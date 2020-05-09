9 травня у київському парку Слави: Вічний вогонь, ветерани в масках і дезінфекція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

9 травня у Києві охочі вшанувати пам'ять загиблих у Другій світовій війні прийшли в парк Слави покласти квіти до Вічного вогню. Серед них були ветерани, депутати та прості громадяни.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На місці чергує поліція, Нацгвардія і муніципальна варта, які стежать за правопорядком і дотриманням карантинних правил.

До самого монументу людей пускають по черзі, а територію біля Вічного вогню періодично дезінфікують.









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Фото, відео - Олег Богачук