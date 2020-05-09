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Очікую від Саакашвілі результат із дерегуляції бізнесу та реформи митниці найближчими місяцями, - Зеленський

Очікую від Саакашвілі результат із дерегуляції бізнесу та реформи митниці найближчими місяцями, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський очікує найближчими місяцями позитивних результатів від призначення Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

Про це глава держави заявив під час брифінгу в рамках робочої поїздки в Закарпатті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Результатів роботи від Саакашвілі очікую не на другий день після його призначення, але найближчими місяцями він має бути. Результат - з приводу дерегуляції в бізнесі та реформи митниці", - сказав Зеленський.

За його словами, Саакашвілі у період президентства в Грузії дійсно зміг подолати корупцію та зробити сучасну митницю.

"Ми з ним багато про це говорили. Він розповів, що свого часу поставив нових людей на митниці, потім усіх розігнав. Через деякий час поставив інших - і довелося розігнати знову. Ну, така складна річ реформа митниці. Я дуже хочу, щоб він нею займався," - сказав Зеленський.

"Другий момент - у нього достатньо міцні інвестиційні зв'язки з багатьма країнами. Коли вони будували Батумі - це було залучення різних інвесторів, тоді там звели великі мережеві готелі. У нього є досвід", - зазначив президент України.

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Також Зеленський сказав, що його цікавить допомога Саакашвілі з приводу пенсійної реформи, яка потрібна в Україні.

"У нього багато справ, багато реформ", - заявив Зеленський.

Зеленський Володимир (24584) інвестиції (2100) пенсійна реформа (727) Саакашвілі Міхеіл (2155) митниця (1885) реформи (3214)


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Топ коментарі
+36
Ближайшие месяцы всех ожидает массовый медиапонос от Михо
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09.05.2020 17:06 Відповісти
+23
Призначити Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ це як призначити головного агронома планети Марс.
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09.05.2020 17:06 Відповісти
+19
а почему не в ближайшие часы
Ожидаю от Саакашвили результат по дерегуляции бизнеса и реформе таможни в ближайшие месяцы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6025
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09.05.2020 17:07 Відповісти
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😀😂Aleksei Pravdin"Нужен очень правильный психолог."в дурку бонопартом.
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09.05.2020 18:11 Відповісти
Ожидаю от Саакашвили результат по дерегуляции бизнеса и реформе таможни.-Т.е. по самым доходным для шахермахеров делам. Что бы изменить направления денежных потоков нужны полномочия президента,которых у глупого грузина нет и не будет. Сделает кодлан Коломойского из Михрютки вначале мальчика для битья , а затем сожрёт как циплёнка табака.
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09.05.2020 18:15 Відповісти
Ну от, відлік пішов. А потім Міхо викинуть, як лантух з піском.
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10.05.2020 14:10 Відповісти
73% процента бровисток в очереди будут стоять, шо бы за колована голоснуть...
никогда не думал, шо в Украине одни бровистки....
а де на всех бровей набрать? - думайте.
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09.05.2020 18:25 Відповісти
А причем Саакашвили к дерегуляции бизнеса,для дерегуляции нужно менять законы,а это работа парламента и пока там рулит такой взяточник как гетьманович никакой дерегуляции бизнесу не видать.Зелька тебя опять обманули или ты уже пытаешься обмануть нас.
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09.05.2020 18:34 Відповісти
Прошедший год продемонстрировал, что Зе обмануть, его либерастическим "советникам", как два пальца обо... Теперь же либер Миша и его зам - либераст Ольшевский, еще больше усугубят кризис в стране, если их допустят к бюджетообразующему госсектору.
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09.05.2020 19:07 Відповісти
Иди в мавзолей путинский барбосик.
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09.05.2020 19:58 Відповісти
Отстал от жизни - это либерастов на Западе давно отправили в мавзолей. Сейчас там совершенно другие экономические модели рассматриваются, неуч.
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09.05.2020 21:10 Відповісти
Саака призначили "дірєктором сквозняков і начальніком туманов". ЗЄвласть, зачиняйте вікна і вмикайте протитуманні фари!
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09.05.2020 18:40 Відповісти
Этим назначением Зе признал свою личную, да и всей своей квартальной "команды", профнепригодность в управлении государствоми.
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09.05.2020 19:16 Відповісти
стопэ! а как же производство из Китая? сулугуни обещал что порешает на раз-два перенос американских предприятий в Украину. уже все? перенесли можно считать?

про Батуми не надо. это город который только формально грузинский. все отели в нем принадлежат трампу вместе с землей. все равзлекательные комплексы и пляжи тоже проданы. именно поэтому саака так громко пукает про "мы отказались от МВФ". ага. продав город иностранцам. ни копейки из батуми не идет в бюджет Грузии. Поэтому туда (в Батуми) возят туристов. а в остальной грузии жопа.
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09.05.2020 18:47 Відповісти
Мишина система выжила только за счет вливания западных денег в непроизводственные сектора экономики, которые не были связаны с высокими технологиями и, соответственно, с высокой добавочной соимостью. Батуми в пример.
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09.05.2020 19:12 Відповісти
Очікую від Саакашвілі результат із дерегуляції бізнесу та реформи митниці найближчими місяцями, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4354
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09.05.2020 18:50 Відповісти
Очікую від Саакашвілі результат із дерегуляції бізнесу та реформи митниці найближчими місяцями, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4323
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09.05.2020 18:50 Відповісти
дерегуляции бизнеса ,это совсем пиз..ц?
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09.05.2020 18:58 Відповісти
Очікую від Саакашвілі результат із дерегуляції бізнесу та реформи митниці найближчими місяцями, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3833
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09.05.2020 18:59 Відповісти
УЦенный, млять, опыт!
"- Грузия окончательно стала страной, полностью ориентированной на туризм. - утверждает Морошкина. - В прошлом году у нас было 6,5 миллионов туристов. В 2019 году мы ждем около 9 миллионов. Для трехмиллионной страны это означает, что на обслуживании туристов заняты практически все. "
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09.05.2020 19:03 Відповісти
Ослик-ждун
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09.05.2020 19:14 Відповісти
Вы видели еврея с лопатой? Вот и реформы Миша сделает. Класика жанра...
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09.05.2020 19:18 Відповісти
Все границы прорывает,

С крыши Карслоном летает
Он орел с кавказских гор
Титан мысли с давних пор!...
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09.05.2020 20:33 Відповісти
"Когда вы что то говорите, Иван Васильевч,у меня такое впечатление,что вы бредите"! Если бы Верхоглавком управлял хотя бы отделом в супермаркете,он бы понимал,что человека,без реальных полномочий в лучшем случае будут посылать лесом. А в худшем- просто тихо саботировать любые пожелания чувака со стороны.
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09.05.2020 19:22 Відповісти
громоотвод от турбо режима провала " зе" ,в Украине ,имел название "михо"
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09.05.2020 19:24 Відповісти
Бубочка , надели его полномочиями и опять залазь в теплую ванну .Тогда .что то сделает . а если ты оставишь ему роль артиста разговорного жанра , то ничего не измениться . И запомни ,что все . кто вокруг тебя ничего не хотят менять . они хотят продавать . предавать и продвигать .
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09.05.2020 19:25 Відповісти
Він розповів, що свого часу поставив нових людей на митниці, потім усіх розігнав. Через деякий час поставив інших - і довелося розігнати знову. І хто адекватний піде на митницю працювати? Адже за косяк з вантажем сяде саме митник, над ним стоять і очікують прокуратура, слідчі, СБУ, різні Бізнес асоціації. Повинні бути чіткі правила роботи, тоді і питань не буде до митниці, а коли топбариги зацікавлені в своїх схемах, а садять мілких митників то буде пшик.
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09.05.2020 19:32 Відповісти
Оно реальный осел...все о чем оно шепчет это компетенция верховной рады...а не грузина уголовника...
Без необходимых законов этот уголовник ничего не сделает и до китайской пасхи...
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09.05.2020 19:39 Відповісти
Очікую від Саакашвілі результат із дерегуляції бізнесу та реформи митниці найближчими місяцями, - Зеленський - Цензор.НЕТ 952
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09.05.2020 19:44 Відповісти
Хотел бы зеля реформ назначил саакашвили сразу премьером
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09.05.2020 20:52 Відповісти
"Мы с ним много об этом говорили. Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Через некоторое время поставил других - и пришлось разогнать снова."
Вот в этом они однодумцы. Зеля тоже заявил,что будет разгонять министров,пока не найдет идеальных. Разгонять- набирать а потом опять разгонять и по кругу...Гениальная стратегия.
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09.05.2020 21:20 Відповісти
Т е , от себя зеленский уже ничего не ожидает, в плане реформ.
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09.05.2020 21:23 Відповісти
Тупой но хитрожопый клоун. Он хочет чужими руками хоть что-то сделать? А когда ничего не получится спихнёт всё Саакашвили. Так было с первым правительством которое Зеленский сделал козлами отпущения. Интересно а себе он не хочет срок в пару месяцев поставить чтобы например зарплата у учителей стала 4000 $ как он обещал?
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09.05.2020 22:07 Відповісти
як тiльки вicлюк прийшов до влади, кудись щезли грошi...ранiше їх крали, але грошi були, зараз не крадуть, але їх немає...як так може бути? хто знає, панове?
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09.05.2020 22:37 Відповісти
При мойше Одесская таможня из лидеров по выплатам в бюджет ушла в конец списка плательщиков!
А к Батумским гостиницам "сетевым" михуиловские власти так и не подвели горканализацию)))
Вот такие мойшереформы...
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09.05.2020 23:23 Відповісти
Пенсионная реформа по Саакашвили - это ликвидация пенсий вообще. Если в Украине ликвидируют пенсии, то пенсионеры ликвидируют на выборах ( и не только на выборах) и президента и правительство и ВР.
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09.05.2020 23:25 Відповісти
ну-ну, жди
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10.05.2020 00:49 Відповісти
Молодцы, всё правильно.
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10.05.2020 04:54 Відповісти
У зели все плохо!
Посмотрите на ситуацию его глазами. После обещаний на стадионе, он просто обязан переплюнуть пороха. Но проблема в том что при порохе были инициированы системные реформы в большинстве сфер. Вот почему клоун за год не придумал ничего! Осталась только земля. Даже закон об импичменте, был принят предыдущей радой, но который зеленский отказался подписывать.
Вот по этому он придумывает большие стройки, сует нос в вотчину премьера и пиарится на всем. Ну и лапша с дигитализацией, конечно, которую с нашим малограмотным народом реализовать невозможно (имею такой опыт).
А по факту наблюдаем откаты по всем направлениям!
Каких вам ещё реформ не хватает? (с)
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10.05.2020 08:25 Відповісти
Жди ,..жди!! Может через три года и дождёшься!!!
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10.05.2020 13:46 Відповісти
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