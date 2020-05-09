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Новини
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Путін повторює риторику Сталіна про ототожнення радянського й російського народів, - історик Ліхачов

Путін повторює риторику Сталіна про ототожнення радянського й російського народів, - історик Ліхачов

У новій Конституції РФ пропонується закріпити статус Росії як правонаступниці Радянського Союзу. Першим ідею ототожнення радянського народу і російського народу висловив Сталін у 1929 році.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал исследователь праворадикальных движений, историк Вячеслав Лихачев.

"Кремль очень хотел использовать этот полуюбилей (75-летие окончания Второй мировой войны. - Ред.) как на внутриполитической, так и на внешнеполитической арене. Весь текущий год в России объявлен Годом Памяти и Славы. Одновременно в России принимаются поправки к Конституции, которые дадут Путину возможность ввести в законное русло все те авторитарные преобразования, которые осуществляются последние 20 лет. Кремль пришел к необходимости изменения Конституции под уже сложившуюся практику ручного управления страной. Особенно это стало актуальным в преддверии очевидной еще с зимы экономической рецессии. Заодно открылась возможность напихать в Конституцию то, что удовлетворило бы потребность россиян в чувстве собственного величия. Всегда, когда холодильник россиян менее изысканно наполнен, их начинают кормить величием. День Победы – лучший фундамент для этого. Это основное, чем мог гордиться советский человек, и чем может гордиться современный россиянин. Экзальтация вокруг Дня Победы была призвана обеспечить поддержку населения в проведении циничных внутренних реформ. В Конституции в частности предлагается закрепить статус России как правопреемницы Советского Союза. Я напомню, что первым эту идею отождествления советского народа и русского народа высказал еще Сталин в 1929 году. Начиная с 1936 года газета "Правда" и самого Сталина называла "выдающимся сыном русского народа", - рассказал историк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия научилась говорить на понятном для Запада языке, поэтому ее пропаганда эффективнее советской, - историк Лихачев

С полным текстом интервью историка Вячеслава Лихачева "Европейский вывод из войны – "Никогда больше". Советско-российский вывод – "Если надо, повторим" можно ознакомиться здесь.

історія (1072) пропаганда (2832) путін володимир (24231) СРСР (348) Сталін (145) ідеологія (32) Ліхачов В’ячеслав (3)


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Топ коментарі
+15
Путин повторяет риторику Сталина об отождествлении советского и русского народов, - историк Лихачев - Цензор.НЕТ 7351
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09.05.2020 21:12 Відповісти
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Путин повторяет риторику Сталина об отождествлении советского и русского народов, - историк Лихачев - Цензор.НЕТ 7797 Путин повторяет риторику Сталина об отождествлении советского и русского народов, - историк Лихачев - Цензор.НЕТ 5973Путин повторяет риторику Сталина об отождествлении советского и русского народов, - историк Лихачев - Цензор.НЕТ 3503Путин повторяет риторику Сталина об отождествлении советского и русского народов, - историк Лихачев - Цензор.НЕТ 9917
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09.05.2020 21:12 Відповісти
+12
Путин повторяет риторику Сталина об отождествлении советского и русского народов, - историк Лихачев - Цензор.НЕТ 8564
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09.05.2020 21:19 Відповісти
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Путин повторяет риторику Сталина об отождествлении советского и русского народов, - историк Лихачев - Цензор.НЕТ 7797 Путин повторяет риторику Сталина об отождествлении советского и русского народов, - историк Лихачев - Цензор.НЕТ 5973Путин повторяет риторику Сталина об отождествлении советского и русского народов, - историк Лихачев - Цензор.НЕТ 3503Путин повторяет риторику Сталина об отождествлении советского и русского народов, - историк Лихачев - Цензор.НЕТ 9917
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09.05.2020 21:12 Відповісти
***** - великий вчений великих та малих академічних наук
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09.05.2020 21:08 Відповісти
Путин, Гитлер, Сталин и т.д. - низшего уровня бараны со сдвинутой психикой, но развитыми звериными инстинктами в худшем смысле этого слова. Именно низшие звериные качества позволили им достичь в свое время краткосрочных успехов, за который народы заплатили страшную цену.
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09.05.2020 21:10 Відповісти
Путин повторяет риторику Сталина об отождествлении советского и русского народов, - историк Лихачев - Цензор.НЕТ 3576
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09.05.2020 21:11 Відповісти
Путин повторяет риторику Сталина об отождествлении советского и русского народов, - историк Лихачев - Цензор.НЕТ 7351
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09.05.2020 21:12 Відповісти
Отмечают уже)) В Пугачево, Удмуртия, рф, начали взрываться военные склады. Местных эвакуируют. Дома скрепные))) Как сто лет назад))

https://twitter.com/herooftheday10/status/1259167746237087748
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09.05.2020 21:14 Відповісти
Дарья-Дарья, там шо-то горіт:
то ль души ватніков, то лі мєтєоріт...
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09.05.2020 21:37 Відповісти
То у них "салют" такий...
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09.05.2020 21:41 Відповісти
Путин повторяет риторику Сталина об отождествлении советского и русского народов, - историк Лихачев - Цензор.НЕТ 9689
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09.05.2020 21:15 Відповісти
***** залегло в бункере, но паранойя его живёт.
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09.05.2020 21:14 Відповісти
Воно сьогодні виповзло з бункера щоб засмажити шашлик на вічному вогні на цвинтарі біля кремлівської стіни.
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09.05.2020 21:28 Відповісти
срусские.... вы беспросветные тупари, дикие сущности, на всегда потерявшие какую либо связь с Homo sapiens!!! Даже в аду вам места нету! Только полная аннигиляция ваших протухших, смердючих, мерзейших душонок!
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09.05.2020 21:16 Відповісти
Та воно хворе, це *уйло! Просто не звертайте уваги. Але замки від броньованих дверей змініть, про всяк випадок. І прислугу , яку він рекомендував, женіть нах!
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09.05.2020 21:18 Відповісти
Путин повторяет риторику Сталина об отождествлении советского и русского народов, - историк Лихачев - Цензор.НЕТ 8564
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09.05.2020 21:19 Відповісти
Путин упразднял национальные автономии в РФ, а также педалировал такой себе термин "нация россиян". Видимо сам не верит, что "русских" много осталось и есть ли они вообще...
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09.05.2020 21:22 Відповісти
Андрей, Вы путаете понятия народ и нация. Продукт, т.с., этнокультурного синтеза и социально-политического уклада. Признайтесь, Вы не были двоечником?
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10.05.2020 00:40 Відповісти
Виталий, признайтесь, вы плохо видите? Концепцию «уникальной российской нации» придумал товарищ Путин или группа его советников по созданию этой самой "супернации". Гугл в помощь, это такой поисковик в интернете.

В институте я был отличником.
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10.05.2020 08:04 Відповісти
Путин повторяет риторику Сталина об отождествлении советского и русского народов, - историк Лихачев - Цензор.НЕТ 1067
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09.05.2020 21:23 Відповісти
Благодаря ленд-лизу ватные дегенераты вроде этой имеют счастье отмечать 9 маяПутин повторяет риторику Сталина об отождествлении советского и русского народов, - историк Лихачев - Цензор.НЕТ 1098
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09.05.2020 21:25 Відповісти
Так и спросила? Он видать подумал, что ее дед Сталинград брал, как у многих касапов сейчас
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09.05.2020 21:30 Відповісти
Брали Сталинград войска Вермахта, обороняла РККА. Вы тут все с формулировочками "не дружите", что ли?)))
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10.05.2020 01:04 Відповісти
Так я написал, что у таких как ты диды Сталинград БРАЛИ ))) А по Ленд-лизу США до сих пор не расчитались )))
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10.05.2020 01:38 Відповісти
Нет, Серж. Из-за того, что ты думаешь не то, что пишешь, а пишешь не то, что умеешь и происходят подобные комические, хотя и естественные для тебя, казусы. То её дед, по мысли посла, Сталинград брал, то диды у меня Сталинград брали... Хрен тебя оболтуса поймёшь. Конспиролог, небось?
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10.05.2020 02:02 Відповісти
))) Сядь на бутылку, ватник, может полегчает. Говорят срусским помогает, сразу понимают смысл своей жизни )) Просто такие как ты повторить хотят, при этом Брусилова с Буденным путают и думают, что Раисса сама могла что-то выиграть.
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10.05.2020 03:00 Відповісти
Вот только не нужно, школотными рассуждениями))) прикрывать типичное косноязычие)))
Алаверды, Серж))) - расти мосхом.
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10.05.2020 07:18 Відповісти
Вата, что-то у тебя от стекломоя совсем шифер унесло ))) Какие-то рассуждения о твоих 5 классах, о твоем слабоумии. Ты главное бутылку меняй почаще и будет у тебя все как у других касапов.
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10.05.2020 08:09 Відповісти
Хоть отруби ему копыта,
хоть завяжи рога узлом,
хоть накорми его до сыта,
***** останется ******!
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09.05.2020 21:27 Відповісти
Когда уже некуда деваться и чувствуешь ,что доигрался и полный издец, начинаешь задумываться о смысле жизни временного триллионера ,всё больше понимая, что становишься врагом даже в своём окружении и даже большие деньги могут не спасти (яркий пример Медведев миллиардер наркоман как говорится доигрался с героином, ныне больной норик с кучей денег и не сладким будущим ) , а как же завтра и вот он всё ближе и ближе п.....
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09.05.2020 21:30 Відповісти
А какое отношение нынешняя кацапня имеет к победе? Кремляди носятся с Победой только лишь из-за того, что это ЕДИНСТВЕННОЕ стоящее событие, которое хоть чем-то связывает народы бывшего СССР. А войну выиграли украинцы, белоруссы, грузины, молдаване, но никак не русские...были Украинские фронты, Белорусские фронты, а русские??? где...а русские в это время бухали и воровали в Москве, а потом всей шоблой свалили за Урал...Нет, не спорю, очень многие из русских воевали, но по сравнению с тем, сколько полегло украинцев и белоруссов - доля кацапни в победе ничтожно мала...кацап - это кочевой мародер, он постоянно всем и вся недоволен и понимает лишь кулаком в рыло, вот они сейчас и бесятся, что все больше и больше людей в Мире это стало понимать!!!
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09.05.2020 21:39 Відповісти
Кацапня, при всей своей врождённой тупости, всё-таки осознаёт свою национальную ущербность, поэтому частенько бухает "за победу", а потом, валяясь в луже собственной мочи и блевотины, грозится всему миру "повторить"...Что "повторить" - непонятно...Или обрыгаться "повторить", или обосраться "повторить"....
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09.05.2020 22:12 Відповісти
т.з. рузкіє воювали в РОА
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09.05.2020 22:19 Відповісти
А Прибалтийские состояли из прибалтов?))) 1-й из литовцев, 2-й из латышей, а третий из эстонцев соответственно?
Фронт, как принято в мировых практиках боевых действий означает линию соприкосновения враждующих сторон.
Что у Вас стоит в аттестате зрелости по истории, или Вы не утруждаете себя, вовсе, изучением этого хлама, т.с.?
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10.05.2020 00:31 Відповісти
Рашизм с позволения бздливо созерцающей ООН шагает по планете и развивается, ведя мир к уничтожению. Нацизм в путинской РоSSии, где все информационные ресурсы власти брошены на полную дискредитацию демократической идеологии, неизбежен - предрекал отравленный Путиным Литвиненко. Скоро путинских чекистов в Кремле сменят идейные вожди в черных мундирах, которые спокойно и основательно возьмут штангенциркули и станут измерять объем черепушки и длину носа каждого, кто будет попадать в поле их зрения, а всем пуйловцам разрешат открыто зиговать и следить за Августом Ландмессером, который в большой толпе не поднял руку в нацистском приветствии.
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09.05.2020 21:48 Відповісти
А путєн всирався прямо посеред дороги, як сралін???
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09.05.2020 22:16 Відповісти
Пришло время говорить больше не о победе,а досконально разобрался в том кто и как начал эту беду и заделать так чтобы этот кошмар не повторился НИГДЕ и НИКОГДА.
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09.05.2020 22:26 Відповісти
Ми говоримо, а він -робить. Ми упираємось пропаганді, а в нього вдається одурманювати міліони людей. Може пора діяти і таки перезаснувати нашу споконвічну державу 🕊Русь🕊…
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09.05.2020 22:36 Відповісти
В больной голове ***** идея империи живет и побеждает.
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09.05.2020 22:55 Відповісти
Путін повторює риторику Сталіна про ототожнення радянського й російського народів, - історик Ліхачов - Цензор.НЕТ 250
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09.05.2020 23:16 Відповісти
ля-ля-ля-ля-ля-ля-ляляяяяя....
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10.05.2020 00:23 Відповісти
правопреемница алмазного фонда и прочих активов, если точнее
неделимых на 15 частей
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10.05.2020 00:38 Відповісти
Так званих русскіх придумав Сралін в 30-х роках,які до того були вєлікоросамі,ще раніш московитами,ще раніш ординцями,ще раніш народ мєря в странє Моксєль.
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10.05.2020 01:01 Відповісти
 
 