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Новини Агресія Росії проти України
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Збройні найманці РФ під Горлівкою майже три години утримували спостерігачів, які здійснювали управління безпілотником, - ОБСЄ

Збройні найманці РФ під Горлівкою майже три години утримували спостерігачів, які здійснювали управління безпілотником, - ОБСЄ

В окупованій Горлівці Донецької області озброєні бойовики майже на три години безпідставно затримали спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це йдеться в звіті місії, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, вранці 8 травня на південно‑західній околиці Горлівки патруль СММ у складі 5 співробітників місії на двох автомобілях здійснював управління польотом безпілотного літального апарата малого радіуса дії над цим районом з метою оцінки пошкоджень, уточнюючи повідомлення про нещодавні інциденти.

Про запуск безпілотника було повідомлено заздалегідь.

"Близько 9.20, після того як спостерігачі завершили політ безпілотника, до них підійшли 4 члени збройних формувань (троє з них мали при собі автомати). Вони сказали, що СММ не дозволено запускати безпілотники у цьому районі та зрештою завадили спостерігачам сісти у свої автомобілі і поїхати", - йдеться у звіті.

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О 10.11 прибули ще троє членів збройних формувань (із пістолетами) у фургоні та цивільній машині, якими вони заблокували проїзд автомобілів СММ. Вони попросили сфотографувати службові посвідчення спостерігачів та міні-безпілотник, але команда СММ не дозволила їм це зробити, заявили спостерігачі.

Також о 10.52 на місце події прибув ще один бойовики з пістолетом і сказав, що патрулю дозволять проїхати, щойно спостерігачі виконають вимогу. "О 12.09 член збройних формувань повідомив, що отримав розпорядження дозволити патрулю залишити це місце, і команда СММ благополучно повернулася на базу", - повідомляється у звіті.

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безпілотник (4439) спостерігач (397) ОБСЄ (3516) Донбас (22358) найманці рф (2067)


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А місцевим жителям подобалося те, що сепари затримували членів ОБСЄ?
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09.05.2020 18:33 Відповісти
вони в захватi
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09.05.2020 18:41 Відповісти
Думаю, що ви у цьому випадку праві.
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09.05.2020 18:43 Відповісти
Вооруженные наемники РФ под Горловкой почти три часа удерживали наблюдателей, осуществлявших управление беспилотником, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 9811
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09.05.2020 18:39 Відповісти
А що - вони вже не бухають разом?
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09.05.2020 18:49 Відповісти
Что не поделили с кембухать будут.
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09.05.2020 18:55 Відповісти
меркель позвонила путину ,
тот дал команду и через три часа "члены" были спокойны
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09.05.2020 20:11 Відповісти
Дозвольте мені прокоментувати те що зараз робиться на окупованій тереторії.
Запямятайте раз і назавжди, ніколи, запамятайте, ніколи, туди недопустять "іностранних наблюдателей", бо там тільки вбитих людей, що вас Друга і Перша світова війна буле просто розминкою.
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09.05.2020 20:35 Відповісти
 
 