4 348 49
Каховку і ще два села на Херсонщині закрили на карантин через спалах коронавірусу
З 9 травня встановлені блокпости і введені посилені карантинні заходи в трьох населених пунктах Херсонської області в зв'язку зі спалахом коронавірусу.
Про це повідомляє місцеве видання 052, передає Цензор.НЕТ.
Температурний скринінг і спілкування з патрульними очікує тих, хто зважиться виїхати у напрямку міста Каховка, села Андріївка (Скадовський район), а також в села Гладківка (Голопристанський район).
Обмежувальні заходи, пов'язані з спалахом коронавірусу в цих районах Херсонської області, триватимуть три дні.
Топ коментарі
+9 Утрехтский Крысолов
показати весь коментар09.05.2020 19:09 Відповісти Посилання
+5 Ali Hasan
показати весь коментар09.05.2020 19:10 Відповісти Посилання
+4 Ali Hasan
показати весь коментар09.05.2020 18:54 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Родная вінтофка...
Горячий вовка, лети!
Криво Рог и Ужгород, Киев и Каховка -
Этапы большого пути.
Засранец ты, вовка
Соплёю зелёной лети
Оман и Санжары
Ростов и Рублёвка
Этапы большого пути
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Після трьох днів усі одужають🙄
скажіть, будь-ласка, Ви когось з померлиз від короновірусу знаєте?
Хто?
Температурный скрининг мало что дает, это не закрытие на карантин, а бутафория.
Та да - потемкинские деревни...
Прошу відгукнутися, це серйозно.
Хтось знає померлих від короновірусу?
імя, прізвище, по-батькові.
якась біда виходить, мої знайомі не знають нікого, а ви?
Я серйозно.
Ось є людина, вона померла.
Є у Вас такі знаймі які вмерли від цтого вірусу?
а от від короновірукса не вмерли теж. от хочу вияснити причину карантину.
мені потрібна Ваша допомога.
Отсутствие среди умерших от коронавируса знакомых форумчан с Цензора, да еще и настолько бестактных, чтобы светить их имена на форуме, не является доказательством отсутствия смертности от коронавируса.
То що Ви на це скажете?
З першим я Вам допоможу
Павло Поліщук із села Ковалівка Монастириського району
https://inforesist.org/ua/vynesly-z-likarni-v-mishku-i-zakryly-dveri-yak-na-ternopilpshhyni-zabyraly-tilo-pomerlogo-vid-koronavirusu/
У реанімації Монастириської районної лікарні помер 71-річний житель села Криниця Семен Мучка.
https://golos.te.ua/meni-kysniu-ostanni-slova-cholovika-iakyy-pomer-vid-koronavirusu-na-ternopil-shchyni/#
https://censor.net/news/3194599/glavvrach_ivanofrankovskoyi_stantsii_skoroyi_pomoschi_kovalyuk_umer_ot_koronavirusa
С самого начала "пандемии" по статистике, смертность остается такой же как и в 2019 году.
Раздувают СМИ,чтоб власти любого государства могли скрыть или объяснить свои промахи в управлении.
Це не жарт.
Запитайте всоїх знайомих, чи вони знають, що хтось помер від короновірусу.
НЕМАЄ рішучості .
навіть у штрафуванні по Закону.
упоротих "Віруючих" храмах РПЦ
і придурків,що вирішили помахати разом прапорами" на "Празднік побєдобєсія" .
А "відгребе" вся країна.Продовженням карантину ще на місяць((
---------------------------
у Болгарії карантин приблизно такий самий як нас,але там вже планують відкрити навіть "внутрішній туризм" з понеділка -там лише пару десятків заражених в день