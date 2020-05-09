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На станції "Академік Вернадський" наклав на себе руки учасник експедиції Василь Омелянович

На станції

Кухар Української антарктичної експедиції Василь Омелянович пішов із життя 8 травня. За попередніми даними, він наклав на себе руки через особисті проблеми. Омеляновичу було 35 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

"Усі ми знали Василя, як дуже спокійну, виважену та добру людину, справжнього професіонала. Це була вже п’ята його експедиція на станцію "Академік Вернадський". Зараз ми з’ясовуємо всі обставини смерті, попередньо відомо, що він наклав на себе руки через особисті проблеми. На жаль, всі ми живі люди, і ніхто наперед не знає, що для кого стане останньою краплею чи "соломинкою, яка зламає спину", – повідомив керівник Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

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Міністерство освіти й науки України та Національний антарктичний науковий центр щиро співчувають батькам, братові, друзям та близьким Василя. Наразі вирішується питання щодо доставки його тіла в Україну.

Василь Омелянович народився 1985 року. Жив у місті Малині Житомирської області. Починаючи зі своєї першої зимівлі (2011 рік, 16-та експедиція), знову і знову повертався до Антарктиди (учасник 18-ї, 20-ї та 23-ї експедицій). 

"Дуже скромна людина, фахівець своєї справи, надійний товариш і романтик. Таким ми пам'ятатимемо Василя Омеляновича", - сказано в повідомленні Національного антарктичного наукового центру.

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Автор: 

Антарктида (99) самогубство (649) полярники (37)


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Топ коментарі
+22
Блин ,самый расцвет жизни . Зачем ????
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09.05.2020 14:32 Відповісти
+20
Дурак . Нет таких проблем .
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09.05.2020 14:30 Відповісти
+12
апологетам самоізоляції на замітку
а родичам покійного - мої співчуття
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09.05.2020 14:35 Відповісти
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кино -Нечто ч.3 - крыша поехала
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09.05.2020 17:11 Відповісти
Это закономерный итог ,человек постоянно туда стремился ,снег ,лёд ,холод ,безлюдье ,нет ничего странного в таком финале.
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09.05.2020 17:21 Відповісти
Какой холод? Там сейчас 0,-1. Эта станция ближе у Южной Америке, чем к Антарктиде.
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09.05.2020 19:25 Відповісти
Психолога у них что ли нет? Как так?
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09.05.2020 18:42 Відповісти
"Действие ... разворачивается на .... научно-исследовательской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F полярной станции в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0 Антарктиде https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1982)#cite_note-Antarctica-6 [6] . Полярники сталкиваются с инопланетным существом, которое убивает обитателей станции и принимает облик своих жертвhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1982)#cite_note-Hutchings-7 [7] . Одним из основных мотивов фильма является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%8F паранойя , охватывающая героев, которые не знают, кто из них человек, а кто - уже нетhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1982)#cite_note-Hutchings-7 [7] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1982)#cite_note-TabooThing-8 [8] ."
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09.05.2020 19:06 Відповісти
Це показник всього, що відбувається в країні. Станція, підбір песонала, психологи-**ь вони тільки туди приїхали! Рукожопість як зараза від *********** й по країні
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09.05.2020 20:35 Відповісти
Можливо його вбили, а тепер намагаються видати за самогубство.
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09.05.2020 22:58 Відповісти
Станция "Академик Вернадский" создана на базе бывшей британской станции "Фарадей", переданной Украине в 1996 году за символическую плату в один фунт. За годы существования британской антарктической станции (1977-1996) на ней по разным причинам погибло 5 человек. При максимально 4 тысячах полярников разных стран, находящихся в исследовательский сезон на континенте, общий счет исследователей Антарктиды, погибших от холода, пожаров, авиакатастроф, самоубийств и бесследно пропавших идет на сотни.
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10.05.2020 02:10 Відповісти
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