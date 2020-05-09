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Новини Коронавірус і карантин
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Ченці закритої на карантин Лаври на чолі з предстоятелем УПЦ МП Онуфрієм і нардепом Новинським прийшли в парк Вічної Слави (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ченці закритої на карантин Лаври на чолі з предстоятелем УПЦ МП Онуфрієм і нардепом Новинським прийшли в парк Вічної Слави (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Маски монахи наділи перед тим, як зайти на територію парку. Онуфрій і нардеп Новинський, який нещодавно перехворів на COVID-19, були взагалі без масок.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Покласти квіти та вінки у парк Вічної Слави 9 травня, в День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, прийшла ціла делегація закритої на карантин через спалах коронавірусу Києво-Печерської лаври. Делегацію очолювали митрополит УПЦ МП Онуфрій і позафракційний депутат Вадим Новинський, який нещодавно перехворів на COVID-19.

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Ченці закритої на карантин Лаври на чолі з предстоятелем УПЦ МП Онуфрієм і нардепом Новинським прийшли в парк Вічної Слави (оновлено) 01
Ченці закритої на карантин Лаври на чолі з предстоятелем УПЦ МП Онуфрієм і нардепом Новинським прийшли в парк Вічної Слави (оновлено) 02
Ченці закритої на карантин Лаври на чолі з предстоятелем УПЦ МП Онуфрієм і нардепом Новинським прийшли в парк Вічної Слави (оновлено) 03

Маски монахи наділи перед тим, як зайти на територію парку, Новинський і Онуфрій були взагалі без них.

На території парку митрополит Онуфрій відслужив панахиду, після чого представники духовенства поклали квіти до обеліска.

Ченці закритої на карантин Лаври на чолі з предстоятелем УПЦ МП Онуфрієм і нардепом Новинським прийшли в парк Вічної Слави (оновлено) 04
Ченці закритої на карантин Лаври на чолі з предстоятелем УПЦ МП Онуфрієм і нардепом Новинським прийшли в парк Вічної Слави (оновлено) 05
Ченці закритої на карантин Лаври на чолі з предстоятелем УПЦ МП Онуфрієм і нардепом Новинським прийшли в парк Вічної Слави (оновлено) 06

"75 років тому могутню державу, озброєну до зубів, було переможено державою зі скромними силами, скромним військовим потенціалом, але з сильними духом людьми", - прокоментував митрополит Онуфрій перемогу країн антигітлерівської коаліції над блоком країн Осі.

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Ситуацію з коронавірусом у Лаврі він прокоментував так: "Хто може порахувати хворих? Ми всі хворі - у кожного своя болячка. Є люди, у яких підвищувалася температура. Поки знизилася температура, а завтра в іншого піднялася. Це життя. Це такий сезон переходу з зими на весну, і всі хворіють. А зараз, що б не захворіло, відразу підозрюють коронавірус: нога захворіла, вухо заболіло - коронавірус".

Нагадаємо, Києво-Печерська лавра з 13 квітня закрита на карантин.

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26 квітня російське видання РБК із посиланням на главу інформаційно-просвітницького управління УПЦ МП митрополита Климента повідомило, що в Лаврі 150-200 хворих. Крім священиків, ченці, викладачі та студенти Київської духовної академії. Наступного дня митрополит Климент уточнив, що це кількість тих, хто пройшов огляд, а не хворих. Всі хворі, за його словами, вже одужали.

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6 травня мер Києва Віталій Кличко повідомив про ще 17 випадків захворювання на COVID-19 у Лаврі. Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що у місцевого самоврядування є повноваження посилити карантинні заходи на території Лаври.

Автор: 

День Перемоги (458) карантин (18172) Лавра (294) Новинський Вадим (537) УПЦ МП (1214) Онуфрій (70) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+83
**** православная с гомиками в женских платьях понесла веники дидам😂
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09.05.2020 11:52 Відповісти
+66
і що буде штраф за нехтування безпекою інших людей?
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09.05.2020 11:52 Відповісти
+60
1) Відвідали парк (це заборонено)
2) Зібралися групою більше 2-х осіб (це заборонено)
3) Вийшли на вулицю без нагальної потреби люди, яким явно більше 60 років (це заборонено)

Аваковські орли, де ви? така нагода поповнити держбюджет.
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09.05.2020 11:55 Відповісти
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Не знаходжу адекватних слів на адресу Авакова і тих, хто його опікає. Зрадники ! Хоча... Чи зраджували вони Україну? Зраджують своїх, а чи вони були нашими? Сумніваюсь.
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09.05.2020 14:31 Відповісти
Ну і де та поліція, що заламують водіям без масок руки?
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09.05.2020 14:51 Відповісти
Если корона призвана подчистить попов воцерковленых, так я обеими руками за! Только вот что то не мрет нечисть всякая вроде новинского, фу гадость.
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09.05.2020 15:04 Відповісти
достаточно одной гранаты
и земля Украины будет очищена
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09.05.2020 15:14 Відповісти
Петя вже свою дияконську рясу спалив ?
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09.05.2020 15:18 Відповісти
Ченці закритої на карантин Лаври на чолі з предстоятелем УПЦ МП Онуфрієм і нардепом Новинським прийшли в парк Вічної Слави - Цензор.НЕТ 994
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09.05.2020 15:25 Відповісти
Заставить их носить противогазы.
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09.05.2020 15:42 Відповісти
При зеле этот маразм расцвёл буйным цветом. При Порохе мы были в шаге от официального запрета РПЦ назвать себя УПЦ.
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09.05.2020 16:12 Відповісти
Цікаво,а скільки ще мацковські попи будуть смердіти руцкім міром в нашій країні? В воюючий,між іншим,з цим ї#учим руцкім міром вже шостий рік? Ау, харант!
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09.05.2020 16:12 Відповісти
Надо б их там оставить. Навечно...
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09.05.2020 16:43 Відповісти
Эх,бомбу бы туда сбросить.
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09.05.2020 16:49 Відповісти
Почему попы не в кутузке?
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09.05.2020 18:34 Відповісти
ничё, сатанисты, недолго вам осталось. Киево-Печерская Лавра должна быть возвращена канонической церкви
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09.05.2020 18:43 Відповісти
Новинский православный *******!
Слава Украине!
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09.05.2020 20:07 Відповісти
млять, пошли к своим прихожанам сеять вирус
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09.05.2020 21:33 Відповісти
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