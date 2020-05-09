Каховку і ще два села на Херсонщині закрили на карантин через спалах коронавірусу

З 9 травня встановлені блокпости і введені посилені карантинні заходи в трьох населених пунктах Херсонської області в зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Про це повідомляє місцеве видання 052, передає Цензор.НЕТ.

Температурний скринінг і спілкування з патрульними очікує тих, хто зважиться виїхати у напрямку міста Каховка, села Андріївка (Скадовський район), а також в села Гладківка (Голопристанський район).

Обмежувальні заходи, пов'язані з спалахом коронавірусу в цих районах Херсонської області, триватимуть три дні.

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