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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві +50 випадків COVID-19, зокрема 12 - у медиків, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві +50 випадків COVID-19, зокрема 12 - у медиків, - Кличко. КАРТА

Найбільше нових випадків захворювання в Печерському та Деснянському районах столиці.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворювання лабораторно підтвердили ще у 50 осіб. Серед них - 12 медиків. За минулу добу у Києві 2 летальні випадки. Наразі в столиці вже 1 771 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Померли 34 людини", - написав він.

Серед хворих за останню добу - 21 жінка віком від 34 до 76 років, 26 чоловіків віком від 17 до 79 років, 1 семирічна дівчинка і 2 юнаки сімнадцяти  років.

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До лікарень столиці госпіталізували 22 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужало за минулу добу 7 осіб. Загалом на коронавірус перехворіли 134 жителі столиці.

На опублікованій мером карті видно, що найбільше нових випадків COVID-19 зафіксовано в Печерському та Деснянському районах столиці.

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За добу в Києві +50 випадків COVID-19, зокрема 12 - у медиків, - Кличко 01За добу в Києві +50 випадків COVID-19, зокрема 12 - у медиків, - Кличко 02


За добу в Києві +50 випадків COVID-19, зокрема 12 - у медиків, - Кличко 03

Автор: 

карантин (18172) Київ (19793) Кличко Віталій (3536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Мыкола! Мозг Витали осилил немецкий и английский язык, да и украинским он владеет лучше других, а вот мозги Усика и Ломаченка кроме русского ничего вместить не могут
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09.05.2020 12:19 Відповісти
+2
Стабільно продовжується інфікування медиків. Такий стан охорони праці медиків є прямою виною Степанова!
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09.05.2020 12:11 Відповісти
+1
Вся влада у Бубачки і вина за все теж.
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09.05.2020 12:13 Відповісти
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Стабільно продовжується інфікування медиків. Такий стан охорони праці медиків є прямою виною Степанова!
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09.05.2020 12:11 Відповісти
Вся влада у Бубачки і вина за все теж.
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09.05.2020 12:13 Відповісти
Якщо його не німає з посади, то дійсно це вина бубочки!
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09.05.2020 12:15 Відповісти
Знімає...
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09.05.2020 12:16 Відповісти
Це виправлення чи твердження
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09.05.2020 13:33 Відповісти
Це все тести винні. Якби не тести ніхто б і не знав. А вони тестують лікарів тільки тому там находять інфікованих. Якщо проінфікувати 20 лимонів то штук 5 будуть інфіковані
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09.05.2020 14:05 Відповісти
А я бы поставил на тотальный инфантилизм. Сомневаюсь, что в Киеве не хватает средств защиты...
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09.05.2020 14:17 Відповісти
виталю вирус боится, в мозге и легких боксера ему делать нечего
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09.05.2020 12:14 Відповісти
Мыкола! Мозг Витали осилил немецкий и английский язык, да и украинским он владеет лучше других, а вот мозги Усика и Ломаченка кроме русского ничего вместить не могут
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09.05.2020 12:19 Відповісти
Чому виздоровших не віднімають? Що ніхто не виздоровлюється?)
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09.05.2020 14:06 Відповісти
 
 