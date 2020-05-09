145 українців хворіють на COVID-19 в інших країнах, 63 - вилікувалися, - МЗС

За кордоном станом на 9 травня лікування від коронавірусної інфекції проходять 145 громадян України.

Про це в інформує МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше українців лікуються в Італії – 121, Чехії – 6, Німеччині – 4, в Австрії та Росії - по 3.

Водночас від COVID-19 уже одужали за кордоном 63 українці, найбільше – у Греції (22).

Однак восьмеро громадян України внаслідок хвороби померли.

У МЗС також повідомили, що за допомогою в рамках системи "Захист" звернулися 17 658 українців.

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