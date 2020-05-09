На станції "Академік Вернадський" наклав на себе руки учасник експедиції Василь Омелянович

Кухар Української антарктичної експедиції Василь Омелянович пішов із життя 8 травня. За попередніми даними, він наклав на себе руки через особисті проблеми. Омеляновичу було 35 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

"Усі ми знали Василя, як дуже спокійну, виважену та добру людину, справжнього професіонала. Це була вже п’ята його експедиція на станцію "Академік Вернадський". Зараз ми з’ясовуємо всі обставини смерті, попередньо відомо, що він наклав на себе руки через особисті проблеми. На жаль, всі ми живі люди, і ніхто наперед не знає, що для кого стане останньою краплею чи "соломинкою, яка зламає спину", – повідомив керівник Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

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Міністерство освіти й науки України та Національний антарктичний науковий центр щиро співчувають батькам, братові, друзям та близьким Василя. Наразі вирішується питання щодо доставки його тіла в Україну.

Василь Омелянович народився 1985 року. Жив у місті Малині Житомирської області. Починаючи зі своєї першої зимівлі (2011 рік, 16-та експедиція), знову і знову повертався до Антарктиди (учасник 18-ї, 20-ї та 23-ї експедицій).

"Дуже скромна людина, фахівець своєї справи, надійний товариш і романтик. Таким ми пам'ятатимемо Василя Омеляновича", - сказано в повідомленні Національного антарктичного наукового центру.

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