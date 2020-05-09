КМДА оприлюднила вимоги до роботи кафе та перукарень: за попереднім записом, у рукавичках і без видачі меню

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) опублікували вимоги до роботи літніх майданчиків кафе і перукарень після ослаблення карантину в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідні розпорядження КМДА.

Згідно з розпорядженням столичної влади, робота літніх і сезонних майданчиків кафе і ресторанів може бути відновлена за умови дотримання протиепідемічних заходів. Так, установи повинні дотримуватися таких вимог: