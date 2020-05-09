145 українців хворіють на COVID-19 в інших країнах, 63 - вилікувалися, - МЗС
За кордоном станом на 9 травня лікування від коронавірусної інфекції проходять 145 громадян України.
Про це в інформує МЗС України, передає Цензор.НЕТ.
Найбільше українців лікуються в Італії – 121, Чехії – 6, Німеччині – 4, в Австрії та Росії - по 3.
Водночас від COVID-19 уже одужали за кордоном 63 українці, найбільше – у Греції (22).
Однак восьмеро громадян України внаслідок хвороби померли.
У МЗС також повідомили, що за допомогою в рамках системи "Захист" звернулися 17 658 українців.
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Я не хочу, чтобы это произошло с вами, поэтому я записываю это видео именно сейчас. Пожалуйста, подумайте своей головой, не ходите на парады, есть очень иного вариантов, легально это сделать. «Заболеть», грубо говоря. Пусть это будет неправдой, но это будет честно по отношению к вам и честно по отношению к окружающим вас людям.
Я не знаю, что еще, сказать, что еще сделать для того, что бы достучаться до деревянных голов людей которым вроде бы как все равно. Я понимаю, что вы не видите этот вирус, но когда вы придете с парада и заразите своих родных и близких, и кто-нибудь из них умрет, кого вы будете винить в этом?
Кого?
Врачей?
Снова врачей?
Да сколько можно? Когда вы уже успокоитесь со своим идиотизмом? Оставайтесь дома! Это лучшее, что вы можете сделать для себя, и лучшее что вы можете сделать для своей страны.
Всем хорошего дня! Я надеюсь, здравый смысл, все таки победит, берегите себя.
https://youtu.be/HCMlljHE6jw
YouTube (https://youtu.be/HCMlljHE6jw)
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