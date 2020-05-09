Зеленський: Ми не маємо забувати про перемогу, соромитися і дарувати комусь подвиги своїх українських героїв. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вважає, що 9 травня потрібно щиро і без зайвого пафосу вшанувати пам'ять всіх українців та інших народів антигітлерівської коаліції, які робили внесок у перемогу над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це він сказав у відеозверненні до українців з нагоди Дня деремоги над нацизмом у Другій світовій війні, передає Цензор.НЕТ.

"Ми ніколи не забудемо страшну ціну цієї перемоги. За різними даними, це щонайменше 50 млн жертв, із яких понад 8 млн - загиблі та замучені українці. Пам'ятаючи всі жахіття того періоду, ми не робимо з війни культу. І цей важливий день - не рекламна кампанія, не змагання гасел, не помпезний конкурс танців на кістках. Адже для вшанування подвигу кожного, хто наближав перемогу, головне - не гучність, а щирість. І наша перемога - у кожного ось тут (під час цих слів презедент поклав руку до серця. - Ред.)", - сказав Зеленський.

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Зеленський вважає, що ветеранів, яких залишилося дуже мало, потрібно згадувати не лише в ці травневі дні, а дякувати їм щодня, бо вони "віддали війні свою молодість для того, щоб молодість була у нас".

"Понад 7 млн ​​українців у складі антигітлерівської коаліції протидіяли нацизму як на рідній землі, так і на різних континентах планети. Безсумнівно, людський подвиг не має паспорта. Але внесок українців у перемогу над нацизмом - величезний. І сьогодні ніхто не може приватизувати перемогу. Говорити, що вона могла відбутися і без українців. Ми не маємо цього забувати, соромитися і дарувати комусь подвиги своїх українських героїв", - заявив глава держави.

Зеленський згадав імена героїв, якими пишається Україна: "Це Іван Кожедуб, тричі Герой Радянського Союзу, найкращий льотчик Другої світової, який збив понад 60 ворожих літаків; Ніколас Орешко, кавалер Медалі Пошани та "Пурпурового серця" - найвищих військових нагород США, його у Білому домі особисто нагородив президент Гаррі Трумен; Євдокія Завалій - перша і єдина жінка - командир взводу морської піхоти, що брала участь у боях за Керч та Севастополь; Олена Вітер, яка врятувала десятки єврейських дітей у Голокост і стала першою українкою, що отримала титул Праведника народів світу; кримський татарин Амет-Хан Султан, який знищив 30 німецьких літаків, отримав дві "Золоті Зірки" Героя Радянського Союзу, а в часи депортації кримських татар не зрікся свого народу та боровся за його права; Тетяна Маркус - підпільниця, яка в часи окупації Києва у 21 рік знищила кілька десятків нацистських солдат і офіцерів та була удостоєна звання Герой України; працівники Харківського конструкторського бюро, які створили легендарний Т-34, та Ігор Побірченко, який на цьому танку першим розбив браму концтабору "Аушвіц"; академік Олександр Богомолець, чия система збору та переливання крові врятувала життя сотням тисяч поранених бійців; поетеса Олена Теліга, страчена нацистами в Бабиному Яру; Василь Курка, який у 16 років став снайпером та загалом знищив 179 ворогів; Марія Щербаченко, яка винесла з поля бою 112 поранених; Алекс Дяченко, іменем якого названо есмінець ВМС США; уродженець Сумщини Олексій Берест, що встановлював прапор СРСР над рейхстагом; і виходець із родини українських лемків Майкл Стренк, який встановив прапор США на Іводзімі".

"Ці та ще сотні тисяч імен сьогодні надихають сучасне покоління українських захисників своєю відвагою, жертовністю і головною істиною: українці обов'язково переможуть", - підкреслив Зеленський.