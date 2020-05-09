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9 травня у київському парку Слави: Вічний вогонь, ветерани в масках і дезінфекція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

9 травня у Києві охочі вшанувати пам'ять загиблих у Другій світовій війні прийшли в парк Слави покласти квіти до Вічного вогню. Серед них були ветерани, депутати та прості громадяни.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На місці чергує поліція, Нацгвардія і муніципальна варта, які стежать за правопорядком і дотриманням карантинних правил.

До самого монументу людей пускають по черзі, а територію біля Вічного вогню періодично дезінфікують.

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9 травня у київському парку Слави: Вічний вогонь, ветерани в масках і дезінфекція 059 травня у київському парку Слави: Вічний вогонь, ветерани в масках і дезінфекція 06
9 травня у київському парку Слави: Вічний вогонь, ветерани в масках і дезінфекція 07

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9 травня у київському парку Слави: Вічний вогонь, ветерани в масках і дезінфекція 08
9 травня у київському парку Слави: Вічний вогонь, ветерани в масках і дезінфекція 099 травня у київському парку Слави: Вічний вогонь, ветерани в масках і дезінфекція 10
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9 травня у київському парку Слави: Вічний вогонь, ветерани в масках і дезінфекція 149 травня у київському парку Слави: Вічний вогонь, ветерани в масках і дезінфекція 15
9 травня у київському парку Слави: Вічний вогонь, ветерани в масках і дезінфекція 16
9 травня у київському парку Слави: Вічний вогонь, ветерани в масках і дезінфекція 17
9 травня у київському парку Слави: Вічний вогонь, ветерани в масках і дезінфекція 18

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9 травня у київському парку Слави: Вічний вогонь, ветерани в масках і дезінфекція 19
9 травня у київському парку Слави: Вічний вогонь, ветерани в масках і дезінфекція 20
9 травня у київському парку Слави: Вічний вогонь, ветерани в масках і дезінфекція 21
9 травня у київському парку Слави: Вічний вогонь, ветерани в масках і дезінфекція 22
9 травня у київському парку Слави: Вічний вогонь, ветерани в масках і дезінфекція 23
9 травня у київському парку Слави: Вічний вогонь, ветерани в масках і дезінфекція 24

Читайте також: Можна зробити вихідний 8 травня, можна скасувати, з точки зору національної памяті питання другорядне, - Дробович

9 травня у київському парку Слави: Вічний вогонь, ветерани в масках і дезінфекція 25
9 травня у київському парку Слави: Вічний вогонь, ветерани в масках і дезінфекція 26
9 травня у київському парку Слави: Вічний вогонь, ветерани в масках і дезінфекція 27
9 травня у київському парку Слави: Вічний вогонь, ветерани в масках і дезінфекція 28
9 травня у київському парку Слави: Вічний вогонь, ветерани в масках і дезінфекція 29
9 травня у київському парку Слави: Вічний вогонь, ветерани в масках і дезінфекція 30
9 травня у київському парку Слави: Вічний вогонь, ветерани в масках і дезінфекція 31

Фото, відео - Олег Богачук

Автор: 

День Перемоги (458) Київ (19794) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+45
В цього ватніка маска з сімейних трусів?
9 мая в киевском парке Славы: Вечный огонь, ветераны в масках и дезинфекция - Цензор.НЕТ 5086
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09.05.2020 13:23 Відповісти
+30
9 мая в киевском парке Славы: Вечный огонь, ветераны в масках и дезинфекция - Цензор.НЕТ 5905
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09.05.2020 13:30 Відповісти
+27
9 мая в киевском парке Славы: Вечный огонь, ветераны в масках и дезинфекция - Цензор.НЕТ 5473
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09.05.2020 13:30 Відповісти
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9 травня у київському парку Слави: Вічний вогонь, ветерани в масках і дезінфекція - Цензор.НЕТ 4433
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09.05.2020 19:29 Відповісти
Самому младшему ветерану, которого призвали в конце войны должно быть 94 года.
Если и есть единицы таких, то они уже никак не выйдут на шествие.
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09.05.2020 19:54 Відповісти
ОСТАЛІСЬ СИНКІ ПОЛКОВ
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09.05.2020 20:07 Відповісти
9МАЯ - ОДИН ІЗ МІФІВ СОВКОДРОЧЕРІВ. РИЛІГІЯ УРУСКОГО МІРА
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09.05.2020 20:08 Відповісти
9 травня у київському парку Слави: Вічний вогонь, ветерани в масках і дезінфекція - Цензор.НЕТ 5509
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09.05.2020 20:11 Відповісти
Решил продублировать свой пост.
Пересмотрел все фотки. Не увидел ни одной георгиевской ленточки и ни одного красного флага. А у одного ветерана ( а может быть он и не ветеран Второй мировой) был даже Мак - знак памяти жертв Второй мировой войны. Думаю, что он точно не ватник. Как его найти: идем снизу (так будет легче). Сразу поверх фотки с малчиком, три фотки с пожилым человеком, у которго на левой стороны - Мак. И еще - все прошло тихо и спокойно. Слава Украине и ее Героям прошлой и тепершней войне.
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09.05.2020 20:26 Відповісти
Чому ви, скомарохи несете квіти і шануєте загиблих (мертвих)а при житті їх потурали і нехтували...може ви забули як відправили за Валакалам воїнів- інвілідів щоб вмирали і вам не смерділи?Лицеміри,паршивці,гниди-соромно за вас.
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09.05.2020 21:15 Відповісти
Чому ви, скомарохи несете квіти і шануєте загиблих (мертвих)а при житті їх потурали і нехтували...може ви забули як відправили за Валакалам воїнів- інвілідів щоб вмирали і вам не смерділи?Лицеміри,паршивці,гниди-соромно за вас.
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09.05.2020 21:18 Відповісти
Чому ви, скомарохи несете квіти і шануєте загиблих (мертвих)а при житті їх потурали і нехтували...може ви забули як відправили за Валакалам воїнів- інвілідів щоб вмирали і вам не смерділи?Лицеміри,паршивці,гниди-соромно за вас.
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09.05.2020 22:01 Відповісти
Да, действительно, эти увешанные орденами и медалями до такой степени, что если мундир упадёт с вешалки, то землетрясение случится, на ветеранов ВОВ не тянут, т.е. на 95-и летних никак не тянут.
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09.05.2020 22:11 Відповісти
А ветерани де взялися? Машину часу хтось створив?
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09.05.2020 22:27 Відповісти
Кто эти клоуны -старпёры, нацепившие жестяных юбилейных цацек ? На 93-95 летних фронтовиков никак не тянут. Скорее вертухаи с зон и всякие советские военкоматовские придурки и натуральные выжившие из ума маразматики, которым участие в этой клоунаде победобесных ватнофриков придаёт последний смысл их существования. Им бы прочесть кое-что из некоторых писателей их любимого Совка : Николай Никулин (фронтовик) : "Те, кто в тылу - останутся живы, вернутся домой и со временем составят основу организации ветеранов. Отрастят животы, обзаведутся лысинами, украсят грудь памятными медалями, орденами, и будут рассказывать как геройски они воевали, как разгромили Гитлера. И сами в это уверуют...." ; Василий Шукшин (советский актёр): "...Я мальцом ещё определял, кто фронтовик, а кто крыса. Первые пили молча 8 и 9го.. А крысы - по школам ,в орденах и про подвиги свои рассказывают..." . "Це все брехня,
що вам в кіно ,та по телебаченню показують. У війну в першу чергу гинули найкращі
хлопці, а вся гидота залишилася" ( цитата из моего украинского прадеда - фронтовика, рядового миномётчика, награждённого 2 советскими орденами славы.) А НАША Слава - Слава Україні !!!
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10.05.2020 00:13 Відповісти
Прикро,але це не віддача шани тим які загинули в другу світову війну, а це цинічне шоу. І сторюють його люди .які ненавидять українців і Україну в цілому. Мені болюче на це дивитись, бо я і мої брати залишились сиротами через тих сотрапів (гітлер і сталін) і їхні режими.які створили цю бійню.
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10.05.2020 09:14 Відповісти
Когда освобождали Украину от фашизма, военно начальники принудительно призывали 16 летних, а освободили Украину 1944 г. - ЗНАЧИТ призывали детей 1927 - 1928 года рождения, СЕЙЧАС этим ветеранам 93 года, среди них которые могут так резво передвигаться единицы - кто, что бы что не говорил а такие ещё есть, НО когда пиарятся 70 летние, то тут просто слов нет - ВЫ ТО ПРИ ЧЁМ!?. Многие политики которые делают себе пиар на НАСТОЯЩИХ ВЕТЕРАНАХ то с их стороны ЭТО просто издевательство и кощунство, ПРИМЕР ВСЕМУ партия Медведчука которые так пиарятся просто противно слушать - КАК вам слова про заботу ветеранов "мы будем требовать, что бы пенсия ветеранов войны была 7000гр." НУ СКАЖИТЕ НЕ УРОДЫ - ВЫ ПРИ ЯНУКОВИЧУ БЫЛИ ПРИ ПОЛНОЙ ВЛАСТИ, МОГЛИ ДЕЛАТЬ и ДЕЛАЛИ ВСЁ, ЧТО ВАМ ХОТЕЛОСЬ, ТАК ПОЧЕМУ ВЫ ТОГДА ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ НЕ ПОДНЯЛИ ПЕНСИИ!???.
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10.05.2020 09:41 Відповісти
Відставних офіцерів на фото видно.
Ряжених клоунів і клоуних видно.
Ветеранів ІІ Світової не видно.
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12.05.2020 13:13 Відповісти
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