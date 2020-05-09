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Новини Агресія Росії проти України
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У "Слузі народу" не розглядають військовий шлях повернення Криму. Це жодним чином не наблизить мир, - нардеп Богуцька

У

У фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України не розглядають "військовий шлях повернення Криму".

Про це розповіла в інтерв'ю Крим.Реалії народний депутат України з цієї фракції, кримчанка Ліза Богуцька, передає Цензор.НЕТ.

"Військового шляху повернення Криму немає, ми його не розглядаємо. Ми розуміємо, що це означає - створити гарячу точку, де будуть десятки тисяч загиблих і українців, і росіян. Це жодним чином не наблизить мир. Наша позиція така: повернення територій можливе після зміни влади в Росії. За нинішньої влади, при її ставленні до України  про жодні домовленості з нею не йдеться - і тим паче ні про які військові аспекти. Тим часом ми будемо робити поступальні рухи, для того щоб українці Криму, жителі Криму захотіли емоційно підтримали зв'язок з Україною і повернутися в Україну", - зазначила Богуцька.

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За її словами, деоккупація Криму обов'язково станеться.

"Я думаю, що в будь-якому разі деоккупація неминуча, але все вийде не так, як ми думаємо. Можна продумати сто варіантів успіху або провалу, а в дійсності буде інше. Але ми точно не хочемо війни і кровопролиття", - підкреслила депутат.

Крим (14203) росія (66502) деокупація (950) Богуцька Ліза (66) Слуга народу (2822)


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Топ коментарі
+25
Ліза Богуцкая- видатна особа. В той час як за одне українське слово в Криму вбивали, в той час як всіх хто бодай щось сказав проти Кремля тут же заарештовувало ФСБ, Ліза Богуцкая ходила по Криму у вишиванці, українською мовою посилала кримських поліціїв, ганяючи по Кримові машиною з прапором України, причому все фіксувалося на камери.
Після чого спокійно перейшла через лінію розмежування, показавши ;фак; кацапам-знову ж таки на камери, переїхала в Київ і бореться з Порошенком.
Як Надя Савченко.
В "Слуге народа" не рассматривают военный путь возврата Крыма. Это никоим образом не приблизит мир, - нардеп Богуцкая - Цензор.НЕТ 3724
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09.05.2020 22:23 Відповісти
+24
Путч коли буде лізька?
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09.05.2020 22:11 Відповісти
+21
***
- ты когда последний раз зайца загоняла?
- не поняла? вы о чем?
- бОрзая ты шибко...
...

В "Слуге народа" не рассматривают военный путь возврата Крыма. Это никоим образом не приблизит мир, - нардеп Богуцкая - Цензор.НЕТ 9987
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09.05.2020 22:17 Відповісти
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Якби вигрібала, то вже б захекалась..завтра посилання скину, якщо хочеш..вибачай, я спати..
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09.05.2020 23:46 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/articles/2019/11/27/7232552/
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10.05.2020 12:01 Відповісти
Почему они обращаются с ним как с маленьким ребенком?
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09.05.2020 23:15 Відповісти
Потому, что они поняли - что он из себя представляет, т.к. их психологи аналитики и про рояль знают и про актрису, и про перестать стрелять, и про отзовём украинок из Москвы и на стадионе его перлы проанализировали и про Коломойского и Кипр знают и участие в пропагандистских фильмах в паРаше..
Даже не будучи аналитиком профессионалом можно увидеть, что это прорывается в туристическом бренде, какая разница, герои, которые устраивают всех, обмен моряков за неделю до того, как паРаша должна была отвечать перед Морским трибуналом...
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09.05.2020 23:21 Відповісти
голосно кричать - вєрніть пецю..
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09.05.2020 23:24 Відповісти
Заяви цієї божевільної цікаві лише психіатрам.
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09.05.2020 22:33 Відповісти
Схожа на Захарькєную,на вівцю.Цікава ветеринарам.
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10.05.2020 23:21 Відповісти
уроды прокоцапскиеъ
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09.05.2020 22:34 Відповісти
Окуповані території можна звільнити лише військовим шляхом. Ті хто, виступає проти військового шляху насправді виступає проти повернення окупованих територій Україні.
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09.05.2020 22:42 Відповісти
На соседней ветке Ватутина откапывают и выбрасывают за потери при освобождении Киева. Оно Вам надо?
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09.05.2020 22:48 Відповісти
В "Слуге видно не украинского народа" не рассматривают военный путь возврата Крыма. А так как они все продажные про кремлёвские ЗЕбилы -капитулянты то вообще не рассматривают как вернуть свою родную но временно оккупированную кремлёскими фашистами )(уйла украинскую землю Крыма.
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09.05.2020 22:42 Відповісти
Если страна говорит ,что она не собирается возвращать свои территории военным способом , значит у неё снова может любой забрать её территории не боясь последствий и ответственности .
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09.05.2020 22:42 Відповісти
Любой не любой,а сильный может.
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10.05.2020 20:27 Відповісти
ох и морда...
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09.05.2020 22:45 Відповісти
В "Слуге народа" не рассматривают военный путь возврата Крыма. Это никоим образом не приблизит мир, - нардеп Богуцкая - Цензор.НЕТ 1954
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09.05.2020 22:45 Відповісти
Кстати очень мудрая китайская пословица. Бывают ситуации когда лучше подождать. Например через время РФ развалиться на более мелкие куски.
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09.05.2020 23:21 Відповісти
Можно прождать и до второго пришествия.
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09.05.2020 23:56 Відповісти
Иди отбирай.
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10.05.2020 20:27 Відповісти
"Слуги народа"- партія з манією величі
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09.05.2020 22:49 Відповісти
Они получили столько власти, безнаказанности и бабла (при чем все это сами себе и назначили, сколько посчитали нужным!), что конечно голова закружилась, "от успеха"!
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10.05.2020 09:20 Відповісти
А слуг-уродів ніхто й не питає. Планувати і виконувати звільнення УКриму будуть інші люди.
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10.05.2020 13:45 Відповісти
А що там гуская Богуцкая мовчить про "путч"
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10.05.2020 09:41 Відповісти
Перед тим, як Чаушеску з його родиною розстріляли на задньому дворі, в нього був рейтинг 95%. А перед тим, як Каддафі в сраку встромили ніж, у нього рейтинг був 95%.
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10.05.2020 09:42 Відповісти
Я ЬФХЬ називаю "діти п"яні і сліпі".
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10.05.2020 23:23 Відповісти
В смисьлє--ИХЬ.
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10.05.2020 23:24 Відповісти
ещё одна ґусская?
У "Слузі народу" не розглядають військовий шлях повернення Криму. Це жодним чином не наблизить мир, - нардеп Богуцька - Цензор.НЕТ 7841
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09.05.2020 22:55 Відповісти
ибуцкая курица
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10.05.2020 10:14 Відповісти
Вівця.
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10.05.2020 23:25 Відповісти
Она укгаинка.
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10.05.2020 12:55 Відповісти
Лиза, занялись бы вы чем-нибудь другим. Ваше присутствие в ВР - недоразумение. Пока вы и такие, как вы, заседаете в Раде, толку не будет. Вы вместе с Зеленским и этой квази партией - проклятье для Украины.
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09.05.2020 22:57 Відповісти
Да-а...
Не зря говорят: "Услужливый дурак, опаснее врага!".
Это ясно показал Янелох с зЕбилами.
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10.05.2020 00:50 Відповісти
Жаба, а если 1 мегатонна по маскве, не ускорит дело?
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09.05.2020 22:59 Відповісти
Осталось только состряпать эту мегатонну.
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10.05.2020 00:28 Відповісти
Ну, необязательно ей лететь из Киева...
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10.05.2020 00:30 Відповісти
Ну, необязательно ей лететь из Киева...
Типичное проявление трезвого взгляда на жизнь: если сделает дядя, если прилетит волшебник, если марсиане захотят помочь... фантастические варианты - сама Украина что-то сделает - не рассматриваются.

Пан похоже не заметил, что под такие мрии независимость Украины уже тю-тю и её будущность не она решает.
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10.05.2020 17:02 Відповісти
Давно создана, забыли отдать! =) Были намёки...
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10.05.2020 00:52 Відповісти
Ліза - це слуга божевільного та потворного наріду. Нормальна людина не могла віддати свій голос за таку чупакабру.
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09.05.2020 23:03 Відповісти
Она рассказывала как однажды подралась за украинский язык в автобусе. Якобы она из Крыма и за мову пасть порвет.
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09.05.2020 23:19 Відповісти
А чого ж вона тоді на кацапсинській мові нам все це каже? Чи це тролінг?
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09.05.2020 23:26 Відповісти
Не знаю. А почему большинство патриотов тут пишут на русском.
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09.05.2020 23:27 Відповісти
потому что большАя часть нас успела хлебнуть руцкага мира.
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10.05.2020 11:24 Відповісти
Щоб бути патріотом,треба "какать" на сраному їзьїккє?Лє?
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10.05.2020 23:27 Відповісти
А жаль, было бы любопытно на это посмотреть. Украинцы против москалей.
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09.05.2020 23:06 Відповісти
А на Донбассе что тогда?
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09.05.2020 23:16 Відповісти
Ну, там же будет реальная армия.
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09.05.2020 23:32 Відповісти
А на Донбассе виртуальная? Или вы до сих пор на полном серьёзе считаете что военную технику и оружие "шахтёры" в шахтах находят? А пользоваться этим всем в компьютерных играх научились?
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10.05.2020 00:07 Відповісти
То чем там воюют нельзя назвать военной техникой, это все равно что назвать курицу перелетной птицей - вооружение середины прошлого века полный отстой, его современным оружием можно уничтожить за считанные дни особо не напрягаясь.
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10.05.2020 06:20 Відповісти
Ну там же и современное российское вооужение используют.
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10.05.2020 07:34 Відповісти
Моряки уже показали.
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09.05.2020 23:46 Відповісти
Что показали? Как куча российских кораблей при поддержке авиации целый день ловили два маленьких катера?
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10.05.2020 00:09 Відповісти
Украинские военные показали как надо воевать с превосходящей силой противника.
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10.05.2020 00:14 Відповісти
Рабсея тоже не рассмвтривала военный путь оккупации Крыма.
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09.05.2020 23:12 Відповісти
Да они никакой путь не рассматривают. Упоминания о Крыме уже пропали из всех переговоров. Богуцкая курица тупая.
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09.05.2020 23:15 Відповісти
У "Слузі народу" не розглядають військовий шлях повернення Криму. Це жодним чином не наблизить мир, - нардеп Богуцька - Цензор.НЕТ 9307
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09.05.2020 23:52 Відповісти
Без військової операції Крим,як і окуповані землі на Сході не повернути.Пора усвідомити,що москалям потрібна вся Україна її історія без України Ерефія,це московський улус Золотої Орди,чим Московія і є насправді.
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10.05.2020 00:04 Відповісти
"дур квадратная" в сравнении с говорящей хлеборезкой от"слуг" вот это-Наша позиция такая: возврат территорий возможен после смены власти в России. есть интелигентным существом- и вот почему ,,,, А кто сказал что в рабсее не придет к власти куйло ,покуйловатее нонешнего куйла?
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10.05.2020 00:05 Відповісти
зЕлень багуцкая, думал ты умнее... =(
Ведь кровью многих народов написано: "Хочешь мира, готовся к ВОЙНЕ!".
Сколько тебе лет? А в сказки веришь... Запомни, мы не с ****** воюем! Мы воюем с лишнехромосомными свинособаками, которые и создали *****!
Про "Крым наш" ещё в 80 годы прошлого столетия, свинособаки хрюкали! А *****, что ***** - только рейтинг нужен, как и следующему, уверен ***** №2 ...
Лиза, так сколько тебе лет???
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10.05.2020 00:15 Відповісти
У слуг коломойши просто не розглядають можливості повернення Криму, тим паче військового...
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10.05.2020 00:29 Відповісти
усе в Божих руках
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10.05.2020 00:35 Відповісти
Те кто боится пролить за свободу и независимость своей Родины кровь и отдать свою жизнь не достойны ни свободы, ни жизни, ни независимости, потому что по сути они есть рабы! А у рабов нет ничего кроме их жалкой жизни! Подумай про это Лиза Богуцкая! И такая уж ты крымчнка как любишь везде рассказывать, если за свободу своего дома, ты не готова взять в руки оружие!
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10.05.2020 00:40 Відповісти
Разве Богуцкая это МЗС? Зачем мести своим помелом по сложным вопросам, чисто попонтоваться и нагадить?
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10.05.2020 00:48 Відповісти
мудрое решение, нужно, что бы наверняка.
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10.05.2020 01:06 Відповісти
Ждуничиха багуцкая, ясно сказала:
"***** умрёт,
порядок наведёт!" =)))))
Теперь нам надо ждать! Без комментариев!
PS: Лиза как там фофочка? Ослепла и оглохла резко???
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10.05.2020 01:10 Відповісти
Зелёных тварей на гиляки!
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10.05.2020 07:16 Відповісти
на фонари вместе с их выродками и внуками, если таковые имеются.
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10.05.2020 10:13 Відповісти
Хто б сумівався, який спротив окупантам, коли йде активне будівництво Хабадської народної республіки, кордони якої дивним чином (згідно розяснень Беркута Ігоря Вітальовича) дивно збігаються з територією Криму поєднаному з територією і т.з. Новоросії. І СБУ чомусь про це ні слова ні півслова не озвучує.
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10.05.2020 07:59 Відповісти
А чем ее риторика, в данном случае, отличается от риторики ПЕСиков в прошлые годы? Или может напомните, когда Пепа грозился пойти на штурм Крыма?
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10.05.2020 08:00 Відповісти
Для неё главным было попасть ближе к корыту- то есть в ВР. Она раньше говорила совсем другие вещи. Она критиковала барыгу за нерешительность.
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10.05.2020 12:53 Відповісти
очередное страшило со слуг путлера
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10.05.2020 08:06 Відповісти
Честно даже Ирка Луценко по сравнению с этой бабой ягой настоящая красавица. Но а Ирина она всё таки была про украинским нардепом. Ну а эта ведьма крепко преданно Лиза щая кремлёвским фашистам оккупантам Крыма и Донбасса, она очень таки сильно смахивает на продажную сепаратиску - капитуляншу.
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10.05.2020 09:32 Відповісти
Короче, забили они на Крым.
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10.05.2020 09:36 Відповісти
Во фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины не рассматривают "военный путь возврата Крыма"

Зачем тогда тратить 5% ВВП на военку?
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10.05.2020 09:40 Відповісти
***** фЭЭсбЭ-шная.
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10.05.2020 10:12 Відповісти
Мда. Интересно, сколько оккупированных территорий кацапы вернули мирным путём?
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10.05.2020 10:48 Відповісти
А сам ти турок ?Чи хранцуз?
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10.05.2020 23:31 Відповісти
Не Україна війну розпочала, щоб її закінчувать, дерепа лакейська!
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10.05.2020 11:36 Відповісти
Мир возможен только в случае распада России, а активное сопротивление агрессии только приблизит это время.
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10.05.2020 12:00 Відповісти
-______.НАРОД ? ( ЗЕ БІЛИ -КАПІТУЛЯНТИ) ВТОМИВСЯ ВІД ВІЙНИ!?________
-
ЗЕбіли втомилися від війни!? Та чого ж втомились? Звідки та втома?
Втомились ті, чиї розбещені сини, впродовж війни сиділи тільки вдома!
Втомились, хто не знав, хто не хоронив і не оплакував Героїв.
Хто вже давним - давно в душі загнив, а мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто як божевільний гарував, на дискотеці,і в ресторані,
Дорогі елітні клуби постійно штурмував і відчував себе як в нірвані.
Втомились Юди! Бо не знали чи забули вже, що шостий рік війна триває!
В Криму мочити фаберже за злочин, продажне кляте - стерво, не вважає!
Під кожне свято ця орда буквально все в супермаркетах, дочиста змітає.
Машин елітних дорогих, та ось біда, припаркувати їм місць уже не має!
Усі - усі розкуплені квитки на лоукости вперед на пів і більше року.
А як відвідать рідні пам'ятки лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто навіть й копійки на АТО з них яничар не пожертвував ні разу.
Їм Україна повія у шапіто і з жиру продажні блазні бісяться до сказу.
Плюси їм запудрили мізки? Втомились с.ки -капітулянти,зовсім зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки, і обрали Іуду -блазня нам, дурні ЗЕбіли.
Тепер святе - державність на кону! Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо визвольну війну, тоді помре, в крові держава захлинеться.
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10.05.2020 15:01 Відповісти
Тепер святе - державність на кону!

Поздно Маня пить боржоми - независимость Порох обменял на безвиз и Ассоциацию уже лет 5 тому. Не нужна укр элите независимость, потому её раньше не было и сегодня уже нет.
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10.05.2020 17:09 Відповісти
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