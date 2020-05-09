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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ на Донбасі випустили керовану ракету по позиціях ЗСУ, застосовують заборонені 120- і 82-мм міномети, - пресцентр ООС

Найманці РФ на Донбасі випустили керовану ракету по позиціях ЗСУ, застосовують заборонені 120- і 82-мм міномети, - пресцентр ООС

Сьогодні збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від українських воїнів.

Про це йдеться у зведенні пресцентру ООС, передає Цензор.НЕТ.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Красногорівки та Опитного окупанти обстрілювали позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем.
Захисників Широкиного ворог обстрілював з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
По українських військовослужбовцях, які виконують завдання біля Хутора Вільного в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російські найманці відкривали вогонь з 120 мм та 82 мм мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Поруч з Кримським ворог випустив по наших позиціях 10 мін 120-го калібру, а по захисниках Новотошківського відкривав вогонь із 82 мм мінометів – 8 мін".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за минулу добу 7 разів обстріляв позиції ОС: поранено 4 воїнів, знищено 1 найманця

"Неподалік Оріхового противник випустив протитанкову керовану ракету.
Українські воїни з відповіддю не забарилися і на такі злочинні дії противника відкрили прицільний вогонь по опорних пунктах російських найманців. Після цього окупанти припинили свою активність.
Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.
На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.
Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу Об’єднаних сил.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - додали в пресцентрі ООС.

Найманці РФ на Донбасі випустили керовану ракету по позиціях ЗСУ, застосовують заборонені 120- і 82-мм міномети, - пресцентр ООС 01
Найманці РФ на Донбасі випустили керовану ракету по позиціях ЗСУ, застосовують заборонені 120- і 82-мм міномети, - пресцентр ООС 02

обстріл (29558) Донбас (22358) найманці рф (2067) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+17
Наемники РФ на Донбассе выпустили управляемую ракету по позициям ВСУ, применяют запрещенные 120- и 82-мм минометы, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 7238
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09.05.2020 18:13 Відповісти
+15
покарайте їх, хлопці, поки в них очі залиті
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09.05.2020 18:08 Відповісти
+8
Не трогай русского - оно и вонять не будет
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09.05.2020 18:13 Відповісти
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покарайте їх, хлопці, поки в них очі залиті
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09.05.2020 18:08 Відповісти
гебнява тролятина з клікухою Гітлер(!) питає, чому багато порохо- та кремлеботів?
епічно!
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09.05.2020 18:11 Відповісти
ще й сама себе лайкає
ги
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09.05.2020 18:12 Відповісти
Не трогай русского - оно и вонять не будет
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09.05.2020 18:13 Відповісти
Наемники РФ на Донбассе выпустили управляемую ракету по позициям ВСУ, применяют запрещенные 120- и 82-мм минометы, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 7238
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09.05.2020 18:13 Відповісти
А чому "відповідь"? Всипте на упередження російсько-нацистським окупантам, щоб від них мокре місце лишилося.
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09.05.2020 18:14 Відповісти
Это типа РАБссия отмечает день паБЕДАбессия мавзолейных хмырей...
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09.05.2020 18:16 Відповісти
Вчера в Ютьюбе один Хмырь пишет.
Чувак с праздником...,Говорю с каким?день пабеды.Говорю в украине отмечают день Скорби по погибшим...,и тут понеслась,бандеровец предатель Можем повторитьт...и тд...Говорю точно можешь повторитьь?говорит Да.Говорю вперед,но учти советских плгибло 60 миллионов...Повторяй,я не против...,через минуту сбежал Утырок тупой...
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09.05.2020 18:22 Відповісти
Как 9 мая стало символом вранья и позора

https://www.youtube.com/watch?v=dr3R6QzIGzU&list=LL&index=7&t=1s
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09.05.2020 18:25 Відповісти
Я это видел в прямом эфире.Поярков жжет нехило,как всегда,Слава Ему
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09.05.2020 18:31 Відповісти
так, слава....
а ворогам смерть
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09.05.2020 19:09 Відповісти
Наемники РФ на Донбассе выпустили управляемую ракету по позициям ВСУ, применяют запрещенные 120- и 82-мм минометы, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 7267
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09.05.2020 18:22 Відповісти
можно было бы и объект критической инфраструктуры взорвать, в честь дня Победы, чтобы гавно фашистов в оккупированном Луганске не смывалось
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09.05.2020 22:15 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть москалям клчтим!!!!
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10.05.2020 02:40 Відповісти
 
 