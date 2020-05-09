Москва виправдовує свою агресію проти України так само, як Гітлер виправдовував війну в Європі, - Туск

Сімдесят п’ята річниця перемоги над нацизмом у Другій світовій війні є особливою, враховуючи путінську Росію, російську агресію проти України та розпал найгіршої пандемії століття, коли людство протистоїть спільному ворогу, а автократи думають, що можуть послабити демократію.

Про це у зверненні до учасників конференції "Мир та війна" заявив президент Європейської народної партії, голова Європейської Ради в 2014-2019 роках Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал".

"Поки Кремль відзначає 9 травня 1945 року, не бажаючи згадувати про те, що не всі наслідки перемоги були позитивними для решти світу, і використовує цю річницю для виправдання своєї агресії проти сусідів, ви в Україні розповідаєте іншу історію. Ту, в якій тріумф і трагедія тісно переплелися", - переконаний Туск.

Він зазначив, що в травні 1945 року один із двох найбільш нелюдських тоталітаризмів у історії людства, гітлерівська Німеччина, було переможено. Однак інший із них, сталінський Радянський Союз, виявився одним із переможців, розширивши свою імперію вглиб Центральної Європи.

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Дональд Туск зазначив, що останніми роками все частіше святкування Дня Перемоги відбувається пліч-о-пліч із відвертим і відкритим виправданням Пакту Молотова-Ріббентропа 1939 року.

"Згідно кремлівському наративу, цей горезвісний пакт між двома найсмертоноснішими тоталітарними імперіями в історії був більш ніж тактичною необхідністю. Це був союз проти ліберальної демократії, проти Заходу", - переконаний Туск.

Він зазначив, що Москва використовує річниці перемоги над нацизмом, аби легітимізувати відкриту й гібридну агресію проти України з 2014 року. Кремль використовує для досягнення цієї мети меседжі, схожі з месседжами 1939 і 1945 років, - каже Туск.

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"Перший з них - це порівняння сьогоднішньої України з фашизмом, що не тільки применшує сутність справжнього фашизму, а й відволікає увагу від чогось схожого на фашизм, який живе і розвивається і в самій путінській Росії, і в тих праворадикальних течіях, які сьогодні підтримуються Кремлем. Це звинувачення проти України є особливо безглуздим, якщо згадати про всі страждання, яких зазнала Україна під час Другої світової війни", - зазначає Дональд Туск.

Кремль також використовує аргумент допомоги етнічним росіянам для погроз, тиску і нападу на сусідів Росії, і не тільки України. Туск нагадав, що саме цей аргумент був використаний для того, щоб напасти й анексувати східну частину Польщі в 1939 році.

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"І третє: він, зрештою, не визнає й існування України як держави, так само в 1939 році заперечувалося існування Польщі як держави", - зазначив президент ЄНП.

Дональд Туск переконаний, що уроки Другої світової закликають протестувати проти легітимації залякування, гібридних засобів ведення війни і відкритої збройної агресії в наші дні.

"У цей час, коли глобальна пандемія загрожує кожному з нас і вимагає співпраці, а не конфронтації, давайте скористаємося історією як уроком, а не історією як виправданням", - підкреслив президент ЄНП.

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У міжнародній телеконференції, присвяченій 75-й річниці закінчення Другої світової війни, взяли участь п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, генеральний секретар НАТО в 2009-2014 роках Андерс Фог Расмуссен, а також українські та іноземні політики, вчені, експерти, громадські діячі та митці.