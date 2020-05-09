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Новини Коронавірус і карантин
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В Україну за добу з-за кордону повернулися майже 700 громадян, - Держприкордонслужба

В Україну за добу з-за кордону повернулися майже 700 громадян, - Держприкордонслужба

До України вчора з-за кордону прибули майже 700 громадян, які зобов’язалися перебувати на самоізоляції.

Як повідомили в Держприкордонслужбі, за минулу добу аеропорт "Бориспіль" прийняв п'ять авіарейсів з пасажирами - з Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа і Лондона, передає Цензор.НЕТ.

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили на в’їзд майже 700 громадян України, які прибули цими літаками.

В обов’язковому порядку прикордонники провели температурний скринінг кожного пасажира.

Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття.

Усі без винятку пасажири встановили мобільний додаток "Дій вдома" та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами.

Внесення громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок "Дій вдома" прикордонники перевірили під час проведення паспортного контролю. Зазначимо, що загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд та виїзд 13,5 тисяч громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про виїзд заробітчан: рабства в Україні немає. Німеччина, Італія, Фінляндія та Польща надіслали замовлення на рейси для робітників

Держприкордонслужба ДПСУ (6210) карантин (18172) українці (2554) евакуація (2360) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
они там размножаются?
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09.05.2020 17:58 Відповісти
+2
...Обязались находится на самоизоляции, а вы уверены, что именно все сдержат своё слово?
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09.05.2020 18:02 Відповісти
+2
Че они сюда приехали? Разве не знают, что здесь уже рабство отменили?
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09.05.2020 18:23 Відповісти
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Додаток "Дій вдома" подібний електронним наручниками.
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09.05.2020 17:55 Відповісти
Вже як попали - то треба поставити. А потім видалити.
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09.05.2020 17:58 Відповісти
У меня было давно такое подозрение. Но нужной информации у меня нет. Потенциально мощнейший источник стресса и ослабления иммунитета как следствие.
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09.05.2020 18:11 Відповісти
Просто можна вивчити цю програму і будете мати потрібну інформацію.
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09.05.2020 18:35 Відповісти
Меня интересует алгоритм определения момента звонка. Думаю, он засекречен. Теоретически можно, конечно, погеройствовать (нарваться на самоизоляцию). Но это только теоретически.
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09.05.2020 18:39 Відповісти
Доброго дня.
Ви знаєте людей які померли від короновіруса? особисто
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09.05.2020 19:44 Відповісти
они там размножаются?
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09.05.2020 17:58 Відповісти
...Обязались находится на самоизоляции, а вы уверены, что именно все сдержат своё слово?
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09.05.2020 18:02 Відповісти
В Украину за сутки из-за границы вернулись почти 700 граждан, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7888
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09.05.2020 18:08 Відповісти
Че они сюда приехали? Разве не знают, что здесь уже рабство отменили?
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09.05.2020 18:23 Відповісти
Ну як чьо... Сімю відвідати , може справи якісь. Я от 14 березня прибув у Польщу, щоб раптом не виявитися на карантині, коли у виші навчання відновиться. Але досі не відновилося. Тому розмірковую, а може скочити до Львова у свій український дім...
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09.05.2020 19:12 Відповісти
Обязательно скочте. И всю родню расцелуйте заодно.
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09.05.2020 19:18 Відповісти
Чом би ні? Ні в мене ні у них жодних проблем не було від самого початку епідемії.
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09.05.2020 19:23 Відповісти
Диджитализаторы, у меня 4 смарта, на 1 ставлю Дию, ложу на тумбочку, с вторым иду гулять, дебилы зелёные.
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09.05.2020 18:40 Відповісти
рабы на такие выдумки готовы чтобы просто погулять?
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09.05.2020 20:03 Відповісти
скройся цап, из Єстонии ещё не выгнали, неГражданин?
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09.05.2020 22:57 Відповісти
привезли свеженькую заразу
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09.05.2020 18:50 Відповісти
Работы нет.карантин самоизоляция,дефицит бюджета Зели 300 ярдов,приезжайте Чуваки...
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09.05.2020 18:53 Відповісти
І всі організовано просто з Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа та Лондона попрямували у Санжари?
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09.05.2020 19:16 Відповісти
Лучше бы прописку их записали!
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09.05.2020 19:22 Відповісти
 
 