Венедіктова опублікувала пісню про День Перемоги у виконанні Лещенка, який підтримав окупацію Криму. Згодом попросила вибачення і назвала РФ "агресором". ФОТО
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова використала для привітання з Днем Перемоги пісню російського співака Льва Лещенка, який є у переліку осіб Міністерства культури України, які становлять загрозу національній безпеці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Спочатку Венедіктова опублікувала текст пісні і відео з її виконанням.
Після критики такого вчинку Венедіктова відкоригувала свій пост, видалила відео і перепросила, залишивши текст пісні і назвавши її "символом", а Росію - "агресором".
Варто зазначити, що Лещенко входить до переліку осіб Міністерства культури України, які створюють загрозу національній безпеці. Сам співак заявляє, що "допомагав повертати Крим", який окупували на початку 2014 року.
Зокрема, 11 березня 2014 року він підписав колективне звернення діячів культури Росії до російської громадськості на підтримку позиції президента РФ Володимира Путіна щодо України та Криму. Лещенко також неодноразово за час окупації виступав у Криму.
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Шоу від Авакова - актори Авакова - бабло Авакова
Брат Венедиктової був довіреною особою юристом в структурах Авакова
Зараз Сергій Венедиктов вже в столиці - викладає на юридичному факультеті НУ Шевченко Підвищення чоловіка Венедиктової Дениса Колесника в Нацполіціі.
Іра баба Авакова
https://twitter.com/dneprlena ШотваРіцца @dneprlena
https://twitter.com/dneprlena https://twitter.com/dneprlena
як дивно тасується колода...
братішка генпрокурорки теж нівроку...
нічогенький такий братішєчька
http://argumentua.com/stati/irina-venediktova-belye-pyatna-v-deklaratsii-i-tainye-biznes-svyazi-semi-genprokurorshi
"Венедиктовой Порох уже полностью пропах !
ой, что это я про пах генпрокурорши в праздник то...."
искренне ваш, поруччик Ржевский
https://censor.net/ua/user/434180
Тупий, обдурений народ,
Який розводять зсередини,
Я бачу знищення свобод
Я бачу жабу, що на троні
Перетворилась в упира,
Як слава в змушенім поклоні
Кривавим маревом згора
На втіху бидлу.... Бачу втрати
Я бачу біль, і горя жах
Коли ховає сина мати
З застиглим подивом в очах...
Капітулянти! Сучі діти,
Ви ж предків славу здаєте!
В могилах вам усім смердіти
За це ї....че вар'єте!
Не сподівайтеся, не вмерла,
Вам горлом вийде ця дільба
І на Майдан, мов лава з жерла
Попре озброєна юрба.
- Іринко, в тебе цицьки є?
- Є.
- То чого ти їх не носиш?
https://youtu.be/sjRN9CncPro
Мухарский - кросафчег
это ссущество такое же как и ведущая Первого анала, у которой бюстик Сралина дома стоит
с "праздником" нас всех - тупо насрала на жертв режима. ТП на палке
ТПпані не добрала балів на суддівському конкурсі...
...
...
Эльза Кох была бы довольна - какая смена подрасла в коммуно-совковых семьях.
и для обладателей IQ - среднего по зелендеркоманде-
приватная страница - не может быть у публичной государственной особы.
приватно подпевать ублюдкам - у себя в приватном туалете.
язикапальців зняли...
Никогда не подпускайте к власти донецких, харьковских, криворожских *******...
Не потому, что там плохие люди...а потому, что концентрация ваты и совка там зашкаливает!!! На одного здравомыслящего, там всегда 5-6 чокнутых победобесов...
Я так розумію, що це - чи не найжирніша "фішка" зю!-команди.
Новый советник Генерального прокурора Ирины Венедиктовой, бывший ее помощник на должности главы Государственного бюро расследований и экс-сотрудник отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания гособвинения управления надзора за соблюдением законов органами ГФС в Генпрокуратуре Александр Ватутин будет отвечать за теневые кадровые назначения в прокуратуре. Об этом пишет издание "Комментарии".
Журналисты отмечают, что в прокурорской и предпринимательской среде Ватутин известен своими связями с контрабандистами, в частности, Вадимом Альпериным и Виктором Шерманом. Также издание приводит примеры случаев, когда Ватутин был причастен к незаконному закрытию уголовных производств против предпринимателей, уклонявшихся от уплаты налогов, а также контролировал весь рынок поставки в Украину кофейной продукции, осуществляя давление на отдельные компании и заставляя их платить за невмешательство в их деятельность.
По первому делу в публичном информпространстве есть решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, в котором подробно расписано, как Ватутин, будучи прокурором отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания гособвинения управления надзора за соблюдением законов органами ГФС в Генпрокуратуре, закрывал глаза на уклонение предпринимателей от уплаты налогов несмотря на обнаруженные фискалами доказательства. Предприниматель-торговец тканями заведомо декларировал меньшие обороты, чем имел на самом деле (чтобы платить налоги как ФОП на упрощенной системе). При этом правоохранителям удалось зафиксировать расхождения по документам, а также визуально задокументировать отгрузки больших партий товара на складе. Квалифкомиссия не усмотрела нарушений в действиях Ватутина.
Издание пишет, что в Офисе Генерального прокурора на должности "советника без процессуальных полномочий" Александр Ватутин будет заниматься вопросом "кадрового контроля за финансовыми потоками, которые должны идти из региональных прокуратур в Киев". Журналисты приводят несколько примеров таких кадровых назначений. Среди них Александр Панов, экс-глава Кировоградской местной прокуратуры, который, как и Венедиктова, начинал карьеру в Харькове, стал и. о. начальника департамента ОГП по надзору за деятельностью Государственного бюро расследований.
Также в этом перечне Роман Мазурик, экс-руководитель местной прокуратуры №2 в Запорожье, которого генпрокурор Юрий Луценко увольнял с должности за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей (восстанавливался через суд) - он стал замглавы прокуратуры Киевской области. СМИ пишут о его стремительной карьере в регионе, ему приписывают сотрудничество с известным "смотрящим" по региону Евгением Анисимовым, а также с бывшим прокурором Андреем Акрытовым, который занимался вымогательством в строительной отрасли.
Также в списке Анатолий Коваленко, замначальника управления ОГП по надзору за деятельностью Государственной фискальной службы, Дмитрий Вербицкий, который в ближайшее время назначен зампрокурора Одесской области и Юрий Шарнин, который также будет назначен зампрокурора Одесской области по силовому блоку.
"По словам источников в Офисе Генпрокурора, это только первые назначения, которые провел через свой статус "советника" Александр Ватутин. В дальнейшем все кадровые назначения в регионах будут проходить также через него, поэтому в биографиях новых людей стоит искать не только профессиональные достижения, но и признаки коррупционных связей с новым "теневым генералом" в Киеве", - резюмирует издание
А то, что удалила - это фигня.
Главное - поставила, вылизала х.уйлу и его ПодЗе.хуйлу, зафиксировала - было!!!
Теперь можно и удалять и извиняться))
Дебилы, бл.ять!!!
Хто б звернув увагу на цю, пардон, ТП, якби вона не обпаскудилась? Ото ж бо й воно...
папенька там преподавал....
фашисти це мусоліні-салазар-франко.. і ******** пукін(шаломов) .. 8травня коаліція нацистську німечину примусила до капітуляції ,а фашист пукін і досі не покараний
тупенька і досі не усвідомила це...
пс. для поцоватої пані -13 жовтня 1943 р. фашистський уряд Італії оголосив війну нацистській Німеччині.
Це совєтська маніпуляція.Нацизм,це націонал-соціалізм.Совки не хотіли,щоб не було згадування про соціалізм.Тому і перекрутили.В нас навіть патріоти кажуть фашизм.Це не вірно,цим самим підсвідомо підігрують московитам.
та и Бусинку изумрудную подставила лишний раз..
зебилы, они такие..
ну и кадры у Вошьдя понабирали по объявлению на заборе
Почему устраивает танец на костях?
Это не праздник, а день памяти по погибшим)))
Если у тебя есть погибшие в той войне, или ее участники, которые уже умерли, сходи на их могилы, помяни, принеси тюльпан и поставь 100 грамм. Делай это все тихо, спокойно, пристойно. Не надо песен, плясок, пропагандистского угара. Помнить и чтить - не значит биться в истерике от сознания того, что просрана великая Победа. А просрана, я считаю, потому, что не может победитель в любой войне жить затем хуже побежденного.
Тем же, кто сложил свои головы - вечная память, и земля над ними - пухом.