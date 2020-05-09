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Поодинокі люди прийшли з квітами до військових меморіалів у Львові. ФОТО

Поодинокі люди прийшли з квітами до військових меморіалів у Львові. ФОТО

9 травня у Львові поодинокі люди прийшли з квітами на військові меморіали – Марсове поле і Пагорб слави. Ці місця посилено охороняли працівники поліцїі, Нацгвардії, офіцери й курсанти Львівського державного університету внутрішніх справ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Також на Пагорбі слави традиційно, як у попередні роки, зібралась група праворадикальних організацій Львові, які стежили, щоб ніхто з тих, хто відвідує могили, не прийшов із червоним прапором чи "георгіївською стрічкою", забороненими законодавством. Вони встановили динамік і через нього транслювали українські патріотичні пісні.

Вічний вогонь на Пагорбі слави не горів, як і в попередні роки. На військових меморіалах у Львові поховані близько семи тисяч радянських солдатів, військових офіцерів і офіцерів НКВС, КДБ.

Поодинокі люди прийшли з квітами до військових меморіалів у Львові 01

Оскільки в Україні діє карантин, жодних заходів із нагоди Дня перемоги 9 травня у Львові й області не планували.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 9 травня в Одесі: крики про "ввічливих людей", суперечки, бійки і затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поодинокі люди прийшли з квітами до військових меморіалів у Львові 02


У переддень, 8 травня, у День пам’яті і примирення, очільник області і міський голова Львова, поклали квіти до хреста на Цитаделі, де у роки німецького окупації розташовувався концтабір для військовополонених різних національностей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заходи до 9 травня відбуваються спокійно, - Нацполіція

У ці вихідні на території Львова й області публічний порядок забезпечуватимуть близько 1200 правоохоронців, які патрулюватимуть громадські місця, парки, сквери, дитячі і спортивні майданчики, а також нестимуть службу на автодорогах біля контрольно-пропускних пунктів.

Поодинокі люди прийшли з квітами до військових меморіалів у Львові 03

День Перемоги (458) Львів (3100)


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Топ коментарі
+22
бо Львів - культурне місто !
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09.05.2020 17:41 Відповісти
+17
Львів найкращі!
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09.05.2020 17:42 Відповісти
+14
Это вам не Харьков с Одессой и даже не Киев, Львiв то Украiна.
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09.05.2020 17:50 Відповісти
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бо Львів - культурне місто !
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09.05.2020 17:41 Відповісти
Львів найкращі!
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09.05.2020 17:42 Відповісти
Чому д.., може родичі поховані.
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09.05.2020 17:48 Відповісти
https://tsn.ua/coronavirus/derzhavniy-feyk-pid-chas-karantinu-u-moz-ziznalisya-scho-z-tochki-zoru-epidemiologiyi-zakrivati-parki-ne-bulo-potrebi-1543866.html
Закривати парки та сквери на період карантину задля недопущення поширення нового коронавірусу COVID-19 з точки зору епідеміології не було потреби. Ці заходи застосували, щоб психологічно вплинути на українців і показати масштаби небезпеки, яку може завдати невидима інфекція.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Україна 24".
"Ми коли закривали свого часу парки, робили обприскування доріг, це знову ж таки було питання не стільки впливу на епідеміологічний процес, скільки на психологічний процес. Закриття парків, немає відчуття такого, що все безпечно, люди більше психологічно готувалися до того, що треба дотримуватися карантину. Відчуття тривоги", - пояснив головний державний санітарний лікар.
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09.05.2020 17:42 Відповісти
Карантин заради ... карантину. Тремтіть, барани.
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09.05.2020 17:52 Відповісти
есть такой любитель ужастиков - Твентин Карантино.
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09.05.2020 18:17 Відповісти
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09.05.2020 18:26 Відповісти
Пришли потомки комуняцких оккупантов - партийцев и вертухаев. Тех кто давил украинское освободительное движение, убивал украинскую интеллигенцию и депортировал украинских селян
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09.05.2020 17:49 Відповісти
+
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09.05.2020 17:55 Відповісти
Это вам не Харьков с Одессой и даже не Киев, Львiв то Украiна.
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09.05.2020 17:50 Відповісти
https://censor.net/user/271106 А Харків, Одеса і Київ не Україна?
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09.05.2020 17:58 Відповісти
С ватным наполнителем.
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09.05.2020 18:37 Відповісти
За какое столетие благодарить?
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09.05.2020 18:06 Відповісти
Пшло отсюда, чмо кацапское!
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09.05.2020 18:10 Відповісти
Львів став Україною 22 січня 1919 року після підписання Акту Злуки! Але потім прийшли комуняки...
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09.05.2020 18:14 Відповісти
У Львові до війни жило п"ятдесят п"ять відсотків поляків,тридцять чотири відсотки євреїв і сім відсотків українців...Української мови у Львові того часу,який називали польським островом у українському морі чути не було взагалі...Українці у Львові це в основному обслуга,підмітайли,асенізатори,фірмани,рідко фотографи,перукарі і вже зовсім рідко адвокати,лікарі тощо...Я це знаю не з книг чи фільмів,знаю по розповідям очевидців...І справді,якби не ті що лежать на Пагорбі Слави чи Марсовому полі ми (галичани) були б у складі Польщі чи Німеччини...Багато цього хочуть і не заперечували б...але я цього коментувати не буду...
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09.05.2020 18:22 Відповісти
А скільки українців жило у Львові безпосередньо після його заснування Данилом в 1256? Поляків і євреїв там тоді не було взагалі! Суть в тому, що українців ВИТІСНИЛИ зі Львова...
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09.05.2020 18:30 Відповісти
Ви не львівянин,тому Вам поясню...За Данила у Львові не було жодного українця...І навіть слова такого не було - українець...На територіі його князівства,яку простягалось від Балтійського до Чорного моря по теперішнім територіям прибалтійських країн,Польщі,Білорусіі,України і Молдови говорили в основному на старослав"янській мові,яка,до речі,багато ближча до російської,аніж до української...Документи,які князь писав або підписував в основному на латині...У Львові тоді жили поляки,євреї,вірмени,німці,італійці (генуезці,венеційці тощо) і -увага! - руські,або русини...Жили локально,районами (гетто) і відповідно ще до цього часу збереглись назви вулиць - Руська,Вірменська,Староєврейська...і так далі...Деякі наші шароварні патрійоти хотіли Руську перейменувати,але їм пояснили,що назві більш ніж пів тисячі років,і нічого спільного з москалями немає...
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09.05.2020 20:00 Відповісти
Ну так руські=українці, мова ж не про назву, а про національність!

Поляки, євреї, вірмени і тд прийшли до Львова вже пізніше, в 13 ст. їх там ще не було...
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09.05.2020 23:12 Відповісти
Це ти так собі фантазуєш. Але все нормально. Коли немає знань, то включається фантазія.
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10.05.2020 07:55 Відповісти
Королевство Руси
В 1254 году Великий князь Даниил Галицкий принял титул «короля Руси» от папы римского Иннокентия IV. Потомки Даниила именовали себя rex Russiae или duces totius terrae Russiae («король Руси» или «князь всей земли русской»). Его все потомки в частности Юрий II Болеслав в 1323-1325 годах во всех грамотах именуются князьями Руси. Галицко-волынские князья, достаточно долго удерживали за собой титул королей Руси и были королями,князьями и хозяевами «всей Русской земли», а на их печатях был указан титул «короля Руси» или «Rex Russiae». Граница славянского королевства Руси с ужасным азиатским Московским Улусом Золотой Орды проходило по Днепру, и на юге по реке Синюха. ​​ В XII веке большую часть современной Украины называли славянской Русью
Так галицко-волынского князя Романа Мстиславовича, который правил в 1188-1205 годах, современники называли «самодержцем всей Руси».
А половца Андрея Боголюбского, в то же самое время, все летописи уже называют только как «самовладцем всей угро -финской Суздальской земли, туземной земли диких лапотных москалей».
Галицко-волынские князья, достаточно долго удерживали за собой титул Руси и называл себя королями, князьями и хозяевами «Русской земли» или «всей Русской земли», а на их печатях был указан титул «короля Руси» или «Rex Russiae».
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09.05.2020 22:22 Відповісти
Тобі треба уколи в голову колоти . Срочно в поліклініку 😁
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09.05.2020 18:36 Відповісти
Насправді українців там було тоді десь 10-15% але цей факт чомусь не дуже хочуть згадувати, коли розповідають про той "популярний" єврейський погром.
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09.05.2020 19:13 Відповісти
московські очевидці , очевидно Тобі розказували? псякрев...
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09.05.2020 19:16 Відповісти
... офицеров НКВД, КГБ. Как мило. Я аж смахнул скупую мужскую слезу.
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09.05.2020 18:18 Відповісти
Лемберг обобряе
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09.05.2020 18:24 Відповісти
Картопельку посадив?
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09.05.2020 19:34 Відповісти
До 1939 Львів був під окупацією Польщі але в склад Польщі він не входив.
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09.05.2020 19:37 Відповісти
Кацяпські мутанти, і ваше 9 травня, деди з брязкальцями і безсмертний болт, вся ця нечисть пішли нах з України, назавжди.
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09.05.2020 19:49 Відповісти
Неправильно. Львів до 1939 року був в складі Польщі, а після 39 - під окупацією ссср.
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10.05.2020 07:59 Відповісти
После советско-польской войны в 1921 г. Лига Наций, следуя пунктам премьер-министра Великобритании Дэвида Ллойд Джорджа, пошла на уступки председателю Комитета политической эмиграции Костю Левицкому (бывшему руководителю правительства ЗУНР) и согласилась определить международно-правовой статус Галиции в 1922 году.
Речь шла о проведении референдума в регионе по вопросу его статуса и о предоставлении политической автономии краю в составе Польши. Однако в 1923 г. Совет послов утвердил восточную границу Польши без референдума с предложением польскому правительству предоставить автономию Галиции, которую последнее отвергло.
Несмотря на то, что статус Западной Украины в составе Польши до 1923 г. не был определен, а сам край находился под протекторатом Лиги Наций, польские власти чувствовали себя здесь хозяином.
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11.05.2020 22:09 Відповісти
Чому ви, скомарохи несете квіти і шануєте загиблих (мертвих)а при житті їх потурали і нехтували...може ви забули як відправили за Валакалам воїнів- інвілідів щоб вмирали і вам не смерділи?Лицеміри,паршивці,гниди-соромно за вас.
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09.05.2020 21:54 Відповісти
 
 