2020 19:29 Відповісти
 
 