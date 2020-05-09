Очікую від Саакашвілі результат із дерегуляції бізнесу та реформи митниці найближчими місяцями, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський очікує найближчими місяцями позитивних результатів від призначення Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.
Про це глава держави заявив під час брифінгу в рамках робочої поїздки в Закарпатті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Результатів роботи від Саакашвілі очікую не на другий день після його призначення, але найближчими місяцями він має бути. Результат - з приводу дерегуляції в бізнесі та реформи митниці", - сказав Зеленський.
За його словами, Саакашвілі у період президентства в Грузії дійсно зміг подолати корупцію та зробити сучасну митницю.
"Ми з ним багато про це говорили. Він розповів, що свого часу поставив нових людей на митниці, потім усіх розігнав. Через деякий час поставив інших - і довелося розігнати знову. Ну, така складна річ реформа митниці. Я дуже хочу, щоб він нею займався," - сказав Зеленський.
"Другий момент - у нього достатньо міцні інвестиційні зв'язки з багатьма країнами. Коли вони будували Батумі - це було залучення різних інвесторів, тоді там звели великі мережеві готелі. У нього є досвід", - зазначив президент України.
Також Зеленський сказав, що його цікавить допомога Саакашвілі з приводу пенсійної реформи, яка потрібна в Україні.
"У нього багато справ, багато реформ", - заявив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
никогда не думал, шо в Украине одни бровистки....
а де на всех бровей набрать? - думайте.
про Батуми не надо. это город который только формально грузинский. все отели в нем принадлежат трампу вместе с землей. все равзлекательные комплексы и пляжи тоже проданы. именно поэтому саака так громко пукает про "мы отказались от МВФ". ага. продав город иностранцам. ни копейки из батуми не идет в бюджет Грузии. Поэтому туда (в Батуми) возят туристов. а в остальной грузии жопа.
"- Грузия окончательно стала страной, полностью ориентированной на туризм. - утверждает Морошкина. - В прошлом году у нас было 6,5 миллионов туристов. В 2019 году мы ждем около 9 миллионов. Для трехмиллионной страны это означает, что на обслуживании туристов заняты практически все. "
С крыши Карслоном летает
Он орел с кавказских гор
Титан мысли с давних пор!...
Без необходимых законов этот уголовник ничего не сделает и до китайской пасхи...
Вот в этом они однодумцы. Зеля тоже заявил,что будет разгонять министров,пока не найдет идеальных. Разгонять- набирать а потом опять разгонять и по кругу...Гениальная стратегия.
А к Батумским гостиницам "сетевым" михуиловские власти так и не подвели горканализацию)))
Вот такие мойшереформы...
Посмотрите на ситуацию его глазами. После обещаний на стадионе, он просто обязан переплюнуть пороха. Но проблема в том что при порохе были инициированы системные реформы в большинстве сфер. Вот почему клоун за год не придумал ничего! Осталась только земля. Даже закон об импичменте, был принят предыдущей радой, но который зеленский отказался подписывать.
Вот по этому он придумывает большие стройки, сует нос в вотчину премьера и пиарится на всем. Ну и лапша с дигитализацией, конечно, которую с нашим малограмотным народом реализовать невозможно (имею такой опыт).
А по факту наблюдаем откаты по всем направлениям!
Каких вам ещё реформ не хватает? (с)