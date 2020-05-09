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У Зеленського чітка позиція щодо постачання води Криму: спочатку деоккупація, потім вода, - "слуга народу" Богуцька

У Зеленського чітка позиція щодо постачання води Криму: спочатку деоккупація, потім вода, -

Президент Володимир Зеленський має чітку позицію щодо подачі води на окупований півострів.

Про це розповіла в інтерв'ю "Крим.Реалії" народний депутат України з фракції "Слуга народу" Ліза Богуцька, передає Цензор.НЕТ.

"На превеликий жаль, у нашій фракції присутня велика кількість людей, які мають ідеологічні погляди, що протилежні до моїх. Вони, швидше, мають більше спільного з Віктором Медведчуком, з ОПЗЖ - у них проросійські настрої. Є депутати з радикально проукраїнськими настроями, і щодо питання кримськотатарської національно-територіальної автономії вони солідарні з тими, хто має проросійські погляди. Вони вважають, що Крим має повернутися в Україну лише як звичайна область без будь-якої автономії. Тому складно сказати, що наша фракція має конкретну ідею щодо Криму. Її як такої немає. Є, швидше, особиста думка кожного депутата", - зазначила Богуцька.

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Водночас, за її словами, у фракції "Слуга народу" сформована демократична платформа, яка підтримує курс на національно-територіальну автономію, посилення санкцій проти Росії, деокупацію Криму і не підтримує подачу води до Криму до його деокупації.

"Щодо цього нас підтримує Володимир Зеленський, разом із нами він має абсолютно конкретну точку зору щодо Криму: має бути деоккупація, а потім ми включимо воду. Загалом не було такого, щоб, коли у мене є важлива заява щодо Криму, я не могла вийти з нею на трибуну, бо хтось у фракції проти", - підкреслила депутат.

Автор: 

Зеленський Володимир (24584) Крим (14200) вода (1187) Богуцька Ліза (66)


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Топ коментарі
+17
Слава Богу, что без капитального ремонта канала воду дать в Крым уже НЕВОЗМОЖНО.
А то "слуги" ее уже бы попытались пустить.
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09.05.2020 11:51 Відповісти
+15
У Зеленского четкая позиция по водоснабжению Крыма: сначала деоккупация, потом вода, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 7401
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09.05.2020 12:25 Відповісти
+13
в этом году и материковой Украине воды не будет хватать, а окуппированому Крыму вообще 3,14зда будет!
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09.05.2020 11:48 Відповісти
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Значить воду таки відкриють в Крим.
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09.05.2020 11:46 Відповісти
Какая разница кого продавать Украину или украинцев
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09.05.2020 11:49 Відповісти
ну в крыму уже воют . что в мае ближе к лету начнут воду по часам пускать в краны
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09.05.2020 12:18 Відповісти
с аким же успехом этот водохлеб может пообещать крыму парад гыдности у севастополе
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09.05.2020 11:47 Відповісти
а помнишь Гелетея и его выступление в ВР?
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09.05.2020 11:49 Відповісти
У Зеленского четкая позиция по водоснабжению Крыма: сначала деоккупация, потом вода, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 7401
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09.05.2020 12:25 Відповісти
у сопли не может быть чёткой позиции. слизь - материал, менее качественный чем тот, с которым работает пресловутый якутский скульптор.
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09.05.2020 11:47 Відповісти
в этом году и материковой Украине воды не будет хватать, а окуппированому Крыму вообще 3,14зда будет!
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09.05.2020 11:48 Відповісти
А самому Бубочке уже стремно на видео, для истории, ЛИЧНО СОВРАТЬ?
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09.05.2020 11:48 Відповісти
Вывсеврети,кстати вчера вода в Крым пошла.В Джанкое ее уже принимают.
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09.05.2020 11:49 Відповісти
да ну?
это тебе ночью приснилось или где пруф?
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09.05.2020 11:52 Відповісти
Пруф ,приехать на границу с срымом))
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09.05.2020 11:56 Відповісти
Воно просто вночі обісцялось і йому наснилося...
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09.05.2020 11:57 Відповісти
Слава Богу, что без капитального ремонта канала воду дать в Крым уже НЕВОЗМОЖНО.
А то "слуги" ее уже бы попытались пустить.
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09.05.2020 11:51 Відповісти
Саме це й сам хотів написати. Там, на дні, вже верби колосяться, а берегові відкоси по дачам розтаскали. Плюс повирізали насосні станції.
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09.05.2020 12:34 Відповісти
У Зеленского четкая позиция по водоснабжению Крыма: сначала деоккупация, потом вода, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 948
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09.05.2020 12:37 Відповісти
за восстановление канала, кстати, московиты также должны нести ответственность.....
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09.05.2020 12:58 Відповісти
русло засыпать и посыпать солью -
"Карфаген должен быть разрушен"
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09.05.2020 13:23 Відповісти
Если бы даже был он за, то все ровно народ не допустит дать воды в Крым! пусть даже не подымают темы воды в Крым!
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09.05.2020 11:52 Відповісти
Зеля фошЫзд,там же наши ИХТАМНЕТы...
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09.05.2020 11:52 Відповісти
Оскільки процес визволення окупованих території Донбасу затягнувся, вже час подумати про водопостачання Маріуполя і перегородити канал Дніпро-Донбас.
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09.05.2020 11:55 Відповісти
ну Мариуполь уже автономно может себя снабжать водой
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09.05.2020 12:22 Відповісти
І яким чином, якщо не секрет? Може є змога ще й у навколишні села каналом прокачати?
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09.05.2020 12:23 Відповісти
а нет ошибся ещё не сделали \ хрен его знает сделают ли теперь вообще\ порох договорился с ЕС французы завод по очистке должны были построить . и полностью отвязать Мариуполь от канала .
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11.05.2020 14:01 Відповісти
Чем меньше думаешь,тем больше единомышленников...
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09.05.2020 11:56 Відповісти
Четкая позиция ЗЕ колеблется вместе с рейтингом.
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09.05.2020 11:56 Відповісти
та подарите крыму лавочку с сивухой. этот жирдяй-пис, станет неиссякаемым тамошним источником божьей росы ))
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09.05.2020 11:56 Відповісти
"Есть депутаты с радикально проукраинскими настроениями, и по вопросу крымскотатарской национально-территориальной автономии они солидарны с теми, кто имеет пророссийские взгляды. Источник: https://censor.net/n3194499"

Або ця ідіотка не знає, що таке проукраїнські настрої, або... не знаю, як ще коментувати цей треш.
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09.05.2020 11:58 Відповісти
Це в неї просто нитка перекрутилася. Та, що вуха тримає...
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09.05.2020 12:05 Відповісти
В политике тупость,не является недостатком.
Наполеон Бонапартис
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09.05.2020 11:58 Відповісти
Пропоную обмін. Відро води на відро тюльки.
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09.05.2020 12:01 Відповісти
Мы верим людям ,попирая страх...
И виноваты в этом только сами...
Но иногда нас носят на руках...
Чтоб вынести потом вперед ногами....
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09.05.2020 12:03 Відповісти
Где эта Богуцкая "позицию" разглядела у бегающего от пресс-конференций с вопросами ничтожества?! Вова, что бегаешь, мельтешишь, - выйди и скажи! И потом посмотрим на твой любимы рейтинг=)
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09.05.2020 12:08 Відповісти
Может она ему в глаз заглядывала, пока Ленка в Швеции от карантина пряталась.
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09.05.2020 12:12 Відповісти
У Зеленского со товарищи позиция это семь пятниц на неделе.
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09.05.2020 12:10 Відповісти
Коррупция всегда завтракает с Богатством,обедает с Бедностью,ужинает с Нищетой,а спать ложжится с Позором...
Дефицит украинского бюджета в 300 миллиардов,это все что сказано выше...
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09.05.2020 12:13 Відповісти
я бы не был так категоричен . если у Вовки и есть четкая позиция так это только на сегодня . завтра все может поменяться
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09.05.2020 12:15 Відповісти
У Зеленского четкая позиция по водоснабжению Крыма: сначала деоккупация, потом вода, - "слуга народа" Богуцкая,.....чё то я так прочитал....У Зеленского четкая позиция по водоснабжению Крыма: сначала деоккупация Донбасса, потом вода, - "слуга народа" Богуцкая...наверное так по омански и будет
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09.05.2020 12:16 Відповісти
"Поэтому сложно сказать, что наша фракция имеет конкретную идею по Крыму".

Удивил козла капустой: у этих пи*орков вообще нет никаких идей, кроме как сдать Украину Ху*лу и за счёт этого набить свои карманы.
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09.05.2020 12:17 Відповісти
но даже это они не знают, как грамотно сделать......
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09.05.2020 13:00 Відповісти
Умирать мы все умеем,а вот научится житьь по людски,это проблема тянется с 1917 года...
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09.05.2020 12:21 Відповісти
А у меня совсем другая позиция---перпендикулярная с точки зрения геометрии. Канал поперёк. Судоходный, широкий, двусторонний, глубокий. Чтобы балкеры любого тоннажа запросто шли на Мариуполь и заодно на Бердянск. Экономия топлива и времени---как при проходе Суэцким. Та и сбор лоцманский у Египта среднегодовой 1 лярд с этого. Плюс бункеровка топливом , водой что сэкономим на другом канале. И япохи пророют нам как и арабам. Сильные у них бульдозеры *Камацу*. Были когда то в совке. Кто видел тот знает. Ну это для смелых идея. Таковых пока нет.
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09.05.2020 12:22 Відповісти
Сволочная метода кодлана Коломойского: вбросить народу отраву и глядеть съест или не съест: Мы будем поставлять в случае необходимости воду украинцам(?) в оккупированном Крыму, - Шмыгаль .Народ не съел.И слуга Коломойского делает 9 -го мая народу подарок-он не будет продавать воду врагу, хотя хочет и может. /"Слугу народа" продали запрещенному российскому "Яндексу" . Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России.
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09.05.2020 12:24 Відповісти
Зеленский и "четкая позиция" понятия не совместимые.
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09.05.2020 12:27 Відповісти
...У Зеленского четкая позиция по водоснабжению Крыма: сначала деоккупация, потом вода, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 9356
...
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09.05.2020 12:28 Відповісти
Прикольные эти порохоботы - неоднократно Зеленский высказывал четкую позицию, а они - нет, не верим, сами додумывают зраду - в духе их хозяина Порошенка, который любит подписывать капитуляции и взрывать склады с боеприпасами
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09.05.2020 12:28 Відповісти
Не поверим пока не зальете дамбу бетоном. Когда даст Бог крым освободим от русо-фашистских окупантов то дамбу можно будет и взорвать.
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09.05.2020 12:29 Відповісти
Спеша достичь вершин Парнаса,не обгоняй Поэт Пегаса...
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09.05.2020 12:30 Відповісти
о, а ми думали, що лізка-рептилія вже десь здохла
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09.05.2020 12:30 Відповісти
Накидайте за дамбой радиоактивных отходов чтобы уже ниукого не было желания пустить воду в крым или провести диверсию на дамбе.
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09.05.2020 12:30 Відповісти
Три пути ведут к знанию,- Путь размышления,это путь самый благородный,путь подражания- это путь самый легкий,и путь опыта,это путь самый горький.
Конфуций.
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09.05.2020 12:35 Відповісти
природа меняется, климат становится все более засушливым и через несколько лет Украине самой будет не хватать воды.... поэтому, предлагаю Крымский канал засыпать, сровнять с землей и забыть о том, что в Крыму может быть вода.....
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09.05.2020 13:04 Відповісти
така ж чітка як плювок в калабані.
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09.05.2020 15:00 Відповісти
интересно, какую такую струну прищемили пианисту? не кончаются попытки прощупать общественное мнение на предмет подачи воды. однопартийцы, вновь назначенный премьер на второй день своего назначения. кто ещё будет муссировать эту тему?
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09.05.2020 18:24 Відповісти
У слуг урода есть даже своя юродивая - лиза богуцкая
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09.05.2020 18:47 Відповісти
Позиция привлекательная. Но нереализуема. Деокупации не будет, а вот воду могут включить
КРЫМ ДОЛЖЕН СТАТЬ СОЛОНЧЕКОВОЙ ПУСТЫНЕЙ!
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09.05.2020 19:27 Відповісти
А коли буде обіцяний нею путч??? Грудень давно минув...
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09.05.2020 19:31 Відповісти
Треба йому буде, то змінить на іншу чітку позицію. Якщо вона справді в нього є.
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09.05.2020 19:32 Відповісти
 
 