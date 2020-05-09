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Новини Окуповані території
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Підвищення статусу делегації в ТКГ нівелює підтримку партнерів по "нормандському формату" і допомагає РФ уникнути відповідальності, - Єлісєєв

Підвищення статусу делегації в ТКГ нівелює підтримку партнерів по

Підвищення статусу Тристоронньої контактної групи несе ризики для "нормандського формату" і підтримки України з боку західних партнерів.

Про це написав надзвичайний і повноважний посол, радник п'ятого президента України Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв у статті "Зміни в мінському процесі. Що та навіщо пропонує Банкова?" для НВ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЄС.

"Не можна недооцінювати ризики підвищення статусу мінського треку для самого "нормандського формату". Особливо на фоні відсутності перспектив проведення берлінської зустрічі на найвищому рівні найближчим часом та зосередження все більшої уваги європейських лідерів на подоланні наслідків пандемії", - вважає Єлісєєв.

Він нагадав, що на всіх попередніх етапах переговорів Москва намагалася перенести вирішення питань, пов’язаних з виконанням Мінських домовленостей, саме в рамки ТКГ, підвищивши її статус.

"У такий спосіб вона (Москва. – Ред.) прагнула мінімізувати підтримку, яку отримувала Україна з боку партнерів у "нормандському форматі" (де є лише Україна і Росія, і жодних "запрошених представників Донецька та Луганська"), створити умови для прямого діалогу Києва з ОРДЛО, перебрати на себе лаври посередника і зафіксувати наявність громадянського конфлікту в Україні, наближаючи перспективи пом’якшення антиросійських міжнародних санкцій", – зауважив дипломат.

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Костянтин Єлісєєв вважає хибною логіку, що підводиться під необхідність підвищення статусу української делегації.

"Йдеться нібито про відсутність на попередньому етапі в українських представників повноважень для реалізації досягнутих у ТКГ домовленостей, а заведення в переговорний процес урядовців дасть їм для цього достатній інструментарій та міністерський апарат. Нібито і немає порушень Росією практично всіх її зобов’язань за Мінськими домовленостями", - наголосив він.

Єлісєєв зазначив, що у такий спосіб своїми діями Україна створює хибне враження і демонструє всьому світові, що нібито причиною відсутності прогресу в мирному процесі є відсутність достатніх повноважень в українських чиновників.

"Відтак бачимо подальше зміщення акценту з невиконання Росією базових безпекових умов Мінських домовленостей, що мало би бути передумовою будь-якого подальшого просування на політичному треку. Так само на другий план відходить блокування відновлення українського правового поля на тимчасово окупованих територіях та повернення Росією експропрійованих українських підприємств, що створило б належне підґрунтя для реалізації гуманітарних чи економічних ініціатив, включно із здійсненням соціальних виплат", – сказав Єлісєєв.

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"Як наслідок, вся "асиметричність" дій Банкової звелась замість висвітлення деструктивної ролі російської сторони до суто перекладання на український уряд додаткової відповідальності за врегулювання ситуації на Донбасі", - резюмує радник Порошенка.

Нагадаємо, 5 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про новий склад ТКГ у Мінську. Українську делегацію знову очолить другий президент України Леонід Кучма. Також її було посилено заступниками міністрів і главами парламентських комітетів.

Автор: 

Єлісєєв Костянтин (167) Донбас (22358) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+15
Да ето и слону понятно что Ермак хорошего для Украины не посоветует и не зря пропихивает разные статусы и сепаров в переговорную группу.
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09.05.2020 14:53 Відповісти
+11
Вообще не пойму, какие могут быть статусы и какие ТГК. Есть враг, который окупировал Украину. И на переговорах должен выноситься только один вопрос, выведет ли Фашистская Росия свои войска с Украины или нет. А типо вопросы *выведет но не все* или * совместное патрулирование* ето в жопу себе засуньте, предатели.
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09.05.2020 14:55 Відповісти
+7
Увеличивай Те статус или не увеличивайте результат будит Негативный. россия Агрессор и этим Все сказано. И Он не успокоится до тех Пор пока не Издохнет в Своей Берлоге.
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09.05.2020 14:54 Відповісти
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Да ето и слону понятно что Ермак хорошего для Украины не посоветует и не зря пропихивает разные статусы и сепаров в переговорную группу.
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09.05.2020 14:53 Відповісти
Вообще не пойму, какие могут быть статусы и какие ТГК. Есть враг, который окупировал Украину. И на переговорах должен выноситься только один вопрос, выведет ли Фашистская Росия свои войска с Украины или нет. А типо вопросы *выведет но не все* или * совместное патрулирование* ето в жопу себе засуньте, предатели.
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09.05.2020 14:55 Відповісти
Кто мешал сохранить "статус-кво". Сейчас, после разведения, боевые потери зачастую превышают потери 2018-2019 годов до разведения. Чего добился "разведун"?
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09.05.2020 15:13 Відповісти
Кто мешал? 73%, конечно же.
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09.05.2020 16:02 Відповісти
Увеличивай Те статус или не увеличивайте результат будит Негативный. россия Агрессор и этим Все сказано. И Он не успокоится до тех Пор пока не Издохнет в Своей Берлоге.
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09.05.2020 14:54 Відповісти
"Повышении статуса делегации". Господи, прости учителей.
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09.05.2020 14:54 Відповісти
Экс -посол напомнил о себе
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09.05.2020 15:01 Відповісти
Круги на луже уже разошлись, так, что, зепил, можешь надевать свои портки
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09.05.2020 17:38 Відповісти
Елисеев правильно говорит. Это украинцам не надоел ещё фарс еврейской камарильи у власти. А немцы и французы все эти еврейские мансы надоели, они скоро начихают на Украину, и скажут сами разбирайтесь там со своим пуйлом. Тем более, что Зеля и Ермак постоянно идут на какие-то левые переговоры с ним.
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09.05.2020 15:09 Відповісти
Ну так а хіба не цього добивається зелена влада?
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09.05.2020 15:10 Відповісти
та досить вже думати, що зюзіки те роблять через недосвідченість та неосвіченість!
зедрисня - це спецоперація гебні по знищенню України, та виправданню фашистської *********
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09.05.2020 15:15 Відповісти
Ну вот и здорово! Кому нх нужен этот п*дерастический бездействующий формат? Ну хр с ним!!!
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09.05.2020 15:26 Відповісти
Кацапо-передаст? Не отвечай, это риторический вопрос
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09.05.2020 17:40 Відповісти
Саме цого Зєрмак і домагається
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09.05.2020 16:08 Відповісти
Так Вовік цього і прагне. Стати на коліна і випросити мир на умовах Путіна. Але миру не отримає. Бо є українці.
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09.05.2020 17:07 Відповісти
 
 