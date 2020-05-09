В Україну за добу з-за кордону повернулися майже 700 громадян, - Держприкордонслужба
До України вчора з-за кордону прибули майже 700 громадян, які зобов’язалися перебувати на самоізоляції.
Як повідомили в Держприкордонслужбі, за минулу добу аеропорт "Бориспіль" прийняв п'ять авіарейсів з пасажирами - з Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа і Лондона, передає Цензор.НЕТ.
Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили на в’їзд майже 700 громадян України, які прибули цими літаками.
В обов’язковому порядку прикордонники провели температурний скринінг кожного пасажира.
Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття.
Усі без винятку пасажири встановили мобільний додаток "Дій вдома" та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами.
Внесення громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок "Дій вдома" прикордонники перевірили під час проведення паспортного контролю. Зазначимо, що загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд та виїзд 13,5 тисяч громадян.
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