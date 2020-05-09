Онук Ватутіна погодився на перенесення могили діда з Києва, але з "військовими почестями"
Олександр Ватутін, онук радянського генерала Миколи Ватутіна, назвав свої умови перенесення могили діда з Києва.
Про це він повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
"Ви знаєте, я хотів би перезаховати і перенести пам’ятник на батьківщину, але це мають домовлятися вищі особи, розумієте, це не моя ініціатива має бути. Тому що перепоховання такої людини має відбуватися із військовими почестями, це ж не просто так: викопали і відвезли. Це зовсім інше. Він все ж таки герой Радянського Союзу, він звільняв Київ, як би там не кричали українці, що вони його ненавидять, що він кат і все таке. Він звільняв Київ, починав свою службу в Україні, добре знав українську мову, він взагалі українців любив", - сказав онук Ватутіна.
Пам'ятник Ватутіну розташований у центрі Києва, біля будівлі Верховної Ради.
Нещодавно петиція на сайт міської ради Києва з вимого демонтувати монумент набрала необхідну кількість голосів. Тепер петицію мають розглянути столичні органи влади.
Серед пропозицій петиції – перенести поховання на одне з кладовищ Києва. Міський голова Віталій Кличко дав доручення розглянути ці прохання трьом міським комісіям і двом своїм заступникам.
В Українському інституті національної пам'яті кажуть, що з юридичної точки зору така петиція до міської влади безперспективна.
Вже кілька років поспіль відмову зносити памятник офіційно пояснюють тим, що це не просто монумент, а могила генерала.
Рідні Ватутіна ще у 2015 році оголосили про те, що будуть просити перезахоронення.
В УІНП на це заявили, що питання опрацьовують "у тому числі і з залученням іноземних каналів". "Але наразі ми не маємо жодних конкретних пропозицій на цю тему і, відповідно, ми їх не розглядаємо в офіційній площині", – заявив голова УІНП Антон Дробович.
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мозолі натерли
Але фактично це Слобідська Україна, там від його села до українського кордону кілометрів з 20-30. За часів УНР Білгородщина входила до складу Української держави, після приходу більшовиків її виділили х Харківської губернії і передали Росії.
Так, існують непідтверджені версії, що Ватутін був за походженням українцем. Якщо й був, то вже кацапізованим малоросом.
БЕЗ ПОЧЕСТЕЙ. ВАТУТІНА ТЕЖ БЕЗ ПОЧЕСТЕЙ.
Отправьте ему труп дедушки и дайте денег на военный оркестр!
поварhttps://censor.net/user/459894 нам не врёт. Где можно прочесть про 300 тысяч утонувших при наступательной операции. Помнится речь шла о 3-х миллионах.
Написать на памятнике "помер из-за того, что бьіл в жопу раненьій" и вся недолга
двухметровый унитаз из пенопласта...
У 1920 р. у віці дев'ятнадцяти років, М. Ф. Ватутін добровольцем вступив до лав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Червоної Армії . У вересні 1920 року брав участь у знищенні армії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Махна в районі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Луганська і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA Старобельська , Курсантом Полтавської піхотної брав участь у боях проти загонів українських повстанців. Навчаючись у Полтавській піхотній школі, брав участь у встановленні радянської влади в Україні.
Пакт между Сталиным и Гитлером о дружбе и разделе между собой Европы. 01.09.1939 Гитлер нападает на Польшу. 17.09.1939 Сталин нападает на Польшу. 22.09.1939 Совместный парад двух
союзников РККА и Вермахта в Бресте … Хронология взаимосвязанных событий менее
месяца…… ДедыВоевали….
но можно пользоваться
совковыми (рашистскими) "учебниками" истории - выбор каждый делает сам.
Отак кацапи і вважають - людина сама по собі ніщщо, як і ії бажання, а держава і ії органи це намісник Бога на землі
Таке враження що це не його рідний дід.