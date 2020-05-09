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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський про виїзд заробітчан: рабства в Україні немає. Німеччина, Італія, Фінляндія та Польща надіслали замовлення на рейси для робітників

Зеленський про виїзд заробітчан: рабства в Україні немає. Німеччина, Італія, Фінляндія та Польща надіслали замовлення на рейси для робітників

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде блокувати виїзд працівників за кордон за умови надання країною-замовником контракту на роботу хоча б на три місяці.

Про це він заявив під час брифінгу для журналістів під час робочої поїздки в Закарпатті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми нікому нічого не блокуємо... Ми пояснили, що коли у нас триває карантин, його потрібно дотримуватися. Це треба зрозуміти... Ми відпускаємо громадян на ці роботи — за умови, що нам показують копію контракту з людиною на щонайменше три місяці роботи", - сказав Зеленський.

Він додав, що "коли країна, яка зв'язується з нами за дипломатичними зв'язками, бере на себе зобов'язання забезпечити наших громадян житлом, медичною страховкою — ми можемо бути впевнені, що якщо щось із нашим громадянином станеться, його не викинуть на вулицю".

Президент повідомив, що наразі багато країн надіслали замовлення на рейси для українських робітників. Серед них - Німеччина, Італія, Фінляндія, Польща.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 10-15% заробітчан повернулися з Польщі в Україну через пандемію коронавірусу, - посол Цихоцький

"Хочете працювати за кордоном - будь ласка, рабства в Україні немає", - сказав Зеленський.

Зеленський Володимир (24584) карантин (18172) мігранти (1132) трудова міграція (455) заробітчани (673) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+46
Зеленский о выезде заробитчан: Рабства в Украине нет. Германия, Италия, Финляндия и Польша прислали заказ на рейсы для рабочих - Цензор.НЕТ 6887
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09.05.2020 16:52 Відповісти
+38
Бо нездара не спромоглась за рік створити жодного привабливого робочого місця. Тільки казну об'їли.
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09.05.2020 16:50 Відповісти
+27
Зеленский о выезде заробитчан: Рабства в Украине нет. Германия, Италия, Финляндия и Польша прислали заказ на рейсы для рабочих - Цензор.НЕТ 3122
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09.05.2020 16:57 Відповісти
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ну военный сбор и разницу НДФЛ никто не отменял, а они и за это подавятся.
И мне пох.. проблемы рагулей...... чем меньше их будет, тем быстрей проходится автопереход в Европу.
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10.05.2020 09:34 Відповісти
вам в спам
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10.05.2020 01:13 Відповісти
як тiльки вicлюк прийшов до влади, кудись щезли грошi...ранiше їх крали, але грошi були, зараз не крадуть, але їх немає...як так може бути? хто знає, панове?
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09.05.2020 22:39 Відповісти
Мы отпускаем граждан на эти работы - при условии, что нам показывают копию контракта с человеком как минимум на три месяца работы", - сказал Зеленский.Источник: https://censor.net/n3194526
А почему 3 месяца, ане 5 или 2? Кто такой зеленский и какое он имеет право диктовать какаие то условия, ограничивающие конституционные права украинцев. Может он о конституции не слышал никогда?
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10.05.2020 01:04 Відповісти
то вы не видели, наверное, как он обвинительную речь в деле шереметв толкал ...
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10.05.2020 01:18 Відповісти
наверняка он этого слова и не слышал )))
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10.05.2020 09:12 Відповісти
скоро слуги урода потребуют от Меркель, чтобы немцы им подоходный налог
перечисляли, у них деды в Одессе ваявают, а путин мало денег даёт, санкции ...
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10.05.2020 01:22 Відповісти
"как минимум на три месяца работы Источник: https://censor.net/n3194526"
это и есть рабство.
КАКОГО хрена урод клоун моника решает за меня на какой срок мне заключать контракт?
а пошел ли он ....
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10.05.2020 09:00 Відповісти
Так для чего все это?
Для контроля выезжающих с целью выкачки из них налогов.
Мало того что не могут тут работу дать, эти люди сами ее находят, сами свою зарплату отправляют в Украину, так ещё с них и налоги будут собирать.
Это верх цинизма власти.
Поэтому многие остаются там на ПМЖ, забирают детей и родственников, лишь бы в эту страну, не возвращаться.
И как правильно сказали, после открытия границ, уедут за границу даже те, кто не собирался.
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10.05.2020 09:34 Відповісти
А ты нам в Украине медицинскую страховку или жильё обеспечил? Или хоть на шаг приблизил уровень жизни наших граждан, не свой и не своих "реформаторов", к уровню жизни народов Евросоюза? Так какое моральное право ты имеешь не то что выносить такие решения, а даже рассуждать об этом?
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10.05.2020 15:07 Відповісти
одна фраза "ми відпускаємо" чого стоїть, та хто вам дав право узурпувати свободу, яку дав Порошенко....нема слів
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10.05.2020 15:17 Відповісти
одна фраза "ми відпускаємо" чого стоїть, та хто вам дав право узурпувати свободу, яку дав Порошенко....нема слів
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10.05.2020 15:19 Відповісти
Зеко-***** за рік не створила жодного робочого місця в Україні - лише знищила десятки тисяч і сотні інвесторів втекли через них. Зеко-***** не може ці умови праці в Україні забезпечити - і бреше, що нібито їх цікавлять "умови праці заробітчан за кордоном".
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11.05.2020 13:58 Відповісти
В отставку Зелю. Он профнепригоден. Худший президент за всю историю
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12.05.2020 10:46 Відповісти
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