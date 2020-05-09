Кількість хворих на COVID-19 у РФ наблизилась до 200 тис., приріст за добу - понад 10,8 тис.

За добу в Росії виявлено понад 10,8 тис. нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє оперативний штаб у суботу, передає Цензор.НЕТ.

"За останню добу в Росії виявлено 10 817 хворих на нову коронавірусну інфекцію COVID-19 у 84 регіонах, зокрема активно як контактні, так і без клінічних проявів - 4 399 (40,7%).

Наростаючим підсумком виявлено 198 676 випадків (+ 5,8%) коронавірусної інфекції у 85 регіонах РФ", - йдеться в повідомленні оперативного штабу в суботу.

У Москві кількість випадків сягнула 104 189.

За останню добу померли 104 людини, з них 54 - в Москві. Померли за весь період 1 827 осіб.

За останню добу виписано 5 308 осіб, із них в Москві - 2 520. Виписано за весь період 31 916 осіб.

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