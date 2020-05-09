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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Рівненщині виявили 27 нових випадків COVID-19, усього в області - 945, - ОДА. КАРТА

За добу на Рівненщині виявили 27 нових випадків COVID-19, усього в області - 945, - ОДА. КАРТА

У Рівненській області початку 9 травня підтвердили 27 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Рівненської обласної державної адміністрації Віталія Коваля.

За словами очільника ОДА, станом на вечір в області зафіксовано 27 нових випадків захворювання на коронавірус. Вік хворих - від 1 до 80 років.

Зокрема, 14 випадків інфікування було зафіксовано у Рівному. Також хворі на коронавірус були виявлені у Радивилівському (1), Рівненському (5), Корецькому (2) районах, Вараші (2) та Здолбунові (3).

"Таким чином, в області наразі маємо 945 випадків захворювання. З них - 209 медпрацівників, 77 дітей. На сьогодні госпіталізовано 219 хворих (3 - дітей, 16 - медиків), підключено до ШВЛ -1, на самоізоляції перебуває 542", - розповів Коваль.

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Крім того, в області зареєстровано 19 летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом. Одужали від коронавірусної інфекції 165 хворих, з них 14 медиків та двоє дітей.

За добу на Рівненщині виявили 27 нових випадків COVID-19, усього в області - 945, - ОДА 01
За добу на Рівненщині виявили 27 нових випадків COVID-19, усього в області - 945, - ОДА 02

карантин (18172) ОДА (1631) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1202)


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Анализируйте где у кого и сколько делитесь информацией среди моих знакомых а также клиентов по работе за полтора месяца и их знакомых и тех кто с ними общался нет ни одного , дай бог что бы так и было ,тогда вот соберёмся все вместе и набьём мировому правительству, а также китайцам морду
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09.05.2020 21:59 Відповісти
НА ЦІЛИЙ РАЙОН ЗА ДВА МІСЯЦІ ДУРАНТИНУ БУВ ОДИН ВИПАДОК І ТОЙ ДОМА ТИПУ ЛІЧИВСЯ. ПІДОЗРЮЮ, ЩО ТО БУВ ФЕЙК ДЛЯ ЗАЛЯКУВАННЯ ЛЮДЕЙ. І ВІН З ЧЕХІЇ ПРИЇХАВ І ЙОГО ПРИПИСАЛИ В ІНФІКОВАНІ.
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09.05.2020 23:05 Відповісти
ТАКИМИ ТЕМПАМИ МОЖНА 10 РОКІВ КАРАНТИНИТИ)
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09.05.2020 23:06 Відповісти
 
 