Онук Ватутіна погодився на перенесення могили діда з Києва, але з "військовими почестями"

Олександр Ватутін, онук радянського генерала Миколи Ватутіна, назвав свої умови перенесення могили діда з Києва.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте, я хотів би перезаховати і перенести пам’ятник на батьківщину, але це мають домовлятися вищі особи, розумієте, це не моя ініціатива має бути. Тому що перепоховання такої людини має відбуватися із військовими почестями, це ж не просто так: викопали і відвезли. Це зовсім інше. Він все ж таки герой Радянського Союзу, він звільняв Київ, як би там не кричали українці, що вони його ненавидять, що він кат і все таке. Він звільняв Київ, починав свою службу в Україні, добре знав українську мову, він взагалі українців любив", - сказав онук Ватутіна.

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Пам'ятник Ватутіну розташований у центрі Києва, біля будівлі Верховної Ради.

Нещодавно петиція на сайт міської ради Києва з вимого демонтувати монумент набрала необхідну кількість голосів. Тепер петицію мають розглянути столичні органи влади.

Серед пропозицій петиції – перенести поховання на одне з кладовищ Києва. Міський голова Віталій Кличко дав доручення розглянути ці прохання трьом міським комісіям і двом своїм заступникам.

В Українському інституті національної пам'яті кажуть, що з юридичної точки зору така петиція до міської влади безперспективна.

Вже кілька років поспіль відмову зносити памятник офіційно пояснюють тим, що це не просто монумент, а могила генерала.

Рідні Ватутіна ще у 2015 році оголосили про те, що будуть просити перезахоронення.

В УІНП на це заявили, що питання опрацьовують "у тому числі і з залученням іноземних каналів". "Але наразі ми не маємо жодних конкретних пропозицій на цю тему і, відповідно, ми їх не розглядаємо в офіційній площині", – заявив голова УІНП Антон Дробович.