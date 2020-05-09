Розслідування ДБР жодним чином не могло перешкодити запуску персональної системи голосування, - перший заступник голови бюро Бабіков

Розслідування кримінального провадження за фактом можливого порушення посадовцями апарату ВРУ правил експлуатації системи "Рада-3" шляхом використання сенсорної кнопки, жодним чином не могло перешкодити встановленню програмного забезпечення і запуску системи.

Про це Цензор.НЕТ заявив перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков, якого ми попросили прокоментувати слова глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про те, що запуск системи, яка перешкоджає кнопкодавству, гальмує розслідування ДБР.

"Слідчими ДБР розслідувалося кримінальне провадження, яке стосувалося дій посадових осіб апарату Верховної Ради України в частині втручання в електронну інформаційну систему, пов'язану з голосуванням. Проте проведення слідчих дій жодним чином не заважало встановленню нового програмного забезпечення, його модернізації та будь-яким подальшим діям, спрямованим на унеможливлення кнопкодавства, - пояснив Олександр Бабіков. - Тому розслідування справи, на початковому етапі якого було зібрано необхідні докази і скопійовано необхідні інформаційні ресурси, не може розглядатися як перешкода для роботи апарату Верховної Ради".

Він також додав, що 3 квітня поточного року це кримінальне провадження було передано за підслідністю Національній поліції, яка далі займатиметься розслідуванням.

Нагадаємо, кримінальне провадження було відкрито 21 серпня 2019 року за статтею 363 Кримінального кодексу України (порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних систем).

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, виступаючи в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, заявив, що запуск персональної системи голосування "Рада-3", яка дозволить остаточно перемогти кнопкодавство, гальмує розслідування ДБР і нестача грошей у бюджеті.