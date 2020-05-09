У "Слузі народу" не розглядають військовий шлях повернення Криму. Це жодним чином не наблизить мир, - нардеп Богуцька

У фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України не розглядають "військовий шлях повернення Криму".

Про це розповіла в інтерв'ю Крим.Реалії народний депутат України з цієї фракції, кримчанка Ліза Богуцька, передає Цензор.НЕТ.

"Військового шляху повернення Криму немає, ми його не розглядаємо. Ми розуміємо, що це означає - створити гарячу точку, де будуть десятки тисяч загиблих і українців, і росіян. Це жодним чином не наблизить мир. Наша позиція така: повернення територій можливе після зміни влади в Росії. За нинішньої влади, при її ставленні до України про жодні домовленості з нею не йдеться - і тим паче ні про які військові аспекти. Тим часом ми будемо робити поступальні рухи, для того щоб українці Криму, жителі Криму захотіли емоційно підтримали зв'язок з Україною і повернутися в Україну", - зазначила Богуцька.

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За її словами, деоккупація Криму обов'язково станеться.

"Я думаю, що в будь-якому разі деоккупація неминуча, але все вийде не так, як ми думаємо. Можна продумати сто варіантів успіху або провалу, а в дійсності буде інше. Але ми точно не хочемо війни і кровопролиття", - підкреслила депутат.