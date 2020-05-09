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Новини Коронавірус і карантин
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КМДА оприлюднила вимоги до роботи кафе та перукарень: за попереднім записом, у рукавичках і без видачі меню

КМДА оприлюднила вимоги до роботи кафе та перукарень: за попереднім записом, у рукавичках і без видачі меню

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) опублікували вимоги до роботи літніх майданчиків кафе і перукарень після ослаблення карантину в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідні розпорядження КМДА.

Згідно з розпорядженням столичної влади, робота літніх і сезонних майданчиків кафе і ресторанів може бути відновлена за умови дотримання протиепідемічних заходів. Так, установи повинні дотримуватися таких вимог:

    • попередній запис клієнтів з часовим інтервалом у щонайменше 15 хвилин;
    • відвідувачі допускаються з розрахунку не більше 1 особи на 10 кв. метрів;
    • на вході мають бути встановлені дозатори чи диспенсери з антисептиком, а відвідувачі мають проходити санітарний контроль та бути в масках;
    • відвідувачі мають очікувати своєї черги поза межами приміщень, а заклади мають забезпечити маркування відстані у 1,5 метра для відвідувачів, що чекають своєї черги;
    • дистанція між місцями надання послуг (3 метри - для паралельних рядів, 1,8 метра при розташуванні по осі та 0,7 метра від останнього місця до стіни чи іншої перепони);
    • обов'язкова наявність масок та одноразових рукавичок. Рукавички необхідно змінювати після кожного непов'язаного між собою робочого процесу;
    • проведення дезінфекційних заходів кожні 2 години в приміщенні, а також дезінфекція поверхонь та інструментів після кожного клієнта;
    • персонал щоденно має проходити термометрію та бути забезпечений засобами індивідуального захисту на 5 днів.

    Крім того, всі заклади мусять проінформувати клієнтів щодо встановлених обмежень на своїх веб-сайтах, сторінках у соцмережах, при проведенні запису телефоном чи іншим способом.

    Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Зеленського була дуже жорстка розмова з Тищенком, - заступник голови ОП Тимошенко. ВIДЕО

карантин (18172) КМДА (2382) Київ (19796) ресторани (337) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+23
Официанты будут бросать еду в посетителей с 1,5 метров.
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09.05.2020 21:02 Відповісти
+14
КГГА обнародовала требования к работе кафе и парикмахерских: по записи, в перчатках и без выдачи меню - Цензор.НЕТ 4125
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09.05.2020 21:00 Відповісти
+14
а есть нужно только в масках...
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09.05.2020 21:05 Відповісти
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09.05.2020 20:57 Відповісти
парикмахер в рукавичках - єто маразм.єто только источник штрафов. я хочу, чтобьі Кличко постригли В РУКАВИЧКАХ
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09.05.2020 21:11 Відповісти
Да легко, взял машинку и оболванить, его неземная красота и такой же ум от этого не пропадут.
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10.05.2020 09:35 Відповісти
у мене немає умови "машинкою", а саме так як стрижуть жінок. бо і чоловіків не всі лише машинкою стрижуть. так що ти не викрутився. хоча навів на думку, що довбні, які робили інструкцію, лише машинку і знають, або хочуть усіх під одну грєбьонку націленно.
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10.05.2020 11:01 Відповісти
Мда..тяжело у вас насчёт иронии...
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10.05.2020 16:46 Відповісти
10.05.20
На ранок 10 травня зафіксовано 525 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 15 232, летальних - 391
https://censor.net/ua/n3194588
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10.05.2020 18:39 Відповісти
і шо? достатньо руки помити після клієнта і всі причандалля. що вони і до цього завжди мали робити.
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10.05.2020 19:12 Відповісти
а тьі сам себе приколося
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10.05.2020 19:11 Відповісти
ну,наконец то совок...никаких меню-дежурное блюдо для всех
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09.05.2020 20:57 Відповісти
наклеют меню большим плакатом.
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09.05.2020 21:13 Відповісти
Єєєє👍пробліск світла. Все буде Україна!
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09.05.2020 20:59 Відповісти
КГГА обнародовала требования к работе кафе и парикмахерских: по записи, в перчатках и без выдачи меню - Цензор.НЕТ 3765
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09.05.2020 21:04 Відповісти
Это искры из глаз.
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09.05.2020 21:10 Відповісти
😉
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09.05.2020 21:14 Відповісти
КГГА обнародовала требования к работе кафе и парикмахерских: по записи, в перчатках и без выдачи меню - Цензор.НЕТ 4125
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09.05.2020 21:00 Відповісти
Официанты будут бросать еду в посетителей с 1,5 метров.
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09.05.2020 21:02 Відповісти
а есть нужно только в масках...
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09.05.2020 21:05 Відповісти
Сначала посетители будут бросать деньги официантам с 1,5 метров.
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09.05.2020 21:07 Відповісти
За такое обслуживание в кафе еще и платить? Это же столовка в чистом виде.
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09.05.2020 21:16 Відповісти
А в супермаркетах как вы платите? Или в аптеках? На почте? В Европе кассы огородили прозрачным пластиком с отверстием внизу.
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10.05.2020 16:27 Відповісти
КГГА обнародовала требования к работе кафе и парикмахерских: по записи, в перчатках и без выдачи меню - Цензор.НЕТ 6477
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09.05.2020 21:09 Відповісти
КМДА оприлюднила вимоги до роботи кафе та перукарень: за попереднім записом, у рукавичках і без видачі меню - Цензор.НЕТ 8777
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10.05.2020 10:29 Відповісти
А чего сразу бросать?! Официантам дадут вилы или лопаты с ручками...а парикмахерам ножницы для обрезки крон деревьев...будут держать одной рукой держать шест,а другой дёргать за верёвку!!!
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10.05.2020 14:49 Відповісти
ПАРИКМАХЕР НЕ ПОСТРИЖЕТ В РУКАВИЧКАХ!!!!! они цепляются за волосьі, у клиента все-время будет чувство, что ему вьідирают волосьі. рукавичками не захватишь волосьі. а потом придет ментобиомасса и начнет косить бабло.
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09.05.2020 21:05 Відповісти
А если в шелковых ? Или руки покрасить смываемой краской под цвет перчаток ?
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09.05.2020 21:08 Відповісти
КГГА обнародовала требования к работе кафе и парикмахерских: по записи, в перчатках и без выдачи меню - Цензор.НЕТ 7557
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09.05.2020 21:06 Відповісти
Есть такое выражение: "Пожалуйте бриться". Означает неприятную новость. Типа перед смертью неминуемой надо побриться, а то так и похоронят небритого. По моему весьма актуально.
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09.05.2020 21:07 Відповісти
Пропоную ще танцмайданчики біля кахфшок. Всеодно музиканти всіх напрямів зараз без діла, робота на вулиці є більш небезпечною, а людям після тривалого карантину розім'ятися треба)))
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09.05.2020 21:12 Відповісти
КГГА обнародовала требования к работе кафе и парикмахерских: по записи, в перчатках и без выдачи меню - Цензор.НЕТ 7183КГГА обнародовала требования к работе кафе и парикмахерских: по записи, в перчатках и без выдачи меню - Цензор.НЕТ 1802

...
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09.05.2020 21:12 Відповісти
Чудо дивное такого ещё не видел 😃
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10.05.2020 12:43 Відповісти
грядет эпоха грандиозныхъ аттракционов
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09.05.2020 21:16 Відповісти
аттракционы и не заканчивались, немного ужесточились
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10.05.2020 02:18 Відповісти
КГГА обнародовала требования к работе кафе и парикмахерских: по записи, в перчатках и без выдачи меню - Цензор.НЕТ 3298

..
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09.05.2020 21:22 Відповісти
Кстати, кто знает , Епифаний открылся ?
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09.05.2020 21:57 Відповісти
по-моему нет...
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09.05.2020 22:02 Відповісти
Оказывается дремучести в команде педалика нет предела.
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09.05.2020 21:28 Відповісти
КМДА оприлюднила вимоги до роботи кафе та перукарень: за попереднім записом, у рукавичках і без видачі меню - Цензор.НЕТ 538
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09.05.2020 21:30 Відповісти
Разговаривала с одной парикмахером........говорит, доходит до абсурда (вина шефа, который планирует термины)=>если покраска волос, то нужно ждать 20-30 минут пока краска «возьмется». За это время можно подстричь другого клиента, значит тетенька с краской на голове должна ждать на улице......
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09.05.2020 21:31 Відповісти
Сделать место ожидания в кабинке из реек и пленки. ( чуть больше телефонной будки , без верха). И клиентка с мокрой покрашеной головой не простудится)))
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09.05.2020 21:52 Відповісти
Та вроде бы уже что-то придумали=>где раньше «кухня» была (сейчас запрещено кофе/чай/вода), теперь можно ожидать.......

Но она (парикмахер) говорила, что 2-4 клиенткам пришлось так ожидать......
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09.05.2020 22:03 Відповісти
😂
У нас парикмахерские были закрыты с середины марта (с этого понедельника наконец-то открылись)........пришлось первый и последний(!!!) раз мужа подстричь (еще в начале 2000 ходила на курсы).........получилось не плохо, но критику пришлось послушать........🙂
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09.05.2020 21:43 Відповісти
КМДА оприлюднила вимоги до роботи кафе та перукарень: за попереднім записом, у рукавичках і без видачі меню - Цензор.НЕТ 5481

..
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09.05.2020 21:52 Відповісти
🤣🤣🤣
Так плохо уж и не было.....
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09.05.2020 22:04 Відповісти
я в Вас верю!
...
КМДА оприлюднила вимоги до роботи кафе та перукарень: за попереднім записом, у рукавичках і без видачі меню - Цензор.НЕТ 87

.
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09.05.2020 22:11 Відповісти
Одним словом - ничего работать не будет....ну разве что в цирульню скальп для подстрижки через окно кинуть!
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09.05.2020 21:57 Відповісти
Клиента в маске, как могут постричь?
Везёт же тому у кого жена парикмахер.
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09.05.2020 22:06 Відповісти
На нинішні вихідні влада Туреччини знову запровадила в ряді регіонів комендантську годину, що передбачає повну заборону на вихід з дому. Про це повідомляє Hurriyet Daily News.
При цьому кількість провінцій, на які поширюються такі обмеження, скоротилася з 31 до 24.
«Комендантська година вводиться до 24:00 10 травня в 24 провінціях», - йдеться в повідомленні, оприлюдненому МВС Туреччини.
Уточнюється, що дане рішення поширюється в тому числі на Анкару і Стамбул.
Нагадаємо, турецька влада періодично вводить на вихідні комендантську годину, щоб зупинити поширення хвороби.
Раніше в 31 провінції Туреччини, зокрема в Анкарі, Стамбулі та Анталії, вводилася комендантська година 11-12 і 18-19 квітня
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10.05.2020 01:09 Відповісти
Тогда предлагаю и оплату отменить
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10.05.2020 10:14 Відповісти
Идиоты
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10.05.2020 11:25 Відповісти
Наконец - то откроют "Цилюрню за канавой" . Свирид Петровичи Голохвостые не виноваты.
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10.05.2020 12:18 Відповісти
А маски в процессе еды можно снимать или только при поднимать?
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10.05.2020 13:25 Відповісти
Треба в мусульманок поцікавитись . Ті чітко в курсі 😁
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10.05.2020 16:31 Відповісти
официант должен принимать и выдавать заказы только на расстоянии не менее 1,5 метра до клиента;Источник: https://censor.net/n3194550 эй, человек!! где мой, шашлык?!! Бросаю,
лови)))
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10.05.2020 15:18 Відповісти
Так вже майже всі купили машинки і стрижуться вдама . Хто , один одного , а хто й сам себе , в кого руки не з дупи ростуть . Philips HC-3510 , виставив 5мм , став перед дзеркалом і агонь . 5-7хв і ти красавець 😎👍
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10.05.2020 16:28 Відповісти
До речі , хто навчився стригтись сам , в перукарню вже навряд чи звертатиметься . Незворотні зміни , так сказати . Тому думаю , що деякі перукарні не виживуть , а ті що виживуть - піднімлять ціни . Тож ті , хто навчився сам давати собі раду під час карантину , будуть в ще більших плюсах 😎👍
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10.05.2020 16:37 Відповісти
КМДА оприлюднила вимоги до роботи кафе та перукарень: за попереднім записом, у рукавичках і без видачі меню - Цензор.НЕТ 1647
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10.05.2020 16:42 Відповісти
Готовимся к принятию числа зверя.
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10.05.2020 17:16 Відповісти
Как примешь, похвастаешься, скрепное😉
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11.05.2020 06:24 Відповісти
 
 