Єврокомісія рекомендує продовжити заборону на в'їзд у ЄС до 15 червня

Єврокомісія рекомендувала країнам Шенгенської зони продовжити тимчасові обмеження на в'їзд в ЄС з третіх країн на 30 днів, до 15 червня. Причина введених обмежень - пандемія коронавірусної інфекції.

"Хоча деякі держави ЄС та асоційовані з Шенгенською зоною країни почали вживати підготовчі кроки з ослаблення заходів боротьби з поширенням пандемії, ситуація як в Європі, так і в світі залишається нестійкою", - зазначили в Єврокомісії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dw.com.

У виконавчому органі ЄС додали, що через це країнам об'єднання слід продовжити обмеження на в'їзд на зовнішніх кордонах.Як відомо, раніше Єврокомісія рекомендувала починати відкриття з внутрішніх кордонів ЄС, і лише після цього переходити до зовнішніх. Ця рекомендація залишається чинною, уточнили в Брюсселі.

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"Обмеження на вільне пересування і контроль на внутрішніх кордонах слід знімати поступово, перш ніж ми знімемо обмеження на зовнішніх кордонах і гарантуємо в'їзд в ЄС для нерезидентів, а також для подорожей, які не є необхідними", - заявила єврокомісар з питань внутрішніх справ Ильва Йоханссон.

Ця рекомендація адресована 30 країнам. Йдеться про 26 членів Шенгенської зони, а також про чотирьох асоційованих з нею країн: Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії.