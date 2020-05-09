Європа часто поводиться так, ніби перемога у Другій світовій війні була тільки Росії, до якої інші пострадянські держави не мали стосунку, - посол Щерба
В Європі мають пам'ятати, що її звільняли від нацизму не тільки росіяни, а й мільйони представників інших народів Радянського Союзу, зокрема українці.
Про це йдеться в статті посла України в Австрії Олександра Щерби до Дня перемоги, опублікованій в головній газеті Верхньої Австрії OÖNachrichten, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ
"І так, Європу звільнювали не лише росіяни, але і мільйони представників інших народів Радянського Союзу — українці, білоруси, євреї, кримські татари… Багато з них віддали життя, аби зламати хребет гітлеризму. Ця перемога — їх спільний подвиг. Тож чому так часто місця їхніх поховань називаються "російськими кладовищами"? Чому часто Європа поводиться так, ніби це була перемога тільки Росії, до якої інші пострадянські держави не мали стосунку?" - підкреслив Щерба.
У цьому зв'язку він висловив подяку "Чорному Хресту" австрійської землі Тіроль, який на його прохання перейменував радянську частину солдатського кладовища Амрас в Інсбруку: "Тепер там написано: "Тут лежать солдати Червоної армії". Гідно і справедливо. Справедливість - це найменше, на що заслужили ті, хто віддав життя у боротьбі з фашизмом".
Посол вказав на те, що та війна не оминула і його родину – двоє його двоюрідних дідів загинули під час звільнення Європи від нацизму.
"Колись я прочитав, що з покоління 1923 р. війну пережили лише 3% радянських чоловіків. Ми називаємо цих людей "поколінням переможців". Без їхньої жертви не було би Перемоги. Без них історія розвивалася б зовсім інакше", - наголошує Щерба.
Посол України констатував, що ми живемо зараз "у час, коли сумні роздуми є більш доречними, ніж гучні святкування", а "нащадки "покоління переможців", українці та росіяни, розділені новою війною".
"Після анексії Криму та неоголошеної війни на Донбасі ми вже не є "наші" один для одного. Як це трапилось? Як Європа знову опинилися у реальності, де анексії та концтабори є можливими? Чому агресія, правий популізм і неонацизм перебувають на підйомі в усьому світі?" - зазначив він.
На переконання українського дипломата, "є деякі речі, які ми так і не зрозуміли після тієї війни".
"Наприклад, що війна – це екстремальне зло, яке росте зі зла банального, повсякденного. Зокрема, з мови ненависті на телебаченні та в мережі, з боягузтва, жадібності та політичного лицемірства. І чим чеснішими ми будемо в боротьбі з банальним злом, тим менше потім доведеться зупиняти зло екстремальне", - зазначив Щерба своїй статті під назвою "Відлуння війни".
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https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARR2GJJS1adgJ0Om7-6AMo2zAKmQrLQjR6Hq49_Aqzyk2TbV-2AM8KmILEAshQNV5Tg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDikJecx9SO7AjET83gpNArh4Mo0LyUDvAbaGIjAGMcgWhQVfJpY0_kHPaVU9FSviujBI5yqVCiGDY1_sCSRiF_O-pPsJqaB5GCTpEMn_vdl1PQYrB8gKLtcG0CvH2FsycUEeODi5xEcedfGIEclp-ZzuOrK5CfD8ZySX44_-nNqNet7EwRK9rUuFXN02IJLHfi_PY0RHAzjNjluttDKQVeeoWMjr9uFvIIDhbp33Bth_iD4Bw5HoW-wnaYpa2gqnk5NEfWy2U6_caf8TXxwRtUajU2AGPIWBb37pgZbPSAermEUh57HXYi_xkoOxytZFNNolWxMDjG--***********************************************************************-BenD7bUturpLuVFFAr-Py1suh6ND6Kd4WvV3UAo6q2fAujydjFvCte7XOXXDt6zK9zrAFr6aiswYq1qdkGvzth&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158388938933953?__xts__%5B0%5D=68.ARDikJecx9SO7AjET83gpNArh4Mo0LyUDvAbaGIjAGMcgWhQVfJpY0_kHPaVU9FSviujBI5yqVCiGDY1_sCSRiF_O-pPsJqaB5GCTpEMn_vdl1PQYrB8gKLtcG0CvH2FsycUEeODi5xEcedfGIEclp-ZzuOrK5CfD8ZySX44_-nNqNet7EwRK9rUuFXN02IJLHfi_PY0RHAzjNjluttDKQVeeoWMjr9uFvIIDhbp33Bth_iD4Bw5HoW-wnaYpa2gqnk5NEfWy2U6_caf8TXxwRtUajU2AGPIWBb37pgZbPSAermEUh57HXYi_xkoOxytZFNNolWxMDjG--***********************************************************************-BenD7bUturpLuVFFAr-Py1suh6ND6Kd4WvV3UAo6q2fAujydjFvCte7XOXXDt6zK9zrAFr6aiswYq1qdkGvzth&__tn__=-R 1 ч. · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#
Того дня я була в Берліні - воювала зі Штайнмайєром на "Форумі європейських письменників" і порівнювала "його друга Путіна" з Гітлером. Атмосфера була воєнна, в перерві авторка з Молдови подякувала мені "за Одесу" й розповіла, що Кишинів 1 травня теж був повен дивних людей з георгіївськими лентами, - і ми, стоячи в своєму східноєвропейському гурті, разом складали пазл докупи: якби Кремлю вдалось захопити Південь України, то це відкрило б для рос. військ трасу Ростов - Одеса через Молдову-Придністров'я навпростець на Балкани і дало б Путіну змогу підперезати Європу "знизу" таким "поясом", на якому європ. лідери бігали б у нього покірно, як цуцики на повідку... Одеса стала поворотним пунктом програної кампанії - можна сказати, врятувала Європу.
А потім, уже в готелі, я почула в новинах про Маріуполь - уже постфактум, коли і його - теж одбили.
Слава Героям!
34 дня бои в городе шли? На вырезанном кадре 9 -го мая БМП
прорываетсявырывается доиз Мариіуполя окупованого росіянами.
Не позорьтесь. Из песни слова не выкинуть.
Главное что бы молодёжь не заразилась.
...
я хотел сказать, что среди штандартов фронтов на параде Победы в 1945 не было "руцкого" фронта (был Карельский - но он в 1944 году перестал существовать и Ленинградский фронт)
но не руцкий или росийський...и раша не имеет морального права приватизировать ту Победу
РОА генерал Власов - "настанет день и наш триколор будет развиваться на Кремлем"
https://censor.net/news/3194207/litovskie_deputaty_predlagayut_vvesti_den_agressii_sssr_protiv_evropy_kommunizm_i_natsisty_byli_na_odnoyi
Ну а що - як німецькі єзуїти написали історію Московії/Росії на замовлення Катерини II курвоватої, де всі там народи "роцькі", так Європа і Захід і донині в школах вчать своїх дітей
Треба Україні починати з західниї ЗМІ і істориків - вбивати їм в голову що справжні українці то не кацапи фіноугорські, і завойовник Атіла Гун був з України, а не з Мад ярщини
Убогий, а каким это образом украинцы отказываются от победы? Ты чего истеришь? Украинцам претит лишь победобесие и танцы на костях, а от победы никто не отказывается, все прекрасно помнят, что победила антигитлеровская коалиция стран, решающую роль сыграл почивший сесесер. А раз сесесер, то значит и все народы, входившие в него внесли свой вклад, прежде всего украинцы и белорусы, которые были оккупированы полностью, пострадали больше всего,наряду с поляками и евреями, но при этом миллионы и украинцев и белорусов среди победителей и воинов и Героев ВМВ, так шта укранцы уж точно внесли вклад не меньше, чем рюзьге, которые сейчас почти уверены, что победили исключительно они, а сесесер состоял исключительно из рсфср. Убогие вОнюшки, кацапо-орда сраная, тьфу на них.
Белорусский фронт
1-й Белорусский фронт
2-й Белорусский фронт
3-й Белорусский фронт
Брянский фронт
Волховский фронт
Воронежский фронт
Донской фронт
Закавказский фронт
Западный фронт
Кавказский фронт
Калининский фронт
Карельский фронт
Крымский фронт
Курский фронт
Ленинградский фронт
Московская зона обороны
Московский резервный фронт
Орловский фронт
Прибалтийский фронт
1-й Прибалтийский фронт
2-й Прибалтийский фронт
3-й Прибалтийский фронт
Резервный фронт
Северный фронт
Северо-Западный фронт
Северо-Кавказский фронт
Сталинградский фронт
Степной фронт
1-й Украинский фронт
2-й Украинский фронт
3-й Украинский фронт
4-й Украинский фронт
Фронт Можайской линии обороны
Фронт резервных армий
Центральный фронт
Юго-Восточный фронт
Юго-Западный фронт
Южный фронт...
в нас є своя вбога шмаркля що так вилизує пуйлу та рашистам. Так бажає догодити.
а плешь-фюрер уже ведь все сказал, срал он на жертвы и украинцев и всех других народов во ВМВ, всех, кроме рюзьге...
ботоксный плешь-фюрер в ходе общения с рассеянцами в прямом эфире заявил:
«Теперь по поводу наших отношений с Украиной… Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно бы победили, потому что мы страна победителей», - заявил Сцарек-педофил, отвечая на вопрос одного из рассеян.
По словам ботоксного лысогнома, статистика времен Второй мировой войны показывает, что наибольшие потери понесла именно РСФСР - более 70%.
«Это значит, что война выиграна, не хочу никого обижать, за счет индустриальных ресурсов РФ. Это исторический факт, это все в документах», - заявил Сцарек, кумир криворожской сопли(дядя Вова, заберите меня отсюда-ааа!!!).
Источник: https://censor.net/v146646
теперь вы и есть современные фашисты, продолжатели дела Гитлера и Муссолини, с некоторыми поправками, конечно, потому что ничто не повторяется в абсолютной точности,
но именно рашизм является фашизмом современности.
вы, гниды рассеянские, плюнули как раз на память о ваших дедах, когда уничтожали ковровыми бомбардировками Грозный, когда в 2008 году напали на Грузию, когда начали в 2014 году необъявленную войну против Украину продолжающуюся седьмой уже год.
с тех пор вы, *********, вы, срань рашистская, для всех думаюших людей и есть фашстами современности.