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Новини День Перемоги
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Меджліс закликає міжнародну спільноту вжити жорстких заходів у відповідь на виклики РФ, які несуть реальну загрозу нових воєн у Європі, - Чубаров

Меджліс закликає міжнародну спільноту вжити жорстких заходів у відповідь на виклики РФ, які несуть реальну загрозу нових воєн у Європі, - Чубаров

Меджліс кримськотатарського народу приєднується до спільної заяви країн з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни.

Про це йдеться в заяві Меджлісу, опублікованій в фейсбуці главою організації Рефатом Чубаровим, інформує Цензор.НЕТ.

"Цією заявою Меджліс кримськотатарського народу приєднується до Спільної заяви держсекретаря США і міністрів закордонних справ Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої Світової війни та знову закликає міжнародне співтовариство вжити термінових і жорстких заходів у відповідь на цинічні виклики імперської Росії, які несуть реальну загрозу виникнення нових катастроф на європейському континенті", - йдеться в заяві.

Він нагадав, що за останні шість років історична територія кримськотатарського народу - Крим, який є складовою частиною незалежної України, тимчасово окупований РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марш на Крим відбудеться, - глава Меджлісу Чубаров

Чубаров підкреслив, що "здійснювані на тимчасово окупованій території України з боку державних органів Російської Федерації системний тиск на кримськотатарський народ, репресії громадян України за національною ознакою, організація етнічно і політично вмотивованих переслідувань кримських татар, їхніх органів, таких як Меджліс кримськотатарського народу та Курултай кримськотатарського народу є свідомою політикою етноциду кримськотатарського народу.".

"Міжнародне співтовариство все ще не знаходить ефективних інструментів тиску на Російську Федерацію з тим, щоб змусити її дотримуватися принципів і норм міжнародного права, припинити окупацію частини території України", - уточнив глава Меджлісу кримськотатарського народу.

Нагадаємо, за даними МЗС,  близько 120 громадян України, більшість з яких є кримськими татарами, незаконно утримуються або засуджені Росією за політичними мотивами на території РФ і тимчасово окупованого Криму.

Протягом останніх шести місяців окупаційна адміністрація регулярно виносить масові попередження про неприпустимість порушення "закону про мітинги і збори" членам Меджлісу, активістам кримськотатарського національного руху Еміне Авамілєвій, Абдурешитов Джеппарову та іншим.

День Перемоги (458) Меджліс (330) Чубаров Рефат (565) кримські татари (2005)


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https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158388938933953?__xts__%5B0%5D=68.ARDikJecx9SO7AjET83gpNArh4Mo0LyUDvAbaGIjAGMcgWhQVfJpY0_kHPaVU9FSviujBI5yqVCiGDY1_sCSRiF_O-pPsJqaB5GCTpEMn_vdl1PQYrB8gKLtcG0CvH2FsycUEeODi5xEcedfGIEclp-ZzuOrK5CfD8ZySX44_-nNqNet7EwRK9rUuFXN02IJLHfi_PY0RHAzjNjluttDKQVeeoWMjr9uFvIIDhbp33Bth_iD4Bw5HoW-wnaYpa2gqnk5NEfWy2U6_caf8TXxwRtUajU2AGPIWBb37pgZbPSAermEUh57HXYi_xkoOxytZFNNolWxMDjG--***********************************************************************-BenD7bUturpLuVFFAr-Py1suh6ND6Kd4WvV3UAo6q2fAujydjFvCte7XOXXDt6zK9zrAFr6aiswYq1qdkGvzth&__tn__=-R 1 ч. ·https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

Того дня я була в Берліні - воювала зі Штайнмайєром на "Форумі європейських письменників" і порівнювала "його друга Путіна" з Гітлером. Атмосфера була воєнна, в перерві авторка з Молдови подякувала мені "за Одесу" й розповіла, що Кишинів 1 травня теж був повен дивних людей з георгіївськими лентами, - і ми, стоячи в своєму східноєвропейському гурті, разом складали пазл докупи: якби Кремлю вдалось захопити Південь України, то це відкрило б для рос. військ трасу Ростов - Одеса через Молдову-Придністров'я навпростець на Балкани і дало б Путіну змогу підперезати Європу "знизу" таким "поясом", на якому європ. лідери бігали б у нього покірно, як цуцики на повідку... Одеса стала поворотним пунктом програної кампанії - можна сказати, врятувала Європу.

А потім, уже в готелі, я почула в новинах про Маріуполь - уже постфактум, коли і його - теж одбили.
Слава Героям!
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09.05.2020 21:39 Відповісти
+4
https://twitter.com/Crimea_Ukr/photo
Сучасне українське ТБ - це колективний ватний мозок. Поки на всіх теле і радіо каналах не будуть ПОСТІЙНО говорити, що Московія - це ворог, що в нас війна з росією, то 1/3 або половина населенняhttps://twitter.com/Crimea_Ukr

Меджлис призывает международное сообщество принять жесткие меры в ответ на вызовы РФ, которые несут реальную угрозу новых войн в Европе, - Чубаров - Цензор.НЕТ 639
найближчі 50років буде голосувати за комуняк, ригів, зелених і інших медведчуків...
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09.05.2020 21:42 Відповісти
+4
Героям Слава !
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09.05.2020 21:54 Відповісти
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https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARR2GJJS1adgJ0Om7-6AMo2zAKmQrLQjR6Hq49_Aqzyk2TbV-2AM8KmILEAshQNV5Tg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDikJecx9SO7AjET83gpNArh4Mo0LyUDvAbaGIjAGMcgWhQVfJpY0_kHPaVU9FSviujBI5yqVCiGDY1_sCSRiF_O-pPsJqaB5GCTpEMn_vdl1PQYrB8gKLtcG0CvH2FsycUEeODi5xEcedfGIEclp-ZzuOrK5CfD8ZySX44_-nNqNet7EwRK9rUuFXN02IJLHfi_PY0RHAzjNjluttDKQVeeoWMjr9uFvIIDhbp33Bth_iD4Bw5HoW-wnaYpa2gqnk5NEfWy2U6_caf8TXxwRtUajU2AGPIWBb37pgZbPSAermEUh57HXYi_xkoOxytZFNNolWxMDjG--***********************************************************************-BenD7bUturpLuVFFAr-Py1suh6ND6Kd4WvV3UAo6q2fAujydjFvCte7XOXXDt6zK9zrAFr6aiswYq1qdkGvzth&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158388938933953?__xts__%5B0%5D=68.ARDikJecx9SO7AjET83gpNArh4Mo0LyUDvAbaGIjAGMcgWhQVfJpY0_kHPaVU9FSviujBI5yqVCiGDY1_sCSRiF_O-pPsJqaB5GCTpEMn_vdl1PQYrB8gKLtcG0CvH2FsycUEeODi5xEcedfGIEclp-ZzuOrK5CfD8ZySX44_-nNqNet7EwRK9rUuFXN02IJLHfi_PY0RHAzjNjluttDKQVeeoWMjr9uFvIIDhbp33Bth_iD4Bw5HoW-wnaYpa2gqnk5NEfWy2U6_caf8TXxwRtUajU2AGPIWBb37pgZbPSAermEUh57HXYi_xkoOxytZFNNolWxMDjG--***********************************************************************-BenD7bUturpLuVFFAr-Py1suh6ND6Kd4WvV3UAo6q2fAujydjFvCte7XOXXDt6zK9zrAFr6aiswYq1qdkGvzth&__tn__=-R 1 ч. ·https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

Того дня я була в Берліні - воювала зі Штайнмайєром на "Форумі європейських письменників" і порівнювала "його друга Путіна" з Гітлером. Атмосфера була воєнна, в перерві авторка з Молдови подякувала мені "за Одесу" й розповіла, що Кишинів 1 травня теж був повен дивних людей з георгіївськими лентами, - і ми, стоячи в своєму східноєвропейському гурті, разом складали пазл докупи: якби Кремлю вдалось захопити Південь України, то це відкрило б для рос. військ трасу Ростов - Одеса через Молдову-Придністров'я навпростець на Балкани і дало б Путіну змогу підперезати Європу "знизу" таким "поясом", на якому європ. лідери бігали б у нього покірно, як цуцики на повідку... Одеса стала поворотним пунктом програної кампанії - можна сказати, врятувала Європу.

А потім, уже в готелі, я почула в новинах про Маріуполь - уже постфактум, коли і його - теж одбили.
Слава Героям!
показати весь коментар
09.05.2020 21:39 Відповісти
Героям Слава !
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09.05.2020 21:54 Відповісти
От меджлиса толку как от козла молока, только и могут шо потявкать из далека.
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09.05.2020 21:40 Відповісти
Откажитесь от мокшанского газа
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09.05.2020 21:41 Відповісти
Мокшанський газ в Україні здохне одночасно з зебенєю! Яценюк підтвердить...
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09.05.2020 22:04 Відповісти
который уже лет 5 не закупается?
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09.05.2020 23:11 Відповісти
https://twitter.com/Crimea_Ukr/photo
Сучасне українське ТБ - це колективний ватний мозок. Поки на всіх теле і радіо каналах не будуть ПОСТІЙНО говорити, що Московія - це ворог, що в нас війна з росією, то 1/3 або половина населенняhttps://twitter.com/Crimea_Ukr

Меджлис призывает международное сообщество принять жесткие меры в ответ на вызовы РФ, которые несут реальную угрозу новых войн в Европе, - Чубаров - Цензор.НЕТ 639
найближчі 50років буде голосувати за комуняк, ригів, зелених і інших медведчуків...
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09.05.2020 21:42 Відповісти
Дімочка, ти є найнайскравішим прикладом , ( або жертвою) того, про що ти щойно повєдал!
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09.05.2020 22:08 Відповісти
Могли бы и точнее сформулировать. Санкции не вводят за "вызовы которые несут катастрофы". Надо сохранять видимость законности.
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09.05.2020 21:43 Відповісти
Одни татары крымские попробовали оставить Крым Украинским.
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09.05.2020 21:46 Відповісти
Меджлис призывает международное сообщество принять жесткие меры в ответ на вызовы РФ, которые несут реальную угрозу новых войн в Европе, - Чубаров - Цензор.НЕТ 4238
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09.05.2020 21:48 Відповісти
"...совместному заявлению госсекретаря США и министров иностранных дел Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии..."

не пойму - Украину забыли вписать? описка?..
или власть в Украине захвачена колаборантами?
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09.05.2020 22:13 Відповісти
Меджлис призывает международное сообщество принять жесткие меры в ответ на вызовы РФ, которые несут реальную угрозу новых войн в Европе, - Чубаров - Цензор.НЕТ 9005
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09.05.2020 22:13 Відповісти
Почему-то не вижу в перечне стран Украину!?
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09.05.2020 22:14 Відповісти
Когда нет даже антитеррористической операции , то что может быть ? Почему Татарский народ не отстаивает свою землю в Крыму ? Украина с 91 г дала картбланш переселенцам . Что вам сейчас мешает стать хозяевами своей земли ? Ответ простой - приспособленчество к новой власти . Сорокчетвёртый год вам ничего не напомнил ? .
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09.05.2020 22:19 Відповісти
Меджліс закликає міжнародну спільноту вжити жорстких заходів у відповідь на виклики РФ, які несуть реальну загрозу нових воєн у Європі, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8784
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09.05.2020 23:15 Відповісти
Переговорами Крым не вернуть! Словами и увещеваниями рашистских оккупантов не остановить! Только полномасштабное вооруженное сопротивление и вооруженная поддержка со стороны Украины и Турции! Это спасет Крым от рашыстов!
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10.05.2020 00:47 Відповісти
 
 