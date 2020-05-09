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Новини Агресія Росії проти України
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Європа часто поводиться так, ніби перемога у Другій світовій війні була тільки Росії, до якої інші пострадянські держави не мали стосунку, - посол Щерба

Європа часто поводиться так, ніби перемога у Другій світовій війні була тільки Росії, до якої інші пострадянські держави не мали стосунку, - посол Щерба

В Європі мають пам'ятати, що її звільняли від нацизму не тільки росіяни, а й мільйони представників інших народів Радянського Союзу, зокрема українці.

Про це йдеться в статті посла України в Австрії Олександра Щерби до Дня перемоги, опублікованій в головній газеті Верхньої Австрії OÖNachrichten, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва виправдовує свою агресію проти України так само, як Гітлер виправдовував війну в Європі, - Туск

"І так, Європу звільнювали не лише росіяни, але і мільйони представників інших народів Радянського Союзу — українці, білоруси, євреї, кримські татари… Багато з них віддали життя, аби зламати хребет гітлеризму. Ця перемога — їх спільний подвиг. Тож чому так часто місця їхніх поховань називаються "російськими кладовищами"? Чому часто Європа поводиться так, ніби це була перемога тільки Росії, до якої інші пострадянські держави не мали стосунку?" - підкреслив Щерба.

У цьому зв'язку він висловив подяку "Чорному Хресту" австрійської землі Тіроль, який на його прохання перейменував радянську частину солдатського кладовища Амрас в Інсбруку: "Тепер там написано: "Тут лежать солдати Червоної армії". Гідно і справедливо. Справедливість - це найменше, на що заслужили ті, хто віддав життя у боротьбі з фашизмом".

Посол вказав на те, що та війна не оминула і його родину – двоє його двоюрідних дідів загинули під час звільнення Європи від нацизму.

"Колись я прочитав, що з покоління 1923 р. війну пережили лише 3% радянських чоловіків. Ми називаємо цих людей "поколінням переможців". Без їхньої жертви не було би Перемоги. Без них історія розвивалася б зовсім інакше", - наголошує Щерба.

Посол України констатував, що ми живемо зараз "у час, коли сумні роздуми є більш доречними, ніж гучні святкування", а "нащадки "покоління переможців", українці та росіяни, розділені новою війною".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поки Меркель координує мирний процес на Донбасі, особисто телефонує Зеленському, а потім Путіну, українці можуть спати спокійно, - посол Мельник. ВIДЕО

"Після анексії Криму та неоголошеної війни на Донбасі ми вже не є "наші" один для одного. Як це трапилось? Як Європа знову опинилися у реальності, де анексії та концтабори є можливими? Чому агресія, правий популізм і неонацизм перебувають на підйомі в усьому світі?" - зазначив він.

На переконання українського дипломата, "є деякі речі, які ми так і не зрозуміли після тієї війни".

"Наприклад, що війна – це екстремальне зло, яке росте зі зла банального, повсякденного. Зокрема, з мови ненависті на телебаченні та в мережі, з боягузтва, жадібності та політичного лицемірства. І чим чеснішими ми будемо в боротьбі з банальним злом, тим менше потім доведеться зупиняти зло екстремальне", - зазначив Щерба своїй статті під назвою "Відлуння війни".

Друга світова війна (302) історія (1072) росія (66502) Євросоюз (13798) Щерба Олександр (61)


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Топ коментарі
+21
Европа часто ведет себя так, будто победа во Второй мировой войне была только России, к которой другие постсоветские государства не имели отношения, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 4830
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09.05.2020 21:24 Відповісти
+13
,,освободители,, хреновы- вы ,,освободители,, 50 лет уничтожали мой народ - вы 100 раз больше уничтожили моего народа чем фашисты- для нас воина закончилась в 1991 году
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09.05.2020 21:19 Відповісти
+11
День оккупации был в 1922 году. Не путай, выб...ок ватный. А 8 мая день победы над фашизмом, а 9 мая - это день начала оккупации Восточной Европы.
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09.05.2020 21:16 Відповісти
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Как бомбит, как бомбит. Главное там салют не дай из пукана, а то выселят
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09.05.2020 21:15 Відповісти
Скрепно-тупой высер.Щерба молодец,плюс ему в карму.
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09.05.2020 22:22 Відповісти
В корму...
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10.05.2020 05:54 Відповісти
Україна - держава-переможець у Другій світовій війні. Українці воювали проти нацизму у складі 7 армій
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09.05.2020 21:17 Відповісти
День оккупации был в 1922 году. Не путай, выб...ок ватный. А 8 мая день победы над фашизмом, а 9 мая - это день начала оккупации Восточной Европы.
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09.05.2020 21:16 Відповісти
Кацапе, сьогодні виповнюється рівно 100 років визволення Києва від красних окупантів
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09.05.2020 21:18 Відповісти
,,освободители,, хреновы- вы ,,освободители,, 50 лет уничтожали мой народ - вы 100 раз больше уничтожили моего народа чем фашисты- для нас воина закончилась в 1991 году
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09.05.2020 21:19 Відповісти
Про яких саме «русскіх» мова?

Котрі з цих:
Европа часто ведет себя так, будто победа во Второй мировой войне была только России, к которой другие постсоветские государства не имели отношения, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 6894

Европа часто ведет себя так, будто победа во Второй мировой войне была только России, к которой другие постсоветские государства не имели отношения, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 5722
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09.05.2020 21:25 Відповісти
Шановний, ви тут трохи вносите плутанину, бо "Русский, по правилам русского же языка, есть прилагательное, отвечающее на вопрос "чей?"", а назви усіх народів, що подані у корінні цого, начеб то, "куща" відповідають на питання "хто" і є іменниками. І різниця тут принципова.
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09.05.2020 21:38 Відповісти
есть такая фраза у бюргеров, о том времени, когда параша убралась восвояси с окупированных австрийских земель - "Австрия свободна от освободителей!"
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09.05.2020 21:19 Відповісти
Діди гімно пробивали...

На Орлі напередодні 9 травня сантехники міського водоканалу пронесли портрети ветеранів Великої Вітчизняної війни через центральний колектор каналізації. ФОТО

Европа часто ведет себя так, будто победа во Второй мировой войне была только России, к которой другие постсоветские государства не имели отношения, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 7489
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09.05.2020 21:20 Відповісти
Иначе починить говнотечку надежды нет
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09.05.2020 21:22 Відповісти
Там ще проктологи протягли портрети скрізь якісь канали...
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09.05.2020 21:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ufCwnRaRcH4&feature=emb_logo
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09.05.2020 21:27 Відповісти
Ібануним нема спокою.
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09.05.2020 21:44 Відповісти
А хоть кто в мире официально признал престолонаследие Раиссей Эсесера? Никто. Они сами себя назначили. Раисси в ООН официально нет - самозванцы, однако Европа стесняется назвать вещи своими именами. Аналогично стесняются и Соединенные Штаты. Вот и достеснялись.
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09.05.2020 21:22 Відповісти
а тепер, блд, про гєополітіку

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARR2GJJS1adgJ0Om7-6AMo2zAKmQrLQjR6Hq49_Aqzyk2TbV-2AM8KmILEAshQNV5Tg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDikJecx9SO7AjET83gpNArh4Mo0LyUDvAbaGIjAGMcgWhQVfJpY0_kHPaVU9FSviujBI5yqVCiGDY1_sCSRiF_O-pPsJqaB5GCTpEMn_vdl1PQYrB8gKLtcG0CvH2FsycUEeODi5xEcedfGIEclp-ZzuOrK5CfD8ZySX44_-nNqNet7EwRK9rUuFXN02IJLHfi_PY0RHAzjNjluttDKQVeeoWMjr9uFvIIDhbp33Bth_iD4Bw5HoW-wnaYpa2gqnk5NEfWy2U6_caf8TXxwRtUajU2AGPIWBb37pgZbPSAermEUh57HXYi_xkoOxytZFNNolWxMDjG--***********************************************************************-BenD7bUturpLuVFFAr-Py1suh6ND6Kd4WvV3UAo6q2fAujydjFvCte7XOXXDt6zK9zrAFr6aiswYq1qdkGvzth&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158388938933953?__xts__%5B0%5D=68.ARDikJecx9SO7AjET83gpNArh4Mo0LyUDvAbaGIjAGMcgWhQVfJpY0_kHPaVU9FSviujBI5yqVCiGDY1_sCSRiF_O-pPsJqaB5GCTpEMn_vdl1PQYrB8gKLtcG0CvH2FsycUEeODi5xEcedfGIEclp-ZzuOrK5CfD8ZySX44_-nNqNet7EwRK9rUuFXN02IJLHfi_PY0RHAzjNjluttDKQVeeoWMjr9uFvIIDhbp33Bth_iD4Bw5HoW-wnaYpa2gqnk5NEfWy2U6_caf8TXxwRtUajU2AGPIWBb37pgZbPSAermEUh57HXYi_xkoOxytZFNNolWxMDjG--***********************************************************************-BenD7bUturpLuVFFAr-Py1suh6ND6Kd4WvV3UAo6q2fAujydjFvCte7XOXXDt6zK9zrAFr6aiswYq1qdkGvzth&__tn__=-R 1 ч. · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

Того дня я була в Берліні - воювала зі Штайнмайєром на "Форумі європейських письменників" і порівнювала "його друга Путіна" з Гітлером. Атмосфера була воєнна, в перерві авторка з Молдови подякувала мені "за Одесу" й розповіла, що Кишинів 1 травня теж був повен дивних людей з георгіївськими лентами, - і ми, стоячи в своєму східноєвропейському гурті, разом складали пазл докупи: якби Кремлю вдалось захопити Південь України, то це відкрило б для рос. військ трасу Ростов - Одеса через Молдову-Придністров'я навпростець на Балкани і дало б Путіну змогу підперезати Європу "знизу" таким "поясом", на якому європ. лідери бігали б у нього покірно, як цуцики на повідку... Одеса стала поворотним пунктом програної кампанії - можна сказати, врятувала Європу.

А потім, уже в готелі, я почула в новинах про Маріуполь - уже постфактум, коли і його - теж одбили.
Слава Героям!
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09.05.2020 21:23 Відповісти
Европа часто ведет себя так, будто победа во Второй мировой войне была только России, к которой другие постсоветские государства не имели отношения, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 4830
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09.05.2020 21:24 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5 13 июня 2014 года в городе была проведена операция по освобождению Мариуполя, которая осуществлялась добровольческим батальоном МВД «Азов» при поддержке украинской армии.
34 дня бои в городе шли? На вырезанном кадре 9 -го мая БМП прорывается вырывается до из Мариіуполя окупованого росіянами.
Не позорьтесь. Из песни слова не выкинуть.
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09.05.2020 22:25 Відповісти
Изувеченные совком люди не излечимы.
Главное что бы молодёжь не заразилась.
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09.05.2020 21:30 Відповісти
"Победа" после нападения на Европу? Зачем вообще использовать это слово?
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09.05.2020 21:30 Відповісти
Европа часто ведет себя так, будто победа во Второй мировой войне была только России, к которой другие постсоветские государства не имели отношения, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 4380Европа часто ведет себя так, будто победа во Второй мировой войне была только России, к которой другие постсоветские государства не имели отношения, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 3512Европа часто ведет себя так, будто победа во Второй мировой войне была только России, к которой другие постсоветские государства не имели отношения, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 9279Европа часто ведет себя так, будто победа во Второй мировой войне была только России, к которой другие постсоветские государства не имели отношения, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 8845

...
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09.05.2020 21:32 Відповісти
Какой смысл Вы вкладываете в эти фотографии?
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09.05.2020 22:27 Відповісти
каждый увидит свой
я хотел сказать, что среди штандартов фронтов на параде Победы в 1945 не было "руцкого" фронта (был Карельский - но он в 1944 году перестал существовать и Ленинградский фронт)
но не руцкий или росийський...и раша не имеет морального права приватизировать ту Победу
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09.05.2020 22:39 Відповісти
Ничего не понимаю! А с какой стати там должен был бы быть руцкий фронт? Руцкие территории, это был тыл а не фронт. Слово фронт, означает перед. А на Запад от руцких, лежали Украина и Белоруссия. Разумеется этим направлением и назывались секторы фронта.
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09.05.2020 22:49 Відповісти
Странная логика. Типа немцы не заходили на территорию России и там нечего освобождать было? Не, не подходит.
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09.05.2020 22:54 Відповісти
Например первый Украинский фронт, это переименованный Воронежский. Вы притворяетесь дурачком, или я ошибаюсь?
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09.05.2020 23:27 Відповісти
...и раша не имеет морального права приватизировать ту Победу...
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09.05.2020 22:59 Відповісти
Или Вы думаете, что Украинский фронт, это фронт из Украинцев, а сливочное масло из слив?
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09.05.2020 23:29 Відповісти
Прими пирамидон и не строй из себя дурачка.
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09.05.2020 23:01 Відповісти
Ну как же не было?! А армия РОА?! 800 тысяч по самым скромным подсчетам активно сражались под знаменем России на стороне фашистов.
РОА генерал Власов - "настанет день и наш триколор будет развиваться на Кремлем"

Європа часто поводиться так, ніби перемога у Другій світовій війні була тільки Росії, до якої інші пострадянські держави не мали стосунку, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 4947
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09.05.2020 22:53 Відповісти
В среде дебилов модно коверкать слова...? Или у них это происходит естественным путём, ввиду отсутствия полноценного образоваия...?)
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10.05.2020 06:01 Відповісти
День агрессии СССР против Европы: Коммунизм и нацисты были на одной стороне.

https://censor.net/news/3194207/litovskie_deputaty_predlagayut_vvesti_den_agressii_sssr_protiv_evropy_kommunizm_i_natsisty_byli_na_odnoyi
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09.05.2020 21:33 Відповісти
Неизвестные водрузили на постамент, где ранее располагался памятник маршалу Ивану Коневу, пенопластовый унитаз, заявил РИА Новости представитель чешской полиции. Никто не задержан. Инцидент произошел 9 мая.
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09.05.2020 21:34 Відповісти
Так мы ж сами даем Европе повод: западенцы орут, что это не их победа; им подгавкивает наш горячий и мало что смыслящий молодняк из других частей страны.
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09.05.2020 21:44 Відповісти
"И да, Европу освобождали не только россияне, но и миллионы представителей других народов Советского Союза - украинцы, белорусы, евреи, крымские татары... Многие из них отдали жизни, чтобы сломать хребет гитлеризма. Эта победа - их совместный подвиг. Так почему так часто места их захоронений называются "русскими кладбищами"? Источник: https://censor.net/n3194551

Ну а що - як німецькі єзуїти написали історію Московії/Росії на замовлення Катерини II курвоватої, де всі там народи "роцькі", так Європа і Захід і донині в школах вчать своїх дітей
Треба Україні починати з західниї ЗМІ і істориків - вбивати їм в голову що справжні українці то не кацапи фіноугорські, і завойовник Атіла Гун був з України, а не з Мад ярщини
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09.05.2020 21:47 Відповісти
Європа часто поводиться так, ніби перемога у Другій світовій війні була тільки Росії, до якої інші пострадянські держави не мали стосунку, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 3405
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09.05.2020 21:49 Відповісти
да Европе глубоко насрать и на совков и их праздники
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09.05.2020 22:09 Відповісти
Мы сами отказываемся от победы. Смиёмся над дидами, сносим памятники генералам. И чего мы хотим? Талонов на усиленное питание (с)? Они заберут победу, также как забрали язык, историю, религию и даже название - легко. Мы сами им всё отдадим, с надеждой что это приблизит нас к Европе, а ведь там жувачуа, смартфоны, унитазы, цивилизация! А за унитазы ничего не жалко.
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09.05.2020 22:23 Відповісти
+++
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09.05.2020 22:28 Відповісти
Спокойней, победобесие у тебя в голове и его никто не заберет!
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09.05.2020 22:48 Відповісти
"Мы сами отказываемся от победы"

Убогий, а каким это образом украинцы отказываются от победы? Ты чего истеришь? Украинцам претит лишь победобесие и танцы на костях, а от победы никто не отказывается, все прекрасно помнят, что победила антигитлеровская коалиция стран, решающую роль сыграл почивший сесесер. А раз сесесер, то значит и все народы, входившие в него внесли свой вклад, прежде всего украинцы и белорусы, которые были оккупированы полностью, пострадали больше всего,наряду с поляками и евреями, но при этом миллионы и украинцев и белорусов среди победителей и воинов и Героев ВМВ, так шта укранцы уж точно внесли вклад не меньше, чем рюзьге, которые сейчас почти уверены, что победили исключительно они, а сесесер состоял исключительно из рсфср. Убогие вОнюшки, кацапо-орда сраная, тьфу на них.
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10.05.2020 11:04 Відповісти
Я помню 4 украинских фронта, 2 белорусских и не могу вспомнить ни одного русского фронта, кроме армии РОА, воевавшей на стороне тогдашних фашистов против нас, носящей тоже самое знамя-триколор, что и сегодняшние рашисты!
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09.05.2020 22:32 Відповісти
С фронтами не позорься, хисторик.
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09.05.2020 22:37 Відповісти
Типа ты знаешь историю. Сколько лет россии?
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09.05.2020 23:01 Відповісти
Фронтовые управления
Белорусский фронт
1-й Белорусский фронт
2-й Белорусский фронт
3-й Белорусский фронт
Брянский фронт
Волховский фронт
Воронежский фронт
Донской фронт
Закавказский фронт
Западный фронт
Кавказский фронт
Калининский фронт
Карельский фронт
Крымский фронт
Курский фронт
Ленинградский фронт
Московская зона обороны
Московский резервный фронт
Орловский фронт
Прибалтийский фронт
1-й Прибалтийский фронт
2-й Прибалтийский фронт
3-й Прибалтийский фронт
Резервный фронт
Северный фронт
Северо-Западный фронт
Северо-Кавказский фронт
Сталинградский фронт
Степной фронт
1-й Украинский фронт
2-й Украинский фронт
3-й Украинский фронт
4-й Украинский фронт
Фронт Можайской линии обороны
Фронт резервных армий
Центральный фронт
Юго-Восточный фронт
Юго-Западный фронт
Южный фронт...
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09.05.2020 23:38 Відповісти
хiба тiльки Европа блукає?

в нас є своя вбога шмаркля що так вилизує пуйлу та рашистам. Так бажає догодити.

а плешь-фюрер уже ведь все сказал, срал он на жертвы и украинцев и всех других народов во ВМВ, всех, кроме рюзьге...

ботоксный плешь-фюрер в ходе общения с рассеянцами в прямом эфире заявил:

«Теперь по поводу наших отношений с Украиной… Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно бы победили, потому что мы страна победителей», - заявил Сцарек-педофил, отвечая на вопрос одного из рассеян.

По словам ботоксного лысогнома, статистика времен Второй мировой войны показывает, что наибольшие потери понесла именно РСФСР - более 70%.

«Это значит, что война выиграна, не хочу никого обижать, за счет индустриальных ресурсов РФ. Это исторический факт, это все в документах», - заявил Сцарек, кумир криворожской сопли(дядя Вова, заберите меня отсюда-ааа!!!).

Источник: https://censor.net/v146646

Європа часто поводиться так, ніби перемога у Другій світовій війні була тільки Росії, до якої інші пострадянські держави не мали стосунку, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 6629
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09.05.2020 23:01 Відповісти
*********, вы все свои заслуги, вернее не свои, а тех ваших предков, кто погиб в борьбе с немецким нацизмом, давно перечеркнули.

теперь вы и есть современные фашисты, продолжатели дела Гитлера и Муссолини, с некоторыми поправками, конечно, потому что ничто не повторяется в абсолютной точности,
но именно рашизм является фашизмом современности.
вы, гниды рассеянские, плюнули как раз на память о ваших дедах, когда уничтожали ковровыми бомбардировками Грозный, когда в 2008 году напали на Грузию, когда начали в 2014 году необъявленную войну против Украину продолжающуюся седьмой уже год.

с тех пор вы, *********, вы, срань рашистская, для всех думаюших людей и есть фашстами современности.
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11.05.2020 15:39 Відповісти
Європа часто поводиться так, ніби перемога у Другій світовій війні була тільки Росії, до якої інші пострадянські держави не мали стосунку, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 9824
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11.05.2020 15:39 Відповісти
 
 