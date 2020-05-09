Підвищення статусу делегації в ТКГ нівелює підтримку партнерів по "нормандському формату" і допомагає РФ уникнути відповідальності, - Єлісєєв

Підвищення статусу Тристоронньої контактної групи несе ризики для "нормандського формату" і підтримки України з боку західних партнерів.

Про це написав надзвичайний і повноважний посол, радник п'ятого президента України Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв у статті "Зміни в мінському процесі. Що та навіщо пропонує Банкова?" для НВ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЄС.

"Не можна недооцінювати ризики підвищення статусу мінського треку для самого "нормандського формату". Особливо на фоні відсутності перспектив проведення берлінської зустрічі на найвищому рівні найближчим часом та зосередження все більшої уваги європейських лідерів на подоланні наслідків пандемії", - вважає Єлісєєв.

Він нагадав, що на всіх попередніх етапах переговорів Москва намагалася перенести вирішення питань, пов’язаних з виконанням Мінських домовленостей, саме в рамки ТКГ, підвищивши її статус.

"У такий спосіб вона (Москва. – Ред.) прагнула мінімізувати підтримку, яку отримувала Україна з боку партнерів у "нормандському форматі" (де є лише Україна і Росія, і жодних "запрошених представників Донецька та Луганська"), створити умови для прямого діалогу Києва з ОРДЛО, перебрати на себе лаври посередника і зафіксувати наявність громадянського конфлікту в Україні, наближаючи перспективи пом’якшення антиросійських міжнародних санкцій", – зауважив дипломат.

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Костянтин Єлісєєв вважає хибною логіку, що підводиться під необхідність підвищення статусу української делегації.

"Йдеться нібито про відсутність на попередньому етапі в українських представників повноважень для реалізації досягнутих у ТКГ домовленостей, а заведення в переговорний процес урядовців дасть їм для цього достатній інструментарій та міністерський апарат. Нібито і немає порушень Росією практично всіх її зобов’язань за Мінськими домовленостями", - наголосив він.

Єлісєєв зазначив, що у такий спосіб своїми діями Україна створює хибне враження і демонструє всьому світові, що нібито причиною відсутності прогресу в мирному процесі є відсутність достатніх повноважень в українських чиновників.

"Відтак бачимо подальше зміщення акценту з невиконання Росією базових безпекових умов Мінських домовленостей, що мало би бути передумовою будь-якого подальшого просування на політичному треку. Так само на другий план відходить блокування відновлення українського правового поля на тимчасово окупованих територіях та повернення Росією експропрійованих українських підприємств, що створило б належне підґрунтя для реалізації гуманітарних чи економічних ініціатив, включно із здійсненням соціальних виплат", – сказав Єлісєєв.

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"Як наслідок, вся "асиметричність" дій Банкової звелась замість висвітлення деструктивної ролі російської сторони до суто перекладання на український уряд додаткової відповідальності за врегулювання ситуації на Донбасі", - резюмує радник Порошенка.

Нагадаємо, 5 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про новий склад ТКГ у Мінську. Українську делегацію знову очолить другий президент України Леонід Кучма. Також її було посилено заступниками міністрів і главами парламентських комітетів.