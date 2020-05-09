У Зеленського чітка позиція щодо постачання води Криму: спочатку деоккупація, потім вода, - "слуга народу" Богуцька

Президент Володимир Зеленський має чітку позицію щодо подачі води на окупований півострів.

Про це розповіла в інтерв'ю "Крим.Реалії" народний депутат України з фракції "Слуга народу" Ліза Богуцька, передає Цензор.НЕТ.

"На превеликий жаль, у нашій фракції присутня велика кількість людей, які мають ідеологічні погляди, що протилежні до моїх. Вони, швидше, мають більше спільного з Віктором Медведчуком, з ОПЗЖ - у них проросійські настрої. Є депутати з радикально проукраїнськими настроями, і щодо питання кримськотатарської національно-територіальної автономії вони солідарні з тими, хто має проросійські погляди. Вони вважають, що Крим має повернутися в Україну лише як звичайна область без будь-якої автономії. Тому складно сказати, що наша фракція має конкретну ідею щодо Криму. Її як такої немає. Є, швидше, особиста думка кожного депутата", - зазначила Богуцька.

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Водночас, за її словами, у фракції "Слуга народу" сформована демократична платформа, яка підтримує курс на національно-територіальну автономію, посилення санкцій проти Росії, деокупацію Криму і не підтримує подачу води до Криму до його деокупації.

"Щодо цього нас підтримує Володимир Зеленський, разом із нами він має абсолютно конкретну точку зору щодо Криму: має бути деоккупація, а потім ми включимо воду. Загалом не було такого, щоб, коли у мене є важлива заява щодо Криму, я не могла вийти з нею на трибуну, бо хтось у фракції проти", - підкреслила депутат.