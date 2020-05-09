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Кількість хворих на COVID-19 у РФ наблизилась до 200 тис., приріст за добу - понад 10,8 тис.
За добу в Росії виявлено понад 10,8 тис. нових випадків захворювання на коронавірус.
Про це повідомляє оперативний штаб у суботу, передає Цензор.НЕТ.
"За останню добу в Росії виявлено 10 817 хворих на нову коронавірусну інфекцію COVID-19 у 84 регіонах, зокрема активно як контактні, так і без клінічних проявів - 4 399 (40,7%).
Наростаючим підсумком виявлено 198 676 випадків (+ 5,8%) коронавірусної інфекції у 85 регіонах РФ", - йдеться в повідомленні оперативного штабу в суботу.
У Москві кількість випадків сягнула 104 189.
За останню добу померли 104 людини, з них 54 - в Москві. Померли за весь період 1 827 осіб.
За останню добу виписано 5 308 осіб, із них в Москві - 2 520. Виписано за весь період 31 916 осіб.
Топ коментарі
+31 Олександр Кльоц #469599
показати весь коментар09.05.2020 11:36 Відповісти Посилання
+7 Василий Филон
показати весь коментар09.05.2020 11:36 Відповісти Посилання
+7 Русский Алкаш
показати весь коментар09.05.2020 11:39 Відповісти Посилання
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Де у всіх, хоча б якась, логіка - не знаю...
Ще раз нагадаю ( і це слід запам'ятати всім на майбутнє) . Слід на самому початку вводити самий жорсткий карантин (хоча б на подвійний термін інкубації вірусу,бактерії) щоб зупинити масштабне розширення інфікування в зародку (за алгоритмом який я й пропонував) і лише потім - повільно його послаблювати. Період інкубації набагато ж коротший від тривалості вже нинішнього карантину
Всі країни світу (окрім Китаю) - зробили навпаки.
Але де ж... Своїх мізків не вистачає, а дослухатися до пропозицій інших не дозволяє пихатість...
Пихатість, "хвороба" хоча і не інфекційна, але масова та масштабна...
По ее словам, за последние 24 часа домой отправились 2520 пациентов. Всего в городе насчитывается 12 779 поправившихся после заражения. «Количество выздоровевших в последние дни быстро увеличивается», - сказала Ракова.
Ранее заммэра https://lenta.ru/news/2020/05/08/rakova/ говорила , что в столице две недели не растет доля находящихся в больницах инфицированных. Большинство людей с вирусом не больны и являются лишь переносчиками инфекции, поэтому главная задача властей - выявлять их и изолировать.
https://mobile.twitter.com/elnazaro777
https://mobile.twitter.com/elnazaro777 солома @elnazaro777
https://mobile.twitter.com/elnazaro777 https://mobile.twitter.com/elnazaro777
Таке враження, що сценарій святкуваннь їм Лесь Подерв"янський пише...
подібну трешачіну навіть вигадати важко
))
Как думаете, какая республика возникнет раньше : Ичкерия или Сибирская Народная ?
Россию ожидают бунты из-за низкого уровня жизни
Глава «Левада-центра» Лев Гудков прогнозирует массовые протесты россиян из-за падения уровня жизни к середине лета.
Он выделил русское терпение как важный фактор и считает, что его хватит максимум на два месяца. Социалог ожидает протестов по поводу карантина с требованиями финансовой поддержки от государства, а также большого недовольства экономической стабильностью в стране.
«При отсутствии общенациональных лидеров протеста и сетевой организации в масштабах страны напряжение начнет расти, но не будет находить выхода. Конечно, до какого-то предела», - считает Гудков.
Люди теряют работу или сталкиваются с сокращением зарплат, более 70% не имеют никаких запасов на «черный день».
«Через месяц-полтора мы можем увидеть конкретные формы протеста, выход людей на улицы или другие эксцессы, связанные с вынужденной самоизоляцией», - считает социолог
Мораль. Скоро начнутся битвы за еду на россии. Спасибо, Санта
Не шутка. Президент Танзании Джон Магуфули, решил собственноручно проверить достоверность имеющихся в стране тестов на короновирус и поставил эксперимент.
В лабораторию под видом биообразцов с фальшивыми личными данными были отправлены пробы, взятые у животных, растений, а также, машинное масло.
Результаты тестов показали наличие COVID-19 у папайи, перепелки и козы (со слов президента страны).
Источник: AlJazeera (https://www.aljazeera.com/news/2020/05/tanzania-covid-19-lab-head-suspended-president-questions-data-200505065136872.html?fbclid=IwAR2Cd-w5jwBrnFU74uNFbQwnZz5A-PIFd5lF9sjTHikC0m1siOm2-IZnpPI)
Але мало . Хоча , як казав один єврей : нехай мало , головне щоб постійно 😎👍
Якщо врахувати, що мокшанські чиновники від медицини брешуть, як дихають, то заслаблих москаликів куди більше.
Амiнь...