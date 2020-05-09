Москва виправдовує свою агресію проти України так само, як Гітлер виправдовував війну в Європі, - Туск
Сімдесят п’ята річниця перемоги над нацизмом у Другій світовій війні є особливою, враховуючи путінську Росію, російську агресію проти України та розпал найгіршої пандемії століття, коли людство протистоїть спільному ворогу, а автократи думають, що можуть послабити демократію.
Про це у зверненні до учасників конференції "Мир та війна" заявив президент Європейської народної партії, голова Європейської Ради в 2014-2019 роках Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал".
"Поки Кремль відзначає 9 травня 1945 року, не бажаючи згадувати про те, що не всі наслідки перемоги були позитивними для решти світу, і використовує цю річницю для виправдання своєї агресії проти сусідів, ви в Україні розповідаєте іншу історію. Ту, в якій тріумф і трагедія тісно переплелися", - переконаний Туск.
Він зазначив, що в травні 1945 року один із двох найбільш нелюдських тоталітаризмів у історії людства, гітлерівська Німеччина, було переможено. Однак інший із них, сталінський Радянський Союз, виявився одним із переможців, розширивши свою імперію вглиб Центральної Європи.
Дональд Туск зазначив, що останніми роками все частіше святкування Дня Перемоги відбувається пліч-о-пліч із відвертим і відкритим виправданням Пакту Молотова-Ріббентропа 1939 року.
"Згідно кремлівському наративу, цей горезвісний пакт між двома найсмертоноснішими тоталітарними імперіями в історії був більш ніж тактичною необхідністю. Це був союз проти ліберальної демократії, проти Заходу", - переконаний Туск.
Він зазначив, що Москва використовує річниці перемоги над нацизмом, аби легітимізувати відкриту й гібридну агресію проти України з 2014 року. Кремль використовує для досягнення цієї мети меседжі, схожі з месседжами 1939 і 1945 років, - каже Туск.
"Перший з них - це порівняння сьогоднішньої України з фашизмом, що не тільки применшує сутність справжнього фашизму, а й відволікає увагу від чогось схожого на фашизм, який живе і розвивається і в самій путінській Росії, і в тих праворадикальних течіях, які сьогодні підтримуються Кремлем. Це звинувачення проти України є особливо безглуздим, якщо згадати про всі страждання, яких зазнала Україна під час Другої світової війни", - зазначає Дональд Туск.
Кремль також використовує аргумент допомоги етнічним росіянам для погроз, тиску і нападу на сусідів Росії, і не тільки України. Туск нагадав, що саме цей аргумент був використаний для того, щоб напасти й анексувати східну частину Польщі в 1939 році.
"І третє: він, зрештою, не визнає й існування України як держави, так само в 1939 році заперечувалося існування Польщі як держави", - зазначив президент ЄНП.
Дональд Туск переконаний, що уроки Другої світової закликають протестувати проти легітимації залякування, гібридних засобів ведення війни і відкритої збройної агресії в наші дні.
"У цей час, коли глобальна пандемія загрожує кожному з нас і вимагає співпраці, а не конфронтації, давайте скористаємося історією як уроком, а не історією як виправданням", - підкреслив президент ЄНП.
У міжнародній телеконференції, присвяченій 75-й річниці закінчення Другої світової війни, взяли участь п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, генеральний секретар НАТО в 2009-2014 роках Андерс Фог Расмуссен, а також українські та іноземні політики, вчені, експерти, громадські діячі та митці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/ikrukinogi Диванный Мусаши https://twitter.com/ikrukinogi @ikrukinogi https://twitter.com/ikrukinogi/status/1258999660598964224 3 ч
Как-то выкладывали интервью воина УПА, который с немцами воевал. 2017 года.
Так вот - немцев среди "немцев" почти не было, кроме офицеров.
Одни РОА и КОНР и так далее, которые грабили население, а УПА их валили.
Ну регулярные части были, только когда какие-то большие события
)Делм Польшу
3)В обход блокады Версальского Договора,снабжаем Германию всем необходимым
4)Обучаем немецких танкистов илетчиков в СССР.
5)Германия нападет
6)Кричим помогите Омериканцы.
7)Нам помогают Тушонкой Рузвельта.
8)Гитлера убиваем всем Миров.
9)Объвляем себя победителями в Отечественной войне,но не во 2 Мировой
10)Аут.Сралин сдох, СССр сдох.
11)Германия жива.Финиш.
Краткий курс истории РАБссии...
це, мабуть, Гітлер так виправдовував свою агресію, коли був "хороший"
Кирилл Шадрин (справа) вместе с Александром Рыкуновым, фото tochkanews.ruС тех пор их отношения развивались, а вместе жить они начали в октябре 2019 года. Кирилл Шадрин рассказал, что в колымскую епархию пришел, окончив духовную академии и якобы после некого преследования со стороны ФСБ, где он некоторое время работал. В Магадане он помогал служить литургию, вел инстаграм-канал и рассказывал молодежи о вере и Церкви. "Моему приходу в церковь предшествовало обучение в Хабаровской духовной семинарии РПЦ МП, но после того как один из преподавателей узнал, что я гей, мне пришлось перевестись в Саратовскую духовную семинарию. Уже ее я и окончил в 2019 году. Окончание семинарии дало право мне служить священником. Также мое желание укрыться от преследований сотрудников и бывших коллег ФСБ совпало с желанием местного епископа увеличить штат. Так, в июле 2019 года в храме Паисия Афонского при епархиальном управлении города Магадана совершился мой монашеский постриг, а на следующий день в Казанском Храме посёлка Снежный Магаданской области архиепископом Иоанном (Павлихиным) была совершена моя диаконская хиротония.
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова використала для привітання з "Днем перемоги" пісню російського виконавця Льва Лещенко. Відео вона опублікувала у своєму Facebook.
Зазначимо, Лещенко входить в чорний список Міністерства культури України за підтримку анексії Криму. У березні 2014 року він підтримав анексію Криму, підписавши колективне звернення діячів російської культури в підтримку агресивних дій Путіна в Україні.
О царских долгах не хотят поговорить ?
...
"Сили стримування, на жаль, втрачають свою силу. Американське політичне та ідеологічне лідерство наразі відсутнє. Керівництво Росії намагається переписати або навіть фальсифікувати історію: історію Радянського Союзу і війни, зокрема того пакту, що було укладено в 39 році з нацистами. Демократія зараз, на жаль, занепадає, а автократи все розширюють свою владу і, крім того, намагаються переробити світовий порядок, що ми маємо сьогодні", - заявив він.
"Україна дуже добре знає, як це бути на передовій війни. У Другій світовій війні фронт проходив через Харків чотири рази. А сьогодні Україна знову знаходиться на передовій. Цього разу це війна між демократією і автократією. Цього вечора мої думки з тими сміливими солдатами, які зараз на Донбасі, а також з Небесною сотнею, яка поклала власні життя за краще майбутнє", - наголосив Расмуссен.
https://prm.ua/rosiya-namagayetsya-falsifikuvati-istoriyu-eksgensek-nato/
Навіть по офіціально сильно заниженим російським архівним військовим даним через Вермахт, СС і різні про- німецькі воєнізовані і поліцейські формування за роки ВВВ пройшло, понад 2 000 000 громадян кривавої в'язниці пародів еСеСеСеР:
1,100 000 москалів (нібито - росіян).
250,000 українців ??? невірно!
150,000 латишів.
90,000 естонців.
70,000 білорусів.
70,000 москалів - козаків.
70,000 средне азіатів.
50,000 литовців.
40,000 азербайджанців.
30,000 північно-кавказьких народів.
25,000 грузин.
20,000 вірмен.
12,000 волзьких-татар.
10,000 кримських-татар.
7,000 калмиків.
І тисячі інших малих народів ..........
Тільки суттєва поправка не плутати, що зазначені тут українці майже всі були патріотами УПА і воювали відразу проти двох окупантів проти фашистського Рейху і такого ж комуно - фашистського Кремля, за своє суверенну Українську державу. Вільну Незалежну Соборну Україну. Ось за це їм ветеранам другої світової війни народна любов, слава, і вічна пам'ять на всі віки !!!
Про це заявив під час міжнародної конференції "Мир і війна" на "Прямому" Андерс фог Расмуссен, 12-й генеральний секретар НАТО (2009-2014).
"У нашому обговоренні сьогодні ввечері хотілось би поділитися своїми думками про те, як принести мир на схід України. Але, не говорячи про деталі зараз, все-таки є одна така велика думка. Але основне в цьому - це щоб Путін припинив війну. Якщо Україна припинить війну, то України просто більше не буде. Якщо ж Путін припинить війну, то більше не буде війни. І справді це так і є. Так просто. Будь-хто, хто любить свободу, повинен підтримувати Україну", - заявив Расмуссен.