Венедіктова опублікувала пісню про День Перемоги у виконанні Лещенка, який підтримав окупацію Криму. Згодом попросила вибачення і назвала РФ "агресором". ФОТО

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова використала для привітання з Днем Перемоги пісню російського співака Льва Лещенка, який є у переліку осіб Міністерства культури України, які становлять загрозу національній безпеці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Спочатку Венедіктова опублікувала текст пісні і відео з її виконанням.

Після критики такого вчинку Венедіктова відкоригувала свій пост, видалила відео і перепросила, залишивши текст пісні і назвавши її "символом", а Росію - "агресором".

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Варто зазначити, що Лещенко входить до переліку осіб Міністерства культури України, які створюють загрозу національній безпеці. Сам співак заявляє, що "допомагав повертати Крим", який окупували на початку 2014 року.

Зокрема, 11 березня 2014 року він підписав колективне звернення діячів культури Росії до російської громадськості на підтримку позиції президента РФ Володимира Путіна щодо України та Криму. Лещенко також неодноразово за час окупації виступав у Криму.