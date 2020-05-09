Меджліс закликає міжнародну спільноту вжити жорстких заходів у відповідь на виклики РФ, які несуть реальну загрозу нових воєн у Європі, - Чубаров

Меджліс кримськотатарського народу приєднується до спільної заяви країн з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни.

Про це йдеться в заяві Меджлісу, опублікованій в фейсбуці главою організації Рефатом Чубаровим, інформує Цензор.НЕТ.

"Цією заявою Меджліс кримськотатарського народу приєднується до Спільної заяви держсекретаря США і міністрів закордонних справ Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої Світової війни та знову закликає міжнародне співтовариство вжити термінових і жорстких заходів у відповідь на цинічні виклики імперської Росії, які несуть реальну загрозу виникнення нових катастроф на європейському континенті", - йдеться в заяві.

Він нагадав, що за останні шість років історична територія кримськотатарського народу - Крим, який є складовою частиною незалежної України, тимчасово окупований РФ.

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Чубаров підкреслив, що "здійснювані на тимчасово окупованій території України з боку державних органів Російської Федерації системний тиск на кримськотатарський народ, репресії громадян України за національною ознакою, організація етнічно і політично вмотивованих переслідувань кримських татар, їхніх органів, таких як Меджліс кримськотатарського народу та Курултай кримськотатарського народу є свідомою політикою етноциду кримськотатарського народу.".

"Міжнародне співтовариство все ще не знаходить ефективних інструментів тиску на Російську Федерацію з тим, щоб змусити її дотримуватися принципів і норм міжнародного права, припинити окупацію частини території України", - уточнив глава Меджлісу кримськотатарського народу.

Нагадаємо, за даними МЗС, близько 120 громадян України, більшість з яких є кримськими татарами, незаконно утримуються або засуджені Росією за політичними мотивами на території РФ і тимчасово окупованого Криму.

Протягом останніх шести місяців окупаційна адміністрація регулярно виносить масові попередження про неприпустимість порушення "закону про мітинги і збори" членам Меджлісу, активістам кримськотатарського національного руху Еміне Авамілєвій, Абдурешитов Джеппарову та іншим.