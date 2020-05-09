9 травня у київському парку Слави: Вічний вогонь, ветерани в масках і дезінфекція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
9 травня у Києві охочі вшанувати пам'ять загиблих у Другій світовій війні прийшли в парк Слави покласти квіти до Вічного вогню. Серед них були ветерани, депутати та прості громадяни.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
На місці чергує поліція, Нацгвардія і муніципальна варта, які стежать за правопорядком і дотриманням карантинних правил.
До самого монументу людей пускають по черзі, а територію біля Вічного вогню періодично дезінфікують.
Фото, відео - Олег Богачук
Топ коментарі
+45 Анатолій Звєрєв
показати весь коментар09.05.2020 13:23 Відповісти Посилання
+30 Светлана Науменко
показати весь коментар09.05.2020 13:30 Відповісти Посилання
+27 Светлана Науменко
показати весь коментар09.05.2020 13:30 Відповісти Посилання
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Если и есть единицы таких, то они уже никак не выйдут на шествие.
Пересмотрел все фотки. Не увидел ни одной георгиевской ленточки и ни одного красного флага. А у одного ветерана ( а может быть он и не ветеран Второй мировой) был даже Мак - знак памяти жертв Второй мировой войны. Думаю, что он точно не ватник. Как его найти: идем снизу (так будет легче). Сразу поверх фотки с малчиком, три фотки с пожилым человеком, у которго на левой стороны - Мак. И еще - все прошло тихо и спокойно. Слава Украине и ее Героям прошлой и тепершней войне.
що вам в кіно ,та по телебаченню показують. У війну в першу чергу гинули найкращі
хлопці, а вся гидота залишилася" ( цитата из моего украинского прадеда - фронтовика, рядового миномётчика, награждённого 2 советскими орденами славы.) А НАША Слава - Слава Україні !!!
Ряжених клоунів і клоуних видно.
Ветеранів ІІ Світової не видно.