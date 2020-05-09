У німецьких лабораторіях тестують українські медпрепарати для лікування СОVID-19, - посол Мельник
У німецьких лабораторіях тестують українські препарати, які можуть застосувати для лікування коронавірусу.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник, інформує Цензор.НЕТ.
"Саме у німецьких лабораторіях зараз тестуються деякі вітчизняні медичні препарати, які можуть бути застосовані для лікування коронавірусу. Ми дуже активно працюємо над тим, і я сподіваюся, що будуть спільні ініціативи у розвитку вакцини, таким чином ми намагаємося звести наші наукові установи Академії наук з провідними центрами, які працюють у Німеччині", - зазначив посол.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що 108 потенційних вакцин проти COVID-19 розробляються у всьому світі. З них вісім потенційних вакцин були схвалені для клінічних випробувань.
Також повідомляється, що Національний інститут здоров'я (NIH) в США став першим, хто почав тестування на людях. Це сталося 16 березня. У доклінічній фазі перебувають випробування груп з усього світу, в тому числі з Університету Токіо, Університету Тулейн, Університет Альберти та Університет Піттсбурга.
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Посол бы хоть молчал что-ли, чтобы не получилось как всегда.
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А, ничего. Теперь коренным киевлянам этот вирус - легкий насморк.
Снимаю шляпу...
но ето уже другая тема....