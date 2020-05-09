У "Слузі народу" не розглядають військовий шлях повернення Криму. Це жодним чином не наблизить мир, - нардеп Богуцька
У фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України не розглядають "військовий шлях повернення Криму".
Про це розповіла в інтерв'ю Крим.Реалії народний депутат України з цієї фракції, кримчанка Ліза Богуцька, передає Цензор.НЕТ.
"Військового шляху повернення Криму немає, ми його не розглядаємо. Ми розуміємо, що це означає - створити гарячу точку, де будуть десятки тисяч загиблих і українців, і росіян. Це жодним чином не наблизить мир. Наша позиція така: повернення територій можливе після зміни влади в Росії. За нинішньої влади, при її ставленні до України про жодні домовленості з нею не йдеться - і тим паче ні про які військові аспекти. Тим часом ми будемо робити поступальні рухи, для того щоб українці Криму, жителі Криму захотіли емоційно підтримали зв'язок з Україною і повернутися в Україну", - зазначила Богуцька.
За її словами, деоккупація Криму обов'язково станеться.
"Я думаю, що в будь-якому разі деоккупація неминуча, але все вийде не так, як ми думаємо. Можна продумати сто варіантів успіху або провалу, а в дійсності буде інше. Але ми точно не хочемо війни і кровопролиття", - підкреслила депутат.
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Даже не будучи аналитиком профессионалом можно увидеть, что это прорывается в туристическом бренде, какая разница, герои, которые устраивают всех, обмен моряков за неделю до того, как паРаша должна была отвечать перед Морским трибуналом...
Не зря говорят: "Услужливый дурак, опаснее врага!".
Это ясно показал Янелох с зЕбилами.
Типичное проявление трезвого взгляда на жизнь: если сделает дядя, если прилетит волшебник, если марсиане захотят помочь... фантастические варианты - сама Украина что-то сделает - не рассматриваются.
Пан похоже не заметил, что под такие мрии независимость Украины уже тю-тю и её будущность не она решает.
Ведь кровью многих народов написано: "Хочешь мира, готовся к ВОЙНЕ!".
Сколько тебе лет? А в сказки веришь... Запомни, мы не с ****** воюем! Мы воюем с лишнехромосомными свинособаками, которые и создали *****!
Про "Крым наш" ещё в 80 годы прошлого столетия, свинособаки хрюкали! А *****, что ***** - только рейтинг нужен, как и следующему, уверен ***** №2 ...
Лиза, так сколько тебе лет???
"***** умрёт,
порядок наведёт!" =)))))
Теперь нам надо ждать! Без комментариев!
PS: Лиза как там фофочка? Ослепла и оглохла резко???
Зачем тогда тратить 5% ВВП на военку?
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ЗЕбіли втомилися від війни!? Та чого ж втомились? Звідки та втома?
Втомились ті, чиї розбещені сини, впродовж війни сиділи тільки вдома!
Втомились, хто не знав, хто не хоронив і не оплакував Героїв.
Хто вже давним - давно в душі загнив, а мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто як божевільний гарував, на дискотеці,і в ресторані,
Дорогі елітні клуби постійно штурмував і відчував себе як в нірвані.
Втомились Юди! Бо не знали чи забули вже, що шостий рік війна триває!
В Криму мочити фаберже за злочин, продажне кляте - стерво, не вважає!
Під кожне свято ця орда буквально все в супермаркетах, дочиста змітає.
Машин елітних дорогих, та ось біда, припаркувати їм місць уже не має!
Усі - усі розкуплені квитки на лоукости вперед на пів і більше року.
А як відвідать рідні пам'ятки лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто навіть й копійки на АТО з них яничар не пожертвував ні разу.
Їм Україна повія у шапіто і з жиру продажні блазні бісяться до сказу.
Плюси їм запудрили мізки? Втомились с.ки -капітулянти,зовсім зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки, і обрали Іуду -блазня нам, дурні ЗЕбіли.
Тепер святе - державність на кону! Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо визвольну війну, тоді помре, в крові держава захлинеться.
Поздно Маня пить боржоми - независимость Порох обменял на безвиз и Ассоциацию уже лет 5 тому. Не нужна укр элите независимость, потому её раньше не было и сегодня уже нет.