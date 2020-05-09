Ченці закритої на карантин Лаври на чолі з предстоятелем УПЦ МП Онуфрієм і нардепом Новинським прийшли в парк Вічної Слави (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Маски монахи наділи перед тим, як зайти на територію парку. Онуфрій і нардеп Новинський, який нещодавно перехворів на COVID-19, були взагалі без масок.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Покласти квіти та вінки у парк Вічної Слави 9 травня, в День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, прийшла ціла делегація закритої на карантин через спалах коронавірусу Києво-Печерської лаври. Делегацію очолювали митрополит УПЦ МП Онуфрій і позафракційний депутат Вадим Новинський, який нещодавно перехворів на COVID-19.

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Маски монахи наділи перед тим, як зайти на територію парку, Новинський і Онуфрій були взагалі без них.

На території парку митрополит Онуфрій відслужив панахиду, після чого представники духовенства поклали квіти до обеліска.







"75 років тому могутню державу, озброєну до зубів, було переможено державою зі скромними силами, скромним військовим потенціалом, але з сильними духом людьми", - прокоментував митрополит Онуфрій перемогу країн антигітлерівської коаліції над блоком країн Осі.

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Ситуацію з коронавірусом у Лаврі він прокоментував так: "Хто може порахувати хворих? Ми всі хворі - у кожного своя болячка. Є люди, у яких підвищувалася температура. Поки знизилася температура, а завтра в іншого піднялася. Це життя. Це такий сезон переходу з зими на весну, і всі хворіють. А зараз, що б не захворіло, відразу підозрюють коронавірус: нога захворіла, вухо заболіло - коронавірус".

Нагадаємо, Києво-Печерська лавра з 13 квітня закрита на карантин.

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26 квітня російське видання РБК із посиланням на главу інформаційно-просвітницького управління УПЦ МП митрополита Климента повідомило, що в Лаврі 150-200 хворих. Крім священиків, ченці, викладачі та студенти Київської духовної академії. Наступного дня митрополит Климент уточнив, що це кількість тих, хто пройшов огляд, а не хворих. Всі хворі, за його словами, вже одужали.

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6 травня мер Києва Віталій Кличко повідомив про ще 17 випадків захворювання на COVID-19 у Лаврі. Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що у місцевого самоврядування є повноваження посилити карантинні заходи на території Лаври.