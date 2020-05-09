Зеленський про виїзд заробітчан: рабства в Україні немає. Німеччина, Італія, Фінляндія та Польща надіслали замовлення на рейси для робітників

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде блокувати виїзд працівників за кордон за умови надання країною-замовником контракту на роботу хоча б на три місяці.

Про це він заявив під час брифінгу для журналістів під час робочої поїздки в Закарпатті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми нікому нічого не блокуємо... Ми пояснили, що коли у нас триває карантин, його потрібно дотримуватися. Це треба зрозуміти... Ми відпускаємо громадян на ці роботи — за умови, що нам показують копію контракту з людиною на щонайменше три місяці роботи", - сказав Зеленський.

Він додав, що "коли країна, яка зв'язується з нами за дипломатичними зв'язками, бере на себе зобов'язання забезпечити наших громадян житлом, медичною страховкою — ми можемо бути впевнені, що якщо щось із нашим громадянином станеться, його не викинуть на вулицю".

Президент повідомив, що наразі багато країн надіслали замовлення на рейси для українських робітників. Серед них - Німеччина, Італія, Фінляндія, Польща.

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"Хочете працювати за кордоном - будь ласка, рабства в Україні немає", - сказав Зеленський.