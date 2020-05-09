Найманці РФ на Донбасі випустили керовану ракету по позиціях ЗСУ, застосовують заборонені 120- і 82-мм міномети, - пресцентр ООС

Сьогодні збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від українських воїнів.

Про це йдеться у зведенні пресцентру ООС, передає Цензор.НЕТ.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Красногорівки та Опитного окупанти обстрілювали позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем.

Захисників Широкиного ворог обстрілював з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання біля Хутора Вільного в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російські найманці відкривали вогонь з 120 мм та 82 мм мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поруч з Кримським ворог випустив по наших позиціях 10 мін 120-го калібру, а по захисниках Новотошківського відкривав вогонь із 82 мм мінометів – 8 мін".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за минулу добу 7 разів обстріляв позиції ОС: поранено 4 воїнів, знищено 1 найманця

"Неподалік Оріхового противник випустив протитанкову керовану ракету.

Українські воїни з відповіддю не забарилися і на такі злочинні дії противника відкрили прицільний вогонь по опорних пунктах російських найманців. Після цього окупанти припинили свою активність.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу Об’єднаних сил.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - додали в пресцентрі ООС.



