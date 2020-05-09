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Новини Коронавірус і карантин
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У німецьких лабораторіях тестують українські медпрепарати для лікування СОVID-19, - посол Мельник

У німецьких лабораторіях тестують українські медпрепарати для лікування СОVID-19, - посол Мельник

У німецьких лабораторіях тестують українські препарати, які можуть застосувати для лікування коронавірусу.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

"Саме у німецьких лабораторіях зараз тестуються деякі вітчизняні медичні препарати, які можуть бути застосовані для лікування коронавірусу. Ми дуже активно працюємо над тим, і я сподіваюся, що будуть спільні ініціативи у розвитку вакцини, таким чином ми намагаємося звести наші наукові установи Академії наук з провідними центрами, які працюють у Німеччині", - зазначив посол.

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Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що 108 потенційних вакцин проти COVID-19 розробляються у всьому світі. З них вісім потенційних вакцин були схвалені для клінічних випробувань.

Також повідомляється, що Національний інститут здоров'я (NIH) в США став першим, хто почав тестування на людях. Це сталося 16 березня. У доклінічній фазі перебувають випробування груп з усього світу, в тому числі з Університету Токіо, Університету Тулейн, Університет Альберти та Університет Піттсбурга.

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вакцина (4419) Німеччина (7535) карантин (18172) ліки (1340) Мельник Андрій (236) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
"Аспирин-Дарница" "тестируют" ?
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09.05.2020 22:06 Відповісти
+3
Ахах, ну да, получится что наш фармацевт за 10000грн. в месяц что-то там смешал из говна и палок и оно всех в мире спасло, а их фармацевт за 10000евро на новейшем оборудовании сделал вот так:В немецких лабораториях тестируют украинские медпрепараты для лечения СОVID-19, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 647
Посол бы хоть молчал что-ли, чтобы не получилось как всегда.
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09.05.2020 22:10 Відповісти
+2
тока украинские?
все ищут - носом роют, шо бы болячку за самое здесь взять и придушить....
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09.05.2020 22:11 Відповісти
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09.05.2020 22:02 Відповісти
"Аспирин-Дарница" "тестируют" ?
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09.05.2020 22:06 Відповісти
Большинство дарницких лекарств помогают точно также ,как производится посадка коррупционеров и им подобных лиц в Украине с 91 года
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09.05.2020 22:14 Відповісти
Сейчас корвалол-дарница тестируют.
Зы. Дарница не выпускает "Аспирин-Дарница". У нее https://tabletki.ua/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/ А цетилсалициловая кислота-Дарница.
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09.05.2020 23:53 Відповісти
Слава тобі Господи ! ...хотів би побачити реакцію "Баєра" на "аспірин - дарниця" ... хоча корвалол теж непогано ...
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10.05.2020 10:31 Відповісти
А производство по ходу наладят в Дарнице, как лучшей фабрике всех времён
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09.05.2020 22:09 Відповісти
Ахах, ну да, получится что наш фармацевт за 10000грн. в месяц что-то там смешал из говна и палок и оно всех в мире спасло, а их фармацевт за 10000евро на новейшем оборудовании сделал вот так:В немецких лабораториях тестируют украинские медпрепараты для лечения СОVID-19, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 647
Посол бы хоть молчал что-ли, чтобы не получилось как всегда.
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09.05.2020 22:10 Відповісти
Да ладно тебе наш начальник большой фармацевт раз в месяц меняет авто причём х5 начальный уровень и иногда бомжеватым кажется против старших братьев типа бугати или майбах , а их раз в два года 1,6 литрушку и то в наклад,с их нормами , а про честные зарплаты вы где то правы
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09.05.2020 22:23 Відповісти
тока украинские?
все ищут - носом роют, шо бы болячку за самое здесь взять и придушить....
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09.05.2020 22:11 Відповісти
Щучка дерниста і Війник наземний? Чи Лимон з коренем Імбиря?)))
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09.05.2020 22:17 Відповісти
Почему вы, такие умные, до сих пор герпес не победили, а взялись лечить то, шо и само проходит в подавляющем большинстве случаев. Шоб потом говорить, шо ваши препараты помогают?
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09.05.2020 22:22 Відповісти
"В немецких лабораториях тестируют украинские медпрепараты для лечения СОVID-19,"

https://www.rbc.ua/rus/styler/ukrainskiy-uchenyy-nashel-effektivnoe-lekarstvo-1583430847.html Украинский ученый нашел эффективное лекарство от коронавируса https://tabletki.ua/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B4/#%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F Протефлазид - инструкция, показания, состав, способ применения
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09.05.2020 22:19 Відповісти
Ну, помнится институт химии высокомолекулярных соединений изобрел сделал такой выхлоп чумохолеры - думали вымрет вся Европа.
А, ничего. Теперь коренным киевлянам этот вирус - легкий насморк.
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09.05.2020 22:20 Відповісти
Шооо, на себе пррроверяют???
Снимаю шляпу...
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09.05.2020 22:21 Відповісти
посол таки патриот - непонятно тока почему бараны послы.
но ето уже другая тема....
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09.05.2020 22:22 Відповісти
Він, походу, бабок під під'їздом наслухався
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09.05.2020 23:44 Відповісти
Украинские учёные ещё в начале пандемии предложили лекарства,могущие лечить от короновируса. ДВА месяца НИЧЕГО не испытуется. НИЧЕГО. Для нищей страны,покупающий маски, такие лекарства Реальная Валюта!!!надо как-то головой думать
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10.05.2020 05:11 Відповісти
 
 