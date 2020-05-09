Поодинокі люди прийшли з квітами до військових меморіалів у Львові. ФОТО
9 травня у Львові поодинокі люди прийшли з квітами на військові меморіали – Марсове поле і Пагорб слави. Ці місця посилено охороняли працівники поліцїі, Нацгвардії, офіцери й курсанти Львівського державного університету внутрішніх справ.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Також на Пагорбі слави традиційно, як у попередні роки, зібралась група праворадикальних організацій Львові, які стежили, щоб ніхто з тих, хто відвідує могили, не прийшов із червоним прапором чи "георгіївською стрічкою", забороненими законодавством. Вони встановили динамік і через нього транслювали українські патріотичні пісні.
Вічний вогонь на Пагорбі слави не горів, як і в попередні роки. На військових меморіалах у Львові поховані близько семи тисяч радянських солдатів, військових офіцерів і офіцерів НКВС, КДБ.
Оскільки в Україні діє карантин, жодних заходів із нагоди Дня перемоги 9 травня у Львові й області не планували.
У переддень, 8 травня, у День пам’яті і примирення, очільник області і міський голова Львова, поклали квіти до хреста на Цитаделі, де у роки німецького окупації розташовувався концтабір для військовополонених різних національностей.
У ці вихідні на території Львова й області публічний порядок забезпечуватимуть близько 1200 правоохоронців, які патрулюватимуть громадські місця, парки, сквери, дитячі і спортивні майданчики, а також нестимуть службу на автодорогах біля контрольно-пропускних пунктів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Закривати парки та сквери на період карантину задля недопущення поширення нового коронавірусу COVID-19 з точки зору епідеміології не було потреби. Ці заходи застосували, щоб психологічно вплинути на українців і показати масштаби небезпеки, яку може завдати невидима інфекція.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Україна 24".
"Ми коли закривали свого часу парки, робили обприскування доріг, це знову ж таки було питання не стільки впливу на епідеміологічний процес, скільки на психологічний процес. Закриття парків, немає відчуття такого, що все безпечно, люди більше психологічно готувалися до того, що треба дотримуватися карантину. Відчуття тривоги", - пояснив головний державний санітарний лікар.
Поляки, євреї, вірмени і тд прийшли до Львова вже пізніше, в 13 ст. їх там ще не було...
В 1254 году Великий князь Даниил Галицкий принял титул «короля Руси» от папы римского Иннокентия IV. Потомки Даниила именовали себя rex Russiae или duces totius terrae Russiae («король Руси» или «князь всей земли русской»). Его все потомки в частности Юрий II Болеслав в 1323-1325 годах во всех грамотах именуются князьями Руси. Галицко-волынские князья, достаточно долго удерживали за собой титул королей Руси и были королями,князьями и хозяевами «всей Русской земли», а на их печатях был указан титул «короля Руси» или «Rex Russiae». Граница славянского королевства Руси с ужасным азиатским Московским Улусом Золотой Орды проходило по Днепру, и на юге по реке Синюха. В XII веке большую часть современной Украины называли славянской Русью
Так галицко-волынского князя Романа Мстиславовича, который правил в 1188-1205 годах, современники называли «самодержцем всей Руси».
А половца Андрея Боголюбского, в то же самое время, все летописи уже называют только как «самовладцем всей угро -финской Суздальской земли, туземной земли диких лапотных москалей».
Галицко-волынские князья, достаточно долго удерживали за собой титул Руси и называл себя королями, князьями и хозяевами «Русской земли» или «всей Русской земли», а на их печатях был указан титул «короля Руси» или «Rex Russiae».
Речь шла о проведении референдума в регионе по вопросу его статуса и о предоставлении политической автономии краю в составе Польши. Однако в 1923 г. Совет послов утвердил восточную границу Польши без референдума с предложением польскому правительству предоставить автономию Галиции, которую последнее отвергло.
Несмотря на то, что статус Западной Украины в составе Польши до 1923 г. не был определен, а сам край находился под протекторатом Лиги Наций, польские власти чувствовали себя здесь хозяином.