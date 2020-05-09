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КМДА оприлюднила вимоги до роботи кафе та перукарень: за попереднім записом, у рукавичках і без видачі меню
У Київській міській державній адміністрації (КМДА) опублікували вимоги до роботи літніх майданчиків кафе і перукарень після ослаблення карантину в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідні розпорядження КМДА.
Згідно з розпорядженням столичної влади, робота літніх і сезонних майданчиків кафе і ресторанів може бути відновлена за умови дотримання протиепідемічних заходів. Так, установи повинні дотримуватися таких вимог:
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- попередній запис клієнтів з часовим інтервалом у щонайменше 15 хвилин;
- відвідувачі допускаються з розрахунку не більше 1 особи на 10 кв. метрів;
- на вході мають бути встановлені дозатори чи диспенсери з антисептиком, а відвідувачі мають проходити санітарний контроль та бути в масках;
- відвідувачі мають очікувати своєї черги поза межами приміщень, а заклади мають забезпечити маркування відстані у 1,5 метра для відвідувачів, що чекають своєї черги;
- дистанція між місцями надання послуг (3 метри - для паралельних рядів, 1,8 метра при розташуванні по осі та 0,7 метра від останнього місця до стіни чи іншої перепони);
- обов'язкова наявність масок та одноразових рукавичок. Рукавички необхідно змінювати після кожного непов'язаного між собою робочого процесу;
- проведення дезінфекційних заходів кожні 2 години в приміщенні, а також дезінфекція поверхонь та інструментів після кожного клієнта;
- персонал щоденно має проходити термометрію та бути забезпечений засобами індивідуального захисту на 5 днів.
Крім того, всі заклади мусять проінформувати клієнтів щодо встановлених обмежень на своїх веб-сайтах, сторінках у соцмережах, при проведенні запису телефоном чи іншим способом.
Топ коментарі
+23 Меркава
показати весь коментар09.05.2020 21:02 Відповісти Посилання
+14 ptn hlo #451489
показати весь коментар09.05.2020 21:00 Відповісти Посилання
+14 Утрехтский Крысолов
показати весь коментар09.05.2020 21:05 Відповісти Посилання
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Но она (парикмахер) говорила, что 2-4 клиенткам пришлось так ожидать......
У нас парикмахерские были закрыты с середины марта (с этого понедельника наконец-то открылись)........пришлось первый и последний(!!!) раз мужа подстричь (еще в начале 2000 ходила на курсы).........получилось не плохо, но критику пришлось послушать........🙂
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Так плохо уж и не было.....
...
.
Везёт же тому у кого жена парикмахер.
При цьому кількість провінцій, на які поширюються такі обмеження, скоротилася з 31 до 24.
«Комендантська година вводиться до 24:00 10 травня в 24 провінціях», - йдеться в повідомленні, оприлюдненому МВС Туреччини.
Уточнюється, що дане рішення поширюється в тому числі на Анкару і Стамбул.
Нагадаємо, турецька влада періодично вводить на вихідні комендантську годину, щоб зупинити поширення хвороби.
Раніше в 31 провінції Туреччини, зокрема в Анкарі, Стамбулі та Анталії, вводилася комендантська година 11-12 і 18-19 квітня
лови)))