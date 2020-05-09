Зеленський про виїзд заробітчан: рабства в Україні немає. Німеччина, Італія, Фінляндія та Польща надіслали замовлення на рейси для робітників
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде блокувати виїзд працівників за кордон за умови надання країною-замовником контракту на роботу хоча б на три місяці.
Про це він заявив під час брифінгу для журналістів під час робочої поїздки в Закарпатті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми нікому нічого не блокуємо... Ми пояснили, що коли у нас триває карантин, його потрібно дотримуватися. Це треба зрозуміти... Ми відпускаємо громадян на ці роботи — за умови, що нам показують копію контракту з людиною на щонайменше три місяці роботи", - сказав Зеленський.
Він додав, що "коли країна, яка зв'язується з нами за дипломатичними зв'язками, бере на себе зобов'язання забезпечити наших громадян житлом, медичною страховкою — ми можемо бути впевнені, що якщо щось із нашим громадянином станеться, його не викинуть на вулицю".
Президент повідомив, що наразі багато країн надіслали замовлення на рейси для українських робітників. Серед них - Німеччина, Італія, Фінляндія, Польща.
"Хочете працювати за кордоном - будь ласка, рабства в Україні немає", - сказав Зеленський.
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И мне пох.. проблемы рагулей...... чем меньше их будет, тем быстрей проходится автопереход в Европу.
А почему 3 месяца, ане 5 или 2? Кто такой зеленский и какое он имеет право диктовать какаие то условия, ограничивающие конституционные права украинцев. Может он о конституции не слышал никогда?
перечисляли, у них деды в Одессе ваявают, а путин мало денег даёт, санкции ...
это и есть рабство.
КАКОГО хрена урод клоун моника решает за меня на какой срок мне заключать контракт?
а пошел ли он ....
Для контроля выезжающих с целью выкачки из них налогов.
Мало того что не могут тут работу дать, эти люди сами ее находят, сами свою зарплату отправляют в Украину, так ещё с них и налоги будут собирать.
Это верх цинизма власти.
Поэтому многие остаются там на ПМЖ, забирают детей и родственников, лишь бы в эту страну, не возвращаться.
И как правильно сказали, после открытия границ, уедут за границу даже те, кто не собирался.