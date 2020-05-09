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Новини Коронавірус і карантин
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Єврокомісія рекомендує продовжити заборону на в'їзд у ЄС до 15 червня

Єврокомісія рекомендує продовжити заборону на в'їзд у ЄС до 15 червня

Єврокомісія рекомендувала країнам Шенгенської зони продовжити тимчасові обмеження на в'їзд в ЄС з третіх країн на 30 днів, до 15 червня. Причина введених обмежень - пандемія коронавірусної інфекції.

"Хоча деякі держави ЄС та асоційовані з Шенгенською зоною країни почали вживати підготовчі кроки з ослаблення заходів боротьби з поширенням пандемії, ситуація як в Європі, так і в світі залишається нестійкою", - зазначили в Єврокомісії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dw.com.

У виконавчому органі ЄС додали, що через це країнам об'єднання слід продовжити обмеження на в'їзд на зовнішніх кордонах.Як відомо, раніше Єврокомісія рекомендувала починати відкриття з внутрішніх кордонів ЄС, і лише після цього переходити до зовнішніх. Ця рекомендація залишається чинною, уточнили в Брюсселі.

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"Обмеження на вільне пересування і контроль на внутрішніх кордонах слід знімати поступово, перш ніж ми знімемо обмеження на зовнішніх кордонах і гарантуємо в'їзд в ЄС для нерезидентів, а також для подорожей, які не є необхідними", - заявила єврокомісар з питань внутрішніх справ Ильва Йоханссон.

Ця рекомендація адресована 30 країнам. Йдеться про 26 членів Шенгенської зони, а також про чотирьох асоційованих з нею країн: Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії.

кордон (4838) Єврокомісія (2192) карантин (18172) Шенген (122) Євросоюз (13785) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Країни, залежні від туризму вже забили на це. Греки відкрили Тасос для туристів не з ЄС.
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09.05.2020 19:46 Відповісти
Справа в тому, що Єврокомісія не лише рокомендації виділяє, а й гроші. Грекам якось вдалося вкоськати того коронавіруса, і вони тепер можуть розглядатися, як місце для виїзду у європвідпустку. Але якщо перестараються, і цьоця Анєля скаже "хальт", то вони тут же закриють все взад.
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09.05.2020 21:01 Відповісти
а как же потребность в работниках, чартеры для них, рабочие визы? понты?
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09.05.2020 19:47 Відповісти
Работники не туристы. Отвезут, лагерь, надзор, работа. Все будет.
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09.05.2020 20:03 Відповісти
Дякую
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09.05.2020 20:39 Відповісти
Надіюся кордони відкриють раніше
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09.05.2020 19:48 Відповісти
Дай Бог что бы к осени открыли.
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09.05.2020 21:53 Відповісти
Не самая хорошая новость для тех, кто вернулся.
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09.05.2020 20:55 Відповісти
зеленский продает украинских заробитчан в Европу до окончания карантина
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09.05.2020 22:12 Відповісти
 
 