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Венедіктова опублікувала пісню про День Перемоги у виконанні Лещенка, який підтримав окупацію Криму. Згодом попросила вибачення і назвала РФ "агресором". ФОТО

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова використала для привітання з Днем Перемоги пісню російського співака Льва Лещенка, який є у переліку осіб Міністерства культури України, які становлять загрозу національній безпеці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Спочатку Венедіктова опублікувала текст пісні і відео з її виконанням.

Венедіктова опублікувала пісню про День Перемоги у виконанні Лещенка, який підтримав окупацію Криму. Згодом попросила вибачення і назвала РФ агресором 01

Після критики такого вчинку Венедіктова відкоригувала свій пост, видалила відео і перепросила, залишивши текст пісні і назвавши її "символом", а Росію - "агресором".

Венедіктова опублікувала пісню про День Перемоги у виконанні Лещенка, який підтримав окупацію Криму. Згодом попросила вибачення і назвала РФ агресором 02

Дивіться також: Автопробіг ОПЗЖ заблокували в Одесі через червоні прапори. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Варто зазначити, що Лещенко входить до переліку осіб Міністерства культури України, які створюють загрозу національній безпеці. Сам співак заявляє, що "допомагав повертати Крим", який окупували на початку 2014 року.

Зокрема, 11 березня 2014 року він підписав колективне звернення діячів культури Росії до російської громадськості на підтримку позиції президента РФ Володимира Путіна щодо України та Криму. Лещенко також неодноразово за час окупації виступав у Криму.

Автор: 

День Перемоги (458) Лещенко Сергій (505) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+64
В яке ще лайно не ступила зелена влада...?
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09.05.2020 14:02 Відповісти
+51
Звільнити Венедиктову! Дура не може бути Генпрокурором!
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09.05.2020 14:08 Відповісти
+18
В Украине ,хорошего человека генпрокурором не назначат))))
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09.05.2020 14:04 Відповісти
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В яке ще лайно не ступила зелена влада...?
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09.05.2020 14:02 Відповісти
Звільнити Венедиктову! Дура не може бути Генпрокурором!
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09.05.2020 14:08 Відповісти
вона не дура, на жаль...
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09.05.2020 14:11 Відповісти
Дурепа?
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09.05.2020 14:27 Відповісти
Феєрична ТП!
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09.05.2020 15:01 Відповісти
https://twitter.com/rozovoleh

https://twitter.com/rozovoleh Спасибо, что живой https://twitter.com/rozovoleh @rozovoleh https://twitter.com/rozovoleh/status/1259060584944996352 1 ч

Шоу від Авакова - актори Авакова - бабло Авакова
Брат Венедиктової був довіреною особою юристом в структурах Авакова
Зараз Сергій Венедиктов вже в столиці - викладає на юридичному факультеті НУ Шевченко Підвищення чоловіка Венедиктової Дениса Колесника в Нацполіціі.
Іра баба Авакова
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09.05.2020 14:09 Відповісти
https://twitter.com/dneprlena

https://twitter.com/dneprlena ШотваРіцца @dneprlena

https://twitter.com/dneprlena https://twitter.com/dneprlena



як дивно тасується колода...
братішка генпрокурорки теж нівроку...
нічогенький такий братішєчька

http://argumentua.com/stati/irina-venediktova-belye-pyatna-v-deklaratsii-i-tainye-biznes-svyazi-semi-genprokurorshi
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09.05.2020 14:11 Відповісти
Она и тут без Пороха жить не может)))))
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09.05.2020 14:12 Відповісти
вот в чем отличие "zиdив" от евреев те точно знают что у них только унызу и Синагога а "zиdи" в Храм Православный лбы прошибают и в труселях вопросы и на груди крест.. короче би полярность человека имеем в сухом остатке.. вот как у бубобочки мечется биполярный ..
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09.05.2020 14:20 Відповісти
а вот хотите, господа офицеры каламбурчик?

"Венедиктовой Порох уже полностью пропах ! Венедіктова опублікувала пісню про День Перемоги у виконанні Лещенка, який підтримав окупацію Криму. Згодом попросила вибачення і назвала РФ "агресором" - Цензор.НЕТ 1730
ой, что это я про пах генпрокурорши в праздник то...." Венедіктова опублікувала пісню про День Перемоги у виконанні Лещенка, який підтримав окупацію Криму. Згодом попросила вибачення і назвала РФ "агресором" - Цензор.НЕТ 1730

искренне ваш, поруччик Ржевский
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09.05.2020 15:16 Відповісти
https://youtu.be/j7xQeybH1B0

https://censor.net/ua/user/434180
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09.05.2020 16:40 Відповісти
Я бачу зраду України,
Тупий, обдурений народ,
Який розводять зсередини,
Я бачу знищення свобод

Я бачу жабу, що на троні
Перетворилась в упира,
Як слава в змушенім поклоні
Кривавим маревом згора

На втіху бидлу.... Бачу втрати
Я бачу біль, і горя жах
Коли ховає сина мати
З застиглим подивом в очах...

Капітулянти! Сучі діти,
Ви ж предків славу здаєте!
В могилах вам усім смердіти
За це ї....че вар'єте!

Не сподівайтеся, не вмерла,
Вам горлом вийде ця дільба
І на Майдан, мов лава з жерла
Попре озброєна юрба.
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09.05.2020 14:03 Відповісти
В Украине ,хорошего человека генпрокурором не назначат))))
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09.05.2020 14:04 Відповісти
Піскун?
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09.05.2020 14:29 Відповісти
Недаром подчинённые венедиктовой называют ее между собой - "тупая баба без сисек"
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09.05.2020 14:04 Відповісти
Нагадався злий жарт на цю тему.
- Іринко, в тебе цицьки є?
- Є.
- То чого ти їх не носиш?
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09.05.2020 15:04 Відповісти
Недалекая мадам могла разместить и Кобзона, и хор им. Александрова. Какая разница, тоже символы.
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09.05.2020 14:07 Відповісти
Песня Мухарского
https://youtu.be/sjRN9CncPro
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09.05.2020 14:08 Відповісти
Спасибо, распространил "нужным" людям. Пусть лопнут от злости.
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09.05.2020 14:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Jo5hItepCbU&list=RDbigG9KYHM60&index=2 Анархо-гурт ГраБля ))

Мухарский - кросафчег
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09.05.2020 15:28 Відповісти
Праздник победы Колымы над Бухенвальдом все ещё будоражит неорепшие мозги.
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09.05.2020 14:09 Відповісти
просто нечем заменить. у людей привитьій рефлекс к стадньім радостям. а без них обойтись не могут.
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09.05.2020 14:18 Відповісти
ТП...
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09.05.2020 14:10 Відповісти
Если б это была простая ТП из инстаграма... а так же ж какой пост занимает и сколько бед может принести. Так что П, но увы не Т.
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09.05.2020 14:27 Відповісти
А в общем, все нормально. Что выбрали, то и кушаем.
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09.05.2020 14:11 Відповісти
Так песня то не запрещена.
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09.05.2020 14:12 Відповісти
так за песню не говорят, а за исполнителя.
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09.05.2020 14:19 Відповісти
да там по роже видно что у нее и Канада - фошисте.
это ссущество такое же как и ведущая Первого анала, у которой бюстик Сралина дома стоит

с "праздником" нас всех - тупо насрала на жертв режима. ТП на палке
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09.05.2020 14:12 Відповісти
еще и грамматика на уровне троечника 5 класса.
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09.05.2020 14:13 Відповісти
І з чого б то ця ТП пані не добрала балів на суддівському конкурсі...
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09.05.2020 19:21 Відповісти
Все кодло НКВДістське повиповзало...
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09.05.2020 14:14 Відповісти
Яке ж воно тупе! А розум спочатку, хочаб малесенько увімкнути не спробувало? Такі особи голову використовують лише для зачіски, на більше воно не спроможне.
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09.05.2020 14:16 Відповісти
ватадиктова
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09.05.2020 14:16 Відповісти
Венедиктова опубликовала песню о Дне победы в исполнении Лещенко, поддержавшего оккупацию Крыма. После извинилась и назвала РФ "агрессором" - Цензор.НЕТ 629Венедиктова опубликовала песню о Дне победы в исполнении Лещенко, поддержавшего оккупацию Крыма. После извинилась и назвала РФ "агрессором" - Цензор.НЕТ 2972

...
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09.05.2020 14:16 Відповісти
Венедиктова опубликовала песню о Дне победы в исполнении Лещенко, поддержавшего оккупацию Крыма. После извинилась и назвала РФ "агрессором" - Цензор.НЕТ 9347
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09.05.2020 14:32 Відповісти
Особливо Лєщенко, який 1942 року народження
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09.05.2020 14:43 Відповісти
За концерты в оккупированном Донецке
Венедіктова опублікувала пісню про День Перемоги у виконанні Лещенка, який підтримав окупацію Криму. Згодом попросила вибачення і назвала РФ "агресором" - Цензор.НЕТ 9800
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09.05.2020 14:47 Відповісти
Нализали
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09.05.2020 14:56 Відповісти
Венедіктова опублікувала пісню про День Перемоги у виконанні Лещенка, який підтримав окупацію Криму. Згодом попросила вибачення і назвала РФ "агресором" - Цензор.НЕТ 2448
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09.05.2020 15:09 Відповісти
НАГОПСТОПИЛ
Венедіктова опублікувала пісню про День Перемоги у виконанні Лещенка, який підтримав окупацію Криму. Згодом попросила вибачення і назвала РФ "агресором" - Цензор.НЕТ 8178
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09.05.2020 14:42 Відповісти
Венедіктова опублікувала пісню про День Перемоги у виконанні Лещенка, який підтримав окупацію Криму. Згодом попросила вибачення і назвала РФ "агресором" - Цензор.НЕТ 7507

...
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09.05.2020 14:45 Відповісти
Венедіктова опублікувала пісню про День Перемоги у виконанні Лещенка, який підтримав окупацію Криму. Згодом попросила вибачення і назвала РФ "агресором" - Цензор.НЕТ 7083
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09.05.2020 14:51 Відповісти
НАСКАКАЛ
Венедіктова опублікувала пісню про День Перемоги у виконанні Лещенка, який підтримав окупацію Криму. Згодом попросила вибачення і назвала РФ "агресором" - Цензор.НЕТ 5485
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09.05.2020 14:44 Відповісти
Предполагаю что на следующем концерте будет маршалом и четырежды героем.
Венедіктова опублікувала пісню про День Перемоги у виконанні Лещенка, який підтримав окупацію Криму. Згодом попросила вибачення і назвала РФ "агресором" - Цензор.НЕТ 1894
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09.05.2020 14:54 Відповісти
Этуш воевал
Венедіктова опублікувала пісню про День Перемоги у виконанні Лещенка, який підтримав окупацію Криму. Згодом попросила вибачення і назвала РФ "агресором" - Цензор.НЕТ 2722
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09.05.2020 15:00 Відповісти
как и Юрий Никулин и Зиновий Гердт
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09.05.2020 15:05 Відповісти
Как и Алексей Смирнов.
Венедіктова опублікувала пісню про День Перемоги у виконанні Лещенка, який підтримав окупацію Криму. Згодом попросила вибачення і назвала РФ "агресором" - Цензор.НЕТ 1092
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09.05.2020 16:25 Відповісти
на кол. и в ряд к дидам на палочках.
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09.05.2020 14:16 Відповісти
А взгляд-то, а взгляд - нордический, твердый...
Эльза Кох была бы довольна - какая смена подрасла в коммуно-совковых семьях.
и для обладателей IQ - среднего по зелендеркоманде-
приватная страница - не может быть у публичной государственной особы.
приватно подпевать ублюдкам - у себя в приватном туалете.
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09.05.2020 14:17 Відповісти
Ворог України сидить при влади,котрий підлягає знищенню.
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09.05.2020 14:19 Відповісти
Звичайна вата звикла свої какулі маскувати "дідами".
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09.05.2020 14:26 Відповісти
Тетенька, а твои извинения уже никому не нужны! Фсё!
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09.05.2020 14:29 Відповісти
ни дня без зашквара. капец... без выходных без праздников. каждый день макаются в дерьмо
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09.05.2020 14:30 Відповісти
Провокация тупой овцы. Показала ватное нутро, потом "извинилась". Ватная аудитория сигнал уловила.
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09.05.2020 14:30 Відповісти
Пылять... Наталья Поклонская харьковского разлива)))
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09.05.2020 14:40 Відповісти
З язика пальців зняли...
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09.05.2020 15:00 Відповісти
Ганьба таким покурорам та їх ставленикам - недоумкам.
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09.05.2020 14:47 Відповісти
глазки у фенедиктовой узкие рузззкие, мозг зелёный и прямая извилина слюшай кито у неё папа мама был чукча и мокша?
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09.05.2020 14:48 Відповісти
Хотите нормальную европейскую страну?
Никогда не подпускайте к власти донецких, харьковских, криворожских *******...

Не потому, что там плохие люди...а потому, что концентрация ваты и совка там зашкаливает!!! На одного здравомыслящего, там всегда 5-6 чокнутых победобесов...
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09.05.2020 14:49 Відповісти
данди швайн)), а каких нужно подпускать?
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09.05.2020 15:02 Відповісти
рыгиАнальная ватница
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09.05.2020 14:52 Відповісти
Пані з лисячим писком обпаскудилась і за це вибачилась. Вже вкотре.
Я так розумію, що це - чи не найжирніша "фішка" зю!-команди.
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09.05.2020 14:58 Відповісти
"СМИ рассказали, кого и куда назначает советник Венедиктовой Александр Ватутин"

Новый советник Генерального прокурора Ирины Венедиктовой, бывший ее помощник на должности главы Государственного бюро расследований и экс-сотрудник отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания гособвинения управления надзора за соблюдением законов органами ГФС в Генпрокуратуре Александр Ватутин будет отвечать за теневые кадровые назначения в прокуратуре. Об этом пишет издание "Комментарии".

Журналисты отмечают, что в прокурорской и предпринимательской среде Ватутин известен своими связями с контрабандистами, в частности, Вадимом Альпериным и Виктором Шерманом. Также издание приводит примеры случаев, когда Ватутин был причастен к незаконному закрытию уголовных производств против предпринимателей, уклонявшихся от уплаты налогов, а также контролировал весь рынок поставки в Украину кофейной продукции, осуществляя давление на отдельные компании и заставляя их платить за невмешательство в их деятельность.

По первому делу в публичном информпространстве есть решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, в котором подробно расписано, как Ватутин, будучи прокурором отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания гособвинения управления надзора за соблюдением законов органами ГФС в Генпрокуратуре, закрывал глаза на уклонение предпринимателей от уплаты налогов несмотря на обнаруженные фискалами доказательства. Предприниматель-торговец тканями заведомо декларировал меньшие обороты, чем имел на самом деле (чтобы платить налоги как ФОП на упрощенной системе). При этом правоохранителям удалось зафиксировать расхождения по документам, а также визуально задокументировать отгрузки больших партий товара на складе. Квалифкомиссия не усмотрела нарушений в действиях Ватутина.

Издание пишет, что в Офисе Генерального прокурора на должности "советника без процессуальных полномочий" Александр Ватутин будет заниматься вопросом "кадрового контроля за финансовыми потоками, которые должны идти из региональных прокуратур в Киев". Журналисты приводят несколько примеров таких кадровых назначений. Среди них Александр Панов, экс-глава Кировоградской местной прокуратуры, который, как и Венедиктова, начинал карьеру в Харькове, стал и. о. начальника департамента ОГП по надзору за деятельностью Государственного бюро расследований.

Также в этом перечне Роман Мазурик, экс-руководитель местной прокуратуры №2 в Запорожье, которого генпрокурор Юрий Луценко увольнял с должности за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей (восстанавливался через суд) - он стал замглавы прокуратуры Киевской области. СМИ пишут о его стремительной карьере в регионе, ему приписывают сотрудничество с известным "смотрящим" по региону Евгением Анисимовым, а также с бывшим прокурором Андреем Акрытовым, который занимался вымогательством в строительной отрасли.

Также в списке Анатолий Коваленко, замначальника управления ОГП по надзору за деятельностью Государственной фискальной службы, Дмитрий Вербицкий, который в ближайшее время назначен зампрокурора Одесской области и Юрий Шарнин, который также будет назначен зампрокурора Одесской области по силовому блоку.

"По словам источников в Офисе Генпрокурора, это только первые назначения, которые провел через свой статус "советника" Александр Ватутин. В дальнейшем все кадровые назначения в регионах будут проходить также через него, поэтому в биографиях новых людей стоит искать не только профессиональные достижения, но и признаки коррупционных связей с новым "теневым генералом" в Киеве", - резюмирует издание
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09.05.2020 14:58 Відповісти
Старуха чердаком поїхала .
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09.05.2020 15:00 Відповісти
Как бы даже не удивилась манипуляциям этой суки.
А то, что удалила - это фигня.
Главное - поставила, вылизала х.уйлу и его ПодЗе.хуйлу, зафиксировала - было!!!
Теперь можно и удалять и извиняться))
Дебилы, бл.ять!!!
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09.05.2020 15:05 Відповісти
Зате в центрі уваги .
Хто б звернув увагу на цю, пардон, ТП, якби вона не обпаскудилась? Ото ж бо й воно...
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09.05.2020 15:13 Відповісти
Журналисты много пишут о ГПУ Венедиктовой, но никто до сих пор не задался вопросом:"Как, благодаря каким успехам девушка в 27 лет стала заведовать кафедрой в ХГУ"? В Харькове юристов - пруд пруди; главный юридический ВУЗ Украины еще со времен СССР выпускает их сотнями. Среди них много толковых людей, а кафедру в ХГУ возглавила девушка с весьма скромными успехами в науке и ничтожным педагогическим стажем. Кто-то делая карьеру в ВУЗе достигнет уровня доцента, кто-то - старшего преподавателя, а эта девушка (благодаря кому/чему?) перешагнула сразу несколько ступенек.
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09.05.2020 15:09 Відповісти
так папа-мент со времен НКВД...
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09.05.2020 15:13 Відповісти
Так, кажется, ее
папенька там преподавал....
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09.05.2020 15:17 Відповісти
Был бы папа, а у папы - "лапа".
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09.05.2020 21:52 Відповісти
Венедіктова опублікувала пісню про День Перемоги у виконанні Лещенка, який підтримав окупацію Криму. Згодом попросила вибачення і назвала РФ "агресором" - Цензор.НЕТ 5877
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09.05.2020 15:20 Відповісти
типова...
фашисти це мусоліні-салазар-франко.. і ******** пукін(шаломов) .. 8травня коаліція нацистську німечину примусила до капітуляції ,а фашист пукін і досі не покараний
тупенька і досі не усвідомила це...
пс. для поцоватої пані -13 жовтня 1943 р. фашистський уряд Італії оголосив війну нацистській Німеччині.
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09.05.2020 15:24 Відповісти
Це перемога над прокуратурою, тепер бриліантові по праву, згідно куплених білетів, займуть свої місця. Халяви тепер не буде.
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09.05.2020 15:25 Відповісти
Ще одна ватна чмошниця на нашу голову...
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09.05.2020 15:36 Відповісти
''Я святкую перемогу над фашизмом''.

Це совєтська маніпуляція.Нацизм,це націонал-соціалізм.Совки не хотіли,щоб не було згадування про соціалізм.Тому і перекрутили.В нас навіть патріоти кажуть фашизм.Це не вірно,цим самим підсвідомо підігрують московитам.
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09.05.2020 15:42 Відповісти
Можно эту прорусскую активистку не выгнать?
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09.05.2020 15:49 Відповісти
Закінчити цей бордель !! Набридло…
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09.05.2020 15:51 Відповісти
чтоб так не везёт нам с прокурорами,то ворами,а то дурами
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09.05.2020 16:04 Відповісти
Вата, тупая вата. Что она может напрокурорить?
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09.05.2020 16:20 Відповісти
Тупорыло-ватное жЫвотное - вот и все что нам нужно знать об этой докторше юрнаук, профессорше и прокурорше, без роду, без племени.
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09.05.2020 16:29 Відповісти
Зелебобики, ау!
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09.05.2020 16:32 Відповісти
Кроме того что эта бенядиктова скрытая сепаратистка, ещё из за своей тупости глупо выпячивает себя как продажного пособника врагов оккупантов Украины.
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09.05.2020 16:36 Відповісти
дура ватная..
та и Бусинку изумрудную подставила лишний раз..
зебилы, они такие..
ну и кадры у Вошьдя понабирали по объявлению на заборе
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09.05.2020 18:00 Відповісти
Прокололась !!!
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09.05.2020 18:30 Відповісти
Як задовбали оці темні ватани, називаючі гітлерівських нацистів, муолінськими фашистами. А оця тупа дупа, ти ж курва юрист, мала би формалну історію знати. Тупе нікчемне бидло.
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09.05.2020 18:36 Відповісти
дура
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09.05.2020 18:59 Відповісти
Пісня сама по собі не погана, але ж треба враховувати контекст життя. Невже вона не розуміє, яка ненависть до рашки-вбивці в серцях притомних українців? Не розуміє, бо вона з тих, хто каже про ''один народ''.
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09.05.2020 19:16 Відповісти
Ряженые курвы повылазили.
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09.05.2020 19:18 Відповісти
Эта пророссийская сепаратистка, -дура, наконец то себя полностью проявила! Вот , что её объединяет с ЗЕЛЕНСКИМ!! Ненависть ко всему Украинскому и поклонение россии!! Сволочи!! Скорее бы вас уже ковырнули и переизбрали!!
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09.05.2020 19:25 Відповісти
Какое отношение имеет она к Победе?
Почему устраивает танец на костях?
Это не праздник, а день памяти по погибшим)))
Если у тебя есть погибшие в той войне, или ее участники, которые уже умерли, сходи на их могилы, помяни, принеси тюльпан и поставь 100 грамм. Делай это все тихо, спокойно, пристойно. Не надо песен, плясок, пропагандистского угара. Помнить и чтить - не значит биться в истерике от сознания того, что просрана великая Победа. А просрана, я считаю, потому, что не может победитель в любой войне жить затем хуже побежденного.
Тем же, кто сложил свои головы - вечная память, и земля над ними - пухом.
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09.05.2020 19:48 Відповісти
Кацапсинское нутро у Венедиктовой, как не крути.
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09.05.2020 19:48 Відповісти
Венедіктова опублікувала пісню про День Перемоги у виконанні Лещенка, який підтримав окупацію Криму. Згодом попросила вибачення і назвала РФ "агресором" - Цензор.НЕТ 6492
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09.05.2020 20:12 Відповісти
А на голове постоять не пробовала? Так более скрепно.
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09.05.2020 21:54 Відповісти
пОКЛОНСКАЯ -2
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10.05.2020 00:56 Відповісти
 
 