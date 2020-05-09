За добу в Києві +50 випадків COVID-19, зокрема 12 - у медиків, - Кличко. КАРТА
Найбільше нових випадків захворювання в Печерському та Деснянському районах столиці.
Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворювання лабораторно підтвердили ще у 50 осіб. Серед них - 12 медиків. За минулу добу у Києві 2 летальні випадки. Наразі в столиці вже 1 771 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Померли 34 людини", - написав він.
Серед хворих за останню добу - 21 жінка віком від 34 до 76 років, 26 чоловіків віком від 17 до 79 років, 1 семирічна дівчинка і 2 юнаки сімнадцяти років.
До лікарень столиці госпіталізували 22 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужало за минулу добу 7 осіб. Загалом на коронавірус перехворіли 134 жителі столиці.
На опублікованій мером карті видно, що найбільше нових випадків COVID-19 зафіксовано в Печерському та Деснянському районах столиці.
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